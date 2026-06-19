La livraison se fait exclusivement en France métropolitaine, hors îles non accessibles par la route (toute ou une partie de la journée), hors Corse et hors DROM COM.
Il existe 4 types de livraison :
Catégorie 1 : Livraison par UPS pour les produits suivants : Tous les produits de la catégorie Audio/Vidéo (jusqu'à 12 kg), Moniteurs (jusqu’à 27 pouces), Vidéoprojecteurs, PC Portables et tous les Micro-ondes et Aspirateurs.
Catégorie 2 : Livraison au pied de l’immeuble effectuée par WARNING pour les produits suivants : Les Produits TV (jusqu’à 55 pouces), Moniteurs (à partir de 28 pouces).
Catégorie 3 : Livraison et installation* au domicile effectuée par WARNING pour les produits suivants : Les téléviseurs OLED (à partir de 55 pouces à l’exception des références suivantes : OLED55G1/G2/G3, OLED65G1/G2/G3,
OLED77G1/G2/G3, OLED83G2, OLED97G2, OLED77GX6LA, OLED77Z1/Z2/Z3), TV (à partir de 65 pouces), Lave-Linge, Sèche-Linge, Lave-Vaisselle hors encastrables, Réfrigérateurs hors Réfrigérateurs encastrables et Cave à Vin.
*Installation : déballage, montage, raccordement eau et/ou électricité, mise sous tension, mise à niveau.
Catégorie 4 : Livraison au domicile effectuée par WARNING pour les produits Audio/Vidéo (à partir de 12 kg), les téléviseurs OLED suivants : OLED55G1/G2/G3, OLED65G1/G2/G3, OLED77G1/G2/G3, OLED83G2/G3, OLED97G2/G3, OLED77Z1/Z2/Z3, 65ART90E6QA et les produits encastrables (Fous encastrables, Micro-ondes encastrables, Lave-vaisselle encastrables et Réfrigérateurs encastrables).
Prestations non incluses : travaux de plomberie/électricité et installation de supports muraux d’écrans ou murs d’image.