4K UHD | WebOS & CMS |Affichage Dynamique | LG France

TV Hospitality OLED 4K UHD
Toutes les images de cette page sont fournies à titre d’illustration seulement.
Une TV est posée sur l’étagère d’une chambre d’hôtel et l’écran affiche des œuvres d’art.
LG OLED Auto-éclairage
Le téléviseur OLED LG Hospitality est unique grâce à sa technologie d'auto-éclairage. Des millions de pixels OLED s'unissent pour offrir une expérience télévisuelle Nouvelle Génération. Découvrez une qualité d'image riche et des couleurs éclatantes.
Le cosmos avec des couleurs d’une grande richesse et une qualité d’image éclatante.
Compatible Pro:Centric Cloud
Pro:Centric Cloud est l’optimisation de la solution CMS et du système cloud, renforçant ainsi le service des solutions tierces. Ce tableau de bord attrayant propose divers modèles de conception, améliorant la collecte de données ainsi que la plateforme d'analyse. Avec de nouvelles fonctionnalités comme les chaînes LG*, la solution Pro:Centric Cloud a une large gamme de contenus provenant de chaînes de fournisseurs, y compris des chaînes de télévision sans abonnements supplémentaires. L'outil de création d'applications mobiles simplifie la mise en place de services de conciergerie sur les appareils mobiles pour les clients.
La femme travaille via Pro:Centric Cloud.
Compatible Pro:Centric Direct
La solution de gestion de contenu hôtelier Pro:Centric Direct offre des outils d'édition simples d’utilisation, facilitant la gestion à distance des services et du réseau IP, accessible en un clic. Cette solution permet aux utilisateurs de modifier facilement les interfaces personnalisables, et gérer ainsi le téléviseur de la chambre. La dernière version de Pro:Centric Direct* permet un contrôle optimisé de la chambre d’hôtel, basé sur l’IoT**, et alimenté par l'intelligence artificielle. Découvrez les chambres Nouvelle Génération.
L’homme gère les contenus et les paramètres de la TV dans l’hôtel à l’aide de la solution Pro:Centric Direct via un serveur.
* Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être prises en charge en fonction des versions du PCD.
** Internet des objets.
Accès facile à l'application Netflix
Bénéficiez d'une grande variété de contenus vidéos. Cette application est embarquée sur le TV et positionnée en première position des applications disponibles. L'interface avec le PMS de l'hôtel est obligatoire.
Les contenus de l’hôtel tels que l’application Netflix s’affichent sur le téléviseur à l’intérieur de la chambre d’hôtel.
*Une adhésion à Netflix est nécessaire.
Google Cast
Google Cast permet à vos clients de diffuser facilement leur contenu depuis leur smartphone, tablette ou ordinateur, sans câbles ni configuration complexe. Une expérience fluide et moderne pour un séjour encore plus confortable. Que le client ait un équipement Android ou IOS, il pourra associer grâce à un QR code son compte sur la TV et ainsi visionner ses propres contenus.
Google Cast
