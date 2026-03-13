All Laundry Lineup

Lave-linge

Les habitudes de lavage peuvent varier d’un foyer à l’autre, des petites charges fréquentes à quelques lavages plus importants dans la semaine. Les lave-linge accompagnent ces différents rythmes avec des performances fiables qui maintiennent votre routine fluide.

Singles & Couples (8~9kg) Lave-linge compact pour un usage quotidien — idéal pour des lavages fréquents et légers, parfait pour les petits espaces. Medium Family (10~11kg) Lave-linge polyvalent pour des charges mixtes — gère le linge quotidien, les draps et les serviettes avec facilité. Large Family (13kg) Lave-linge grande capacité pour des lessives moins fréquentes mais plus pleines — lavez tout en une fois, y compris couettes et articles volumineux. Précédent Suivant

※ Cette gamme est fournie à titre de référence pour les caractéristiques clés de la série. Les spécifications et options réelles peuvent varier selon le modèle.

Singles & Couples

(8~9kg) Medium

Family (10~11kg) Large

Family (13kg)