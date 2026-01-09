About Cookies on This Site

Sèche linge | 8 kg | Pompe à chaleur

Sèche linge | 8 kg | Pompe à chaleur

LG RH8N15WHB

LG RH8N15WHB
Fonctionnalités principales

  • Pompe à chaleur
  • Séchage par capteurs - durée de séchage adaptée
  • Top amovible
  • Capteur d'humidité
Plus
Un lave-linge et un sèche-linge à chargement frontal dans une buanderie

Pompe à chaleur

Séchage délicat pour le linge quotidien

Profitez d'un séchage en douceur pour vos tissus tout en les séchant.

Une vidéo montrant le cadran de séchage avec des options pour les serviettes, chemises et tissus en laine

*La pompe à chaleur sèche le linge à basse température, ce qui réduit les dommages causés au tissu et rend le processus plus doux pour les vêtements.

*Les images du produit présentées dans l’image et la vidéo sont fournies uniquement à titre d'illustration et peuvent être différentes du produit réel.

Capteur séchage

Détecte automatiquement la durée de séchage pour plus de commodité

Détecte l’humidité du linge et règle automatiquement la durée de séchage.

*Les résultats peuvent varier en fonction des conditions environnementales actuelles.

*Les images du produit présentées dans l’image et la vidéo sont fournies uniquement à titre d'illustration et peuvent être différentes du produit réel.

Ce sèche-linge utilise le R290 refrigerant, qui a un impact plus faible que le R134a.

R290

Agent frigorigène naturel

Le R290 refrigerant a un potentiel de réchauffement global inférieur à celui du R134a.

*Potentiel de réchauffement planétaire : R290 : environ 3, R134a : environ 1 430

Sécurité enfant

Empêche toute utilisation accidentelle

La Sécurité enfants empêche les tout-petits de modifier accidentellement les réglages.

*Les images du produit présentées dans l’image et la vidéo sont fournies uniquement à titre d'illustration et peuvent être différentes du produit réel.

Sèche-linge à chargement frontal dans la buanderie
Gros plan sur le compartiment à détergent sec.
Gros plan sur le tambour du sèche-linge avec la porte ouverte
Gros plan sur le cadran et le panneau du sèche-linge

*Les images du produit présentées dans l’image et la vidéo sont fournies uniquement à titre d'illustration et peuvent être différentes du produit réel.

SOMMAIRE

Imprimer

DIMENSIONS

Caractéristiques clés

  • FINITIONS - Couleur

    Blanc

  • CAPACITÉ - Capacité de séchage maximale (kg)

    8

  • DIMENSIONS ET POIDS - Dimensions (LxHxPmm)

    600x850x600

  • ÉNERGIE - Efficacité énergétique (Séchage)

    A++

  • CARACTÉRISTIQUES - Pompe à chaleur DUAL Inverter

    Non

  • CARACTÉRISTIQUES - Condenseur autonettoyant

    Non

  • CARACTÉRISTIQUES - Type de source de chaleur

    Pompe à chaleur électrique

  • CARACTÉRISTIQUES - Porte réversible

    Non

  • FONCTIONS THINQ - Smart Pairing

    Non

  • FONCTIONS THINQ - Connectivité ThinQ via Wifi

    Non

Toutes les caractéristiques

DIMENSIONS ET POIDS

  • Dimensions du colis (L x H x P mm)

    705x885x655

  • Profondeur porte ouverte 90° (mm)

    1 080

  • Dimensions (LxHxPmm)

    600x850x600

  • Poids (kg)

    45,0

  • Poids avec l’emballage (kg)

    49,0

FINITIONS

  • Couleur

    Blanc

  • Type de porte

    Hublot

CAPACITÉ

  • Capacité de séchage maximale (kg)

    8

AFFICHAGE

  • Fin différée

    1-24h

  • Type d’affichage

    Tout tactile & affichage LED

  • Affichage digital

    18:88

CARACTÉRISTIQUES

  • Direct Drive 6 Motion

    Non

  • Moteur AI Direct Drive (AI DD)

    Non

  • Type

    Sèche-linge à condensation

  • Condenseur autonettoyant

    Non

  • Signal de fin de cycle

    Oui

  • Dual Dry

    Non

  • Pompe à chaleur DUAL Inverter

    Non

  • Double filtre à peluche

    Non

  • Alerte de vidange d'eau

    Oui

  • Type de source de chaleur

    Pompe à chaleur électrique

  • Moteur induction

    Non

  • Redémarrage automatique

    Non

  • Moteur induction Direct Drive

    Non

  • Porte réversible

    Non

  • Détection de la charge

    Non

  • Séchage à capteurs

    Non

  • Eclairage du tambour

    Oui

  • Pieds réglables

    Oui

  • Tambour

    Non

ÉNERGIE

  • Efficacité énergétique (Séchage)

    A++

PROGRAMMES

  • Séchage intelligent

    Non

  • Anti-allergie

    Non

  • Rafraîchir literie

    Non

  • Article volumineux

    Non

  • Coton

    Oui

  • Coton+

    Non

  • Délicat

    Oui

  • Rafraîchir doudounes

    Non

  • Programme téléchargé

    Non

  • Couette

    Non

  • Synthétiques

    Non

  • Jeans

    Non

  • Mix

    Oui

  • Rapide 30

    Non

  • Séchage rapide

    Non

  • Séchage à plat

    Non

  • Rafraîchissement

    Non

  • Peaux sensibles

    Non

  • Hygiène vapeur

    Non

  • Rafraîchissement vapeur

    Non

  • Serviettes

    Non

  • Air chaud

    Oui

  • Laine

    Oui

  • Textiles sport

    Oui

  • Séchage naturel (air froid)

    Oui

  • Eco

    Oui

  • Rapide 40

    Non

  • Séchage programmé

    Non

  • Séchage Turbo

    Non

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

  • Anti-froissage

    Oui

  • Entretien du condenseur

    Non

  • Entretien du tambour

    Non

  • Niveau de séchage

    3 niveaux

  • Favoris

    Non

  • Moins de temps

    Non

  • Plus de temps

    Non

  • Séchage à plat

    Non

  • Séchage par minuterie

    Non

  • Wifi

    Non

  • Son on/off

    Oui

  • Verrouillage enfant

    Oui

  • Départ différé

    Oui

  • Eclairage du tambour

    Non

  • Démarrage à distance

    Non

  • Vapeur

    Non

  • durée du séchage

    Non

FONCTIONS THINQ

  • Smart Diagnosis

    Non

  • Téléchargement de cycle

    Non

  • Démarrage à distance et suivi de cycle

    Non

  • Connectivité ThinQ via Wifi

    Non

  • Smart Pairing

    Non

  • Suivi de la consommation énergétique

    Non

OPTIONS/ACCESSOIRES

  • Kit de tuyau de vidange

    Non

  • Kit de superposition

    Non

  • Compatible LG TWINWash

    Non

  • Kit de montage

    Non

FICHE PRODUIT (SÈCHE-LINGE)

  • Classe d'efficacité de condensation

    B

  • Edry (kWh)

    1,9

  • Edry1/2 (kWh)

    1,1

  • Consommation électrique par an (KWh)

    216

  • Efficacité de condensation pleine charge (%)

    81

  • Niveau sonore (dBA)

    65

  • Consommation électrique à l’arrêt (W)

    0,5

  • Consommation électrique en marche (W)

    1,0

  • Temps (min)-pleine charge

    210

  • Durée (min) - Charge partielle

    130

  • Sèche-linge automatique

    Oui

  • A reçu un prix «Écolabel de l’UE»

    Non

  • Temps mise en veille avant arrêt (min)

    10

  • Efficacité de condensation demi-charge (%)

    81

  • Programme de séchage standard

    ECO > Prêt à ranger > Séchage normal

  • Efficacité de condensation pondérée (%)

    81

  • Durée pondérée du programme

    165

CODE EAN

  • Code EAN

    8806096542149

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément
Pour en savoir plus sur la manière dont ce produit traite les données et sur vos droits en tant qu’utilisateur, veuillez consulter « Couverture des données et spécifications » à l’adresse LG Privacy

Ce qu’ils en pensent

