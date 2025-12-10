4K UHD | WebOS & CMS |Affichage Dynamique | LG France

About Cookies on This Site

LG 48AM960H0LD
Vue avant avec image de remplissage
Vue avant
vue de côté à -15 degrés
vue de côté à -45 degrés
vue de côté à -90 degrés
vue de côté de +45 degrés
vue de côté de +15 degrés
Vue de dessus
Image prise en haut à droite
Gros plan du côté inférieur
Gros plan du coin supérieur droit
Fonctionnalités principales

  • Écran OLED 48″ 4K (3840 × 2160)
  • Plateforme webOS 23
  • Gestion centralisée Pro:Centric Direct
  • Compatibilité Google Cast et Apple AirPlay
  • Technologie AI Picture Pro, AI Sound et AI Acoustic Tuning
Plus

TV Hospitality OLED 4K UHD

Toutes les images de cette page sont fournies à titre d'illustration seulement.

Une TV est posée sur l’étagère d’une chambre d’hôtel et l’écran affiche des œuvres d’art.

LG OLED Auto-éclairage

Le téléviseur OLED LG Hospitality est unique grâce à sa technologie d'auto-éclairage. Des millions de pixels OLED s'unissent pour offrir une expérience télévisuelle Nouvelle Génération. Découvrez une qualité d'image riche et des couleurs éclatantes.

Le cosmos avec des couleurs d’une grande richesse et une qualité d’image éclatante.

Compatible Pro:Centric Cloud

Pro:Centric Cloud est l’optimisation de la solution CMS et du système cloud, renforçant ainsi le service des solutions tierces. Ce tableau de bord attrayant propose divers modèles de conception, améliorant la collecte de données ainsi que la plateforme d'analyse. Avec de nouvelles fonctionnalités comme les chaînes LG*, la solution Pro:Centric Cloud a une large gamme de contenus provenant de chaînes de fournisseurs, y compris des chaînes de télévision sans abonnements supplémentaires. L'outil de création d'applications mobiles simplifie la mise en place de services de conciergerie sur les appareils mobiles pour les clients.

La femme travaille via Pro:Centric Cloud.

Compatible Pro:Centric Direct

La solution de gestion de contenu hôtelier Pro:Centric Direct offre des outils d'édition simples d’utilisation, facilitant la gestion à distance des services et du réseau IP, accessible en un clic. Cette solution permet aux utilisateurs de modifier facilement les interfaces personnalisables, et gérer ainsi le téléviseur de la chambre. La dernière version de Pro:Centric Direct* permet un contrôle optimisé de la chambre d’hôtel, basé sur l’IoT**, et alimenté par l'intelligence artificielle. Découvrez les chambres Nouvelle Génération.

L’homme gère les contenus et les paramètres de la TV dans l’hôtel à l’aide de la solution Pro:Centric Direct via un serveur.

* Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être prises en charge en fonction des versions du PCD.

** Internet des objets.

Accès facile à l'application Netflix

Bénéficiez d'une grande variété de contenus vidéos. Cette application est embarquée sur le TV et positionnée en première position des applications disponibles. L'interface avec le PMS de l'hôtel est obligatoire.

Les contenus de l’hôtel tels que l’application Netflix s’affichent sur le téléviseur à l’intérieur de la chambre d’hôtel.

*Une adhésion à Netflix est nécessaire.

Google Cast

Google Cast permet à vos clients de diffuser facilement leur contenu depuis leur smartphone, tablette ou ordinateur, sans câbles ni configuration complexe. Une expérience fluide et moderne pour un séjour encore plus confortable. Que le client ait un équipement Android ou IOS, il pourra associer grâce à un QR code son compte sur la TV et ainsi visionner ses propres contenus.

Google Cast

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément
Pour en savoir plus sur la manière dont ce produit traite les données et sur vos droits en tant qu’utilisateur, veuillez consulter « Couverture des données et spécifications » à l’adresse LG Privacy

Pour accéder à une documentation et des ressources plus techniques, rendez vous sur Le portail des partenaires professionnels de LG.