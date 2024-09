LE NOUVEAU PDG DE LG HOME ENTERTAINMENT COMPANY RÉVÈLE LA STRATÉGIE COMMERCIALE DE LA MARQUE POUR 20

Communiqué de presseCES 2015LE NOUVEAU PDG DE LG HOME ENTERTAINMENT COMPANY RÉVÈLE LASTRATÉGIE COMMERCIALE DE LA MARQUE POUR 2015Des gammes de TV OLED et 4K ULTRA HD enrichies, la nouvelle interface révolutionnaire webOS 2.0 etune approche marketing AV (Audiovisuelles) et IT (Technologies de l’Information) plus agressive.À Las Vegas, le 8 janvier 2015 — LG Electronics (LG) a dévoilé aujourd’hui sa stratégie commercialeen matière d’Electronique Grand Public qui vise à tirer parti des innovations produits LG, afin d’élargirles opportunités commerciales aux États-Unis et dans le monde entier. Pendant une conférence VIPavec les médias lors du CES 2015, Brian Kwon, le nouveau Vice-président Exécutif et PDG de the LGHome Entertainment Company, a présenté des stratégies agressives en matière de technologie TV, deproduits et de marketing pour l’année à venir. LG souhaite ainsi améliorer encore plus, compétitivité etrentabilité.« Nous sommes déterminés à créer une dynamique decroissance encore plus élevée pour la nouvelle générationde produits de divertissement à domicile, en apportant dessolutions et des services innovants » a déclaré Brian Kwon.« Nous améliorons le positionnement de la marque LG surles marchés du monde entier en développant des produitsanticonformistes, haut de gamme, comme nos téléviseursOLED et 4K/ULTRA HD par exemple. Parallèlement, nous travaillons sur l’intégration dans la viequotidienne des nouvelles solutions d’objets connectés (Internet of Things, IoT) qui permettront auxconsommateurs de connecter leur téléviseur à de multiples appareils, et ce de façon plus fluide et plussimple.»Compte tenu des conditions actuelles du marché des téléviseurs, LG met l’accent sur la compétitivitédes produits et des coûts, dans le but d’obtenir une position plus favorable pour parer à la concurrencevenue de Chine, et se protéger des répercussions dues à un Yen japonais plus faible. « Nous mettonsen œuvre une série de stratégies marketing et produit afin de mieux positionner LG au sein de cetteintense concurrence. » a ajouté Brian Kwon.Brian Kwon a cité quatre principales stratégies conçues pour solidifier son rôle de leader de LG sur lemarché du divertissement à domicile :- Conforter sa place de leader sur le marché mondial des téléviseurs OLED- Etendre la position de LG sur le marché des téléviseurs 4K ULTRA HD- Devenir un acteur majeur quand il s’agit de créer de vraies expériences utilisateur- Renforcer la compétitivité des gammes de produits IT et AV.Conforter sa place de leader sur le marché mondial des téléviseurs OLED« En 2014, LG a dynamisé sa croissance commerciale et s’est tourné vers l’avenir en promouvantactivement notre gamme phare de TV OLED » a déclaré Brian Kwon. « Cette année, nous avonsl’intention d’élargir de façon significative la position sur le marché des téléviseurs LG OLED,technologie encensée et reconnue comme le futur de la télévision. La technologie LG OLED signifie unnoir parfait, des couleurs ultra-naturelles et une expérience visuelle à couper le souffle. Nostéléviseurs OLED nous positionneront comme une marque premium sur le marché mondial destéléviseurs haut de gamme. »LG a d’ores et déjà lancé le tout premier téléviseur OLED 4K du secteur en août 2014. Démontranttoujours plus ses capacités technologiques pour 2015, LG a dévoilé un éventail de nouveauxtéléviseurs OLED 4K lors du CES 2015, y compris des modèles de 77, 65 et 55 pouces avec des écransincurvés, plats et flexibles. LG vise à consolider un système de fabrication mondiale dédié à laproduction d’écrans OLED en Amérique du Nord, Centrale et du Sud, ainsi qu’en Europe et en Asie.Brian Kwon a déclaré qu’il prévoyait d’augmenter les investissements de la société dans la technologieOLED, sa société sœur LG Display ayant déjà injecté dans cette démarche 700 milliards de KRW pourmettre à niveau ses usines afin de produire des dalles OLED plus grandes.Au même moment, LG améliore la compétitivité du prix de ses téléviseurs OLED grâce à la synergiecréée entre les sociétés affiliées de LG, ainsi qu’à des composants améliorés et des technologies defabrication avancées. Ensemble, ces initiatives porteront la croissance des ventes de téléviseurs OLEDet permettront à un plus grand nombre de consommateurs de profiter des avantages de la technologieLG OLED par rapport à d’autres alternatives sur le marché des téléviseurs haut de gamme. Pendant cetemps, LG élargit sa gamme de téléviseurs OLED, en augmentant l’offre pour répondre aux demandesdu marché et en mettant en œuvre une stratégie marketing agressive qui comprend des alliancesstratégiques avec les principaux revendeurs de chaque région.Élargir la pénétration du marché pour les téléviseurs 4K ULTRA HDLors du CES 2015, LG a présenté la série de téléviseurs LED 4K ColorPrime. Cette série comprend lesproduits 4K ULTRA HD, déjà encensés par la critique, qui reproduise une palette de couleur améliorée,dans un design chic et épuré avec une qualité de son riche et la nouvelle plateforme Smart TV webOS2.0. La série ColorPrime inclut également des téléviseurs 4K ULTRA HD proposant la technologieQuantum Dot (Technologie à Points Quantiques) qui démontrent une nouvelle fois l’engagement de lamarque à proposer des technologies de pointe à ses consommateurs.« Globalement, le CES représente une grande occasion pour les clients de se familiariser avecl’ensemble des offres de LG en matière de téléviseurs 4K ULTRA HD » a déclaré Brian Kwon. La largegamme 2015 de TV LG 4K/Ultra HD inclut des tailles d’écran allant de 40 à 105 pouces, en versionincurvée ou plate, embarquant des technologies très innovantes qui différencient LG des fabricantsconcurrents.LG prévoit donc d’augmenter rapidement sa part de marché mondiale concernant les téléviseurs4K/ULTRA HD dès 2015. De plus, LG va renforcer ses capacités marketing, à travers des effortsconjoints avec ses sociétés affiliées, sur une multitude de domaines dont la R&D, la planification deproduits, les ventes et le marketing.Des expériences utilisateurs exceptionnelles via webOS 2.0La nouvelle plateforme Smart TV de LG, webOS 2.0, dévoilée lors du CES 2015, est la nouvelle versionde la célèbre et reconnue plateforme webOS. Brian Kwon a déclaré que webOS 2.0 permettra à LG demaintenir son rôle de leader dans le domaine de l’expérience utilisateur, à la fois simple, convaincanteet enrichissante. webOS a été conçue à l’origine sous le concept « La Smart TV réinventée » afin decontrer la frustration des utilisateurs liée à des systèmes trop complexes. Selon les estimations, LGdevrait vendre plus d’un million d’unités au premier semestre 2015 de TV Smart TV webOS.Une compétitivité de produits AV et IT renforcéeEn 2015, LG souhaite moderniser l’image du Home Cinéma et de la vidéo et donc améliorer leurrentabilité notamment par le renouvellement d’opérations marketing pour les moniteurs haut degamme, tels que les moniteurs UltraWide 21:9, les moniteurs incurvés et les moniteurs ULTRA HD. LGprévoit également d’améliorer la dynamique de croissance de la société en développant de nouvellesbarres de son et produits audio Multi Room, dont la popularité augmente de façon constante chez lesconsommateurs. 