Vive la próxima evolución del entretenimiento con la tecnología exclusiva de LG en los televisores LG QNED evo con IA,. La tecnología exclusiva LG QNED combina innovación en pantallas de última generación con un diseño refinado, ofreciendo una mejora espectacular en la experiencia visual para cualquier espacio.
En el corazón de cada QNED evo se encuentra el nuevo procesador con IA Gen2, que analiza cada fotograma individualmente para optimizar el brillo, el contraste y el detalle, garantizando una calidad de imagen excepcional con una claridad y profundidad impresionantes en todo tu contenido.
Gracias a Dynamic QNED Colour Pro, que ofrece 100% Volumen de Color* certificado por Intertek, y a la avanzada retroiluminación MiniLED con Precision Dimming Pro, cada escena cobra vida con colores realistas, sombras matizadas y brillos vibrantes.
Desde dramas cinematográficos hasta thrillers llenos de acción, estos televisores de gran pantalla —disponibles en tamaños de 50 a 100 pulgadas —te sumergen en un rendimiento visual de otro nivel. Cada modelo incorpora la última plataforma webOS, que desbloquea un universo de contenido en streaming, personalización y funciones inteligentes.
¿No sabes qué tipo de televisor se adapta mejor a ti? Tanto si te atrae la precisión cromática de QNED como el Negro Puro de OLED**, o si dudas entre MiniLED y OLED, LG garantiza una experiencia excepcional, elijas el modelo que elijas.
Disfruta ya de más de 1.000 millones de colores, ahora más intensos que nunca con la tecnología exclusiva de LG.
Compra hoy mismo tu televisor LG QNED evo con IA y eleva tu experiencia diaria con un brillo fotograma a fotograma.
*“100% Fidelidad de Color” en DCI-P3 se aplica a los televisores OLED 2025. La pantalla LG OLED está verificada por UL para color perfecto medido según los estándares IDMS 11.5 Ring-light Reflection. El 100% de volumen de color se define como el rendimiento de la pantalla igual o superior al tamaño del volumen de color estándar DCI-P3, verificado de forma independiente por Intertek.
**La pantalla LG OLED está verificada por UL para negro perfecto medido según IDMS 11.5 Ring-light Reflection, en condiciones típicas de iluminación interior (200 lux a 500 lux). El rendimiento real puede variar según la iluminación ambiental y el entorno de visualización.