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تصميم قابل للدوران

OLED R

التلفاز الأول والوحيد القابل للطي قد وصل.

  • المنتج الفعلي قد يختلف عن الصور الظاهرة.
عرض ربع سنوي لتلفزيون LG SIGNATURE OLED القابل للدوران مع صورة خلفية شروق الشمس على الشاشة.
رجل متجه للخلف يراقب منظر المدينة الليلي من خلال نافذته الكبيرة مع تلفزيون OLED القابل للتلف LG SIGNATURE في عرض خط خلفه.

رؤية إلى المستقبل

تتيح لك جودة الصورة التي لا مثيل لها مع تقنيتنا الجديدة الإستثنائية من الشاشات القابلة للطي أن تخطو إلى المستقبل في كل مرة تستخدم فيها تلفازك.

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LG SIGNATURE
OLED R
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رؤية إلى المستقبل

تتيح لك جودة الصورة التي لا مثيل لها مع تقنيتنا الجديدة غير العادية من الشاشات القابلة للدوران أن تخطو إلى المستقبل في كل مرة تستخدم فيها تلفازك.

تلفاز LG SIGNATURE OLED القابل للدوران شاشة رقيقة رباعية المواد تتحرك إلى الداخل.
لعب
تقنية OLED ذاتية الإضاءة

كل أحلامك في شاشة واحدة

شاشة فائقة النحافة تنطوي لتتحول إلى نظام صوتي عبارة عن مثال رائع من الفن. هذه الشاشة الغير قابلة للتصديق ممكنة فقط مع تقنية OLED بكسل ذاتية الإضاءة.

رجل يجلس على كرسي متحرك وساقيه متقاطعتان وجسمه مواجهًا لتلفاز LG SIGNATURE OLED القابل للتلف.
امرأة تشاهد التلفاز في السرير في غرفة بيضاء اللون ذات خلفية محيطية.
غرفة معيشة فخمة مع تلفزيون OLED القابل للطي LG SIGNATURE الذي يعرض منظرًا جويًا للطبيعة.
يميل رجل أمام نافذة كبيرة لمشاهدة منظر المدينة الليلي وبجانبه تلفزيون SIGNATURE Rollale OLED من LG في عرض خط.
منظر واسع للمطبخ وغرفة المعيشة مع تلفزيون LG SIGNATURE OLED القابل للدوران بدون رؤية.
رجل يجلس على كرسي متحرك وساقيه متقاطعتان وجسمه مواجهًا لتلفاز LG SIGNATURE OLED القابل للتلف.
امرأة تشاهد التلفاز في السرير في غرفة بيضاء اللون ذات خلفية محيطية.
غرفة معيشة فخمة مع تلفزيون OLED القابل للطي LG SIGNATURE الذي يعرض منظرًا جويًا للطبيعة.
يميل رجل أمام نافذة كبيرة لمشاهدة منظر المدينة الليلي وبجانبه تلفزيون SIGNATURE Rollale OLED من LG في عرض خط.
منظر واسع للمطبخ وغرفة المعيشة مع تلفزيون LG SIGNATURE OLED القابل للدوران بدون رؤية.

أفضل قطعة في مجموعتك

حوّل شاشة LG SIGNATURE OLED R من وضع مكبر الصوت الأنيق إلى التلفاز المتميز عند إخراج الشاشة إلى وضع العرض الكامل. صورة واضحة والعاب سريعة ورياضات سلسة لجعل المحتوى المفضل لديك أكثر روعة. وتوفر ميزة LG ThinQ تحكمًا بسيطًا للمساعدين الافتراضيين مع ميزة التعرف على الصوت الطبيعي لمزيد من الراحة والتحكم.
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كل ما تريده ، بشكل مختلف عن أي شيء رأيته

يجعل التصميم الفريد والوظائف غير المسبوقة من شاشة LG SIGNATURE OLED R مشهدًا رائعًا، بغض النظر عن طريقة استخدامك لها. شاهد المحتوى المفضل لديك في وضع العرض الكامل، واضبط وضع العرض الخطي بما يتناسب مع مزاجك، أو استفد إلى أقصى حد من المساحة الخاصة بك في وضع الشاشة المخفية.
صورة لتلفزيون LG SIGNATURE Rollable في وضع العرض الكامل موضوعة في وسط مساحة رمادية اللون.

غيّر مساحتك

حوّل شاشة LG SIGNATURE OLED R من وضع مكبر الصوت الأنيق إلى التلفاز المتميز عند إخراج الشاشة إلى وضع العرض الكامل. تجعل الصورة الواضحة والألعاب السريعة والرياضات السلسة المحتوى المفضل لديك أكثر روعة. وتوفر ميزة LG ThinQ تحكمًا بسيطًا للمساعدين الافتراضيين مع ميزة التعرف على الصوت الطبيعي لمزيد من الراحة والتحكم.
  • قد يختلف التحكم في الأوامر الصوتية حسب الدولة.
رجل يجلس على كرسي متحرك وساقيه متقاطعتان وجسمه مواجهًا لتلفاز LG SIGNATURE OLED القابل للتلف.
امرأة تجلس على أريكة تشاهد بطولة جولف على تلفزيونها LG SIGNATURE OLED القابل للتلف في غرفة المعيشة الفسيحة.
امرأة تجلس على أريكة تنظر إلى شاشة تلفزيون OLED القابلة للتلف LG SIGNATURE التي تعرض مجموعة متنوعة من المحتويات وامرأة أخرى تسير نحو المرأة على الأريكة.
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صورة تلفاز LG SIGNATURE Rollable في عرض خط موضوعة في منتصف مساحة رمادية اللون.

بساطة في مساحات منزلك

عندما لا تشاهد التلفزيون، انتقل إلى وضع بسيط وأنيق يحتوي على ما تحتاجه تمامًا: الموسيقى أو الساعة أو الإطار أو الإضاءة المناسبة للمزاج أوالأصوات أو لوحة التحكم بالأدوات المنزلية.
  • تعرض شاشة عرض خط تلفزيون LG SIGNATURE Rollable OLED مشغل موسيقى.
  • تعرض شاشة عرض خط تلفزيون LG SIGNATURE Rollable OLED ساعة رقمية والتاريخ.
  • تعرض شاشة عرض خط تلفزيون LG SIGNATURE Rollable OLED الصور باللونين الأسود والأبيض.
  • تعرض شاشة عرض خط تلفزيون LG SIGNATURE Rollable OLED صور قطرات المطر الصغيرة.
  • تعرض شاشة عرض خط تلفزيون LG SIGNATURE Rollable OLED الرموز: الموسيقى والساعة والإطار والحالة المزاجية ولوحة التحكم الرئيسية ThinQ.
  • الموسيقى
    تشغل لك الموسيقى وتعرض لك معلومات المسار المشغَّل.
  • الساعة
    تظهر لك المعلومات التي تحتجها في يومك، كالوقت، والتاريخ، والطقس.
  • الإطار
    يحول الصور في هاتفك المحمول إلى عرض صور بالأبيض والأسود للحصول على لمسات شخصية
  • إضاءة وأصوات تناسب مزاجك
    يشغّل أصواتًا وصورًا لطيفة مثل نيران المخيم والرياح والمطر عندما تحتاج إلى لحظات من الهدوء.
  • لوحة تحكم ThinQ المنزلية
    يعرض شاشة لوحة تحكم رئيسية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعطي نظرة عامة وتمكنك من التحكم في أجهزتك المنزلية.
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صورة لتلفزيون OLED القابل للدوران من LG SIGNATURE في منطقة ذات لون رمادي.

استفادة مثلى من المساحة

تختفي الشاشة دون أثر، تاركة وراءها قطعة فنية جميلة تزيد من جمال مساحتك. استمتع بصوت غني ومحسّن عند تحويلها إلى سماعة مذهلة.
صورة لمكبر الصوت LG SIGNATURE Rollable OLED TV Speaker الموجود في مساحة رمادية اللون.
صوت إبداعي
عندما يتم تدوير الشاشة إلى الأسفل، تتحول OLED R إلى نظام صوتي مذهل. استمع إلى نغماتك المفضلة بأصوات تقنية دولبي أتموس الغامرة مع مكبرات صوت قوية 100 واط 4.2 قناة.
  • أغشية كيفلر مصنوعة من مواد خاصة تُستخدم في أنظمة الاستريو المتطورة، مما يتيح لك الشعور بالاهتزازات الواضحة والعميقة.
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صورة لسبعة قمر مكتمل محاذاة عبر سماء الليل.
صورة لسبعة قمر مكتمل محاذاة عبر سماء الليل.
صورة لسبعة قمر مكتمل محاذاة عبر سماء الليل.
صورة لسبعة قمر مكتمل محاذاة عبر سماء الليل.

وحدات بكسل ذاتية الإضاءة تجعل شاشة OLED مختلفة عن أي شاشة أخرى

تسمح وحدات البكسل ذاتية الإضاءة لشاشات LG SIGNATURE OLED R بتعديل قواعد التصميم من خلال شاشة فائقة النحافة وقابلة للدوران. على عكس أجهزة تلفزيون LED المقيدة بالإضاءة الخلفية، تُحدث تقنية العرض الذاتية الإضاءة أيضًا فرقًا كبيرًا في تجربة المشاهدة، حيث تعرض صورًا أكثر وضوحًا بواقعية فائقة.

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