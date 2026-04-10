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Climatiseur portable 9 000 BTU

Climatiseur portable 9 000 BTU

TF09TAS
Vue avant de Climatiseur portable 9 000 BTU TF09TAS
TF09TAS Vue de face
TF09TAS Vue de face
TF09TAS Vue de côté
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Fonctionnalités principales

  • Refroidissement rapide
  • Fonctionnement silencieux
  • Installation facile
  • Conception portable
Plus
Climatiseur portable LG dans une chambre moderne avec un tuyau d'évacuation flexible.

Climatiseur portable LG dans une chambre moderne avec un tuyau d'évacuation flexible.

Refroidissement portable là où vous en avez besoin

Un climatiseur portable conçu pour un placement flexible et une installation simple, apportant de la fraîcheur aux espaces que vous utilisez.

Résumé des principaux avantages

Refroidissement rapide

Refroidissement rapide

Fonctionnement silencieux

Fonctionnement silencieux

Installation facile

Installation facile

Conception portable

Conception portable

Réfrigérant à faible PRG

Le système de refroidissement est conçu pour fonctionner avec le réfrigérant R290, qui a un potentiel de réchauffement planétaire (PRP) de 3 ou moins.

Utilisabilité maximale

Commodité quotidienne

Fonctionne avec un affichage LED et un panneau de contrôle à sélection simple, réglages de la température haut/bas, et sélection de la vitesse du ventilateur, en utilisant la télécommande complète sans quitter votre lit, votre espace de travail ou votre canapé.

Gros plan sur le panneau de contrôle et l'affichage LED sur le dessus du climatiseur portable blanc LG à côté d'une fenêtre.

Gros plan sur le panneau de contrôle et l'affichage LED sur le dessus du climatiseur portable blanc LG à côté d'une fenêtre.

Minuterie marche/arrêt 24 heures

Vous pouvez régler jusqu'à 24 heures de fonctionnement, afin que votre climatiseur s'éteigne lorsque vous le prévoyez.

Redémarrage automatique

Lorsque une panne de courant se produit, votre appareil reprendra son fonctionnement précédent quelques minutes après le rétablissement de l'alimentation.

*Les images montrées ci-dessus sont à titre illustratif uniquement et peuvent différer du produit réel. 

*Il peut y avoir des différences dans l'environnement d'installation en fonction du produit et de la région, veuillez donc vous référer au manuel d'installation fourni avec le produit et suivre les normes et précautions d'installation.

1) Fonction 3 en 1

- Le mode par défaut est Refroidissement, et le mode peut être changé dans l'ordre : Refroidir, Sécher et Ventiler.

2) Installation facile

- Il peut y avoir des différences dans les composants fournis dans le kit d'installation selon le produit et la région, veuillez donc vérifier les spécifications du produit avant l'achat.

- Pour la sécurité de l'utilisateur et une installation correcte du produit, assurez-vous que tout le matériel et les procédures nécessaires sont vérifiés avant l'installation. Pour des informations détaillées, référez-vous au manuel d'installation inclus avec le produit et respectez les normes et précautions d'installation.

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Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément
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