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27'' (68,4 cm) | UltraGear evo GM9 | Hyper Mini LED 5K

27'' (68,4 cm) | UltraGear evo GM9 | Hyper Mini LED 5K

27GM950B-B
Vue avant de 27'' (68,4 cm) | UltraGear evo GM9 | Hyper Mini LED 5K 27GM950B-B
Front view of 27-inch UltraGear evo GM9, Hyper Mini LED Gaming Monitor with Dual Mode (5K 165Hz or QHD 330Hz) (27GM950B)
Front view of 27-inch UltraGear evo GM9, Hyper Mini LED Gaming Monitor with Dual Mode (5K 165Hz or QHD 330Hz) (27GM950B)
Front view of 27-inch UltraGear evo GM9, Hyper Mini LED Gaming Monitor with Dual Mode (5K 165Hz or QHD 330Hz) (27GM950B)
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Vue avant de 27'' (68,4 cm) | UltraGear evo GM9 | Hyper Mini LED 5K 27GM950B-B
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Front view of 27-inch UltraGear evo GM9, Hyper Mini LED Gaming Monitor with Dual Mode (5K 165Hz or QHD 330Hz) (27GM950B)

Fonctionnalités principales

  • Écran Hyper Mini LED 5K (5120x2880) 27 pouces, 218 PPI
  • Écran Hyper Mini LED, luminosité de 1 250 nits
  • DCI-P3 99 % (typique) avec VESA DisplayHDR™ 1000
  • Dual Mode (5K 165 Hz ↔ QHD 330 Hz), temps de réponse de 1 ms (GtG)
  • DP 2.1 (UHBR 20), USB-C (PD 90W), HDMI 2.1
  • AI Sound et AI Scene Optimization
Plus

Excellence primée

Une image du logo du prix du lauréat CES 2026 blanc

Prix de l’innovation CES - Lauréat 2026

dans Gaming et eSports

*Les CES Innovation Awards se basent sur les documents descriptifs soumis au jury. La CTA (Consumer Technology Association) n’a pas vérifié l’exactitude des informations envoyées ni des revendications faites et n’a pas testé l’appareil ayant reçu la récompense.

Logo UltraGear™ evo AI dans une pièce futuriste, éclairée par des néons.
Moniteur pour jeu UltraGear evo GM9 27 pouces, Hyper Mini LED 5K (27GM950B) avec une luminosité ultra-élevée

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

Moniteur pour jeu UltraGear 27 pouces Mini LED 5K (27GM950B) avec mise à l’échelle par IA, sans Blooming, 1 250 nits, 218 PPI, mode double jusqu’à 330 Hz, HDR 1 000

Moniteur pour jeu UltraGear 27 pouces Mini LED 5K (27GM950B) avec mise à l’échelle par IA, sans Blooming, 1 250 nits, 218 PPI, mode double jusqu’à 330 Hz, HDR 1 000

*Le 27GM950B offre une luminosité maximale de 1 250 nits, mesurée dans des conditions de test internes. La luminosité réelle peut varier selon l’environnement d’utilisation.

**Basé sur les spécifications publiées des moniteurs pour jeu en mars 2026, le LG 27GM950B est le premier moniteur pour jeu à prendre en charge la mise à l’échelle de l’IA jusqu’à une résolution 5K.

***Le 27GM950B prend en charge le Dual Mode avec des taux de rafraîchissement allant de 165 Hz à 5K et jusqu'à 330 Hz à QHD.

Hyper Mini LED nouvelle génération.

Hyper Mini LED nouvelle génération.

Lumineux et net
écran gaming 5K ultime.

LG UltraGear evo AI GM9 présente Hyper Mini LED, une technologie d’affichage de nouvelle génération conçue pour permettre une luminosité ultra élevée et un jeu 5K ultra haute résolution.

Luminosité ultra-élevée jusqu'à 1 250 nits*

Alimenté par la technologie Hyper Mini LED de nouvelle génération, le 27GM950B atteint jusqu’à 1 250 nits de luminosité maximale, atteignant VESA DisplayHDR™ 1000. Sa luminosité ultra-élevée aide à maintenir des visuels de jeu clairs et cohérents, même dans des environnements intérieurs lumineux, permettant un ge expérience de jeu de haute qualité.

Moniteur pour jeu UltraGear (27GM950B) offrant des zones claires et des ombres profondes avec DisplayHDR 1000 et DCI-P3 à 99 %

Moniteur pour jeu UltraGear (27GM950B) offrant des zones claires et des ombres profondes avec DisplayHDR 1000 et DCI-P3 à 99 %

*Le 27GM950B offre une luminosité maximale de 1 250 nits, mesurée dans des conditions de test internes. La luminosité réelle peut varier selon l’environnement d’utilisation.

**Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

HDR 1000.
Des reflets éclatants et des ombres précises.

VESA certified DisplayHDR™ 1000 optimise le contraste pour révéler les zones claires intenses et des détails raffinés dans les ombres lors des jeux. Les effets lumineux et percutants apparaissent vifs et mieux définis, tandis que les scènes sombres conservent leur texture et leur clarté sans perte de détails. Les couleurs sont restituées avec une grande fidélité dans la gamme de couleurs DCI-P3 à 99 % (typ.)

Moniteur pour jeu UltraGear (27GM950B) affichant une luminosité et une clarté maximales ultra-élevées de 1 250 nits avec Hyper Mini LED

Moniteur pour jeu UltraGear (27GM950B) affichant une luminosité et une clarté maximales ultra-élevées de 1 250 nits avec Hyper Mini LED

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

Réduction de l'effet de halo lumineux dans les jeux vidéo

Avec 1,5 fois plus de zones de gradation locales (2 304 zones) et 5,9 fois plus de LED (9 216 LED) que les Mini LED conventionnels*, Hyper Mini LED offre une luminosité maximale supérieure et des visuels clairs. De plus, la technologie Zero Optical Distance réduit l’écart entre l'écran et le rétroéclairage à presque zéro, atténuant ainsi efficacement les effets de fuite de lumière et de flou lumineux.

Moniteur pour jeu UltraGear (27GM950B) doté de visuels anti-blooming avec Hyper Mini LED par rapport à Mini LED classique

Hyper Mini LED

Moniteur pour jeu UltraGear (27GM950B) doté de visuels anti-blooming avec Hyper Mini LED par rapport à Mini LED classique

Mini LED* traditionnel

*Basé sur une comparaison interne avec le modèle Mini LED précédent de LG (27GR95UM).

**Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

Jeu 5K à ultra haute résolution.
Des détails nets dans chaque pixel.

Profitez d’une clarté raffinée avec l’écran 5K (5 120×2 880) de 27 pouces. Par rapport à la résolution FHD (1 920×1 080), la résolution 5K (5 120×2 880) offre des détails considérablement nets et une définition visuelle améliorée, créant une expérience visuelle riche et immersive.

Passage de la résolution FHD 16 :9 de 27 pouces à une résolution 5K ultra-élevée, mettant en valeur des détails et une immersion accrus dans le jeu

Passage de la résolution FHD 16 :9 de 27 pouces à une résolution 5K ultra-élevée, mettant en valeur des détails et une immersion accrus dans le jeu

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

Première mise à l’échelle de l’IA 5K au monde.
Aucune mise à niveau GPU requise.*

Le processeur intégré de l’UltraGear evo™ alimente la mise à l’échelle de l’IA 5K, améliorant intelligemment le contenu jusqu’à une résolution 5K depuis n’importe quel appareil. Sans mises à niveau supplémentaires du GPU ou du matériel, il met intelligemment à l’échelle le contenu pour offrir des détails nets et une résolution améliorée.**

Moniteur pour jeu UltraGear (27GM950B) avec IA intégrée à l’appareil, mise à l’échelle jusqu’à 5K, améliorant le contenu sans mise à niveau GPU

avec l’IA Upscaling

Moniteur pour jeu UltraGear (27GM950B) avec IA intégrée à l’appareil, mise à l’échelle jusqu’à 5K, améliorant le contenu sans mise à niveau GPU

sans mise à l’échelle de l’IA

*Basé sur les spécifications publiées des moniteurs pour jeu en mars 2026, le LG 27GM950B est le premier moniteur pour jeu à prendre en charge la mise à l’échelle de l’IA jusqu’à une résolution 5K.

**Les performances de mise à l’échelle peuvent varier en fonction de la qualité de la source d’entrée. Aucune mise à niveau GPU requise pour la fonctionnalité de mise à l’échelle IA. Un appareil externe compatible (PC/GPU/console) est requis pour le fonctionnement du jeu.

***Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

Clarté élevée de 218 PPI pour le
jeu et la productivité

Avec un PPI (Pixels par pouce) élevé de 218 PPI, il offre une expérience de jeu précise et favorise la productivité. Pendant le jeu, les textes dans le jeu, les éléments de l’interface utilisateur et les détails fins semblent nets et définis, ce qui rend les HUD (affichage tête haute), les menus et les informations à l’écran plus faciles à lire. Optimise également la clarté pour les tâches de texte lourd telles que l’édition de documents, la navigation Web ou le codage.

Précision PPI élevée pour le jeu

Clarté PPI élevée pour la productivité

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

Des taux de rafraîchissement optimisés pour tous les genres avec le Dual Mode

Adaptez facilement votre type de jeu au taux de rafraîchissement idéal à l’aide du Dual Mode certifié VESA. Passez simplement d'une fréquence allant jusqu'à 165 Hz en 5K pour les titres AAA tels que RPG et jusqu'à 330 Hz en QHD pour les jeux rapides tels que FPS et la course.

 

Le moniteur pour jeu LG UltraGear (27GM950B) prend en charge le mode Dual, offrant 165 Hz à 5K et 330 Hz à QHD pour les jeux de RPG à FPS

Le moniteur pour jeu LG UltraGear (27GM950B) prend en charge le mode Dual, offrant 165 Hz à 5K et 330 Hz à QHD pour les jeux de RPG à FPS

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

1 ms (GtG). Réponse rapide pour le jeu.

Le temps de réponse de 1 ms (GtG) est conçu pour réduire les images fantômes, ce qui permet de maintenir des transitions à l’écran plus claires pour un jeu fluide et réactif.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

Une fluidité qui vous plonge dans l'action

Réduisez les déchirements d’écran et les latences grâce à la technologie NVIDIA® G-SYNC® compatible et à la technologie AMD FreeSync™ Premium Pro. Réduisez considérablement les effets de déchirement et les saccades à l'écran pour bénéficier d'un affichage fluide, avec un flou de mouvement et des images fantômes minimisés.

Le moniteur pour jeu UltraGear (27GM950B) offre un jeu de course fluide et sans déchirures avec NVIDIA G-SYNC et AMD FreeSync Premium

Le moniteur pour jeu UltraGear (27GM950B) offre un jeu de course fluide et sans déchirures avec NVIDIA G-SYNC et AMD FreeSync Premium

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

Dernière connectivité pour votre station de jeu puissante et prête pour l’avenir

Le LG UltraGear evo AI 27GM950B est doté de la dernière sélection de ports, notamment DisplayPort 2.1 (UHBR 20), USB Type-C (PD 90W) et HDMI 2.1, connectés en toute transparence à une large gamme d’appareils de jeu et offrant votre station de jeu ultime. Équipé de DisplayPort 2.1 (UHBR 20), le LG UltraGear evo AI offre la bande passante élevée requise pour des jeux haute résolution et haut débit sur des GPU haute performance, offrant des visuels nets et une expérience de jeu fluide. L’USB Type C prend en charge la sortie d’affichage, le transfert de données et la charge simultanée de l’appareil de 90 W via un seul câble. HDMI 2.1 fournit des connexions stables avec les consoles et autres appareils.

Moniteur pour jeu UltraGear (27GM950B) connecté à un PC, un ordinateur portable et une console via DisplayPort 2.1, USB Type-C et HDMI 2.1

Moniteur pour jeu UltraGear (27GM950B) connecté à un PC, un ordinateur portable et une console via DisplayPort 2.1, USB Type-C et HDMI 2.1

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

Son IA pour un jeu clair et immersif

AI Sound sépare intelligemment les éléments audio individuels, voix, effets et sons d’arrière-plan, et s’adapte au jeu pour un son contrôlé et immersif, créant une expérience sonore virtuelle de canal 7.1.2. Grâce aux haut-parleurs ou écouteurs stéréo intégrés de 7W×2, les voix restent claires même dans les combats intenses, tandis que les signaux critiques comme les pas d’approche restent faciles à détecter pendant le jeu.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

Optimisation des scènes IA pour des paramètres d’affichage optimaux

L’optimisation des scènes IA reconnaît ce qui est à l’écran et ajuste automatiquement les paramètres d’image clés tels que la température des couleurs, l’amélioration des couleurs et la netteté pour correspondre à chaque type de contenu, notamment les modes Bureau, Animation, Film, Jeu et Sport.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

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Caractéristiques clés

  • Ecran - Taille [pouce]

    27

  • Ecran - Resolution

    5120 x 2880

  • Ecran - Format de l'image

    16:9

  • Ecran - Gamme de couleurs (Typ.)

    DCI-P3 99 % (CIE1976)

Toutes les caractéristiques

ECRAN

  • Taille [pouce]

    27

  • Taille [cm]

    68.4

  • Resolution

    5120 x 2880

  • Format de l'image

    16:9

  • Pixel Pitch [mm]

    0,11655x0,11655mm

  • Gamme de couleurs (Min.)

    DCI-P3 95 % (CIE1976)

  • Gamme de couleurs (Typ.)

    DCI-P3 99 % (CIE1976)

  • Profondeur de couleur (nombre de couleurs)

    1,06B

CARACTÉRISTIQUES

  • HDR 10

    OUI

  • Technologie Mini-LED

    OUI

CONNECTIVITÉ

  • HDMI

    OUI(2EA)

  • DisplayPort

    OUI, (version 2.1)

  • USB-C

    Oui (1Up)

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément
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