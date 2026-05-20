39-inch UltraGear evo OLED GX9 Curved Gaming Monitor (39GX950B)

"*Basé sur les spécifications publiées des moniteurs pour jeu en mars 2026, le LG 39GX950B est le premier moniteur LG pour jeu à prendre en charge la mise à l’échelle de l’IA jusqu’à la résolution 5K2K.

**Le 39GX950B offre une luminosité maximale de 1 500 nits, mesurée dans des conditions de test internes. La luminosité réelle peut varier selon l’environnement d’utilisation.

***Le 39GX950B prend en charge le Dual-Mode avec des taux de rafraîchissement de 165 Hz à 5K2K et de 330 Hz à WFHD."