Climatiseur portable 9 000 BTU

*Les images montrées ci-dessus sont à titre illustratif uniquement et peuvent différer du produit réel.

*Il peut y avoir des différences dans l'environnement d'installation en fonction du produit et de la région, veuillez donc vous référer au manuel d'installation fourni avec le produit et suivre les normes et précautions d'installation.

1) Fonction 3 en 1

- Le mode par défaut est Refroidissement, et le mode peut être changé dans l'ordre : Refroidir, Sécher et Ventiler.

2) Installation facile

- Il peut y avoir des différences dans les composants fournis dans le kit d'installation selon le produit et la région, veuillez donc vérifier les spécifications du produit avant l'achat.

- Pour la sécurité de l'utilisateur et une installation correcte du produit, assurez-vous que tout le matériel et les procédures nécessaires sont vérifiés avant l'installation. Pour des informations détaillées, référez-vous au manuel d'installation inclus avec le produit et respectez les normes et précautions d'installation.