About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Découvrez Copilot+PC
Découvrez les appareils Windows 11
Cette image montre un ordinateur portable avec un écran bleu clair sur un arrière-plan dégradé doux, avec le logo Windows 11.

Cette image montre un ordinateur portable avec un écran bleu clair sur un arrière-plan dégradé doux, avec le logo Windows 11.

Combien vaut votre sécurité ? La prise en charge de Windows 10 prend fin le 14 octobre 2025.

Une fois l’assistance terminée, vous ne recevrez plus de mises à jour de sécurité et de fonctionnalités standard.

Combien vaut votre sécurité ? La prise en charge de Windows 10 prend fin le 14 octobre 2025. Achetez maintenant

Protégez vos données professionnelles

Passez à de nouveaux PC avec la version de Windows la plus sécurisée à ce jour, pour une protection puissante assistée par le matériel contre les menaces en constante évolution et une baisse signalée de 62 % des incidents de sécurité.

*Basé sur l’intégration de Windows Hello, Windows 11 Security Report, Techaisle, septembre 2023. Recherche commandée par Microsoft.

Facile à déployer, compatible et rentable

Windows 11 Pro est conçu pour fonctionner avec votre technologie existante, permettant un déploiement 25 % plus rapide*, des mises à jour automatisées et un contrôle granulaire sur les applications, les données et l’IA.

*Étude Microsoft comparant les temps de déploiement de Windows 10 et Windows 11, juin 2023.

Améliorez votre efficacité

Les appareils obsolètes peuvent vous ralentir. Passez à de nouveaux PC pour des flux de travail 50 % plus rapides en moyenne* et des gains de temps intelligents tels que des mises en page améliorées, de meilleures visioconférences et Microsoft 365 Copilot.**

Pour plus de flexibilité et une plateforme technologique équipée pour l’avenir, envisagez Copilot+PC comme la pierre angulaire de votre pile de solutions informatiques.

*Étude interne de Microsoft d’avril 2024 comparant les temps moyens d’achèvement des tâches.

**Nécessite un abonnement à Microsoft 365 ; les fonctionnalités varient selon la zone géographique et l’appareil.

Il est temps de passer à la vitesse supérieure

Réaliser les tâches plus rapidement est bon pour les affaires. Passez à de nouveaux PC pour une autonomie de batterie toute la journée* et des performances puissantes pour réaliser des charges de travail exigeantes 42 % plus rapidement en moyenne.**

*Basé sur des tests de performances de batterie en utilisant des appareils Windows 11 (mars 2024). La durée de vie de la batterie peut varier en fonction de l’appareil, des paramètres et de l’utilisation.

**Résultats comparés aux PC Windows 10. Améliorez votre expérience quotidienne avec les ordinateurs portables Windows 11 Pro, Principled Technologies, avril 2023. Rapport commandé par Microsoft.

Les plus grandes entreprises ont déjà déployé de nouveaux PC Windows 11 Pro

Vous pourriez bénéficier d’une sécurité renforcée, d’une productivité améliorée par l’IA, ainsi que de mises à jour et d’un déploiement automatisés.

Trouvez le bon PC professionnel

LG gram Pro 

17Z90TR

En savoir plus

LG gram Pro 16

16Z90TS

En savoir plus

LG gram Pro 2in1 

16T90TP