Sèche linge | 8 kg | Pompe à chaleur

Pompe à chaleur
Séchage délicat pour le linge quotidien
Profitez d'un séchage en douceur pour vos tissus tout en les séchant.
*La pompe à chaleur sèche le linge à basse température, ce qui réduit les dommages causés au tissu et rend le processus plus doux pour les vêtements.
*Les images du produit présentées dans l’image et la vidéo sont fournies uniquement à titre d'illustration et peuvent être différentes du produit réel.
Capteur séchage
Détecte automatiquement la durée de séchage pour plus de commodité
Détecte l’humidité du linge et règle automatiquement la durée de séchage.
*Les résultats peuvent varier en fonction des conditions environnementales actuelles.
Sécurité enfant
Empêche toute utilisation accidentelle
La Sécurité enfants empêche les tout-petits de modifier accidentellement les réglages.
SOMMAIRE
DIMENSIONS
Caractéristiques clés
FINITIONS - Couleur
Blanc
CAPACITÉ - Capacité de séchage maximale (kg)
8
DIMENSIONS ET POIDS - Dimensions (LxHxPmm)
600x850x600
ÉNERGIE - Efficacité énergétique (Séchage)
A++
CARACTÉRISTIQUES - Pompe à chaleur DUAL Inverter
Non
CARACTÉRISTIQUES - Condenseur autonettoyant
Non
CARACTÉRISTIQUES - Type de source de chaleur
Pompe à chaleur électrique
CARACTÉRISTIQUES - Porte réversible
Non
FONCTIONS THINQ - Smart Pairing
Non
FONCTIONS THINQ - Connectivité ThinQ via Wifi
Non
Toutes les caractéristiques
DIMENSIONS ET POIDS
Dimensions du colis (L x H x P mm)
705x885x655
Profondeur porte ouverte 90° (mm)
1 080
Dimensions (LxHxPmm)
600x850x600
Poids (kg)
45,0
Poids avec l’emballage (kg)
49,0
FINITIONS
Couleur
Blanc
Type de porte
Hublot
CAPACITÉ
Capacité de séchage maximale (kg)
8
AFFICHAGE
Fin différée
1-24h
Type d’affichage
Tout tactile & affichage LED
Affichage digital
18:88
CARACTÉRISTIQUES
Direct Drive 6 Motion
Non
Moteur AI Direct Drive (AI DD)
Non
Type
Sèche-linge à condensation
Condenseur autonettoyant
Non
Signal de fin de cycle
Oui
Dual Dry
Non
Pompe à chaleur DUAL Inverter
Non
Double filtre à peluche
Non
Alerte de vidange d'eau
Oui
Type de source de chaleur
Pompe à chaleur électrique
Moteur induction
Non
Redémarrage automatique
Non
Moteur induction Direct Drive
Non
Porte réversible
Non
Détection de la charge
Non
Séchage à capteurs
Non
Eclairage du tambour
Oui
Pieds réglables
Oui
Tambour
Non
ÉNERGIE
Efficacité énergétique (Séchage)
A++
PROGRAMMES
Séchage intelligent
Non
Anti-allergie
Non
Rafraîchir literie
Non
Article volumineux
Non
Coton
Oui
Coton+
Non
Délicat
Oui
Rafraîchir doudounes
Non
Programme téléchargé
Non
Couette
Non
Synthétiques
Non
Jeans
Non
Mix
Oui
Rapide 30
Non
Séchage rapide
Non
Séchage à plat
Non
Rafraîchissement
Non
Peaux sensibles
Non
Hygiène vapeur
Non
Rafraîchissement vapeur
Non
Serviettes
Non
Air chaud
Oui
Laine
Oui
Textiles sport
Oui
Séchage naturel (air froid)
Oui
Eco
Oui
Rapide 40
Non
Séchage programmé
Non
Séchage Turbo
Non
OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES
Anti-froissage
Oui
Entretien du condenseur
Non
Entretien du tambour
Non
Niveau de séchage
3 niveaux
Favoris
Non
Moins de temps
Non
Plus de temps
Non
Séchage à plat
Non
Séchage par minuterie
Non
Wifi
Non
Son on/off
Oui
Verrouillage enfant
Oui
Départ différé
Oui
Eclairage du tambour
Non
Démarrage à distance
Non
Vapeur
Non
durée du séchage
Non
FONCTIONS THINQ
Smart Diagnosis
Non
Téléchargement de cycle
Non
Démarrage à distance et suivi de cycle
Non
Connectivité ThinQ via Wifi
Non
Smart Pairing
Non
Suivi de la consommation énergétique
Non
OPTIONS/ACCESSOIRES
Kit de tuyau de vidange
Non
Kit de superposition
Non
Compatible LG TWINWash
Non
Kit de montage
Non
FICHE PRODUIT (SÈCHE-LINGE)
Classe d'efficacité de condensation
B
Edry (kWh)
1,9
Edry1/2 (kWh)
1,1
Consommation électrique par an (KWh)
216
Efficacité de condensation pleine charge (%)
81
Niveau sonore (dBA)
65
Consommation électrique à l’arrêt (W)
0,5
Consommation électrique en marche (W)
1,0
Temps (min)-pleine charge
210
Durée (min) - Charge partielle
130
Sèche-linge automatique
Oui
A reçu un prix «Écolabel de l’UE»
Non
Temps mise en veille avant arrêt (min)
10
Efficacité de condensation demi-charge (%)
81
Programme de séchage standard
ECO > Prêt à ranger > Séchage normal
Efficacité de condensation pondérée (%)
81
Durée pondérée du programme
165
CODE EAN
Code EAN
8806096542149
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément
Pour en savoir plus sur la manière dont ce produit traite les données et sur vos droits en tant qu’utilisateur, veuillez consulter « Couverture des données et spécifications » à l’adresse LG Privacy
