51,6' (131 cm) | Moniteur gaming VA 21:9 | Résolution WUHD 5120 x 2160

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*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
Le plus grand moniteur LG de jeu 52 pouces 5K2K
Entrez dans un champ de vision étendu avec le plus grand écran LG 5K2K de 52 pouces (5120x2160, WUHD). Avec une hauteur verticale similaire à un écran 16:9 (3840x2160) 42 pouces, l’écran ultra large 21:9 de 52 pouces offre un espace de travail large pour une expérience visuelle plus immersive, offrant un engagement profond dans une variété de jeux.
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Un écran incurvé qui améliore
votre expérience de jeu
La courbure 1000R optimise votre champ de vision naturel, améliorant l'immersion dans les jeux d'aventure et RPG. En vous plongeant davantage dans la scène, le design incurvé renforce votre sensation d'immersion dans le jeu.
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*La visualisation éventuelle peut varier selon la distance par rapport à l’écran et la posture de l’utilisateur.
Des reflets lumineux et des ombres détaillées
Avec VESA DisplayHDR™ 600, les scènes lumineuses montrent des reflets lumineux forts et les zones sombres conservent des détails visibles.
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Réponse rapide pour le jeu
Le temps de réponse de 1 ms (GtG) est conçu pour réduire les images fantômes inversées, ce qui permet de maintenir des transitions à l’écran plus claires pour un jeu fluide et réactif.
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Mouvement fluide
pour rester concentré
Réduisez les déchirements d’écran et les latences grâce à la technologie NVIDIA® G-SYNC® compatible et à la technologie AMD FreeSync™ Premium. Profitez d’une réduction significative des déchirements et saccades pour une expérience de jeu fluide et nette.
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*Les performances de la fonctionnalité sont comparées à celles des modèles ne bénéficiant pas de la technologie sync.
*Des erreurs ou des retards peuvent survenir selon la connexion au réseau.
Une connectivité puissante pour votre
espace de jeu
LG UltraGear evo™ 52G930B propose la dernière sélection de ports pour prendre en charge une large gamme de GPU (cartes graphiques) et d’appareils compatibles. Améliorez votre jeu et votre productivité avec le nouveau DisplayPort 2.1, offrant des jeux ultra-rapides à 240Hz sur un grand écran de 52 pouces. L’USB Type C prend en charge la sortie d’affichage, le transfert de données et la charge simultanée de l’appareil de 90 W, pour une prise en charge fluide de l’ordinateur portable, le tout via un seul câble. HDMI 2.1 garantit des connexions stables avec les consoles et autres appareils.
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Plongez dans l’univers du PC
et de la console de jeu !
Les moniteurs LG UltraGear™ offrent un jeu fluide et réactif pour PC et console, que vous vous immergiez dans une scène d’action dynamique ou exploriez de vastes mondes. Grâce à la prise en charge de HDMI 2.1, ils offrent une compatibilité flexible, du clavier et de la souris au joystick, ainsi que des mouvements fluides, une faible latence et des détails éclatants pour une expérience de jeu optimisée sur divers genres et plateformes.
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**La prise en charge du rapport d’aspect peut varier selon la console. Veuillez ajuster vos paramètres d’affichage pour garantir des performances de jeu optimales.
Immergez-vous dans un environnement clair avec un son stéréo 10W x 2
Profitez d’un son clair et bien équilibré grâce à des enceintes stéréo 10W x 2, offrant une expérience audio immersive pourle jeu et le divertissement au quotidien. Pour une configuration personnelle, connectez facilement un casque via la sortie casque à 4 pôles pour profiter d’un son cibléet d'une communication vocale claire pendant le jeu.
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Contrôle intelligent, basculement facile
par LG Switch™
L’application LG Switch permet d’optimiser facilement votre moniteur pour les jeux et l’usage quotidien. Gérez sans effort les paramètres de votre moniteur : ajustez la qualité et la luminosité de l’image selon vos préférences, puis appliquez vos paramètres instantanément avec une touche de raccourci. L’application vous permet également de diviser l’écran en 11 mises en page et de lancer votre plateforme d’appels vidéo en un clic, pour une configuration encore plus pratique.
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*Pour télécharger l’application LG Switch™, rendez-vous sur LG.com.
Design épuré et optimisé pour le jeu
Découvrez notre design peu encombrant, avec une base entièrement ajustable, en termes de pivotement, d’inclinaison et de hauteur. Un support ultra-fin peu encombrant et le réglage du pivot occupent un minimum d’espace sur le bureau, pour minimiser efficacement les zones inutilisables tout en donnant un look plus élégant et raffiné à votre installation.
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Toutes les caractéristiques
ACCESSOIRE
Display Port
Oui (ver 2.1)
HDMI
Oui (ver 2.1)
USB-C
Oui
CONNECTIVITÉ
HDMI
Oui (2ea)
DisplayPort
Oui (1ea)
USB-C
Oui (1ea)
Sortie casque
Sortie casque 4 pôles (audio + micro)
Port USB descendants
Oui (2ea/ver3.0)
Port USB montant
Oui (via USB-C)
USB-C (Transmission de données)
Oui
USB-C (Power Delivery)
90W
DIMENSIONS/POIDS
Dimension du colis (L x H x P) [mm]
1302 x 680 x 344mm
Dimension avec support (L x H x P) [mm]
1174.6x713.1x350.0mm (Haut) / 1174.6x593.1x350.0mm (Bas)
Dimension sans support (L x H x P) [mm]
1174.6x544.3x247.3mm
Poids du colis [kg]
24.1kg
Poids avec le support [kg]
16.8kg
Poids sans le support [kg]
12.2kg
ECRAN
Format de l'image
21:9
Luminosité (Typ.) [cd/m²]
400cd/m²
Profondeur de couleur (nombre de couleurs)
1.06B
Gamme de couleurs (Typ.)
DCI-P3 95% (CIE1976)
Taux de contraste (Typ.)
4000:1
Courbure
Oui (1000R)
Dalle
VA
Pixel Pitch [mm]
0.2361mm x 0.2361mm
Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]
240 Hz
Resolution
5120 x 2160
Temps de réponse
1ms (GtG)
Taille [pouce]
51.6 pouces
Angle de vision (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Taille [cm]
131 cm
Luminosité (Min.) [cd/m²]
320cd/m²
Taux de contraste (min.)
3200:1
Gamme de couleurs (Min.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
CARACTÉRISTIQUES
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
Switch d’entrée automatique
Oui
Black Stabilizer
Oui
Couleur calibrée en usine
Delta E<2
Faiblesse de la couleur
Oui
Crosshair
Oui
Dynamic Action Sync
Oui
Compteur FPS
Oui
HDR 10
Oui
Effet HDR
Oui
Calibration HW
HW Calibration Ready
PBP
2PBP
PIP
Oui
Mode Lecture
Oui
Éclairage LED RVB
Unity Hexagon Lighting
Smart Energy Saving
Oui
Touche définie par l’utilisateur
Oui
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 600
VRR
Oui
INFOS
Nom du produit
UltraGear
Année
Année 2026
MÉCANIQUE
Réglages de la position de l'écran
Inclinaison / Hauteur / Rotation
Installation au mur [mm]
100 x 100mm
PUISSANCE
Entrée AC
100~240V (50/60Hz)
Consommation électrique (DC Off)
Moins de 0.3W
Consommation d’énergie (mode veille)
Moins de 0.5W
Consommation électrique (Typ.)
64W
Type
Alimentation externe (adaptateur)
SON
Haut-parleurs
10W x2
DTS HP:X
Oui
Rich Bass
Oui
APPLICATION LOGICIELLE
Dual Controller
Oui
LG Calibration Studio (True Color Pro)
Oui
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
- extension
- extension
- extension
- extension
- extension
- extension
- extension
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément
Pour en savoir plus sur la manière dont ce produit traite les données et sur vos droits en tant qu’utilisateur, veuillez consulter « Couverture des données et spécifications » à l’adresse LG Privacy
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