Découvrez le potentiel de l’IA avec Windows Copilot
*Basé sur les listes Steam Store au 8/05/25 ; la disponibilité varie selon le marché et au fil du temps.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.
Oubliez votre chargeur
Avec jusqu’à 22 heures d’autonomie de la lecture vidéo locale, les Copilot+ PCs vous permettent de regarder et de vous détendre sans jamais avoir besoin de chargeur.
*L’autonomie de la batterie varie considérablement en fonction de l’appareil, des paramètres, de l’utilisation et d’autres facteurs. Voir aka.ms/cpclaims.
Des projets volumineux ? Aucun souci
Les Copilot+ PCs gèrent facilement vos éditions les plus exigeantes afin que vous puissiez rester concentré sur votre progression, sans ralentir.
Un clic, plus d’actions
Des raccourcis instantanés pour vous aider à le comprendre, à l’écrire et à progresser. De plus, il peut également reconnaître les images, ce qui vous permet de gagner du temps et de rester concentré, le tout en un clic.
*Les actions d’image sont désormais disponibles sur tous les appareils ; les autres actions varient selon la région, la langue et l’ensemble de caractères de l’appareil. Abonnement requis pour certaines actions. Voir l’adresse aka.ms/copilotpluspcs
Trouvez-le, instantanément
Des devoirs ? Une recette ? Une vidéo YouTube ? Voyagez dans le temps pour revenir à l’endroit où vous étiez sur votre PC. Laissez un indice, et Recall le retrouvera.**
**Nécessite la sécurité de connexion améliorée de Windows Hello. Optimisé pour certaines langues (anglais, chinois (simplifié), français, allemand, japonais et espagnol). Des limitations de stockage et de contenu s’appliquent. Voir l’adresse aka.ms/copilotpluspcs
Protégez ce qui est important
C’est le PC Windows le plus sûr à ce jour. Avec des couches de sécurité matérielle, ce qui compte le plus pour vous reste protégé.
**Nécessite la sécurité de connexion améliorée de Windows Hello. Optimisé pour certaines langues (anglais, chinois (simplifié), français, allemand, japonais et espagnol). Des limitations de stockage et de contenu s'appliquent.
Voir l’adresse aka.ms/copilotpluspcs
