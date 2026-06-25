*Le 27GM950B offre une luminosité maximale de 1 250 nits, mesurée dans des conditions de test internes. La luminosité réelle peut varier selon l’environnement d’utilisation.

**Basé sur les spécifications publiées des moniteurs pour jeu en mars 2026, le LG 27GM950B est le premier moniteur pour jeu à prendre en charge la mise à l’échelle de l’IA jusqu’à une résolution 5K.

***Le 27GM950B prend en charge le Dual Mode avec des taux de rafraîchissement allant de 165 Hz à 5K et jusqu'à 330 Hz à QHD.