LG LANCE EN EXCLUSIVITE MONDIALE LE LG G4,

UN SMARTPHONE HAUTE COUTURE QUI VA MARQUER LES ESPRITS

LG invite les consommateurs à se distinguer grâce à son dernier smartphone aux finitions cuir, céramique et métal

À Villepinte, le 29 avril 2015 — LG Electronics (LG) dévoile aujourd’hui son très attendu smartphone LG G4. Le lancement s’est tenu lors de six événements différents à New York, Londres, Paris, Singapour, Istanbul et Séoul. Près de 1000 invités du monde entier se sont réunis pour admirer le nouveau LG G4, successeur du célèbre LG G3, qui a dépassé toutes les attentes en termes de ventes et de récompenses reçues. Parmi les premiers utilisateurs du LG G4, 4000 consommateurs pourront prochainement expérimenter le nouveau smartphone dans le cadre de la plus grande campagne consommateur jamais menée par LG.

« Nous tenons notre promesse de l’innovation pour une vie meilleure avec un smartphone fashion et haut de gamme beaucoup plus centré sur une expérience utilisateur équilibrée, capable de concurrencer les meilleurs », a déclaré Juno Cho, Président et Directeur Général de LG Electronics Mobile Communications Company. « Nous voulions offrir aux consommateurs un appareil réellement centré sur l’humain qui associe les sensibilités analogiques aux technologies de pointe pour des performances exceptionnelles en situation réelle. Du design à l’appareil photo, en passant par l’écran et l’expérience utilisateur, c’est le téléphone le plus ambitieux que nous ayons jamais créé. »

Design élégant & confortable

Avec le G4, LG propose un smartphone qui marquera les esprits par son design unique, sa finition haute couture et ses performances toujours à la pointe de l’innovation.

Lorsque le marché de la téléphonie offre des produits standardisés au design commun, le LG G4 place, quant à lui, le consommateur au centre de l’attention.



Lors de ses dernières recherches sur les tendances, LG a prêté une attention particulière aux matériaux utilisés pour sa finition. Le LG G4 est en effet disponible en cuir véritable artisanal pleine fleur dans six coloris magnifiques[1]. Le processus de tannage végétal utilisé est une méthode traditionnelle qui exige des artisans qualifiés pour obtenir et teindre le cuir. Les couleurs du cuir sur le G4 sont riches et chaleureuses, elles paraissent authentiques et évoluent avec le temps. Mais plus important encore, le cuir tanné de manière végétale est respectueux de l’environnement et peut être facilement recyclé, car aucun produit chimique nocif n’est utilisé. D’autres options de matériaux pour la coque arrière du G4 incluent les coloris blanc céramique, le gris métal et l’or.

L’élégance et le style du LG G4 est un changement rafraîchissant par rapport aux designs uniformément plats et entièrement métallisés qui sont devenus la norme dans le secteur des smartphones. Le design du LG G4 est défini par la finition Slim Arc, présent sur toute la longueur du téléphone, et souligné par un écran à incurvation subtile. Faisant plus qu’accentuer le design, le Slim Arc offre 20 % de durabilité en plus par rapport à un smartphone plat en cas de chute avec l’écran face au sol et confère au smartphone une prise en main plus confortable et sécurisée.

Le design se reflète également dans l’interface utilisateur du smartphone, qui présente des graphismes simples et naturellement intuitifs. Au sein du LG G4, les icônes ont des couleurs plus vibrantes et leurs coins sont arrondis, en accord avec le design Slim Arc. En outre, le widget Smart Notice change automatiquement son arrière-plan et la couleur du texte en fonction de l’image d’écran d’accueil choisie par l’utilisateur.

Une expérience visuelle exceptionnelle

LG a conçu l’appareil photo de 16 MP du LG G4 afin de réaliser des images magnifiques, même dans des conditions lumineuses peu avantageuses. Le module d’appareil photo embarque un objectif à ouverture f1,8 qui permet de capter 80 % de lumière supplémentaire par rapport à un objectif standard. LG a également amélioré les performances en faible luminosité avec le stabilisateur d’image optique (OIS) 2.0, qui double les performances de l’OIS+, en élargissant la stabilisation de l’image et en passant d’un à deux degrés sur les axes X et Y, tout en ajoutant pour la première fois un troisième axe.

Le Mode Manuel, nouveau sur le LG G4, permet aux photographes expérimentés d’exercer davantage leur expression artistique par le contrôle directe de la mise au point, la vitesse d’obturation, l’ISO, la correction d’exposition et la balance des blancs pour chaque cliché. Par ailleurs, pour des retouches plus précises sans perdre de détails, il est dorénavant possible d’enregistrer les photos au format RAW en plus du JPEG.

L’appareil photo avancé du LG G4 est complété par Color Spectrum Sensor (CSS), la première fonctionnalité du genre à être présentée sur un smartphone. CSS améliore la précision des couleurs en déchiffrant les valeurs RVB de la lumière ambiante, ainsi que la lumière infrarouge réfléchie par les objets. CSS utilise ces informations pour ajuster la balance des blancs et la couleur du flash de l’appareil photo pour créer des images au rendu aussi proche que possible de ce que l’œil nu perçoit. Grâce à Color Spectrum Sensor, les rouges n’apparaîtront plus jamais orange vif, ni les blancs jaune pâle.

LG a inclus un appareil photo frontal de 8 MP pour la réalisation de selfies de meilleure qualité, des portraits ou photos de groupe nets et détaillés, et ce même pour les faire encadrer. La fonctionnalité Gesture Interval Shot représente une amélioration du premier Gesture Shot en prenant quatre clichés espacés chacun de deux secondes, pour des photos parfaites dans les conditions les plus difficiles. Pour déclencher la prise de photo, il faut simplement ouvrir et fermer sa main deux fois en face de l’appareil photo.

Pour son G4, LG a également fait évoluer la technologie d’affichage. Effectivement le LG G4 est le premier smartphone à utiliser le nouvel écran IPS Quantum Display 5,5 pouces de LG Display, qui offre une reproduction des couleurs 20 % plus élevée, une amélioration de la luminosité de 25%, et un contraste 50% plus élevé. C’est le premier écran Quad HD à utiliser la technologie Advanced In-Cell Touch (AIT), qui fusionne les dalles LCD et tactile en une seule, pour fournir une meilleure reproduction des couleurs et sensibilité tactile. Ce nouvel écran est calibré pour les normes d’expression de couleurs DCI (Digital Cinema Initiatives), préconisées par les meilleurs studios hollywoodiens.

Puissance et performance

Avec le G4, la qualité d’écran supérieure ne se fait pas au détriment de la durée de la batterie. Le LG G4 est équipé d’une batterie amovible haute capacité de 3000 mAh, chose rare sur les smartphones haut de gamme à l’heure actuelle. Associé aux avantages offerts par le processeur rapide mais économe en énergie Qualcomm® Snapdragon™ 808 avec X10 LTE, le LG G4 peut tenir une journée complète, en utilisation normale, soit une autonomie 20% plus importante que celle du G3, à partir de la même batterie.

Pour marquer la première inauguration publique de son processeur Snapdragon™ 808, Steve Mollenkopf, CEO de Qualcomm, Dr. Paul E. Jacobs, Président exécutif de Qualcomm International, le Vice-Président de Qualcomm, Jim Doh, ont proposé un témoignage exclusif à Paris, New York et Séoul.

« LG et Qualcomm Technologies ont collaboré dès les premières phases de la conception du processeur Snapdragon 808 afin de mettre au point les technologies à la pointe de l’innovation et de rendre possible certaines des fonctionnalités uniques au LG G4 », a déclaré Paul E. Jacobs. « Le smartphone LG G4, est l’exemple parfait de l’optimisation des meilleures technologies aux services des consommateurs, pour répondre à leurs besoins. »

Une expérience utilisateur centrée sur l’Humain

Le LG G4 est le premier téléphone à utiliser la nouvelle Expérience Utilisateur (UX) centrée sur l’humain qui promet d’être plus simple et intuitive pour mieux comprendre et répondre aux besoins de chaque utilisateur. L’UX optimisé élimine les étapes inutiles tout en offrant plus d’options de configuration pour les utilisateurs avancés.

Quick Shot permet aux utilisateurs de prendre des photos sans ouvrir l’application « appareil photo », en tapotant deux fois sur la Touche Arrière du téléphone lorsque l’écran est éteint. De plus, sur le LG G4, le temps de démarrage de l’appareil photo est incroyablement réactif, avec seulement six dixièmes de seconde.

permet aux utilisateurs de prendre des photos sans ouvrir l’application « appareil photo », en tapotant deux fois sur la Touche Arrière du téléphone lorsque l’écran est éteint. De plus, sur le LG G4, le temps de démarrage de l’appareil photo est incroyablement réactif, avec seulement six dixièmes de seconde. Avec la nouvelle Galerie , il est extrêmement rapide de faire défiler des milliers de photos et de les visualiser de manière chronologique. La fonctionnalité Memories organise automatiquement les photos et vidéos en albums selon les événements, en fonction de la date et du lieu où elles ont été prises, sans avoir à les télécharger sur le cloud.

, il est extrêmement rapide de faire défiler des milliers de photos et de les visualiser de manière chronologique. La fonctionnalité Memories organise automatiquement les photos et vidéos en albums selon les événements, en fonction de la date et du lieu où elles ont été prises, sans avoir à les télécharger sur le cloud. Event Pocket permet aux utilisateurs de créer un seul calendrier commun en glissant et en déposant les rendez-vous et les activités depuis plusieurs calendriers ou/et réseaux sociaux. Après la configuration initiale, il n’y a plus besoin de se connecter à divers calendriers.

permet aux utilisateurs de créer un seul calendrier commun en glissant et en déposant les rendez-vous et les activités depuis plusieurs calendriers ou/et réseaux sociaux. Après la configuration initiale, il n’y a plus besoin de se connecter à divers calendriers. La fonctionnalité Smart Notice améliorée fournit des notifications plus personnalisées pour la météo, les déplacements et plus, grâce à l’analyse des habitudes, comme par exemple lorsque l’utilisateur se rend au travail. Cela permet à Smart Notice d’envoyer des messages personnalisés tels que « Vous devriez prendre un parapluie pour vous rendre jusqu’au métro. »

améliorée fournit des notifications plus personnalisées pour la météo, les déplacements et plus, grâce à l’analyse des habitudes, comme par exemple lorsque l’utilisateur se rend au travail. Cela permet à Smart Notice d’envoyer des messages personnalisés tels que « Vous devriez prendre un parapluie pour vous rendre jusqu’au métro. » Quick Help permet aux utilisateurs de rechercher des réponses immédiates aux questions qu’ils peuvent avoir sur le fonctionnement du LG G4, dans le widget Smart Notice. Quick Help guide les utilisateurs dans les paramètres du LG G4 et programme un appel au service clients.

LG a recherché des partenariats pour améliorer l’expérience utilisateur générale du G4. Google Office est préinstallé sur le LG G4 pour une collaboration simple, et les détenteurs de G4 recevront 100 Go supplémentaires de stockage Google Drive pendant deux ans.

Aussi, grâce à MirrorLink[2] et au LG G4, les détenteurs de véhicules Volkswagen pourront bénéficier d’une version automobile de l’interface du G4 sur l’écran du tableau de bord et synchroniser entièrement les contacts, la navigation et la musique du smartphone.

Le LG G4 a été lancé au niveau mondial les 28 et 29 avril à Paris, New York, Londres, Singapour, Istanbul, Séoul et sera par la suite disponible chez environ 180 opérateurs du monde entier. Les prix et la disponibilité des opérateurs seront annoncés localement dans chaque marché.

Caractéristiques Principales :*

• Processeur : Qualcomm® Snapdragon™ 808 Processor with X10 LTE

• Écran : Quad HD IPS Quantum Display de 5,5 pouces (2560 x 1440, 538 ppp)

• Mémoire : 32 Go eMMC ROM, 3GB LPDDR3 RAM / emplacement carte microSD

• Appareil Photo : Arrière de 16MP avec Ouverture F1,8 / OIS 2.0 / Frontal de 8MP avec Ouverture F2.0

• Batterie : 3000 mAh (amovible)

• Système d’Exploitation : Android 5.1 Lollipop

• Taille : 148,9 x 76,1 x 6,3 - 9,8 mm

• Poids : 155 g

• Réseau : 4G / LTE / HSPA+ 21 Mbps (3G)

• Connectivité : Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 4.1LE / NFC / USB 2.0

• Coloris : (Céramique) Metallic Gray / Ceramic White / Shiny Gold /

(Cuir Véritable) Noir / Marron / Rouge / Bleu Ciel / Beige / Jaune

• Autres : Mode Manuel / Gesture Interval Shot / Quick Shot

* Les caractéristiques peuvent varier selon le marché.

[1] Les coloris peuvent varier selon les marchés

[2] La disponibilité de Mirror Link varie selon les marchés