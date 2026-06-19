Modalités d’exercice du droit de rétractation : pour exercer son droit de rétractation, le Client doit compléter les 3 étapes décrites ci-dessous :

1ère étape :

Le Client, au plus tard dans les quatorze (14) jours suivant la date de réception de sa commande, doit remplir le formulaire ou la déclaration de rétractation envoyée à LG Electronics France situé 25 quai du Président Paul Doumer – CS 90139 – 92408 Courbevoie Cedex ou faire une demande de rétractation via le bouton « Retour » sur le Site.



2e étape :

En complément de la demande ci-dessus, le Client doit obligatoirement envoyer à l’adresse mail service-client@boutique-lg.fr des photos, de l’emballage du Produit intact s’il n’a pas été ouvert ou du Produit et de son emballage si le Produit a été déballé, afin que LG puisse s’assurer du parfait état du Produit préalablement à la réexpédition du Produit par le Client.

Les Produits doivent être retournés intacts, dans leur état d'origine, complets (emballage, accessoires, notice...) et, si possible, accompagnés d’une copie de la facture d'achat pour une gestion optimisée, afin que LG puisse en contrôler la conformité (erreur, défectueux, endommagé et/ou incomplet) et permettre leur re-commercialisation à l’état neuf.



Il est rappelé que conformément à l’article L.221-23 du code de la consommation, la responsabilité du Client est susceptible d’être engagée par LG en cas de dépréciation du Produit résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir sa nature, ses caractéristiques et son bon fonctionnement.



3e étape :

Le Client doit procéder à la réexpédition du produit pour lequel il souhaite exercer son droit de rétractation à l’adresse ci-dessous :

Pantos - LG

Boutique en Ligne LG

5 Rue du Noyer aux Perdrix



77170 SERVON