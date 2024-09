Conditions d'utilisation des bons de réduction

6.1. Sous réserve du complet paiement du Client, les Produits sont livrés en France Métropolitaine, hors îles non accessibles par la route (que ce soit toute ou une partie de la journée), hors Corse et hors DROM-COM à l'adresse de livraison que vous avez indiquée au cours du processus de commande, dès lors que cette adresse fait partie de la zone de livraison précisée dans la rubrique « Informations de livraison » dans un délai de 7 (sept) à 10 (dix) jours ouvrés à compter de la validation de l’expédition ou de la validation de votre prise de rendez-vous en fonction du mode de livraison indiqué ci-dessous.

Il est précisé que la livraison des commandes est exclusivement gérée par Pantos Logistics France (20 Boulevard de l’Europe – 77380 Combs-la-Ville), partenaire de LG et les sociétés mandatées par Pantos (transporteurs UPS et/ouWARNING).



6.2. Les modes de livraisons se décomposent comme suit :

- Catégorie 1 : Livraison gratuite en France Métropolitaine, hors îles non accessibles par la route (que ce soit toute ou une partie de la journée), hors Corse et hors DROM-COM par UPS pour les Produits suivants : Audio/Vidéo (jusqu'à 12 kg), Moniteurs (jusqu’à 27 pouces), Vidéoprojecteurs, PC portables, et tous les Micro-ondes et Aspirateurs.

- Catégorie 2 : Livraison au pied de l’immeuble uniquement – Livraison Gratuite en France Métropolitaine, hors îles non accessibles par la route (que ce soit toute ou une partie de la journée), hors Corse et hors DROM-COM effectuée par WARNING pour les Produits TV (jusqu’à 55 pouces), Moniteurs (à partir de 28 pouces).

- Catégorie 3 : Livraison et Installation (déballage, montage, raccordement eau et/ou électricité, mise sous tension, mise à niveau) au domicile effectuée par WARNING pour les téléviseurs OLED (à partir de 55 pouces à l’exception des références suivantes : 65ART90E6QA,OLED55G1/G2/G3, OLED65G1/G2/G3, OLED77G1/G2/G3, OLED77/Z2), TV (à partir de 65 pouces), Lave-Linge, Sèche-Linge, Lave-Vaisselle hors encastrables, Réfrigérateurs hors Réfrigérateurs encastrables et Cave à Vin– Livraison gratuite en France Métropolitaine, hors îles non accessibles par la route (que ce soit toute ou une partie de la journée), hors Corse et hors DROM-COM. Prestations non incluses : travaux de plomberie/électricité et installation de supports muraux d’écrans ou murs d’image.

- Catégorie 4 : Livraison au domicile effectuée par WARNING pour les produits Audio/VIdéo (à partir de 12 kg), les téléviseurs OLED suivants : 65ART90E6QA, OLED55G1/G2/G3, OLED65G1/G2/G3, OLED77G1/G2/G3, OLED77/Z2/Z3 et les produits encastrables (Fours encastrables, Micro-ondes encastrables, Lave-Vaisselle encastrables et Réfrigérateurs encastrables). Prestations non incluses : travaux de plomberie/électricité et installation de supports muraux d’écrans ou murs d’image.



6.3. Conditions particulières lors de la prise de rendez-vous S’il existe une ou plusieurs contraintes de livraison suivantes : au-delà du 4ème étage sans ascenseur ; et/ou - Livraison XL (accès inadapté par rapport aux dimensions du Produit commandé) Vous devez le signaler au transporteur au moment de la prise de rendez-vous. Il vous appartient de renseigner exactement et de façon complète toutes les informations nécessaires à la bonne livraison de votre commande. L’impossibilité d’acheminer les Produits à l’adresse de livraison, à défaut d’information de votre part sur les contraintes et la nécessité de recourir à des moyens spécifiques de livraison, n’engageront pas la responsabilité de LG. Vous aurez dans ce cas la possibilité de demander au transporteur de reprendre le Produit en application de votre droit de rétractation ou d’accepter la livraison en l’état. Le motif de ce retour devra être explicitement indiqué sur le bon de livraison. Votre Produit sera retourné conformément aux conditions décrites à l’article 4.3 ci-dessus. Le délai de livraison variera en fonction du transporteur conformément aux informations établies ci-dessous : Catégorie 1 Livraison par UPS : La date de livraison vous sera notifiée par sms et/ou e-mail. Il faut compter un délai de 7 à 10 jours ouvrés à compter de la confirmation d’expédition. Catégorie 2 à 4 Livraison sur rendez-vous par WARNING : Le transporteur prendra contact avec vous dans les plus brefs délais pour convenir avec vous d’un rendez-vous de livraison (entre 4 et 7 jours ouvrés à compter de la confirmation d’expédition). LG ne peut être responsable de retard de livraison dû exclusivement à une indisponibilité du Client après proposition de rendez-vous par le transporteur.



6.4. Si vous n’êtes pas chez vous au moment de la livraison Catégorie 1 Livraison par UPS : Le colis est alors déposé au point Relais le plus proche et vous êtes notifié par sms et/ou e-mail. Vous devrez alors vous présenter au point Relais indiqué muni d'une pièce d'identité pour le retirer. Chaque point Relais conservera le(s) Produit(s) pendant une période maximale de 14 jours à compter de leur dépôt. A l’issue de ce délai, si vous n’avez toujours pas retiré le(s) Produit(s), celui-ci sera retourné au transporteur et LG annulera automatiquement votre commande. Vous serez alors remboursé des sommes versées sur le même moyen de paiement que celui utilisé lors de votre commande. Catégories 2 à 4 Livraison sur rendez-vous par WARNING : Notre transporteur reprendra contact avec vous dans les cinq jours ouvrés suivant son premier passage afin de convenir d'un nouveau rendez-vous de livraison. En cas d’indisponibilité, vous devrez prévenir en amont le transporteur. La livraison dans un pays autre que ceux autorisés sur le Site depuis lequel la commande est passée n’est pas possible. Si vous n’êtes pas chez vous au moment de la seconde livraison, le transporteur nous retournera alors le(s) Produit(s) commandé(s) et LG annulera automatiquement votre commande. Vous serez alors remboursé des sommes versées sur le même moyen de paiement que celui utilisé lors de votre commande.



6.5. Le délai de livraison est indiqué sur votre récapitulatif de commande adressé par email conformément à l’article 1.6 susvisé. En tout état de cause, conformément aux dispositions légales, en cas de retard de livraison, vous bénéficiez de la possibilité de résoudre le contrat dans les conditions et modalités définies à l’Article L. 216-2 du Code de la consommation. Dans ce cas, si vous avez reçu le Produit, après votre annulation, LG, par l’intermédiaire de SEBF, procédera au remboursement du Produit dans les conditions de l’Article L. 216-3 du Code de la consommation. Votre Produit sera retourné conformément aux conditions décrites à l’article 4.3 ci-dessus.



6.6. Reprise de votre ancien appareil : Les déchets d’équipements électriques et électroniques ne peuvent être jetés avec les déchets municipaux non triés en raison de la présence de substances dangereuses et de leurs effets potentiels sur l’environnement et la santé humaine. Sur demande de votre part lors de la prise de rendez-vous, le transporteur peut effectuer gratuitement la reprise de votre ancien appareil électrique ou électronique lors de la livraison du Produit acheté en remplacement dans la limite de la quantité et du type d’équipement vendu.



6.7. Nous vous invitons également à consulter régulièrement votre suivi de commande et à contacter le Service client pour toute question ou en cas de problème : 0 800 99 55 55, choix 2 (service et appel gratuits). Votre suivi de commande est également accessible dans la rubrique "Mes Commandes" ; pour cela il vous suffit de vous identifier à l’aide de votre adresse e-mail et votre mot de passe.



6.8. Produits non conformes au moment de la livraison : Nous vous rappelons qu’au moment où vous (ou un tiers désigné par vous) prenez possession physiquement des Produits commandés, les risques de perte ou dommages aux Produits vous sont transférés. Nous vous conseillons de contrôler le Produit au moment de sa livraison et en cas de non-conformité (erreur, défectueux, endommagé ou incomplet), vous devez le notifier au transporteur sur le bon de livraison au moment de la livraison. Votre Produit sera retourné conformément aux conditions décrites ci-dessous : Vous devez effectuer une demande à l’aide du bouton « Retour » sur le Site, au plus tard dans les quatorze (14) jours suivant la réception de votre commande ; à ce titre, nous vous demanderons d’indiquer un motif de retour de votre Produit. Un transporteur procèdera à l’enlèvement du ou des Produit(s) à l’adresse renseignée au moment de la Commande ou un bon de retour vous sera envoyé afin que vous puissiez de déposer votre colis dans un point relais. Le produit sera enlevé ou le bon de retour vous sera envoyé dans un délai raisonnable et, au plus tard, dans les quatorze (14) jours à compter de la réception de votre demande de retour. Les Produits doivent être retournés intacts, dans leur état d'origine, complets (emballage, accessoires, notice...) et, si possible, accompagnés d’une copie de la facture d'achat pour une gestion optimisée, afin que LG puisse en contrôler la conformité (erreur, défectueux, endommagé et/ou incomplet) et permettre leur re-commercialisation à l’état neuf. En cas de dépréciation du Produit résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement du Produit, votre responsabilité peut être engagée. Suite au contrôle du Produit retourné, si la non-conformité est imputable au Client, celui-ci sera informé de la méthode et du délai dans lequel il devra récupérer le(s) Produit(s) à ses frais. LG ne pourra pas être tenu pour responsable de la négligence du Client à cet égard. En toute hypothèse, les dispositions sur les garanties légales rappelées à l’article 7.1 ci-dessous s’appliqueront.