LG WATCH URBANE : LA PREMIÈRE MONTRE CONNECTÉE DOTÉE DU SYSTÈME D’EXPLOITATION ANDROID WEAR

Communiqué de presse

LG WATCH URBANE : LA PREMIÈRE MONTRE CONNECTÉE DOTÉE DE LA DERNIÈRE VERSION DU SYSTÈME D’EXPLOITATION ANDROID WEAR

La montre connectée au design luxueux arrive dans le monde entier

avec les toutes dernières technologies et performances



À Villepinte, 24 avril 2015 — LG Electronics (LG) annonce le début du lancement mondial de sa LG Watch Urbane haut de gamme, cette semaine, en Corée du Sud. Ce lancement sera suivi par les marchés clés d’Amérique du Nord, d’Europe et d’Asie dans les semaines à venir. Les consommateurs en France, en Allemagne, en Australie, au Canada, en Corée, en Espagne, aux États-Unis, à Hong Kong, en Inde, en Irlande, en Italie, au Japon et au Royaume-Uni, pourront acheter la LG Watch Urbane sur le Google Store dès le mois d’Avril.

Lors du MWC 2015, la LG Watch Urbane a reçu de nombreuses récompenses et les éloges des consommateurs, médias et leaders d’opinion du secteur, pour son design moderne, son écran circulaire Plastic OLED (P-OLED) et sa praticité. La LG Watch Urbane reprend l’écran P-OLED 1,3 pouce de la LG G Watch R, mais présente un cadran moins important et plus discret. Elle affiche des dimensions plus petites et également plus de finesse, sans réduire la taille de l’écran ou de la batterie.

Répondant au souhait des consommateurs désirant allier style et fonctionnalité, la LG Watch Urbane possède un boîtier entièrement en métal accompagné d’un bracelet en cuir véritable surpiqué. Le boîtier en acier inoxydable est proposé dans des teintes luxueuses, en or rose ou argent, et est accentué par un cadran fin qui donne à l’appareil un design épuré proche de l’horlogerie traditionnelle. À la différence d’un grand nombre de montres intelligentes concurrentes, le bracelet peut être remplacé par n’importe quel bracelet de 22 mm en cuir, en silicone ou en métal pour un maximum de praticité et de personnalisation.

La LG Watch Urbane est la première des montres connectées à être munie de la toute dernière version d’Android Wear, fonctionnant parfaitement avec tous les smartphones sous Android 4.3 et supérieurs. Parmi certaines des fonctionnalités disponibles on retrouve la connectivité Wi-Fi, des applications « always-on » qui permettent d’éviter que l’écran ne s’éteigne lorsque l’on court, l’on utilise la navigation ou même lorsque l’on fait les courses, ainsi qu’une UX améliorée qui facilite plus que jamais le lancement de ses applications favorites ou le contact avec ses amis.

Le tout dernier système d’exploitation permet aux utilisateurs d’envoyer des emojis en les dessinant directement sur la LG Watch Urbane. Dessinez un smiley, une horloge montrant une certaine heure ou tout autre dessin, et Android Wear trouvera la correspondance la plus proche en emoji Unicode pour l’envoyer vers une autre montre Android Wear, un smartphone ou un ordinateur. D’autres améliorations permettent de changer la taille de la police, ou encore de voir les notifications même lorsque le consommateur utilise une autre fonction de l’écran. De plus, l’écran de la LG Watch Urbane peut désormais être réglé pour se verrouiller automatiquement lorsqu’elle est retirée du poignet.

Deux nouvelles fonctionnalités utiles et inédites sur les autres appareils Android Wear sont présentes sur la LG Watch Urbane : LG Call et LG Pulse. LG Call permet à l’utilisateur d’accéder à ses derniers appels et à la liste de ses contacts favoris sur le smartphone connecté afin de téléphoner directement à partir de la montre. Lorsqu’il est connecté à une oreillette Bluetooth, il n’est pas nécessaire de retirer le smartphone de sa poche pour passer un appel. LG Pulse permet de contrôler sa santé à un tout autre niveau en mesurant le rythme cardiaque de l’utilisateur à chaque seconde pendant l’activité sportive sans limite de temps maximum. À la fin de l’activité, LG Pulse donnera le rythme cardiaque moyen sur toute la durée de l’activité et affichera un graphique du rythme cardiaque sur LG Health (à venir).

« La LG Watch Urbane est le troisième appareil sous Android Wear inauguré par LG au cours de la dernière année, ce qui démontre notre engagement sur cette plateforme » a déclaré Juno Cho, Président et Directeur Général de LG Electronics Mobile Communications Company. « Plus important encore, la LG Watch Urbane illustre parfaitement notre volonté de transformer les montres connectées sous Android Wear en de véritables objets fonctionnels et magnifiques à la fois. La LG Watch Urbane est un accessoire utile, design, qui se marie avec n’importe quelle garde-robe. »

LG Watch Urbane sera disponible en France dans sa finition argent dès la fin du mois d’Avril au prix public indicatif[1] de 349€.

Caractéristiques Principales :

Ÿ Processeur : Qualcomm® Snapdragon™ 400 cadencé à 1,2 GHz

Ÿ Système d’Exploitation : Android Wear™

Ÿ Écran : Écran P-OLED 1,3 pouce (320 x 320, 245 ppp)

Ÿ Taille : 45,5 x 52,2 x 10,9 mm

Ÿ Mémoire : 4 Go eMMC / 512 Mo LPDDR2

Ÿ Batterie : 410 mAh

Ÿ Capteurs : sur 9 axes (Gyro / Accéléromètre / Boussole / Baromètre / PPG [Capteur de Fréquence Cardiaque])

Ÿ Coloris : Rose Gold (or rose) / Silver (argent)

Ÿ Autres : Résistant à la Poussière et Étanche (IP67)

# # #

Informations produits et visuels sur :

Pressroom LG France - www.lgpressroom.com

Login : Press Room

Mot de passe : lifeisgood

# # #

À propos de LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. (Bourse de Séoul : 066570.KS) est un leader mondial et un innovateur en technologie dans l'électronique grand public, les communications mobiles et les appareils ménagers. Présent sur 119 marchés à travers le monde et employant 82 000 personnes, LG a réalisé en 2014 un chiffre d'affaires total de 55.91 milliards de dollars américains (KRW 59.04 mille milliards) à travers ses quatre divisions : Home Entertainment (Électronique Grand Public), Mobile Communication (Téléphonie Mobile), Home Appliance & Air Solutions (Appareils Électroménagers et Solutions de climatisation & chauffage), et Véhicle Components (Composants automobiles). LG est l'un des principaux fabricants de téléviseurs à écran plat, d'appareils mobiles, de climatiseurs, de lave-linge et de réfrigérateurs. LG Electronics a été élu « Partenaire de l’année 2014 » par ENERGY STAR®. Pour de plus amples informations, consultez le site www.lg.com/fr.

À propos de LG Electronics France

Créée en 1991, LG Electronics France est une filiale en pleine expansion. Elle emploie aujourd’hui 300 personnes dont 80 commerciaux sur le terrain. La filiale dispose de quatre divisions commerciales : Home Entertainment (Electronique Grand Public) ; Mobile Communication (Téléphonie Mobile) ; Home Appliance & Air Solutions (Appareils Solutions de climatisation & chauffage résidentiels) ; Solutions Professionnelles (BtoB – sur l’ensemble des produits LG). En 2013 LG France a vendu plus de 3.5 millions de produits.

À propos de LG Electronics Mobile Communications Company

LG Electronics Mobile Communications Company est un leader mondial et un innovateur majeur sur le marché des communications mobiles. Grâce à sa technologie de pointe et au design innovant de ses produits, LG est une référence sur le marché des Smartphones et contribue à améliorer le mode de vie des consommateurs en leur offrant une expérience Smartphone optimale. Leader en technologie 4G LTE (Long Term Evolution), LG reste fidèle à sa promesse de développer des technologies LTE révolutionnaires. LG répond aux demandes de ses clients, en leur fournissant des appareils LTE de la plus haute qualité s’appuyant sur ses multiples brevets LTE et ses solides connaissances technologiques.

# # #

CONTACTS PRESSE

LG Electronics France

Coralie Collet

Tél : 01 49 89 98 72 – Mob : 06 32 54 94 83

coralie.collet@lge.com

Anne-Lise Menard

Tél : 01 49 89 98 86 – Mob : 06 99 48 27 35

annelise.menard@lge.com

LG-One

HE/MC

Maïté Hayet

Tél : 01 41 05 44 42

maite.hayet@lg-one.com

Nina Verocai

Tél : 01 41 05 44 55

nina.verocai@lg-one.com

H&A/BS

Juliette Guillaume

Tél : 01 41 05 44 45

juliette.guillaume@lg-one.com

Stéphanie Constantin

Tél : 01 41 05 44 16

stephanie.constantin@lg-one.com

[1] Prix Public Indicatif : Ces prix sont donnés à titre indicatif. Il appartient à nos revendeurs de fixer librement leurs prix conformément à la législation en vigueur.