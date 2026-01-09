*Les images et vidéos du produit sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

1)Craft Ice

-La Craft Ice qui fond lentement, selon la procédure de test interne de LG comparant la vitesse à laquelle fond une boule Craft Ice à celle de glaçons du même poids. (environ 69 g)

-Conditions de test : température ambiante : 25 °C, chaque glaçon fondant dans de l’eau froide. Capacité de l’eau froide 121 cm3, température de l’eau froide d’environ 9,5℃. -Les résultats peuvent varier selon les conditions environnementales.

2)UVnano

-L’UVnano (nom de la fonction : Self Care) a été évalué par des tests effectués en laboratoire par TÜV Rheinland en utilisant des méthodes internes de mesure de la réduction d’E. coli, S. aureus et P. aeruginosa dans des échantillons d’eau distillée après exposition à la LED UV du produit pendant 10 minutes chaque heure, après 24 heures en condition d’assemblage LED UV. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions environnementales et de l’utilisation. Le produit ne traite pas et ne guérit pas les problèmes de santé. Il ne garantit pas que l’eau filtrée par le produit sera exempte de contaminants tels que des particules microbiologiques affectant la santé des utilisateurs.

-*UVnano est composé des mots UV (ultraviolet) et nanomètre (unité de longueur).

3)Bactéries

- Bactéries utilisées pour le test : Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa.