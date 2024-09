LG ELECTRONICS DEVOILE LG G FLEX2 UNE EVOLUTION DU PREMIER SMARTPHONE LG 100% INCURVÉ !

Communiqué de presseCES 2015LG ELECTRONICS DEVOILE LG G FLEX2 UNE EVOLUTION DU PREMIERSMARTPHONE LG 100% INCURVÉ !Le LG G Flex2 propose un design incurvé optimisé pour une ergonomie parfaite,avec un affichage plus net, et des performances haut de gammeÀ Las Vegas, le 6 Janvier 2015 — LG Electronics (LG) bouscule à nouveau le marché de la téléphonie mobile endévoilant le nouveau LG G Flex2 lors du CES®2015 à Las Vegas. A son lancement, le premier G Flex avait d’oreset déjà séduit un large public, grâce à son design innovant, faisant de lui un produit anticonformiste. Un an plustard, le LG G Flex2 surpasse son prédécesseur avec un design amélioré, de meilleures performances, et surtout,une utilisation encore plus simple et plus intuitive.Le LG G Flex2 dévoile des courbes plus fines et élégantes et se dote d'un processeur Qualcomm®SnapdragonTM 810 avec une capacité de 64-bit octa-core, pour des performances plus fluides et plus rapides.Son écran de 5,5 pouces propose un affichage Full HD et son nouveau logiciel rend l’expérience d’utilisationencore plus confortable grâce à des fonctionnalités inédites, telles que Gesture View et Glance View. Unique enson genre, le revêtement "Self Healing" sur la coque arrière est également disponible sur le LG G Flex2 dans uneversion améliorée, plus efficace que jamais.La beauté des détailsLe LG G Flex2 va au-delà de son prédécesseur en intégrant harmonieusement une symphonie de courbes (allantde 400mm à 700mm - rayon de courbure sur la face avant, au dos, et sur les tranches), qui lui confère un lookplus affiné et dynamique.Pour autant, les courbes du G Flex2 représentent bien plus qu'une simple recherche d’esthétique. Le designergonomique du téléphone rapproche le microphone de la bouche, pour une meilleure qualité sonore lors desconversations téléphoniques, comparée aux smartphones conventionnels. Affiné et doté d’un écran incurvé de5,5 pouces, le G Flex2 offre une image et une prise en main idéale. La courbure de l’écran (700 mm de rayon)propose une expérience de visionnage véritablement immersive quel que soit l'angle de vue. La courbure plusprononcée au dos (650 mm de rayon) assure quant à elle une saisie plus agréable et un maintien plusconfortable du téléphone, notamment dans la poche arrière. La résolution de l'écran a également été amélioréeà 1080p Full HD, pour rendre chaque détail de l'interface plus net et plus vivant. L'écran P-OLED assure au GFlex2 sa forme et sa durabilité uniques.A l’arrière, le téléphone dévoile des détails faits main comme le motif Spin Hairline sur la courbure du G Flex2,mettant en valeur la finition subtile illuminant la surface sous tous les angles.La technologie la plus avancée à ce jourLe G Flex2 est le premier smartphone officiellement équipé d'un processeur Qualcomm®Snapdragon™ 810bénéficiant d’une capacité de 64 bits octa-core optimisée pour Android 5.0 et d’un processeur graphique avancéQualcomm® AdrenoTM430 pour des performances graphiques inégalées. Le smartphone devient ainsiincroyablement rapide et efficace pour le multimédia et les activités multitâches. Le Snapdragon 810 bénéficieégalement d’une vitesse de téléchargement de 300 Mbp/s maximum (grâce à l’agrégation de 3 bandes 20 MHzet de son mode Cat6) pour une meilleure connectivité. Plus encore, le verre de la coque du G Flex2 est environ20% plus durable grâce à une technologie de traitement chimique spécialement développée par LG.Le revêtement "Self Healing" (auto réparatrice) permet de gommer les rayures et éraflures du quotidien en dixsecondes seulement et à température ambiante.L’appareil photo Auto Focus Laser - technologie innovante exclusive LG et inaugurée par le LG G3 - permet decapturer le moment idéal, même en basse lumière, en mesurant la distance entre le sujet et la caméra grâce à unfaisceau laser. Combinant la technologie LG OIS+ et le flash à LED double, le G Flex2 offre des clichés prochesd’un résultat professionnel.Solutions pratiques au service de l'utilisateurL'expérience utilisateur est améliorée à la fois par les courbes du G Flex2 et par l’interface utilisateur. Il bénéficiede toute la palette des fonctionnalités exclusives aux smartphones LG, optimisées pour sa forme incurvée : Gesture Shot : rend le selfie encore plus simple et fun ! Il suffit à l’utilisateur de se cadrer, d'ouvrir puisde fermer la main afin d'enclencher un compte à rebours de trois secondes avant la prise d'une photolumineuse, et sans flou de mouvement. Gesture View facilite la vérification de votre dernier cliché, immédiatement après la capture d’unephoto ou d’un selfie. Glance View affiche des informations clés comme l'heure, les messages récents, ou les appels manquésd'un seul mouvement vers le bas sur l'écran incurvé, même s'il est éteint. Fast Charge permet l’intégration d’une batterie de 3 000mAh dans le G Flex2 - la seule batteriemobile incurvée au monde capable de charger jusqu'à 50% en moins de 40 minutes.« Notre premier G Flex démontrait l'esprit pionnier de la marque LG. Avec le G Flex2, nous avons affiné lacourbure afin de proposer un smartphone pratique et inédit en lien avec notre philosophie d'innovation »,déclare Juno Cho, PDG de LG Electronics Mobile Communications Company. « Le G Flex2 offre non seulementun design époustouflant mais également la puissance nécessaire pour se positionner comme un véritable bijoude technologie avant-gardiste sur le marché des smartphones. Il représente un réel objet de désir. »Le LG G Flex2 sera commercialisé dès la fin du mois de janvier en Corée, puis sur d'autres marchés du mondeentier. L'appareil sera proposé initialement en deux coloris : Platinum Silver et Flamenco Red.Les visiteurs pourront découvrir le G Flex2 sur le stand LG lors de CES 2015 (Las Vegas Convention Center,Central Hall #8204).Pour plus d’informations, consommateurs et professionnels peuvent se rendre sur la press room en ligne :Caractéristiques (variables selon les marchés) : Microprocesseur : Processeur Qualcomm® Snapdragon™ 810 avec CPU 2,0GHz 64 bits Octa-Core Écran : 5.5' Full HD (1080 x 1920 pixels / 403 ppi), P-OLED incurvé Mémoire : ROM eMMC 16/32Mo / RAM DDR4 2Go / logement microSD (jusqu'à 2To) Caméra : Arrière 13,0MP avec OIS+ avec Auto Focus laser / Avant 2,1MP Batterie : 3 000mAh (embarquée) Système d'exploitation : Android 5.0 Lollipop Dimensions : 149,1 x 75,3 x 7,1-9,4mm Poids : 152g Réseau : 4G+ / LTE / HSPA+ 21/42 Mbps Connectivité : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth Smart Ready (Apt-X) 4.1, NFC,SlimPort, A-GPS / Glonass, USB 2.0 Couleur : Platinum Silver et Flamenco Red. Autres fonctionnalités : Gesture Shot, Gesture View, Glance View… etc.# # #Informations produits et visuels sur :Pressroom LG France - www.lgpressroom.com Login : Press RoomMot de passe : lifeisgood# # # www.lgpressroom.com **Identifiant : Press RoomMot de passe : lifeisgoodÀ propos de LG Electronics, Inc.LG Electronics, Inc. (Bourse de Séoul : 066570.KS) est un leader mondial et un innovateur en technologie dans l'électronique grand public, les communications mobiles et les appareils ménagers. Présent sur 119 marchés à travers le monde et employant 82 000 personnes, LG a réalisé en 2013 un chiffre d'affaires total de 53.10 milliards de dollars américains (KRW 58.14 mille milliards) à travers ses quatre divisions : Home Entertainment (Électronique Grand Public), Mobile Communication (Téléphonie Mobile), Home Appliance & Air Solutions (Appareils Électroménagers et Solutions de climatisation & chauffage), et Véhicle Components (Composants automobiles). LG est l'un des principaux fabricants de téléviseurs à écran plat, d'appareils mobiles, de climatiseurs, de lave-linge et de réfrigérateurs. LG Electronics a été élu « Partenaire de l’année 2014 » par ENERGY STAR®. Pour de plus amples informations, consultez le site www.lg.com/fr À propos de LG Electronics FranceCréée en 1991, LG Electronics France est une filiale en pleine expansion. Elle emploie aujourd’hui 300 personnes dont 80 commerciaux sur le terrain. La filiale dispose de quatre divisions commerciales : Home Entertainment (Electronique Grand Public) ; Mobile Communication (Téléphonie Mobile) ; Home Appliance & Air Solutions (Appareils Solutions de climatisation & chauffage résidentiels) ; Solutions Professionnelles (BtoB – sur l’ensemble des produits LG). En 2013 LG France a vendu plus de 3.5 millions de produits.À propos de LG Electronics Mobile Communications CompanyLG Electronics Mobile Communications Company est un leader mondial et un innovateur majeur sur le marché des communications mobiles. Grâce à sa technologie de pointe et au design innovant de ses produits, LG est une référence sur le marché des Smartphones et contribue à améliorer le mode de vie des consommateurs en leur offrant une expérience Smartphone optimale. Leader en technologie 4G LTE (Long Term Evolution), LG reste fidèle à sa promesse de développer des technologies LTE révolutionnaires. LG répond aux demandes de ses clients, en leur fournissant des appareils LTE de la plus haute qualité s'appuyant sur ses multiples brevets LTE et ses solides connaissances technologiques.