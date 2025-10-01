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Nouvelle gammeFraîcheurCapacitéDesignSilenceAllié Intelligent
Nouvelle gamme
Découvrir les produits
Špičková stříbrná kombinovaná chladnička (GBBW726AEV) zabudovaná do šedých skříněk vedle mramorové pracovní desky s indukční varnou deskou a velkým oknem na pravé straně.

Et si votre quotidien retrouvait un peu de sérénité ? 

Découvrez la nouvelle gamme de réfrigérateurs combinés LG conçue pour s’adapter à votre style de vie.

Kombinovaná chladnička LG (GBBW726AEV) zabudovaná do vysokých šedých skříněk s modrými šipkami směřujícími k horní a přední straně.

Design premium

Vnitřní pohled na kombinovanou chladničku LG (GBBW726AEV) s policemi na ovoce, zeleninu, nápoje a snacky s modrými liniemi proudění vzduchu z levé strany.

Fraîcheur
sur-mesure

Vista interior de un congelador inferior LG con estantes llenos de frutas, verduras, bebidas y aperitivos, mientras que las líneas azules de flujo de aire soplan desde el lado izquierdo del frigorífico.

Allié Intelligent

Kombinovaná chladnička LG (GBBW726AEV) zcela otevřená, s horní chladicí částí, ve které jsou vidět potraviny v zásuvkách s modrými kryty a šipkami zdůrazňujícími prostorný vnitřní prostor.

Capacité flexible

Notre sélection

Une fraîcheur sur-mesure, qui dure

Inspirés par des habitudes plus saines et responsables, nos réfrigérateurs préservent chaque aliment grâce à des technologies de fraîcheur stables, uniformes, et sur-mesure, pensées pour conserver plus durablement.

LinearCooling™

Réduit les fluctuations de température pour conserver la fraîcheur de vos aliments plus longtemps.

LinearCooling

LinearCooling™ 

LinearCooling

Conventionnel

*Basé sur les résultats des tests TÜV Rheinland utilisant la méthode de test interne de LG pour mesurer le temps qu’il a fallu pour atteindre un taux de perte de poids de 5% pour le pak choi sur l’étagère du compartiment des produits frais du modèle LGE LINEARCooling GSXV91NSAE. Le résultat peut varier pendant l’utilisation réelle. 

Kombinovaná chladnička LG (GBBW726AEV) se otevírá a světle modrý vzduch proudí z levého otvoru směrem ke košům ve dveřích, kde jsou uloženy láhve a nádoby s ovocem.

DoorCooling™

Refroidissement rapide et uniforme

Grâce au rideau d'air froid vos aliments et boissons restent frais plus longtemps.

*Basé sur les résultats des tests UL utilisant la méthode de test interne de LG comparant le temps nécessaire à la température d’un récipient d’eau placé dans le balconnet de porte supérieur pour chuter entre les modèles DoorCooling+ et non DoorCooling+. Modèles applicables uniquement. Les images du produit sont uniquement à des fins d’illustration et peuvent différer du produit réel. DoorCooling+ est censé s’arrêter lorsque la porte est ouverte.

FreshConverter™

Fraîcheur précise et personnalisée

Plus besoin de se soucier de la température : un tiroir intelligent pour ajuster les réglages en fonction du type ingrédients.

Viande

                                         

Poisson

                     

Fromage

                                            

*Le réglage de la température peut être modifié en appuyant sur le bouton de sélection. Il existe trois modes différents : Viandes (-3°C), Poisson (0°C) et Fromage (2°C). Basé sur les résultats de tests internes LG utilisant la méthode de mesure des variations moyennes de température dans le compartiment Fresh Converter+ avec une charge nulle et un réglage à 25°C. Les résultats peuvent varier en fonction des changements de température extérieure ou du réglage de la température intérieure. 

Kombinovaná chladnička LG (GBBW726AEV) Fresh Balancer pro skladování salátu, papriky, pomerančů a jablek s šipkami nahoru a dolů a Moist Balance Crisper zblízka

FRESHBalancer™

Régule le taux d'humidité

Conditions d’humidité optimales pour vos fruits et légumes grâce à la structure en nid d’abeille Moist Balance Crisper™.

* Système optimisé de contrôle de l'humidité : le couvercle à motif en treillis (appelé Moist Crips Balancer) avec structure hexagonale retient efficacement l'humidité. Les clients peuvent choisir entre deux niveaux d'humidité différents : mode fruits ou mode légumes.

Capacité Flexible

Gagnez de la place :
Plus de flexibilité, plus de possibilités !

Pour une capacité optimale, LG réinvente l’intérieur du réfrigérateur en vous offrant des possibilités de stockage intuitives et modulables qui maximisent votre espace. 

Vue intérieure du réfrigérateur congélateur LG (GBBW726AEV) avec des fruits sur l’étagère supérieure, des bouteilles de vin au milieu et plus de fruits sur l’étagère inférieure

Vue intérieure du réfrigérateur congélateur LG (GBBW726AEV) avec des fruits sur l’étagère supérieure, des bouteilles de vin au milieu et plus de fruits sur l’étagère inférieure

*Les images et vidéos sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

Gros plan sur le réfrigérateur congélateur LG (GBBW726AEV) d’une étagère à vin contenant quatre bouteilles et une boîte de macarons avec un design de clayette agrandie en image circulaire

Clayette polyvalente

Étagère modulable selon vos besoins

Jusqu’à 6 bouteilles et une surface idéale pour les produits plus larges.

*Les images et vidéos sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

Design premium enchâssable

Un nouveau design conçu pour ​mieux s’intégrer dans les cuisines et ​offrir un confort d’utilisation au quotidien

Kombinovaná chladnička LG (GBBW726AEV) s pravými dveřmi otevřenými do úhlu 110 stupňů, s zakřiveným pantem v horní části, který těsně přiléhá k sousední šedé stěně skříně.

Ouverture sans déport

Ouvrez en grand sans crainte.

La porte sans déport offre une solution peu encombrante pour un aspect intégré, sans aucune limitation ni interférence.​

Kombinovaná chladnička LG (GBBW726AEV) pohled shora rozdělený obrázek vlevo s textem Konvenční panty narážející na stěnu vpravo s textem Panty Zero Clearance se volně otevírají

Kombinovaná chladnička LG (GBBW726AEV) pohled shora rozdělený obrázek vlevo s textem Konvenční panty narážející na stěnu vpravo s textem Panty Zero Clearance se volně otevírají

*Pour garantir le bon fonctionnement de la porte, un espace minimum de 4 mm entre les côtés du réfrigérateur et le mur est nécessaire.

*Si l'espace est inférieur à 4 mm, la porte risque de ne pas s'ouvrir complètement ou d'entrer en contact avec le mur, ce qui pourrait nuire au bon fonctionnement du produit.

*Les images du produit sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent différer du produit réel.

Matná černá kombinovaná chladnička LG (GBBW726AEV) zabudovaná do šedé kuchyňské linky s vinotékou vlevo a sporákem s nádobím vpravo.

Plus de contraintes d’encastrements

Design porte plate minimaliste

Façade lisse qui communiquant un sentiment d’intégration parfaite avec les murs et le mobilier​.

Kombinovaná chladnička LG (GBBW726AEV) vlevo ve světle šedých skříňkách s mramorovým obkladem vpravo v tmavých skříňkách vedle polic a kuchyňského nádobí

* Pour des performances optimales, LG recommande un espace de 4 mm ou plus entre les côtés du réfrigérateur et le mur.​

* Si l'espace gauche et droit du réfrigérateur n'est pas supérieur à 4 mm, la porte risque de ne pas s'ouvrir et se fermer correctement.

Matná černá kombinovaná chladnička LG (GBBW726AEV) zabudovaná do šedé kuchyňské linky s vinotékou vlevo a sporákem s nádobím vpravo.

Discrétion au sein de votre cuisine

Un réfrigérateur silencieux qui se fond dans votre environnement : idéal pour les cuisines ouvertes ou pour votre routine de télétravail

Votre Allié Intelligent à vos côtés

 Le réfrigérateur LG s’adapte à vous : il apprend vos routines afin d’optimiser votre consommation et veille sur votre usage.

Kombinovaná chladnička LG (GBBW726AEV) v obývacím prostoru s nočním výhledem na město, překrytá grafikou režimu AI Saving Mode a grafem kolísání spotřeby energie.

Mode économie IA

Votre consommation énergétique optimisée

Grâce à ThinQ AI et à l’analyse de vos habitudes d’utilisation, votre réfrigérateur limite votre consommation énergétique lors des périodes de faible utilisation.

*Le mode Économie IA propose deux niveaux de réduction d’énergie (jusqu’à 3,5% et jusqu’à 20%), les économies réelles pouvant varier selon les caractéristiques du produit et les conditions d’utilisation. Testé sur le modèle GMG860EPBE dans des conditions vérifiées par TÜV Rheinland (congélateur à -18°C, réfrigérateur à 3°C, sans charge, température ambiante de 25°C et humidité de 55%). Le mode économie IA ajuste le cycle de dégivrage et la vitesse du compresseur en fonction de l’environnement, ce qui peut entraîner une légère hausse de la température intérieure. Disponible uniquement via l’application LG ThinQTM ; les environnements compatibles peuvent varier. 

Frigorífico-congelador LG empotrado en muebles grises, con flechas azules apuntando hacia dentro desde el borde inferior y flechas naranjas apuntando hacia fuera, hacia el suelo.

Fraîcheur IA

Refroidissement proactif intelligent.

Après 3 semaines d'apprentissage, votre réfrigérateur se synchronise avec vos habitudes, pour se mettre en action avant même que vous n'ouvriez la porte. 

*Si le compartiment réfrigérateur est réglé sur 1°C ou 2°C, cette fonction ne sera pas activée.

*Les fonctions peuvent varier selon le produit et le pays

*L’interface utilisateur de l’application ThinQ est fournie à titre indicatif uniquement et peut différer de l’expérience utilisateur.

*Les modes Fraîcheur IA et Économie IA ne peuvent être utilisés simultanément.

Kombinovaná chladnička LG (GBBW726AEV) má mírně pootevřené horní dveře a červený vlnovkový grafický symbol zobrazující ikonu otevřených dveří a výstražnou ikonu

Alertes intelligentes

Restez serein grâce aux alertes porte ouverte

Recevez une notification lorsque la porte de votre réfrigérateur est restée légèrement ouverte grâce à ThinQ AI et évitez les déperditions de fraîcheur.

Le congélateur bas LG (GBBW726AEV) noir mat vu de face dans une pièce lumineuse avec stores verticaux, avec une garantie compresseur de 10 ans et des icônes d’efficacité énergétique A ci-dessous

Le congélateur bas LG (GBBW726AEV) noir mat vu de face dans une pièce lumineuse avec stores verticaux, avec une garantie compresseur de 10 ans et des icônes d’efficacité énergétique A ci-dessous

Efficacité énergétique améliorée

Le moteur LG Smart Inverter™ ajuste la puissance de refroidissement selon vos besoins et réduit la consommation d’énergie tout en restant silencieux. 