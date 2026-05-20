We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
39-inch UltraGear evo OLED GX9 Curved Gaming Monitor (39GX950B)
39GX950B-B
()
Fonctionnalités principales
- 39" 5K2K (5120x2160) OLED-display met 143 PPI
- Écran OLED tandem de 4e génération avec une luminosité maximale allant jusqu'à 1500 nits
- VESA DisplayHDR™ True Black 500 avec DCI-P3 99,5 % (typ.)
- Double mode avec 5K2K 165 Hz ou WFHD 330 Hz et un temps de réponse de 0,03 ms (GtG).
- DisplayPort 2.1, USB-C avec alimentation jusqu'à 90 W et HDMI 2.1
- AI Sound en AI Scene Optimization
Excellence primée
Les 10 meilleurs moniteurs PC au CES 2026
Le meilleur moniteur pour jeu au CES 2026.
*Les CES Innovation Awards se basent sur les documents descriptifs soumis au jury. La CTA (Consumer Technology Association) n’a pas vérifié l’exactitude des informations envoyées ni des revendications faites et n’a pas testé l’appareil ayant reçu la récompense.
*Selon les spécifications publiées pour les moniteurs de jeu en mars 2026, le LG 39GX950B est le premier moniteur de jeu doté d'un écran OLED 5K2K (5120 x 2160) de 39 pouces.
**Les images sont simulées afin de mieux illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l'expérience utilisateur réelle.
"*Basé sur les spécifications publiées des moniteurs pour jeu en mars 2026, le LG 39GX950B est le premier moniteur LG pour jeu à prendre en charge la mise à l’échelle de l’IA jusqu’à la résolution 5K2K.
**Le 39GX950B offre une luminosité maximale de 1 500 nits, mesurée dans des conditions de test internes. La luminosité réelle peut varier selon l’environnement d’utilisation.
***Le 39GX950B prend en charge le Dual-Mode avec des taux de rafraîchissement de 165 Hz à 5K2K et de 330 Hz à WFHD."
Découvrez un nouveau niveau d’immersion avec l’écran 5K2K (5 120×2 160) de 39 pouces. Conçu dans un format UltraWide 21 :9 avec un écran incurvé 1500R, offrant environ 33 % de pixels en plus qu’un écran 4K de 32 pouces, il enveloppe délicatement votre champ de vision pour créer une expérience visuelle immersive. La résolution 5K2K haute densité offre des détails nets et une profondeur visuelle, permettant à chaque scène d’être nette, concentrée et profondément attrayante dans une variété de jeux.
*Basé sur les spécifications publiées des moniteurs pour jeu en mars 2026, le LG 39GX950B est le plus grand moniteur pour jeu avec un écran 5K2K (5 120x2 160) OLED de 39 pouces.
**Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.
Le premier moniteur LG 5K2K AI Upscaling
Aucune mise à niveau GPU requise.*
Le processeur intégré de l’UltraGear evo™ alimente la mise à l’échelle de l’IA 5K2K, améliorant intelligemment le contenu jusqu’à une résolution 5K2K depuis n’importe quel appareil. Sans mises à niveau supplémentaires du GPU ou du matériel, il met intelligemment à l’échelle le contenu pour offrir des détails nets et une résolution améliorée.**
avec l’IA Upscaling
sans mise à l’échelle de l’IA
*Basé sur les spécifications publiées des moniteurs pour jeu en mars 2026, le LG 39GX950B est le premier moniteur pour jeu à prendre en charge la mise à l’échelle de l’IA jusqu’à la résolution 5K2K.
**Les performances de mise à l’échelle peuvent varier en fonction de la qualité de la source d’entrée. Aucune mise à niveau GPU requise pour la fonctionnalité de mise à l’échelle IA. Un appareil externe compatible (PC/GPU/console) est requis pour le fonctionnement du jeu.
***Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.
OLED en tandem de 4ème génération.
Luminosité ultra-élevée de 1 500 nits.*
Alimenté par une OLED en tandem de 4ème génération, le LG 39GX950B offre des visuels lumineux, atteignant jusqu’à 1 500 nits de luminosité maximale pour un e expérience de jeu visiblement net, vous permettant de distinguer les détails à l'écran avec précision, même dans des environnements très lumineux.
*Le 39GX950B offre une luminosité maximale de 1 500 nits, mesurée dans des conditions de test internes (@HDR, APL à 1,5 %). La luminosité réelle peut varier selon l’environnement d’utilisation.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.
Triple Perfect Visuals vérifié par UL,
même en cas de lumière vive
*Parmi les moniteurs pour jeu OLED. Les images sont simulées à des fins d’illustration uniquement.
**Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.
Des hautes lumières etdétails clairs dans l’obscurité
Vivez une profondeur et un réalisme intenses avec VESA DisplayHDR™ True Black 500, améliorant le contraste pour révéler des hautes lumières et des ombres raffinées dans les jeux. Les effets lumineux et à fort impact semblent éclatants et clairement définis, tandis que les scènes sombres conservent la texture et la clarté sans perdre de détails. Avec une gamme de couleurs DCI-P3 99,5 % (Typ.), le moniteur garantit des couleurs affichées avec des détails réalistes, comme prévu à l’origine.
|*Images simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
Clarté élevée de 143 PPI pour le jeu et la productivité
Avec un PPI (Pixels par pouce) 143 PPI, il offre une expérience de jeu précise et une meilleure productivité. Pendant le jeu, les textes dans le jeu, les éléments de l’interface utilisateur et les détails fins sont nets et définis, ce qui rend les HUD (affichage tête haute), les menus et les informations à l’écran faciles à lire. Améliore également la clarté pour les tâches de texte lourd telles que l’édition de documents, la navigation Web ou le codage.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.
Une technologie de confort des yeux vérifiée UL
Les technologies avancées de confort oculaire de LG UltraGear, vérifiées UL, minimisent les reflets frustrants et sont conçues dans un esprit de confort visuel, offrant des performances de jeu cristallines avec une clarté constante. Grâce aux vérifications UL dans des domaines clés — réduction du scintillement de l'écran, minimisation de l'éblouissement gênant et limitation de l'exposition à la lumière bleue nocive —, ces technologies favorisent le confort visuel et contribuent à une expérience de jeu fluide, que vous jouiez dans des environnements lumineux ou dans des pièces éclairées par des LED.
*Toutes les images présentées sont simulées à titre d’illustration.
*LG 4e génération OLED en tandem a été vérifiée comme étant sans scintillement, sans reflets gênants, à faible lumière bleue et Eyesafe 3.0 (CPF60, RPF40) par UL.
*Numéro de certificat : Flicker-Free Display (OLED) - A196009, Discomfort Glare Free - V563481 (conditions d’UGR inférieures à 22), Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051, Eyesafe 3.0 CPF60 - V745354, Eyesafe 3.0 RPF40 - V275741
*La fonctionnalité ci-dessus peut varier selon l’environnement ou les conditions d’utilisations informatiques de l’utilisateur.
Maximisez la productivité grâce à un
écran 5K2K UltraWide
L’UltraGear n’est pas seulement destiné au jeu : sa résolution 5K2K étendue avec 143 PPI offre des visuels nets et détaillés, parfaits pour les créateurs et le multitâche. Alors qu’une configuration traditionnelle à deux ou trois moniteurs 16:9 peut entraîner des interruptions de votre vue en raison des bords entre les écrans, un rapport d’aspect plus large de 21:9 vous permet de gérer l’ensemble de votre flux de travail sur un seul écran. Que ce soit pour retoucher des photos, éditer des vidéos ou rechercher des références, tout reste visible.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.
Des taux de rafraîchissement optimisés pour tous les genres grâce au Dual-Mode
|Adaptez facilement votre type de jeu au taux de rafraîchissement idéal à l’aide du Dual-Modecertifié VESA. Passez simplement de 165 Hz à 5K2K pour les titres AAA tels que RPG et de 330 Hz à WFHD pour les jeux rapides tels que FPS et la course.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.
0.03ms (GtG) Réponse rapide pour le jeu
Le temps de réponse de 0.03 ms (GtG) est conçu pour réduire les images fantômes inversées, ce qui permet de maintenir des transitions à l’écran plus claires pour un jeu fluide et réactif.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.
Mouvement fluide qui vous permet de rester immergé
Réduisez les déchirements d’écran et les latences grâce à la technologie NVIDIA® G-SYNC® compatible et à la technologie AMD FreeSync™ Premium Pro. Réduisez considérablement les effets de déchirement et les saccades à l'écran pour bénéficier d'un affichage fluide, avec un flou de mouvement et des images fantômes minimisés.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.
Dernière connectivité pour votre station de jeu puissante et prête pour l’avenir
Le LG UltraGear evo AI 39GX950B est doté de la dernière sélection de ports, notamment DisplayPort 2.1 (UHBR 20), USB Type-C (PD 90W) et HDMI 2.1, connectés en toute transparence à une large gamme d’appareils de jeu et offrant votre station de jeu ultime. Équipé de DisplayPort 2.1 (UHBR 20), le LG UltraGear evo AI offre la bande passante élevée requise pour des jeux haute résolution et haut débit sur des GPU haute performance, offrant des visuels nets et une expérience de jeu fluide. L’USB Type C prend en charge la sortie d’affichage, le transfert de données et la charge simultanée de l’appareil de 90 W via un seul câble. HDMI 2.1 garantit des connexions stables avec les consoles et autres appareils.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.
Son IA pour un jeu clair et immersif
AI Sound sépare intelligemment les éléments audio individuels, voix, effets et sons d’arrière-plan, et s’adapte à l'expérience de jeu pour un son contrôlé et immersif, créant une expérience sonore virtuelle de canal 7.1.2. Grâce aux haut-parleurs ou écouteurs stéréo intégrés de 7W×2, les voix restent claires même dans les combats intenses, tandis que les signaux critiques comme les pas d’approche restent faciles à détecter pendant le jeu.
AI Sound sépare intelligemment les éléments audio individuels, voix, effets et sons d’arrière-plan, et s’adapte à l'expérience de jeu pour un son contrôlé et immersif, créant une expérience sonore virtuelle de canal 7.1.2. Grâce aux haut-parleurs ou écouteurs stéréo intégrés de 7W×2, les voix restent claires même dans les combats intenses, tandis que les signaux critiques comme les pas d’approche restent faciles à détecter pendant le jeu.
Optimisation de la scène IA pour des paramètres d’affichage optimaux
L’optimisation des scènes IA reconnaît ce qui est à l’écran et ajuste automatiquement les paramètres d’image clés tels que la température des couleurs, l’amélioration des couleurs et la netteté pour correspondre à chaque type de contenu, notamment les modes Bureau, Animation, Film, Jeu et Sport.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.
Protégez votre écran grâce à OLED Care
Les fonctions de protection de l'écran OLED sont conçues pour aider à réduire le risque de rémanence et de brûlure de l’image pouvant survenir lorsque des images statiques à contraste élevé sont affichées pendant de longues périodes.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.
*Basé sur le prix d’achat autonome de la garantie disponible sur LG.com.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.
Toutes les caractéristiques
PUISSANCE
Type
Alimentation externe (adaptateur)
Entrée AC
100~240V (50/60Hz)
Consommation d’énergie (mode veille)
Moins de 0,5W
ECRAN
Taille [pouce]
38.86
Taille [cm]
98.7
Resolution
5120 x 2160
Format de l'image
21:9
Gamme de couleurs (Typ.)
DCI-P3 99.5% (CIE1976)
Profondeur de couleur (nombre de couleurs)
1,07B
Temps de réponse
0,03 ms (GtG)
CARACTÉRISTIQUES
HDR 10
OUI
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™500 TRUE BLACK
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
VRR
OUI
Black Stabilizer
OUI
Dynamic Action Sync
OUI
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
- extension
- extension
- extension
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément
Pour en savoir plus sur la manière dont ce produit traite les données et sur vos droits en tant qu’utilisateur, veuillez consulter « Couverture des données et spécifications » à l’adresse LG Privacy
Ce qu’ils en pensent
Notre sélection pour vous
Manuel et logiciel
Téléchargez les manuels et les logiciels de vos produits.
Dépannage
Nos tutos dépannage concernant votre produit
Garantie
Consultez la garantie de votre produit
Pièce& accessoire
Découvrez des accessoires pour votre produit.
Enregistrer un produit
Enregistrer votre produit vous permettra d’obtenir une assistance plus rapide.
Recherches connexes
Trouver le manuel, le dépannage et la garantie de votre produit LG.
Assistance relatives aux commandes
Suivez votre commande et consulter la FAQ liée aux commandes.
Demande de réparation
Demandez un service de réparation facilement en ligne.
Contactez-nous
Livechat
Chattez avec les experts produits de LG pour obtenir de l’aide lors de vos achats, des réductions et des offres en temps réel
Chattez avec le service assistance de LG en utilisant la messagerie instantanée la plus populaire
Envoyez-nous un email
Une question ? Envoyer votre demande à notre service assistance
Appelez-nous
Notre SAV est à votre disposition pour vous aider
Trouver à proximité
Produit Recommandé