Découvrez la gamme d’appareils de lavage LG

Comment choisir l’appareil de lavage qui s’adapte à votre vie ?

Comparez et choisissez l’appareil de lavage parfait pour votre style de vie. Découvrez facilement les atouts du Lave-linge, du Sèche-linge, du Lave-linge séchant et du WashTower—puis trouvez celui qui vous convient le mieux.

ALL LaundrySummary

A white front-loading washing machine is built into cabinetry, placed next to a laundry basket, with its control panel and circular door visible.
Lave-linge
Les lave-linge LG sont disponibles en différentes capacités pour s’adapter à chaque foyer.
# 6 Motion DD # TurboWash 360
A white front-loading dryer is built into a wooden enclosure, with neatly arranged towels and bottles on the shelf above.
Sèche-linge
Les sèche-linge LG offrent un séchage rapide, efficace et délicat pour des vêtements toujours soignés.
# Pompe à chaleur électrique
A white washer-dryer combo is placed beneath a wooden shelf, surrounded by neatly folded towels, baskets, and small decorative items.
Lave-linge séchants
Les lave-linge séchants LG économisent de l’espace en lavant et séchant dans une seule machine.
# 6 Motion DD # All-in-one
A black WashTower is installed within a closet unit, surrounded by shelves holding folded towels, clothing, and storage boxes.
LG WashTower™
Un lave-linge et sèche-linge gain de place avec des commandes centralisées pour un entretien du linge facile et efficace.
# 6 Motion DD # DUAL Inverter Heat Pump
Précédent
Suivant

All Laundry Lineup

Lave-linge

Les habitudes de lavage peuvent varier d’un foyer à l’autre, des petites charges fréquentes à quelques lavages plus importants dans la semaine. Les lave-linge accompagnent ces différents rythmes avec des performances fiables qui maintiennent votre routine fluide.

A white front-loading washing machine is placed between white-toned cabinets.
Singles & Couples (8~9kg)
Lave-linge compact pour un usage quotidien — idéal pour des lavages fréquents et légers, parfait pour les petits espaces.
# Model : F94X92WSTE # Solos et couples
A black front-loading washing machine stands beside wood cabinets, with folded towels on a nearby rack.
Medium Family (10~11kg)
Lave-linge polyvalent pour des charges mixtes — gère le linge quotidien, les draps et les serviettes avec facilité.
# Model : F14X76WHST # Famille moyenne
A white front-loading washer sits beneath a wooden shelf, surrounded by neatly placed towels and decor.
Large Family (13kg)
Lave-linge grande capacité pour des lessives moins fréquentes mais plus pleines — lavez tout en une fois, y compris couettes et articles volumineux.
# Model : F34X71WHST # Grande famille
Précédent
Suivant

※ Cette gamme est fournie à titre de référence pour les caractéristiques clés de la série. Les spécifications et options réelles peuvent varier selon le modèle.

Singles & Couples
(8~9kg)
Medium
Family (10~11kg)
Large
Family (13kg)

Highlights

Max Wash Capacity (kg)

Les lave-linge ont généralement les mêmes dimensions extérieures : c'est donc la capacité du tambour qui fait la différence. Exprimée en kilogrammes, cette valeur indique la quantité de linge que vous pouvez laver en une seule charge.

9kg

9kg

11kg

11kg

13kg

13kg

6 Motion DD

Cette technologie reproduit différents mouvements de lavage à la main grâce à un contrôle moteur précis, garantissant un nettoyage en profondeur tout en douceur en adaptant le mouvement du tambour aux différents types de linge.

6 Motion DD
6 Motion DD
6 Motion DD
Intelligent Care

Intelligent Care représente le « cerveau » de votre lave-linge : notre technologie premium AI DD™ utilise l'apprentissage profond pour détecter le poids et la souplesse des tissus, sélectionnant automatiquement le mouvement optimal pour une protection des textiles améliorée de 18 %. L'Inverter Direct Drive™ offre des performances fiables et silencieuses grâce au système exclusif à 6 mouvements de LG, garantissant que chaque charge est traitée avec soin, quel que soit le modèle choisi.

Intelligent Care
Intelligent Care
Intelligent Care
TurboWash™ Technology

La technologie TurboWash définit la vitesse et l'efficacité de votre lavage : TurboWash™ 360 utilise cinq puissants jets pour un nettoyage complet à 360 degrés en seulement 39 minutes avec une protection maximale des textiles, tandis que le TurboWash™ standard emploie des buses haute pression pour réduire considérablement les temps de lavage par rapport aux modèles Basiques, qui reposent sur des méthodes de lavage traditionnelles sans jets spécialisés.
1. TurboWash™ 360 : « Lavage le plus rapide en 39 min avec multi-spray à 360° »
2. TurboWash™ : « Temps de lavage réduit grâce aux puissants jets »
3. Basique (sans Turbo) : « Performances de lavage standard »

TurboWash™ 360
TurboWash™ 360
TurboWash™ 360
Energy Efficiency Class (Wash)

Consultez l'étiquette énergie de votre lave-linge, qui indique une note allant de A (meilleure) à G (moins bonne).

A

A

A

A

A

A

Body Color
Blanc
Blanc
Blanc (brillant)
Product Dimensions (WxHxD mm)
600 x 890 x 565

600 x 890 x
565

600 x 850 x 565

600 x 850 x
565

600 x 850 x 615

600 x 850 x
615

ThinQ (Wi-Fi)

LG ThinQ™ transforme votre expérience de lavage en vous permettant de lancer ou de surveiller vos cycles de lavage à distance depuis votre smartphone. L'application vous permet également de télécharger de nouveaux cycles spécialisés, de suivre votre consommation d'énergie et propose le Smart Diagnosis™ pour garantir que votre lave-linge ou sèche-linge fonctionne toujours de manière optimale.

ThinQ (Wi-Fi)
ThinQ (Wi-Fi)
ThinQ (Wi-Fi)

Features

Detergent Management

La Gestion du Détergent définit la manière dont votre lave-linge gère les produits lessiviels : grâce à la technologie innovante de LG, ezDispense™ calcule et injecte automatiquement la quantité exacte de lessive en fonction du poids de votre linge pour un confort optimal et un soin parfait des textiles, tandis que le Dosage Manuel offre une approche classique pour ceux qui préfèrent mesurer et ajouter eux-mêmes leur lessive à chaque lavage.

Manual

Manual

Manual

Steam

LG propose des solutions vapeur spécialisées pour un soin optimal de vos textiles : TrueSteam™ est une technologie premium qui chauffe l'eau pure à 100 °C pour éliminer 99,9 % des allergènes et des odeurs tout en rafraîchissant vos vêtements, tandis que Steam+™ est optimisé pour les cycles de lavage afin de réduire les plis jusqu'à 30 % et d'éliminer les allergènes cachés, garantissant un linge hygiéniquement propre et plus facile à repasser.

TrueSteam
Not available
Not available
Water Feed (Hot / Cold)

L'Alimentation en Eau détermine si le lave-linge chauffe l'eau lui-même. Le mode « Eau froide uniquement » chauffe l'eau à l'intérieur du tambour, tandis que les modèles « Eau chaude et froide » disposent d'une double arrivée d'eau pour recevoir l'eau chaude directement de votre robinet.

Not available
Not available
Not available
Max Spin Speed (RPM)

La Vitesse d'Essorage Maximale indique la rapidité de rotation du tambour lors du cycle d'essorage final, mesurée en tours/min (tours par minute). Un nombre de tours/min plus élevé extrait davantage d'eau des textiles, contribuant à réduire le temps de séchage global et la consommation d'énergie. Les lave-linge standard fonctionnent généralement à 400-500 tours/min, tandis que les charges plus lourdes nécessitent 800-1000 tours/min. Les lave-linge LG offrent jusqu'à 1400 tours/min pour un essorage puissant et efficace.

1400

1400

1400

1400

1400

1400

Sèche-linge

Le linge mouillé prend plus de place et a besoin d’espace pour sécher rapidement et uniformément. Choisir un sèche-linge adapté à la capacité de votre lave-linge contribue à une routine de lavage plus efficace.

A white front-loading dryer is built into cabinetry, with folded towels visible inside the drum.
Singles & Couples (8kg)
Sèche-linge d’entrée de gamme pour un usage quotidien — s’associe parfaitement aux lave-linge compacts pour un séchage efficace.
# Model : RH8N15WHB # Solos et couples
A black front-loading dryer is installed beneath white cabinetry in a bright laundry space.
Medium Family (9kg)
Sèche-linge de capacité moyenne pour des charges mixtes — sèche le linge hebdomadaire, serviettes et draps confortablement.
# Model : RH9X76BM # Famille moyenne
A white front-loading washing machine is installed in a bright laundry room with pastel cabinetry and a window.
Large Family (10~18kg)
Sèche-linge grande capacité pour les gros volumes — sèche les articles volumineux et les charges pleines avec moins d’attente.
# Model : RH8P12WH # Grande famille
Précédent
Suivant

※ Cette gamme est fournie à titre de référence pour les caractéristiques clés de la série. Les spécifications et options réelles peuvent varier selon le modèle.

Singles & Couples (8kg)
Medium Family (9kg)
Large Family (10~18kg)

Highlights

Max Dry Capacity (kg)

La capacité de séchage d'un lave-linge séchant est généralement inférieure à sa capacité de lavage. En effet, le processus de séchage nécessite davantage d'espace dans le tambour pour permettre à l'air chaud de circuler efficacement et sécher vos vêtements.

8kg

8kg

9kg

9kg

18kg

18kg

Heat Source Type

La Source de Chaleur définit la température et le soin de votre cycle de séchage. Tandis que les modèles traditionnels à résistance utilisent de l'air à haute température qui peut fragiliser les textiles, la technologie Pompe à Chaleur de LG utilise une méthode de déshumidification à basse température. Cela protège vos vêtements du rétrécissement et des dommages tout en réduisant considérablement la consommation d'énergie.

Pompe à chaleur électrique

Pompe à chaleur électrique

Pompe à chaleur électrique

Pompe à chaleur électrique

Pompe à chaleur électrique

Pompe à chaleur électrique

DUAL Inverter Heat Pump

La Dual Inverter Heat Pump™ représente le summum des performances de séchage, utilisant deux cylindres au lieu d'un pour comprimer le réfrigérant. Ce double système offre une plage de vitesses de fonctionnement plus large, permettant des temps de séchage nettement plus rapides et une efficacité énergétique maximale grâce au contrôle précis de la puissance nécessaire pour chaque charge.

Not available
AI Dual Inverter
AI Dual Inverter
Energy Efficiency Class (Dry)

Consultez l'étiquette énergie de votre lave-linge, qui indique une note allant de A (meilleure) à G (moins bonne).

Not available
Not available
Not available
Body Color
Blanc
Noir mat
Blanc
Product Dimensions (WxHxD mm)
600 x 850 x 600

600 x 850 x
600

600 x 850 x 660

600 x 850 x
660

700 x 990 x 820

700 x 990 x
820

ThinQ (Wi-Fi)

LG ThinQ™ transforme votre expérience de lavage en vous permettant de lancer ou de surveiller vos cycles de lavage à distance depuis votre smartphone. L'application vous permet également de télécharger de nouveaux cycles spécialisés, de suivre votre consommation d'énergie et propose le Smart Diagnosis™ pour garantir que votre lave-linge ou sèche-linge fonctionne toujours de manière optimale.

Not available
ThinQ (Wi-Fi)
ThinQ (Wi-Fi)

Features

Drying Type

Le Type de Séchage détermine la manière dont votre machine gère l'humidité et son installation. La technologie de Condensation sans Évacuation de LG recueille l'eau dans un réservoir ou un conduit d'évacuation sans nécessiter de tuyau d'évacuation externe, offrant la flexibilité d'installer votre sèche-linge n'importe où chez vous, contrairement aux modèles à Évacuation qui doivent être raccordés à une sortie extérieure.

B

B

B

B

A

A

Condenser Care

L'Entretien du Condenseur définit la manière dont votre sèche-linge maintient son efficacité : le Condenseur Auto-Nettoyant de LG nettoie automatiquement le condenseur avec de puissants jets d'eau à chaque cycle pour éliminer l'accumulation de peluches, garantissant des performances de séchage constantes et vous épargnant la contrainte du nettoyage manuel, tandis que les modèles à Nettoyage Manuel nécessitent un entretien physique périodique pour éviter une baisse de performances.

Manual

Manual

Auto Cleaning

Auto Cleaning

Auto Cleaning

Auto Cleaning

Dual Lint Filter

Le Double Filtre à Peluches est doté d'un système de filtration à deux étages qui capture les peluches et la poussière avec une efficacité doublée ; en minimisant les débris atteignant les composants internes du sèche-linge, il maintient des performances de séchage optimales et garantit que vos vêtements restent impeccables et exempts de micro-poussière.

Not available
Dual

Dual

Dual

Dual

Reversible Door

La technologie de Porte Réversible vous permet de changer le sens d'ouverture de la porte du sèche-linge vers la gauche ou la droite, afin qu'elle s'adapte parfaitement à l'agencement de votre espace buanderie. Cette flexibilité facilite le transfert du linge depuis le lave-linge et optimise votre espace de travail, quelles que soient les contraintes structurelles de votre logement.

Not available
Reversible Door
Not available
  • *Toutes les images ci-dessus sont simulées.
  • *Les fonctionnalités peuvent varier selon le modèle ou la capacité. Consultez la page de chaque produit pour les spécifications détaillées.
  • *La prise en charge de certaines fonctionnalités peut varier selon la région et le pays.
  • *Les images des produits sont fournies à titre illustratif uniquement et peuvent différer du produit réel.
LG laundry appliance feature cards arranged in 3D on a black background, displaying Inverter Drive, ezDisper, Smart Pairing, Product Dimensions, AI DD, and Energy Efficiency Class.

Comment les caractéristiques et les termes des appareils de lavage peuvent-ils vous aider à comprendre rapidement ce qu’ils signifient ?

Comment les caractéristiques et les termes des appareils de lavage peuvent-ils vous aider à comprendre rapidement ce qu’ils signifient ? En savoir plus