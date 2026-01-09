About Cookies on This Site

Découvrez les appareils Windows 11
Découvrez les appareils Windows 11 Pro
Cette image montre un ordinateur portable affichant le fond d’écran Windows 11, accompagné du logo « Copilot+ PC » à droite. La disposition globale met en évidence l’expérience Windows améliorée par l’IA de l’appareil.

Cette image montre un ordinateur portable affichant le fond d'écran Windows 11, accompagné du logo « Copilot+ PC » à droite. La disposition globale met en évidence l'expérience Windows améliorée par l'IA de l'appareil.

Une nouvelle ère de l’IA commence

Une nouvelle ère de l'IA commence

Découvrez le potentiel de l’IA avec Windows Copilot

*Basé sur les listes Steam Store au 8/05/25 ; la disponibilité varie selon le marché et au fil du temps.

Oubliez votre chargeur

Avec jusqu’à 22 heures d’autonomie de la lecture vidéo locale, les Copilot+ PCs vous permettent de regarder et de vous détendre sans jamais avoir besoin de chargeur.

*L’autonomie de la batterie varie considérablement en fonction de l’appareil, des paramètres, de l’utilisation et d’autres facteurs. Voir aka.ms/cpclaims.

Des projets volumineux ? Aucun souci

Les Copilot+ PCs gèrent facilement vos éditions les plus exigeantes afin que vous puissiez rester concentré sur votre progression, sans ralentir. 

Un clic, plus d’actions

Des raccourcis instantanés pour vous aider à le comprendre, à l’écrire et à progresser. De plus, il peut également reconnaître les images, ce qui vous permet de gagner du temps et de rester concentré, le tout en un clic.

*Les actions d’image sont désormais disponibles sur tous les appareils ; les autres actions varient selon la région, la langue et l’ensemble de caractères de l’appareil. Abonnement requis pour certaines actions. Voir l’adresse aka.ms/copilotpluspcs

Trouvez-le, instantanément

Des devoirs ? Une recette ? Une vidéo YouTube ? Voyagez dans le temps pour revenir à l’endroit où vous étiez sur votre PC. Laissez un indice, et Recall le retrouvera.**

Recherche parlant votre langue

Oubliez les noms de fichiers et les mots clés. Décrivez simplement ce dont vous avez besoin, et votre PC le trouvera.***

**Nécessite la sécurité de connexion améliorée de Windows Hello. Optimisé pour certaines langues (anglais, chinois (simplifié), français, allemand, japonais et espagnol). Des limitations de stockage et de contenu s’appliquent. Voir l’adresse aka.ms/copilotpluspcs

***Fonctionne uniquement avec des formats de texte, d’image et de document spécifiques ; optimisé pour certaines langues (anglais, chinois (simplifié), français, allemand, japonais et espagnol). Voir l’adresse aka.ms/copilotpluspcs

Protégez ce qui est important

C’est le PC Windows le plus sûr à ce jour. Avec des couches de sécurité matérielle, ce qui compte le plus pour vous reste protégé.

Trouvez votre Copilot+ PC LG

LG gram Pro 16

16Z90TS

En savoir plus

LG gram 16

16Z90TL

En savoir plus

LG gram 17

17Z90TL

En savoir plus
Cette image montre des icônes 3D colorées des applications Microsoft 365, notamment Word, Excel, PowerPoint, Outlook et OneDrive, sur un arrière-plan dégradé orange clair.

Cette image montre des icônes 3D colorées des applications Microsoft 365, notamment Word, Excel, PowerPoint, Outlook et OneDrive, sur un arrière-plan dégradé orange clair.

Imaginer. Créer.
Accomplir