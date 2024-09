Communiqué de presse

LG BELLO II FAIT UNE ENTRÉE REMARQUÉE SUR LE MARCHÉ DE LA 3G AVEC SES FONCTIONNALITÉS SURPRENANTES

ET SON ÉCRAN 5 POUCES

Ce tout nouveau smartphone bénéficie à la fois de fonctionnalités attractives et d’un prix intéressant avec son écran extra large et sa batterie à autonomie élevée

A Villepinte, le 27 juillet 2015 — LG Electronics (LG) lance son tout nouveau smartphone 3G de milieu de gamme. Le LG Bello II[1] est le successeur du L Bello qui a rencontré un franc succès l’an passé. Sur le marché de la 3G, ce nouveau modèle est une alternative intéressante pour les acheteurs avisés de smartphones qui souhaitent bénéficier d’un produit de qualité à un prix des plus compétitifs. Le LG Bello II est doté d’un écran large, d’une caméra selfie qui bénéficie de fonctionnalités-clés reprises aux modèles haut-de-gamme de la marque. Ce nouveau smartphone est disponible en Amérique latine et en Inde ce mois-ci. Son déploiement en Europe et dans la CEI se fera courant du troisième trimestre. En France, ce modèle sera commercialisé en octobre 2015.

En plus d’un écran large de 5,0 pouces, il est équipé d’une caméra frontale 2MP et d’une batterie amovible de 2,540mAh, la meilleure de sa catégorie, qui fournit toute l’énergie nécessaire à ses fonctionnalités avancées. Avec LG, prendre des selfies de bonne qualité n’a jamais été aussi facile grâce aux fonctionnalités habituelles telles que Gesture Shot et Selfie Flash, reprises à la désormais célèbre série G. Gesture Shot permet à l’utilisateur de prendre des selfies sans avoir à appuyer sur un bouton —parfait donc pour les perches à selfies — , en ouvrant et refermant tout simplement la main devant la caméra. Quant à Selfie Flash, cette fonction permet de transformer l’écran du téléphone en un flash doux, pour des portraits plus subtils et plus raffinés.

Toutes ces fonctionnalités sont réunies dans un design élégant qui utilise des matériaux qualitatifs, pour plus de style et de durabilité. Le motif « Spin Hairline » apporte une touche finale au bord métallique, et le motif circulaire multicouches à rainures crée un effet visuel unique sur la coque arrière tout en améliorant la prise en main et la texture.

« Le LG Bello II crée une valeur sans précédent au marché de la 3G, qui occupe actuellement une part significative du marché des smartphones, à hauteur de 40%» affirme Juno Cho, président et P.D.G. de LG Electronics Mobile Communications Company. « Avec sa caméra selfie 2MP, son écran large et ses fonctionnalités intuitives, le LG Bello II est une synthèse réussie de formes, de fonctions et de prix. Nous espérons que ce nouveau modèle remportera encore plus de succès que son prédécesseur. »

Les détails concernant son prix seront dévoilés localement, au moment de son lancement sur chaque marché.

Spécifications-clés (peuvent varier selon les marchés) :

Processeur : quadri-cœur 1,3GHz

Écran : 5,0 pouces FWVGA (854 x 480)

Mémoire : 8GB ROM / 1GB RAM / MicroSD

Caméra : arrière 5MP / avant 2MP

Batterie : 2,540mAh (amovible)

Système d’exploitation : Android 5.1.1 Lollipop

Dimensions : 140,8 x 71,6 x 9,6 mm

Poids : 155g

Réseau : HSPA+ 21Mbps (3G)

Connectivité : Wi-Fi 802.11 b, g, n / Bluetooth 4.0 / A-GPS / USB 2.0

Couleurs : blanc / titane / or

Autre : simple SIM

# # #

Informations produits et visuels sur :

Pressroom LG France - www.lgpressroom.com

Login : Press Room

Mot de passe : lifeisgood

# # #

À propos de LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. (Bourse de Séoul : 066570.KS) est un leader mondial et un innovateur en technologie dans l'électronique grand public, les communications mobiles et les appareils ménagers. Présent sur 119 marchés à travers le monde et employant 82 000 personnes, LG a réalisé en 2013 un chiffre d'affaires total de 53.10 milliards de dollars américains (KRW 58.14 mille milliards) à travers ses quatre divisions : Home Entertainment (Électronique Grand Public), Mobile Communication (Téléphonie Mobile), Home Appliance & Air Solutions (Appareils Électroménagers et Solutions de climatisation & chauffage), et Véhicle Components (Composants automobiles). LG est l'un des principaux fabricants de téléviseurs à écran plat, d'appareils mobiles, de climatiseurs, de lave-linge et de réfrigérateurs. LG Electronics a été élu « Partenaire de l’année 2014 » par ENERGY STAR®. Pour de plus amples informations, consultez le site www.lg.com/fr.

À propos de LG Electronics France

Créée en 1991, LG Electronics France est une filiale en pleine expansion. Elle emploie aujourd’hui 300 personnes dont 80 commerciaux sur le terrain. La filiale dispose de quatre divisions commerciales : Home Entertainment (Electronique Grand Public) ; Mobile Communication (Téléphonie Mobile) ; Home Appliance & Air Solutions (Appareils Solutions de climatisation & chauffage résidentiels) ; Solutions Professionnelles (BtoB – sur l’ensemble des produits LG). En 2013 LG France a vendu plus de 3.5 millions de produits.

# # #

CONTACTS PRESSE

LG Electronics France

Coralie Collet

Tél : 01 49 89 98 72 – Mob : 06 32 54 94 83

coralie.collet@lge.com

Anne-Lise Menard

Tél : 01 49 89 98 86 – Mob : 06 99 48 27 35

annelise.menard@lge.com

LG-One – Toutes divisions

france@lg-one.com

Maïté Hayet

Tél : 01 41 05 44 42

maite.hayet@lg-one.com

Nina Verocai

Tél : 01 41 05 44 55

nina.verocai@lg-one.com

Stéphanie Constantin

Tél : 01 41 05 44 16

stephanie.constantin@lg-one.com

[1] LG Prime II au Brésil et au Chili et LG Max au Mexique, en Inde et dans la CEI