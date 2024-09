Communiqué de presse

IFA 2015

LG ELECTRONICS RÉCOMPENSÉ PAR QUATRE PRIX EISA

Le téléviseur OLED et le smartphone LG G4 honorés par

les médias européens les plus influents sur le secteur des nouvelles technologies

Villepinte, le 15 août 2015 — Cette année, LG Electronics (LG) a remporté quatre prix de l’Association Européenne de l’Image et du Son (EISA ou European Imaging and Sound Association), marquant ainsi la quatrième reconnaissance consécutive pour le téléviseur LG OLED et la deuxième récompense en deux ans pour un smartphone de la série G. Les prestigieux prix EISA sont déterminés annuellement par un panel composé de 50 revues multimédias de 20 pays européens. Les produits présentés sont jugés sur des critères incluant la technologie, le design et l’innovation.

Le modèle de téléviseur OLED 4K 65EG960V a remporté le premier prix dans la catégorie European Home Theatre TV.

La qualité d’image OLED associée à la résolution UHD et un système audio signé harman/kardon offre au spectateur une immersion inédite dans l’image, comme au cinéma.

Cet écran OLED LG incurvé de 65 pouces atteint un niveau de contraste infini : chaque pixel OLED est indépendant et ne nécessite aucun système de rétroéclairage, offrant ainsi une parfaite restitution des noirs profonds ainsi que des couleurs riches et naturelles au plus près de la réalité. Grâce au taux de réponse très élevé des pixels OLED, 1000 fois plus rapides que ceux d’un écran LED, l’image reste nette, précise et sans effet de flou même dans les scènes les plus rapides. De plus, le design Art Slim de LG, avec son extrême finesse, apporte une touche véritable de sophistication à la maison.

Vainqueur du prix European Smart TV 2015-2016, le téléviseur SUPER UHD TV de 65 pouces (modèle 65UF950V) est le fer de lance de la nouvelle génération de TV LED LG équipée de la Smart TV webOS 2.0.

Partie intégrante de la gamme de téléviseurs LG SUPER UHD TV, le modèle 65UF950V offre une qualité d’image supérieure, tout en procurant grâce à sa nouvelle puce H15 une expérience Smart TV ultra fluide.

Grâce à la Smart TV webOS 2.0, il est maintenant possible de naviguer plus simplement dans ses contenus, services VOD et applications et de bénéficier de recommandations de contenus personnalisés. Toujours plus accessible, il suffit de pointer la télécommande Magic Remote vers la barre de lancement ou d’utiliser le contrôle vocal pour basculer rapidement d'un contenu à un autre.

Le smartphone LG G4, smartphone-phare de la marque, a reçu cette année le prix European Smartphone Camera, en grande partie grâce à son appareil photo puissant OIS 2.0 16MP et à sa lentille d’ouverture F1.8. L’auto-focus laser et la lentille d’ouverture F1.8 permettent aux utilisateurs de capturer de belles images claires, et ce même dans des conditions de faible luminosité. Le capteur de couleurs de l’appareil-photo (Color Spectrum Sensor, CSS) rectifie la balance des blancs et des couleurs pour produire un contraste élevé, des images intenses, riches et authentiques en couleurs, et incroyablement naturelles. Le jury de l’EISA a également salué le nouvel écran IPS Quantum du G4, distinguant ainsi de ce smartphone comme un puissant outil multimédia.

La Watch Urbane de LG, dispositif Android Wear, s’est vue décerner le prix European Wearable Device grâce à son design élégant et son cadran entièrement métallique. Cette montre irrémédiablement luxe est fabriquée autour d’un écran circulaire Plastique OLED de 1,3 pouce d’une résolution de 320 x 320 pixels, qui se traduit par une densité de 245ppi. Équipée d’un processeur Qualcomm Snapdragon™ 400 de 1.2 GHz et de 4GO de mémoire, la Watch Urbane est une montre connectée reprenant les codes esthétiques des grands horlogers, parfaite en toutes circonstances.

« Nous sommes fiers d’être reconnus par des experts de l’industrie d’un tel renom pour notre engagement en matière d’innovation dans nos produits mobiles et Home Entertainment », a déclaré Lee In-kyu, Vice-Président sénior et Responsable de la division Téléviseurs et Moniteurs de la Home Entertainment Company de LG. « Afin de renforcer notre position de meilleure marque mondiale d’électronique grand public, notre succès sur le marché européen est important. »

Rendez-vous sur le stand LG, Hall 18 Messe Berlin, pour découvrir nos dernières innovations !

