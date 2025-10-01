*Pour garantir le bon fonctionnement de la porte, un espace minimum de 4 mm entre les côtés du réfrigérateur et le mur est nécessaire.

*Si l'espace est inférieur à 4 mm, la porte risque de ne pas s'ouvrir complètement ou d'entrer en contact avec le mur, ce qui pourrait nuire au bon fonctionnement du produit.

*Les images du produit sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent différer du produit réel.