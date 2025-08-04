Vous prévoyez une fête spectaculaire ?

Chauffez l’ambiance pour votre fête grâce au son puissant et iconique 120 W et ses basses percutantes.

Son design permet de transformer n’importe quel espace en scène.

Un éclairage IA qui se synchronise avec la musique, tandis que les sets de mixage karaoké et DJ ajoutent une touche fun à l’ambiance.