will.i.am en tenue blanche tenant la xboom Grab.



 

Tout nouveau xboom, inspiré par will.i.am

Pourquoi choisir la xboom par will.i.am ?

Architecte expérientiel pour xboom

will.i.am, neuf fois lauréat d’un Grammy et entrepreneur en technologie, a mené activement le développement d’une nouvelle xboom. La « xboom by will.i.am » intègre une technologie IA avancée pour garantir une qualité de son premium et un design élégant et avant-gardiste.

Son signature par will.i.am

Chaque son provenant de la xboom est confectionné avec le savoir-faire inégalé de will.i.am. Même les sons accompagnant le fonctionnement de la xboom ont été développés exclusivement par l’artiste, offrant une interface utilisateur sonore extraordinaire.

Alliance de design élégant et de culture pop

Conçu pour repousser les limites et améliorer le confort, tout en restant original, avec un style inspiré de la culture pop. La taille compacte et la sangle pratique facilitent le transport de votre enceinte partout.

Expérience audio alimentée par l’IA

L’IA analyse l’audio et ajuste le son en fonction du genre et de l’espace. Améliorez l’ambiance avec l’éclairage IA qui s’harmonise avec votre musique.

Découvrez la série xboom par will.i.am

Profitez de votre musique où que vous soyez

Votre enceinte préférée pour les aventures en plein air. 

Un son dynamique et élégant, grâce à une sangle pratique. Avec une durabilité de qualité militaire et un indice IP67, elle est conçue pour s’épanouir dans divers environnements extérieurs. Pour la randonnée ou le vélo, cette enceinte portable est conçue pour écouter vos chansons où que vous alliez. Alors prenez la route, votre musique vous suit.

En savoir plus

*A réussi « tests de durabilité conformes à la norme militaire américaine (MIL-STD 810H) menés par un laboratoire indépendant. La réussite de ces tests ne signifie pas qu’elle correspond à un usage militaire.

Prêt pour la scène ou créer une ambiance de fête, n’importe où

Vous prévoyez une fête spectaculaire ? 

Chauffez l’ambiance pour votre fête grâce au son puissant et iconique 120 W et ses basses percutantes. 

Son design permet de transformer n’importe quel espace en scène.

Un éclairage IA qui se synchronise avec la musique, tandis que les sets de mixage karaoké et DJ ajoutent une touche fun à l’ambiance.

En savoir plus

Au rythme de la Bounce, partout, tout le temps

Libérez votre son, où que vous alliez.  

La xboom Bounce est l’enceinte audio personnelle conçue pour ceux qui vivent pleinement. Avec des basses percutantes et des aigus très clairs, elle transforme tous les espaces que ce soit pour danser dans votre salon, bronzer à la plage ou mettre l’ambiance au camping.

En savoir plus

Mettez ces écouteurs, mettez l’ambiance

Mettez ces écouteurs, oubliez le bruit ambiant plongez dans votre monde. Le son riche et clair du conducteur en graphène prend vie avec un ANC exceptionnel. Un ajustement sûr et confortable grâce au design de crochet qui maintient vos écouteurs bien en place. Profitez de jusqu’à 30 heures d’autonomie pour que l’ambiance ne retombe pas.

En savoir plus

*Jusqu’à 30 heures d’autonomie de lecture avec charge intermittente dans le socle, avec ANC désactivé.

Explorez la série xboom by will.i.am