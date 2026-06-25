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27'' (68,4 cm) | UltraGear evo GM9 | Hyper Mini LED 5K
27'' (68,4 cm) | UltraGear evo GM9 | Hyper Mini LED 5K
27GM950B-B
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Fonctionnalités principales
- Écran Hyper Mini LED 5K (5120x2880) 27 pouces, 218 PPI
- Écran Hyper Mini LED, luminosité de 1 250 nits
- DCI-P3 99 % (typique) avec VESA DisplayHDR™ 1000
- Dual Mode (5K 165 Hz ↔ QHD 330 Hz), temps de réponse de 1 ms (GtG)
- DP 2.1 (UHBR 20), USB-C (PD 90W), HDMI 2.1
- AI Sound et AI Scene Optimization
Excellence primée
*Les CES Innovation Awards se basent sur les documents descriptifs soumis au jury. La CTA (Consumer Technology Association) n’a pas vérifié l’exactitude des informations envoyées ni des revendications faites et n’a pas testé l’appareil ayant reçu la récompense.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Le 27GM950B offre une luminosité maximale de 1 250 nits, mesurée dans des conditions de test internes. La luminosité réelle peut varier selon l’environnement d’utilisation.
**Basé sur les spécifications publiées des moniteurs pour jeu en mars 2026, le LG 27GM950B est le premier moniteur pour jeu à prendre en charge la mise à l’échelle de l’IA jusqu’à une résolution 5K.
***Le 27GM950B prend en charge le Dual Mode avec des taux de rafraîchissement allant de 165 Hz à 5K et jusqu'à 330 Hz à QHD.
Lumineux et net
écran gaming 5K ultime.
LG UltraGear evo AI GM9 présente Hyper Mini LED, une technologie d’affichage de nouvelle génération conçue pour permettre une luminosité ultra élevée et un jeu 5K ultra haute résolution.
Luminosité ultra-élevée jusqu'à 1 250 nits*
Alimenté par la technologie Hyper Mini LED de nouvelle génération, le 27GM950B atteint jusqu’à 1 250 nits de luminosité maximale, atteignant VESA DisplayHDR™ 1000. Sa luminosité ultra-élevée aide à maintenir des visuels de jeu clairs et cohérents, même dans des environnements intérieurs lumineux, permettant un ge expérience de jeu de haute qualité.
*Le 27GM950B offre une luminosité maximale de 1 250 nits, mesurée dans des conditions de test internes. La luminosité réelle peut varier selon l’environnement d’utilisation.
**Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
HDR 1000.
Des reflets éclatants et des ombres précises.
VESA certified DisplayHDR™ 1000 optimise le contraste pour révéler les zones claires intenses et des détails raffinés dans les ombres lors des jeux. Les effets lumineux et percutants apparaissent vifs et mieux définis, tandis que les scènes sombres conservent leur texture et leur clarté sans perte de détails. Les couleurs sont restituées avec une grande fidélité dans la gamme de couleurs DCI-P3 à 99 % (typ.)
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
Réduction de l'effet de halo lumineux dans les jeux vidéo
Avec 1,5 fois plus de zones de gradation locales (2 304 zones) et 5,9 fois plus de LED (9 216 LED) que les Mini LED conventionnels*, Hyper Mini LED offre une luminosité maximale supérieure et des visuels clairs. De plus, la technologie Zero Optical Distance réduit l’écart entre l'écran et le rétroéclairage à presque zéro, atténuant ainsi efficacement les effets de fuite de lumière et de flou lumineux.
Hyper Mini LED
Mini LED* traditionnel
*Basé sur une comparaison interne avec le modèle Mini LED précédent de LG (27GR95UM).
**Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
Jeu 5K à ultra haute résolution.
Des détails nets dans chaque pixel.
Profitez d’une clarté raffinée avec l’écran 5K (5 120×2 880) de 27 pouces. Par rapport à la résolution FHD (1 920×1 080), la résolution 5K (5 120×2 880) offre des détails considérablement nets et une définition visuelle améliorée, créant une expérience visuelle riche et immersive.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
Première mise à l’échelle de l’IA 5K au monde.
Aucune mise à niveau GPU requise.*
Le processeur intégré de l’UltraGear evo™ alimente la mise à l’échelle de l’IA 5K, améliorant intelligemment le contenu jusqu’à une résolution 5K depuis n’importe quel appareil. Sans mises à niveau supplémentaires du GPU ou du matériel, il met intelligemment à l’échelle le contenu pour offrir des détails nets et une résolution améliorée.**
avec l’IA Upscaling
sans mise à l’échelle de l’IA
*Basé sur les spécifications publiées des moniteurs pour jeu en mars 2026, le LG 27GM950B est le premier moniteur pour jeu à prendre en charge la mise à l’échelle de l’IA jusqu’à une résolution 5K.
**Les performances de mise à l’échelle peuvent varier en fonction de la qualité de la source d’entrée. Aucune mise à niveau GPU requise pour la fonctionnalité de mise à l’échelle IA. Un appareil externe compatible (PC/GPU/console) est requis pour le fonctionnement du jeu.
***Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
Clarté élevée de 218 PPI pour le
jeu et la productivité
Avec un PPI (Pixels par pouce) élevé de 218 PPI, il offre une expérience de jeu précise et favorise la productivité. Pendant le jeu, les textes dans le jeu, les éléments de l’interface utilisateur et les détails fins semblent nets et définis, ce qui rend les HUD (affichage tête haute), les menus et les informations à l’écran plus faciles à lire. Optimise également la clarté pour les tâches de texte lourd telles que l’édition de documents, la navigation Web ou le codage.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
Des taux de rafraîchissement optimisés pour tous les genres avec le Dual Mode
Adaptez facilement votre type de jeu au taux de rafraîchissement idéal à l’aide du Dual Mode certifié VESA. Passez simplement d'une fréquence allant jusqu'à 165 Hz en 5K pour les titres AAA tels que RPG et jusqu'à 330 Hz en QHD pour les jeux rapides tels que FPS et la course.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
1 ms (GtG). Réponse rapide pour le jeu.
Le temps de réponse de 1 ms (GtG) est conçu pour réduire les images fantômes, ce qui permet de maintenir des transitions à l’écran plus claires pour un jeu fluide et réactif.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
Une fluidité qui vous plonge dans l'action
Réduisez les déchirements d’écran et les latences grâce à la technologie NVIDIA® G-SYNC® compatible et à la technologie AMD FreeSync™ Premium Pro. Réduisez considérablement les effets de déchirement et les saccades à l'écran pour bénéficier d'un affichage fluide, avec un flou de mouvement et des images fantômes minimisés.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
Dernière connectivité pour votre station de jeu puissante et prête pour l’avenir
Le LG UltraGear evo AI 27GM950B est doté de la dernière sélection de ports, notamment DisplayPort 2.1 (UHBR 20), USB Type-C (PD 90W) et HDMI 2.1, connectés en toute transparence à une large gamme d’appareils de jeu et offrant votre station de jeu ultime. Équipé de DisplayPort 2.1 (UHBR 20), le LG UltraGear evo AI offre la bande passante élevée requise pour des jeux haute résolution et haut débit sur des GPU haute performance, offrant des visuels nets et une expérience de jeu fluide. L’USB Type C prend en charge la sortie d’affichage, le transfert de données et la charge simultanée de l’appareil de 90 W via un seul câble. HDMI 2.1 fournit des connexions stables avec les consoles et autres appareils.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
Son IA pour un jeu clair et immersif
AI Sound sépare intelligemment les éléments audio individuels, voix, effets et sons d’arrière-plan, et s’adapte au jeu pour un son contrôlé et immersif, créant une expérience sonore virtuelle de canal 7.1.2. Grâce aux haut-parleurs ou écouteurs stéréo intégrés de 7W×2, les voix restent claires même dans les combats intenses, tandis que les signaux critiques comme les pas d’approche restent faciles à détecter pendant le jeu.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
Optimisation des scènes IA pour des paramètres d’affichage optimaux
L’optimisation des scènes IA reconnaît ce qui est à l’écran et ajuste automatiquement les paramètres d’image clés tels que la température des couleurs, l’amélioration des couleurs et la netteté pour correspondre à chaque type de contenu, notamment les modes Bureau, Animation, Film, Jeu et Sport.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
Caractéristiques clés
Ecran - Taille [pouce]
27
Ecran - Resolution
5120 x 2880
Ecran - Format de l'image
16:9
Ecran - Gamme de couleurs (Typ.)
DCI-P3 99 % (CIE1976)
Toutes les caractéristiques
ECRAN
Taille [pouce]
27
Taille [cm]
68.4
Resolution
5120 x 2880
Format de l'image
16:9
Pixel Pitch [mm]
0,11655x0,11655mm
Gamme de couleurs (Min.)
DCI-P3 95 % (CIE1976)
Gamme de couleurs (Typ.)
DCI-P3 99 % (CIE1976)
Profondeur de couleur (nombre de couleurs)
1,06B
CARACTÉRISTIQUES
HDR 10
OUI
Technologie Mini-LED
OUI
CONNECTIVITÉ
HDMI
OUI(2EA)
DisplayPort
OUI, (version 2.1)
USB-C
Oui (1Up)
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
- extension
- extension
- extension
- extension
- extension
- extension
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément
Pour en savoir plus sur la manière dont ce produit traite les données et sur vos droits en tant qu’utilisateur, veuillez consulter « Couverture des données et spécifications » à l’adresse LG Privacy
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