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39-inch UltraGear evo OLED GX9 Curved Gaming Monitor (39GX950B)

39GX950B_EU E.pdf
Classe énergétique : UE
Fiche produit
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Classe énergétique : UE
Fiche produit

39-inch UltraGear evo OLED GX9 Curved Gaming Monitor (39GX950B)

39GX950B-B
Vue avant de 39-inch UltraGear evo OLED GX9 Curved Gaming Monitor (39GX950B) 39GX950B-B
LG 39-inch UltraGear evo OLED GX9 Curved Gaming Monitor (39GX950B), 39GX950B-B
LG 39-inch UltraGear evo OLED GX9 Curved Gaming Monitor (39GX950B), 39GX950B-B
LG 39-inch UltraGear evo OLED GX9 Curved Gaming Monitor (39GX950B), 39GX950B-B
LG 39-inch UltraGear evo OLED GX9 Curved Gaming Monitor (39GX950B), 39GX950B-B
LG 39-inch UltraGear evo OLED GX9 Curved Gaming Monitor (39GX950B), 39GX950B-B
LG 39-inch UltraGear evo OLED GX9 Curved Gaming Monitor (39GX950B), 39GX950B-B
LG 39-inch UltraGear evo OLED GX9 Curved Gaming Monitor (39GX950B), 39GX950B-B
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LG 39-inch UltraGear evo OLED GX9 Curved Gaming Monitor (39GX950B), 39GX950B-B
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Vue avant de 39-inch UltraGear evo OLED GX9 Curved Gaming Monitor (39GX950B) 39GX950B-B
LG 39-inch UltraGear evo OLED GX9 Curved Gaming Monitor (39GX950B), 39GX950B-B
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LG 39-inch UltraGear evo OLED GX9 Curved Gaming Monitor (39GX950B), 39GX950B-B
LG 39-inch UltraGear evo OLED GX9 Curved Gaming Monitor (39GX950B), 39GX950B-B
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LG 39-inch UltraGear evo OLED GX9 Curved Gaming Monitor (39GX950B), 39GX950B-B

Fonctionnalités principales

  • 39" 5K2K (5120x2160) OLED-display met 143 PPI
  • Écran OLED tandem de 4e génération avec une luminosité maximale allant jusqu'à 1500 nits
  • VESA DisplayHDR™ True Black 500 avec DCI-P3 99,5 % (typ.)
  • Double mode avec 5K2K 165 Hz ou WFHD 330 Hz et un temps de réponse de 0,03 ms (GtG).
  • DisplayPort 2.1, USB-C avec alimentation jusqu'à 90 W et HDMI 2.1
  • AI Sound en AI Scene Optimization
Plus

Excellence primée

Une image du logo du prix du lauréat CES 2026 blanc

Prix ​​de l'innovation CES - Lauréat 2026

Dans le matériel et les composants informatiques

Une image du logo du prix PC world

Les 10 meilleurs moniteurs PC au CES 2026

Le meilleur moniteur pour jeu au CES 2026.

*Les CES Innovation Awards se basent sur les documents descriptifs soumis au jury. La CTA (Consumer Technology Association) n’a pas vérifié l’exactitude des informations envoyées ni des revendications faites et n’a pas testé l’appareil ayant reçu la récompense.

Het UltraGear™ evo AI-logo in een futuristische, neonverlichte ruimte.

Het UltraGear™ evo AI-logo in een futuristische, neonverlichte ruimte.

39‑inch UltraGear evo OLED GX9, ’s werelds eerste 39‑inch 5K2K OLED gamingmonitor met AI Upscaling (39GX950B)

39‑inch UltraGear evo OLED GX9, ’s werelds eerste 39‑inch 5K2K OLED gamingmonitor met AI Upscaling (39GX950B)

*Selon les spécifications publiées pour les moniteurs de jeu en mars 2026, le LG 39GX950B est le premier moniteur de jeu doté d'un écran OLED 5K2K (5120 x 2160) de 39 pouces.

**Les images sont simulées afin de mieux illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l'expérience utilisateur réelle.

UltraGear 39-inch 5K2K Tandem OLED gamingmonitor (39GX950B) met AI-upscaling, Perfect Black, 143 PPI, 330Hz bij WFHD, HDR 500

UltraGear 39-inch 5K2K Tandem OLED gamingmonitor (39GX950B) met AI-upscaling, Perfect Black, 143 PPI, 330Hz bij WFHD, HDR 500

"*Basé sur les spécifications publiées des moniteurs pour jeu en mars 2026, le LG 39GX950B est le premier moniteur LG pour jeu à prendre en charge la mise à l’échelle de l’IA jusqu’à la résolution 5K2K.

**Le 39GX950B offre une luminosité maximale de 1 500 nits, mesurée dans des conditions de test internes. La luminosité réelle peut varier selon l’environnement d’utilisation.

***Le 39GX950B prend en charge le Dual-Mode avec des taux de rafraîchissement de 165 Hz à 5K2K et de 330 Hz à WFHD."

's Werelds eerste 39-inch 5K2K OLED-scherm

's Werelds eerste 39-inch 5K2K OLED-scherm

Découvrez un nouveau niveau d’immersion avec l’écran 5K2K (5 120×2 160) de 39 pouces. Conçu dans un format UltraWide 21 :9 avec un écran incurvé 1500R, offrant environ 33 % de pixels en plus qu’un écran 4K de 32 pouces, il enveloppe délicatement votre champ de vision pour créer une expérience visuelle immersive. La résolution 5K2K haute densité offre des détails nets et une profondeur visuelle, permettant à chaque scène d’être nette, concentrée et profondément attrayante dans une variété de jeux.

L’écran s’étend d’un écran 4K 16:9 de 32 pouces à un moniteur pour jeu 5K2K 21:9 de 39 pouces pour des visuels de jeu plus immersifs

*Basé sur les spécifications publiées des moniteurs pour jeu en mars 2026, le LG 39GX950B est le plus grand moniteur pour jeu avec un écran 5K2K (5 120x2 160) OLED de 39 pouces.

**Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.

Le premier moniteur LG 5K2K AI Upscaling
Aucune mise à niveau GPU requise.*

Le processeur intégré de l’UltraGear evo™ alimente la mise à l’échelle de l’IA 5K2K, améliorant intelligemment le contenu jusqu’à une résolution 5K2K depuis n’importe quel appareil. Sans mises à niveau supplémentaires du GPU ou du matériel, il met intelligemment à l’échelle le contenu pour offrir des détails nets et une résolution améliorée.**

Moniteur pour jeu UltraGear (39GX950B) avec IA intégrée à l’appareil, mise à l’échelle jusqu’à 5K2K, améliorant le contenu sans mise à niveau GPU

avec l’IA Upscaling

Moniteur pour jeu UltraGear (39GX950B) avec IA intégrée à l’appareil, mise à l’échelle jusqu’à 5K2K, améliorant le contenu sans mise à niveau GPU

sans mise à l’échelle de l’IA

*Basé sur les spécifications publiées des moniteurs pour jeu en mars 2026, le LG 39GX950B est le premier moniteur pour jeu à prendre en charge la mise à l’échelle de l’IA jusqu’à la résolution 5K2K.

**Les performances de mise à l’échelle peuvent varier en fonction de la qualité de la source d’entrée. Aucune mise à niveau GPU requise pour la fonctionnalité de mise à l’échelle IA. Un appareil externe compatible (PC/GPU/console) est requis pour le fonctionnement du jeu. 

***Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.

OLED en tandem de 4ème génération.
Luminosité ultra-élevée de 1 500 nits.*

Alimenté par une OLED en tandem de 4ème génération, le LG 39GX950B offre des visuels lumineux, atteignant jusqu’à 1 500 nits de luminosité maximale pour un e expérience de jeu visiblement net, vous permettant de distinguer les détails à l'écran avec précision, même dans des environnements très lumineux.

Moniteur pour jeu UltraGear (39GX950B) affichant un gameplay net avec une luminosité maximale de 1 500 nits et une OLED en tandem de 4ème génération

Moniteur pour jeu UltraGear (39GX950B) affichant un gameplay net avec une luminosité maximale de 1 500 nits et une OLED en tandem de 4ème génération

*Le 39GX950B offre une luminosité maximale de 1 500 nits, mesurée dans des conditions de test internes (@HDR, APL à 1,5 %). La luminosité réelle peut varier selon l’environnement d’utilisation.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.

Triple Perfect Visuals vérifié par UL,
même en cas de lumière vive

Noir absolu

Le Noir absolu est vérifié par UL et offre des niveaux noir parfait pour améliorer la luminosité et le contraste perçus, dans un espace lumineux ou sombre.

Couleur parfaite et 100 % color fidelity (fidélité des couleurs)

La Couleur Parfaite et la fidélité des couleurs à 100 % offrent une expression précise des couleurs, même dans des conditions d’éclairage variables, des environnements de faible luminosité aux plus lumineux.

Reproduction parfaite

La Reproduction parfaite vérifiée par UL garantit que les jeux et le contenu apparaissent comme prévu, avec des couleurs, une luminance et des détails précis dans les environnements sombres et lumineux.

Certification UL pour un noir parfait, une couleur parfaite et une reproduction parfaite sur le moniteur pour jeu UltraGear OLED (39GX950B)

Certification UL pour un noir parfait, une couleur parfaite et une reproduction parfaite sur le moniteur pour jeu UltraGear OLED (39GX950B)

Le moniteur pour jeu UltraGear (39GX950B) offre des niveaux de noir parfaits et des couleurs parfaites grâce à la technologie OLED en tandem de 4e génération.

Le moniteur pour jeu UltraGear (39GX950B) offre des niveaux de noir parfaits et des couleurs parfaites grâce à la technologie OLED en tandem de 4e génération.

*Parmi les moniteurs pour jeu OLED. Les images sont simulées à des fins d’illustration uniquement.

**Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.

Des hautes lumières etdétails clairs dans l’obscurité

Vivez une profondeur et un réalisme intenses avec VESA DisplayHDR™ True Black 500, améliorant le contraste pour révéler des hautes lumières et des ombres raffinées dans les jeux. Les effets lumineux et à fort impact semblent éclatants et clairement définis, tandis que les scènes sombres conservent la texture et la clarté sans perdre de détails. Avec une gamme de couleurs DCI-P3 99,5 % (Typ.), le moniteur garantit des couleurs affichées avec des détails réalistes, comme prévu à l’origine.

*Images simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

Clarté élevée de 143 PPI pour le jeu et la productivité

 

Avec un PPI (Pixels par pouce) 143 PPI, il offre une expérience de jeu précise et une meilleure productivité. Pendant le jeu, les textes dans le jeu, les éléments de l’interface utilisateur et les détails fins sont nets et définis, ce qui rend les HUD (affichage tête haute), les menus et les informations à l’écran faciles à lire. Améliore également la clarté pour les tâches de texte lourd telles que l’édition de documents, la navigation Web ou le codage.

Précision PPI élevée pour le gaming

Clarté PPI élevée pour la productivité

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.

Une technologie de confort des yeux vérifiée UL 

Les technologies avancées de confort oculaire de LG UltraGear, vérifiées UL, minimisent les reflets frustrants et sont conçues dans un esprit de confort visuel, offrant des performances de jeu cristallines avec une clarté constante. Grâce aux vérifications UL dans des domaines clés — réduction du scintillement de l'écran, minimisation de l'éblouissement gênant et limitation de l'exposition à la lumière bleue nocive —, ces technologies favorisent le confort visuel et contribuent à une expérience de jeu fluide, que vous jouiez dans des environnements lumineux ou dans des pièces éclairées par des LED.

Le moniteur pour jeu UltraGear OLED (39GX950B) améliore le confort oculaire grâce à un antireflet certifié UL et une faible réflectance

Le moniteur pour jeu UltraGear OLED (39GX950B) améliore le confort oculaire grâce à un antireflet certifié UL et une faible réflectance

*Toutes les images présentées sont simulées à titre d’illustration.

*LG 4e génération OLED en tandem a été vérifiée comme étant sans scintillement, sans reflets gênants, à faible lumière bleue et Eyesafe 3.0 (CPF60, RPF40) par UL.

*Numéro de certificat : Flicker-Free Display (OLED) - A196009, Discomfort Glare Free - V563481 (conditions d’UGR inférieures à 22), Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051, Eyesafe 3.0 CPF60 - V745354, Eyesafe 3.0 RPF40 - V275741

*La fonctionnalité ci-dessus peut varier selon l’environnement ou les conditions d’utilisations informatiques de l’utilisateur.

Maximisez la productivité grâce à un
écran 5K2K UltraWide

L’UltraGear n’est pas seulement destiné au jeu : sa résolution 5K2K étendue avec 143 PPI offre des visuels nets et détaillés, parfaits pour les créateurs et le multitâche. Alors qu’une configuration traditionnelle à deux ou trois moniteurs 16:9 peut entraîner des interruptions de votre vue en raison des bords entre les écrans, un rapport d’aspect plus large de 21:9 vous permet de gérer l’ensemble de votre flux de travail sur un seul écran. Que ce soit pour retoucher des photos, éditer des vidéos ou rechercher des références, tout reste visible.

Le moniteur pour jeu UltraGear (39GX950B) optimise la productivité dans l’édition de vidéos et de photos grâce à son écran 21 :9

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.

Des taux de rafraîchissement optimisés pour tous les genres grâce au Dual-Mode

Adaptez facilement votre type de jeu au taux de rafraîchissement idéal à l’aide du Dual-Modecertifié VESA. Passez simplement de 165 Hz à 5K2K pour les titres AAA tels que RPG et de 330 Hz à WFHD pour les jeux rapides tels que FPS et la course.
Moniteur pour jeu LG UltraGear (39GX950B) avec mode Dual, prenant en charge 165 Hz à 5K2K et 330 Hz à WFHD pour les jeux de RPG à FPS

Moniteur pour jeu LG UltraGear (39GX950B) avec mode Dual, prenant en charge 165 Hz à 5K2K et 330 Hz à WFHD pour les jeux de RPG à FPS

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.

0.03ms (GtG) Réponse rapide pour le jeu

Le temps de réponse de 0.03 ms (GtG) est conçu pour réduire les images fantômes inversées, ce qui permet de maintenir des transitions à l’écran plus claires pour un jeu fluide et réactif.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.

Mouvement fluide qui vous permet de rester immergé

Réduisez les déchirements d’écran et les latences grâce à la technologie NVIDIA® G-SYNC® compatible et à la technologie AMD FreeSync™ Premium Pro. Réduisez considérablement les effets de déchirement et les saccades à l'écran pour bénéficier d'un affichage fluide, avec un flou de mouvement et des images fantômes minimisés.

Le moniteur pour jeu UltraGear (39GX950B) offre un jeu de course fluide et sans déchirures avec NVIDIA G-SYNC et AMD FreeSync Premium Pro

Le moniteur pour jeu UltraGear (39GX950B) offre un jeu de course fluide et sans déchirures avec NVIDIA G-SYNC et AMD FreeSync Premium Pro

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.

Dernière connectivité pour votre station de jeu puissante et prête pour l’avenir

Le LG UltraGear evo AI 39GX950B est doté de la dernière sélection de ports, notamment DisplayPort 2.1 (UHBR 20), USB Type-C (PD 90W) et HDMI 2.1, connectés en toute transparence à une large gamme d’appareils de jeu et offrant votre station de jeu ultime. Équipé de DisplayPort 2.1 (UHBR 20), le LG UltraGear evo AI offre la bande passante élevée requise pour des jeux haute résolution et haut débit sur des GPU haute performance, offrant des visuels nets et une expérience de jeu fluide. L’USB Type C prend en charge la sortie d’affichage, le transfert de données et la charge simultanée de l’appareil de 90 W via un seul câble. HDMI 2.1 garantit des connexions stables avec les consoles et autres appareils.

Moniteur pour jeu UltraGear (39GX950B) connecté à un PC, un ordinateur portable et une console via DisplayPort 2.1, USB Type-C et HDMI 2.1

Moniteur pour jeu UltraGear (39GX950B) connecté à un PC, un ordinateur portable et une console via DisplayPort 2.1, USB Type-C et HDMI 2.1

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.

Son IA pour un jeu clair et immersif

AI Sound sépare intelligemment les éléments audio individuels, voix, effets et sons d’arrière-plan, et s’adapte à l'expérience de jeu pour un son contrôlé et immersif, créant une expérience sonore virtuelle de canal 7.1.2. Grâce aux haut-parleurs ou écouteurs stéréo intégrés de 7W×2, les voix restent claires même dans les combats intenses, tandis que les signaux critiques comme les pas d’approche restent faciles à détecter pendant le jeu.

AI Sound sépare intelligemment les éléments audio individuels, voix, effets et sons d’arrière-plan, et s’adapte à l'expérience de jeu pour un son contrôlé et immersif, créant une expérience sonore virtuelle de canal 7.1.2. Grâce aux haut-parleurs ou écouteurs stéréo intégrés de 7W×2, les voix restent claires même dans les combats intenses, tandis que les signaux critiques comme les pas d’approche restent faciles à détecter pendant le jeu.

Optimisation de la scène IA pour des paramètres d’affichage optimaux

L’optimisation des scènes IA reconnaît ce qui est à l’écran et ajuste automatiquement les paramètres d’image clés tels que la température des couleurs, l’amélioration des couleurs et la netteté pour correspondre à chaque type de contenu, notamment les modes Bureau, Animation, Film, Jeu et Sport.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.

Protégez votre écran grâce à OLED Care

Les fonctions de protection de l'écran OLED sont conçues pour aider à réduire le risque de rémanence et de brûlure de l’image pouvant survenir lorsque des images statiques à contraste élevé sont affichées pendant de longues périodes.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.

2 ans de garantie des moniteurs pour jeu UltraGear OLED (39GX950B)

GARANTIE 2 ANS d’une valeur de XXX USD

2 ans à compter de la date d’achat au détail d’origine pour les pièces internes et fonctionnelles uniquement, 

y compris le panneau d’affichage OLED.

*Basé sur le prix d’achat autonome de la garantie disponible sur LG.com.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.

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Toutes les caractéristiques

PUISSANCE

  • Type

    Alimentation externe (adaptateur)

  • Entrée AC

    100~240V (50/60Hz)

  • Consommation d’énergie (mode veille)

    Moins de 0,5W

ECRAN

  • Taille [pouce]

    38.86

  • Taille [cm]

    98.7

  • Resolution

    5120 x 2160

  • Format de l'image

    21:9

  • Gamme de couleurs (Typ.)

    DCI-P3 99.5% (CIE1976)

  • Profondeur de couleur (nombre de couleurs)

    1,07B

  • Temps de réponse

    0,03 ms (GtG)

CARACTÉRISTIQUES

  • HDR 10

    OUI

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™500 TRUE BLACK

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Pro

  • VRR

    OUI

  • Black Stabilizer

    OUI

  • Dynamic Action Sync

    OUI

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément
Pour en savoir plus sur la manière dont ce produit traite les données et sur vos droits en tant qu’utilisateur, veuillez consulter « Couverture des données et spécifications » à l’adresse LG Privacy

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