About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

51,6' (131 cm) | Moniteur gaming VA 21:9 | Résolution WUHD 5120 x 2160

52G930B_EU new Erp label.pdf
Classe énergétique : UE
Fiche produit
52G930B_EU new Erp label.pdf
Classe énergétique : UE
Fiche produit

51,6' (131 cm) | Moniteur gaming VA 21:9 | Résolution WUHD 5120 x 2160

LG 52G930B-B
Vue avant de 51,6' (131 cm) | Moniteur gaming VA 21:9 | Résolution WUHD 5120 x 2160 LG 52G930B-B
Vue latérale inclinée à -15 degrés d’un moniteur pour jeu 52 pouces UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz (52G930B)
Vue latérale inclinée à +15 degrés d’un moniteur pour jeu 52 pouces UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz (52G930B)
Vue arrière en gros plan des ports de connectivité sur un moniteur pour jeu 52 pouces UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz (52G930B)
Vue latérale droite d’un moniteur pour jeu 52 pouces UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz avec réglage de l’inclinaison (52G930B)
Vue avant d’un moniteur pour jeu 52 pouces UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz avec la position basse du support (52G930B)
Vue latérale droite d’un moniteur pour jeu 52 pouces UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz (52G930B)
Vue latérale droite d’un moniteur pour jeu 52 pouces UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz avec réglage de l’inclinaison (52G930B)
Vue de dessus d’un moniteur pour jeu 52 pouces UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz (52G930B)
Vue de dessus d’un moniteur pour jeu 52 pouces UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz avec pivot droit (52G930B)
Vue de dessus d’un moniteur pour jeu 52 pouces UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz avec pivot gauche (52G930B)
Vue arrière d’un moniteur pour jeu 52 pouces UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz (52G930B)
Vue inclinée arrière gauche d’un moniteur pour jeu 52 pouces UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz (52G930B)
Gros plan arrière du support sur un moniteur pour jeu 52 pouces UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz (52G930B)
Vue avant de 51,6' (131 cm) | Moniteur gaming VA 21:9 | Résolution WUHD 5120 x 2160 LG 52G930B-B
Vue latérale inclinée à -15 degrés d’un moniteur pour jeu 52 pouces UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz (52G930B)
Vue latérale inclinée à +15 degrés d’un moniteur pour jeu 52 pouces UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz (52G930B)
Vue arrière en gros plan des ports de connectivité sur un moniteur pour jeu 52 pouces UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz (52G930B)
Vue latérale droite d’un moniteur pour jeu 52 pouces UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz avec réglage de l’inclinaison (52G930B)
Vue avant d’un moniteur pour jeu 52 pouces UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz avec la position basse du support (52G930B)
Vue latérale droite d’un moniteur pour jeu 52 pouces UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz (52G930B)
Vue latérale droite d’un moniteur pour jeu 52 pouces UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz avec réglage de l’inclinaison (52G930B)
Vue de dessus d’un moniteur pour jeu 52 pouces UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz (52G930B)
Vue de dessus d’un moniteur pour jeu 52 pouces UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz avec pivot droit (52G930B)
Vue de dessus d’un moniteur pour jeu 52 pouces UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz avec pivot gauche (52G930B)
Vue arrière d’un moniteur pour jeu 52 pouces UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz (52G930B)
Vue inclinée arrière gauche d’un moniteur pour jeu 52 pouces UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz (52G930B)
Gros plan arrière du support sur un moniteur pour jeu 52 pouces UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz (52G930B)

Fonctionnalités principales

  • 51,6" WQHD (5120 x 2160)
  • VA 1ms (GtG), 240Hz
  • AMD FreeSync™ Premium
  • DCI-P3 95% (CIE1976)
  • DisplayHDR™ 600
Plus
Moniteur pour jeu LG UltraGear evo G9 52 pouces 5K2K WUHD avec taux de rafraîchissement de 240Hz (52G930B)

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

Aperçu des fonctionnalités du moniteur pour jeu LG UltraGear (52G930B) avec 52 pouces 5K2K, 240Hz, 1 ms (GtG), HDR600, courbure 1000R, DP 2.1, USB-C (PD 90W), HDMI 2.1

Aperçu des fonctionnalités du moniteur pour jeu LG UltraGear (52G930B) avec 52 pouces 5K2K, 240Hz, 1 ms (GtG), HDR600, courbure 1000R, DP 2.1, USB-C (PD 90W), HDMI 2.1

Écran

Écran


Le plus grand moniteur LG de jeu 52 pouces 5K2K

Entrez dans un champ de vision étendu avec le plus grand écran LG 5K2K de 52 pouces (5120x2160, WUHD). Avec une hauteur verticale similaire à un écran 16:9 (3840x2160) 42 pouces, l’écran ultra large 21:9 de 52 pouces offre un espace de travail large pour une expérience visuelle plus immersive, offrant un engagement profond dans une variété de jeux.

Ce moniteur animé montre que l’écran passe de 16:9 UHD 4K à un grand moniteur pour jeu 52 pouces 21:9 UltraWide 5K2K avec différents genres de jeux.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

Un écran incurvé qui améliore
votre expérience de jeu

La courbure 1000R optimise votre champ de vision naturel, améliorant l'immersion dans les jeux d'aventure et RPG. En vous plongeant davantage dans la scène, le design incurvé renforce votre sensation d'immersion dans le jeu.

Moniteur pour jeu LG UltraGear (52G930B) avec son design incurvé 1000R pour une expérience visuelle plus confortable et immersive

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*La visualisation éventuelle peut varier selon la distance par rapport à l’écran et la posture de l’utilisateur.

Des reflets lumineux et des ombres détaillées

Avec VESA DisplayHDR™ 600, les scènes lumineuses montrent des reflets lumineux forts et les zones sombres conservent des détails visibles.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

Vitesse du moniteur pour jeu

Vitesse du moniteur pour jeu


Moniteur pour jeu LG UltraGear (52G930B) avec un taux de rafraîchissement de 240Hz, offrant un mouvement fluide dans une course de moto à grande vitesse

Mouvement de jeu fluide
avec un taux de
rafraîchissement de 240 Hz

Le taux de rafraîchissement de 240 Hz offre des visuels fluides et cristallins, tout en minimisant

le flou de mouvement. Profitez d’un jeu immersif à chaque image.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

Réponse rapide pour le jeu

Le temps de réponse de 1 ms (GtG) est conçu pour réduire les images fantômes inversées, ce qui permet de maintenir des transitions à l’écran plus claires pour un jeu fluide et réactif.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

Mouvement fluide
pour rester concentré

Réduisez les déchirements d’écran et les latences grâce à la technologie NVIDIA® G-SYNC® compatible et à la technologie AMD FreeSync™ Premium. Profitez d’une réduction significative des déchirements et saccades pour une expérience de jeu fluide et nette.

Une scène de jeu de course à grande vitesse montre une supercar verte pourchassant ses concurrents sur une piste, mettant en valeur un jeu fluide et sans déchirements avec NVIDIA G-SYNC et AMD FreeSync Premium.

Une scène de jeu de course à grande vitesse montre une supercar verte pourchassant ses concurrents sur une piste, mettant en valeur un jeu fluide et sans déchirements avec NVIDIA G-SYNC et AMD FreeSync Premium.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Les performances de la fonctionnalité sont comparées à celles des modèles ne bénéficiant pas de la technologie sync.

*Des erreurs ou des retards peuvent survenir selon la connexion au réseau.

Facilité d’utilisation

Facilité d’utilisation


Une connectivité puissante pour votre
espace de jeu

LG UltraGear evo™ 52G930B propose la dernière sélection de ports pour prendre en charge une large gamme de GPU (cartes graphiques) et d’appareils compatibles. Améliorez votre jeu et votre productivité avec le nouveau DisplayPort 2.1, offrant des jeux ultra-rapides à 240Hz sur un grand écran de 52 pouces. L’USB Type C prend en charge la sortie d’affichage, le transfert de données et la charge simultanée de l’appareil de 90 W, pour une prise en charge fluide de l’ordinateur portable, le tout via un seul câble. HDMI 2.1 garantit des connexions stables avec les consoles et autres appareils.

Icône DisplayPort.

DisplayPort2.1 x1

Icône USB Type C

1 x USB Type-C™

(PD 90W)

Icône HDMI

2 x HDMI™ 2.1

Un moniteur de jeu est connecté à un PC, un ordinateur portable et une console, illustrant des options de connectivité polyvalentes, notamment DisplayPort 2.1, USB Type-C et HDMI 2.1 pour des jeux et une productivité haute performance.

Un moniteur de jeu est connecté à un PC, un ordinateur portable et une console, illustrant des options de connectivité polyvalentes, notamment DisplayPort 2.1, USB Type-C et HDMI 2.1 pour des jeux et une productivité haute performance.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

Plongez dans l’univers du PC
et de la console de jeu !

Les moniteurs LG UltraGear™ offrent un jeu fluide et réactif pour PC et console, que vous vous immergiez dans une scène d’action dynamique ou exploriez de vastes mondes. Grâce à la prise en charge de HDMI 2.1, ils offrent une compatibilité flexible, du clavier et de la souris au joystick, ainsi que des mouvements fluides, une faible latence et des détails éclatants pour une expérience de jeu optimisée sur divers genres et plateformes.

Un moniteur pour jeu incurvé montre un jeu de course avec une voiture sportive rouge dans une ville éclairée par des néons. D’autres scènes de jeu flottent autour de l’écran. Une manette de console blanche est placée à l’avant, mettant en lumière le bouton Lecture de la console.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

**La prise en charge du rapport d’aspect peut varier selon la console. Veuillez ajuster vos paramètres d’affichage pour garantir des performances de jeu optimales.

Immergez-vous dans un environnement clair avec un son stéréo 10W x 2

Profitez d’un son clair et bien équilibré grâce à des enceintes stéréo 10W x 2, offrant une expérience audio immersive pourle jeu et le divertissement au quotidien. Pour une configuration personnelle, connectez facilement un casque via la sortie casque à 4 pôles pour profiter d’un son cibléet d'une communication vocale claire pendant le jeu.

Un moniteur de jeu affichant une scène de jeu RPG montre des ondes sonores provenant du bas du moniteur avec un son stéréo de 10W x 2.

Un moniteur de jeu affichant une scène de jeu RPG montre des ondes sonores provenant du bas du moniteur avec un son stéréo de 10W x 2.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

Contrôle intelligent, basculement facile
par LG Switch™

L’application LG Switch permet d’optimiser facilement votre moniteur pour les jeux et l’usage quotidien. Gérez sans effort les paramètres de votre moniteur : ajustez la qualité et la luminosité de l’image selon vos préférences, puis appliquez vos paramètres instantanément avec une touche de raccourci. L’application vous permet également de diviser l’écran en 11 mises en page et de lancer votre plateforme d’appels vidéo en un clic, pour une configuration encore plus pratique.

Télécharger

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Pour télécharger l’application LG Switch™, rendez-vous sur LG.com.

Design épuré et optimisé pour le jeu

Découvrez notre design peu encombrant, avec une base entièrement ajustable, en termes de pivotement, d’inclinaison et de hauteur. Un support ultra-fin peu encombrant et le réglage du pivot occupent un minimum d’espace sur le bureau, pour minimiser efficacement les zones inutilisables tout en donnant un look plus élégant et raffiné à votre installation.

Swivel adjustable icon.

Pivotement

Tilt adjustable icon.

Inclinaison

Height adjustable icon.

Hauteur

Wall Mount icon.

Design sans bordures

Vue avant, arrière et latérale du moniteur pour jeu LG UltraGear sur un bureau, avec un design incurvé et une finition élégante.

Vue avant, arrière et latérale du moniteur pour jeu LG UltraGear sur un bureau, avec un design incurvé et une finition élégante.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

Imprimer

Toutes les caractéristiques

ACCESSOIRE

  • Display Port

    Oui (ver 2.1)

  • HDMI

    Oui (ver 2.1)

  • USB-C

    Oui

CONNECTIVITÉ

  • HDMI

    Oui (2ea)

  • DisplayPort

    Oui (1ea)

  • USB-C

    Oui (1ea)

  • Sortie casque

    Sortie casque 4 pôles (audio + micro)

  • Port USB descendants

    Oui (2ea/ver3.0)

  • Port USB montant

    Oui (via USB-C)

  • USB-C (Transmission de données)

    Oui

  • USB-C (Power Delivery)

    90W

DIMENSIONS/POIDS

  • Dimension du colis (L x H x P) [mm]

    1302 x 680 x 344mm

  • Dimension avec support (L x H x P) [mm]

    1174.6x713.1x350.0mm (Haut) / 1174.6x593.1x350.0mm (Bas)

  • Dimension sans support (L x H x P) [mm]

    1174.6x544.3x247.3mm

  • Poids du colis [kg]

    24.1kg

  • Poids avec le support [kg]

    16.8kg

  • Poids sans le support [kg]

    12.2kg

ECRAN

  • Format de l'image

    21:9

  • Luminosité (Typ.) [cd/m²]

    400cd/m²

  • Profondeur de couleur (nombre de couleurs)

    1.06B

  • Gamme de couleurs (Typ.)

    DCI-P3 95% (CIE1976)

  • Taux de contraste (Typ.)

    4000:1

  • Courbure

    Oui (1000R)

  • Dalle

    VA

  • Pixel Pitch [mm]

    0.2361mm x 0.2361mm

  • Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]

    240 Hz

  • Resolution

    5120 x 2160

  • Temps de réponse

    1ms (GtG)

  • Taille [pouce]

    51.6 pouces

  • Angle de vision (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Taille [cm]

    131 cm

  • Luminosité (Min.) [cd/m²]

    320cd/m²

  • Taux de contraste (min.)

    3200:1

  • Gamme de couleurs (Min.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

CARACTÉRISTIQUES

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • Switch d’entrée automatique

    Oui

  • Black Stabilizer

    Oui

  • Couleur calibrée en usine

    Delta E<2

  • Faiblesse de la couleur

    Oui

  • Crosshair

    Oui

  • Dynamic Action Sync

    Oui

  • Compteur FPS

    Oui

  • HDR 10

    Oui

  • Effet HDR

    Oui

  • Calibration HW

    HW Calibration Ready

  • PBP

    2PBP

  • PIP

    Oui

  • Mode Lecture

    Oui

  • Éclairage LED RVB

    Unity Hexagon Lighting

  • Smart Energy Saving

    Oui

  • Touche définie par l’utilisateur

    Oui

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 600

  • VRR

    Oui

INFOS

  • Nom du produit

    UltraGear

  • Année

    Année 2026

MÉCANIQUE

  • Réglages de la position de l'écran

    Inclinaison / Hauteur / Rotation

  • Installation au mur [mm]

    100 x 100mm

PUISSANCE

  • Entrée AC

    100~240V (50/60Hz)

  • Consommation électrique (DC Off)

    Moins de 0.3W

  • Consommation d’énergie (mode veille)

    Moins de 0.5W

  • Consommation électrique (Typ.)

    64W

  • Type

    Alimentation externe (adaptateur)

SON

  • Haut-parleurs

    10W x2

  • DTS HP:X

    Oui

  • Rich Bass

    Oui

APPLICATION LOGICIELLE

  • Dual Controller

    Oui

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

    Oui

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément
Pour en savoir plus sur la manière dont ce produit traite les données et sur vos droits en tant qu’utilisateur, veuillez consulter « Couverture des données et spécifications » à l’adresse LG Privacy

Ce qu’ils en pensent

Notre sélection pour vous

Trouver à proximité

Découvrez ce produit autour de vous.