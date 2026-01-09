About Cookies on This Site

Différents types de glace pour toutes les occasions

Offrez vous l'élégance de la Craft Ice et une large sélection de glaçons adaptés à chaque moment spécial.

Des pinces prenant une boule de glace ronde depuis un tiroir transparent à l’intérieur d’un congélateur

Découvrez la fraîcheur sous toutes ses formes.

Craft Ice

Craft Ice : une glaçe spérique qui fond lentement (1), idéal pour toutes vos boissons. Savourez votre rafraîchissement plus longuement avec Craft Ice.

Cube

Cube : Le format idéal pour toutes vos boissons du quotidien.

Pilée

La glace pilée est une solution rapide et rafraîchissante pour toutes vos boissons.

Icône représentant l’option Craft Ice
Icône représentant l’option glaçons
Icône représentant l’option glace pilée
Verre transparent rempli de Craft Ice ronde fabriquée dans un réfrigérateur LG
Verre transparent rempli de glaçons carrés provenant du réfrigérateur LG
Verre rempli de glace pilée fabriquée dans un réfrigérateur LG
Verre transparent rempli de Craft Ice ronde fabriquée dans un réfrigérateur LG

Craft Ice

Craft Ice : une glaçe spérique qui fond lentement (1), idéal pour toutes vos boissons. Savourez votre rafraîchissement plus longuement avec Craft Ice.

Verre transparent rempli de glaçons carrés provenant du réfrigérateur LG

Cube

Cube : Le format idéal pour toutes vos boissons du quotidien.

Verre rempli de glace pilée fabriquée dans un réfrigérateur LG

Pilée

La glace pilée est une solution rapide et rafraîchissante pour toutes vos boissons.

Appareil à glaçons intérieur fin

Vos glaçons et votre espace de rangement

Un appareil à glaçons compact intégré à la porte libère de l’espace pour le congélateur et le compartiment de rangement supérieur, vous offrant plus d’espace pour ce que vous aimez.

Utilisateur ouvrant le compartiment du Slim SpacePlus Ice System dans un réfrigérateur LG

Deux enfants buvant de l’eau à une table avec un réfrigérateur LG et un distributeur intégré en arrière-plan

UVnano

Purifiez votre distributeur d'eau tous les jours

La technologie UV de LG nettoie la buse du distributeur toutes les heures, éliminant 99,99 %²⁾ des bactéries³⁾ pour vous fournir de l’eau propre et fraîche, à chaque utilisation.

Sans plomberie

Un distributeur indépendant grâce à un remplissage manuel

Aucune plomberie intégrée n’est requise. Il suffit de remplir le distributeur pour profiter de glace et d’eau fraîche à tout moment, directement depuis la porte du réfrigérateur.

Utilisateur ouvrant le compartiment du Slim SpacePlus Ice System dans un réfrigérateur LG

LG ThinQ™

Une solution intelligente pour une gestion de glace simple

LG ThinQ™ facilite la gestion de la glace grâce à des fonctionnalités intelligentes qui vous aident à surveiller et gérer facilement la production de glace.

Écran de l’application LG ThinQ montrant le contrôle Ice Plus avec des glaçons en arrière-plan

Smart Ice Plus

Contrôle l’utilisation de la glace et active automatiquement le mode Ice Plus pour assurer un approvisionnement constant en glace.

*L’écran de l’application mobile ci-dessus est uniquement à titre d’illustration et peut être différent de l’application réelle.

Étapes clés Solutions Ice

Technologie de glace avancée pour une maison intelligente

Depuis des décennies, LG fait évoluer la technologie de fabrication de glace pour fournir des solutions pour votre maison. Du stockage aux systèmes autonettoyants, chaque étape reflète notre engagement envers votre commodité.

Gros plan sur le premier appareil à glaçons intérieur au monde LG en 2006 avec le SpacePlus™ Ice System dans la porte du réfrigérateur.

2006

1er appareil à glaçons de porte au monde

Gros plan sur l’appareil à glaçons sans plomberie LG 2007 avec réservoir d’eau Pull & Fill et un verre d’eau placé à l’avant.

2007

Appareil à glaçons sans plomberie

Gros plan de l’appareil à glaçons Slim SpacePlus™ 2010 LG intégré à la porte du réfrigérateur, maximisant l’espace intérieur.

2010

Appareil à glaçons Slim SpacePlus™

Un verre d’eau avec la 1ère Craft Ice ronde de LG en 2019, conçue pour fondre lentement et préserver la saveur des boissons.

2019

Craft Ice numéro 1 du secteur

Gros plan sur la buse du distributeur UVnano 2020 LG avec LED light UV bleue éclairée à la sortie d’eau.

2020

UVnano pour buse de distributeur

Un tas de petits glaçons transparents empilés.

2023

Mini cube (États-Unis uniquement)

Un tas de petites boules de glace rondes transparentes empilées.

2025 Bientôt disponible

Mini Craft Ice

*Les images et vidéos du produit sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel. 

 

1)Craft Ice 

-La Craft Ice qui fond lentement, selon la procédure de test interne de LG comparant la vitesse à laquelle fond une boule Craft Ice à celle de glaçons du même poids. (environ 69 g) 

-Conditions de test : température ambiante : 25 °C, chaque glaçon fondant dans de l’eau froide. Capacité de l’eau froide 121 cm3, température de l’eau froide d’environ 9,5℃. -Les résultats peuvent varier selon les conditions environnementales. 

 

2)UVnano 

-L’UVnano (nom de la fonction : Self Care) a été évalué par des tests effectués en laboratoire par TÜV Rheinland en utilisant des méthodes internes de mesure de la réduction d’E. coli, S. aureus et P. aeruginosa dans des échantillons d’eau distillée après exposition à la LED UV du produit pendant 10 minutes chaque heure, après 24 heures en condition d’assemblage LED UV. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions environnementales et de l’utilisation. Le produit ne traite pas et ne guérit pas les problèmes de santé. Il ne garantit pas que l’eau filtrée par le produit sera exempte de contaminants tels que des particules microbiologiques affectant la santé des utilisateurs. 

-*UVnano est composé des mots UV (ultraviolet) et nanomètre (unité de longueur). 

 

3)Bactéries 

- Bactéries utilisées pour le test : Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa.

