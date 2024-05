Communiqué de presse

LG OFFRE DE LA MUSIQUE AUDIO HD AUX UTILISATEURS

DE SMARTPHONES PREMIUM DE LA MARQUE

LG SmartWorld ouvre la voie au son de qualité HD pour les propriétaires de smartphones LG

Villepinte, le 14 août 2015 — LG Electronics (LG) dévoile un service de musique en qualité HD pour les détenteurs de ses smartphones premium, reflétant ainsi la demande croissante et la popularité de l’écoute de musique de grande qualité. Le nouveau service musical commence ce mois-ci et sera présenté via l’application LG SmartWorld sur certains téléphones LG et à l’adresse www.lgworld.com, dans presque 70 pays, notamment les États-Unis, l’Australie, le Brésil, la Chine, la France, l’Italie, la Russie et le Royaume-Uni.

La musique Hi-Fi fournit une qualité audio très proche du son original avec une lecture de 24bit/192kHz, environ six fois plus riche et plus claire que la qualité de son d’un CD classique (16bit/44.1kHz). Les clients admissibles pourront télécharger deux morceaux Hi-Fi par mois et auront la possibilité d’acheter des chansons jusqu’à 50% en dessous du prix habituel. Ainsi, les utilisateurs pourront apprécier la musique Hi-Fi à n’importe quel moment de la journée, grâce à leur smartphone LG, notamment les G4, G3, G2 et G Flex 2 disposant d’une capacité de lecture de 24bit.

« Ce service de musique reflète notre engagement permanent à fournir toujours plus d’avantages à nos consommateurs LG », a déclaré Chris Yie, vice-président et chef du service de communication commerciale pour LG Mobile Communications Company. « La musique MP3 convient parfaitement à la plupart des gens mais ceux qui possèdent des smartphones LG avec compatibilité Audio HD peuvent découvrir un environnement beaucoup plus riche. »

# # #

Informations produits et visuels sur :

Pressroom LG France - www.lgpressroom.com

Login : Press Room

Mot de passe : lifeisgood

# # #

À propos de LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. (Bourse de Séoul : 066570.KS) est un leader mondial et un innovateur en technologie dans l'électronique grand public, les communications mobiles et les appareils ménagers. Présent sur 119 marchés à travers le monde et employant 82 000 personnes, LG a réalisé en 2013 un chiffre d'affaires total de 53.10 milliards de dollars américains (KRW 58.14 mille milliards) à travers ses quatre divisions : Home Entertainment (Électronique Grand Public), Mobile Communication (Téléphonie Mobile), Home Appliance & Air Solutions (Appareils Électroménagers et Solutions de climatisation & chauffage), et Véhicle Components (Composants automobiles). LG est l'un des principaux fabricants de téléviseurs à écran plat, d'appareils mobiles, de climatiseurs, de lave-linge et de réfrigérateurs. LG Electronics a été élu « Partenaire de l’année 2014 » par ENERGY STAR®. Pour de plus amples informations, consultez le site www.lg.com/fr.

À propos de LG Electronics France

Créée en 1991, LG Electronics France est une filiale en pleine expansion. Elle emploie aujourd’hui 300 personnes dont 80 commerciaux sur le terrain. La filiale dispose de quatre divisions commerciales : Home Entertainment (Electronique Grand Public) ; Mobile Communication (Téléphonie Mobile) ; Home Appliance & Air Solutions (Appareils Solutions de climatisation & chauffage résidentiels) ; Solutions Professionnelles (BtoB – sur l’ensemble des produits LG). En 2013 LG France a vendu plus de 3.5 millions de produits.

À propos de LG Electronics Mobile Communications Company

LG Electronics Mobile Communications Company est un leader mondial et un innovateur majeur sur le marché des communications mobiles. Grâce à sa technologie de pointe et au design innovant de ses produits, LG est une référence sur le marché des Smartphones et contribue à améliorer le mode de vie des consommateurs en leur offrant une expérience Smartphone optimale. Leader en technologie 4G LTE (Long Term Evolution), LG reste fidèle à sa promesse de développer des technologies LTE révolutionnaires. LG répond aux demandes de ses clients, en leur fournissant des appareils LTE de la plus haute qualité s’appuyant sur ses multiples brevets LTE et ses solides connaissances technologiques.

# # #

CONTACTS PRESSE

LG Electronics France

Coralie Collet

Tél : 01 49 89 98 72 – Mob : 06 32 54 94 83

coralie.collet@lge.com

Anne-Lise Menard

Tél : 01 49 89 98 86 – Mob : 06 99 48 27 35

annelise.menard@lge.com

LG-One

Maïté Hayet

Tél : 01 41 05 44 42

maite.hayet@lg-one.com

Nina Verocai

Tél : 01 41 05 44 55

nina.verocai@lg-one.com

Stéphanie Constantin

Tél : 01 41 05 44 16

stephanie.constantin@lg-one.com