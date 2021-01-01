كل ما تريده ، بشكل مختلف عن أي شيء رأيته

يجعل التصميم الفريد والوظائف غير المسبوقة من شاشة LG SIGNATURE OLED R مشهدًا رائعًا، بغض النظر عن طريقة استخدامك لها. شاهد المحتوى المفضل لديك في وضع العرض الكامل، واضبط وضع العرض الخطي بما يتناسب مع مزاجك، أو استفد إلى أقصى حد من المساحة الخاصة بك في وضع الشاشة المخفية.