OLED R
تتيح لك جودة الصورة التي لا مثيل لها مع تقنيتنا الجديدة الإستثنائية من الشاشات القابلة للطي أن تخطو إلى المستقبل في كل مرة تستخدم فيها تلفازك.
تتيح لك جودة الصورة التي لا مثيل لها مع تقنيتنا الجديدة غير العادية من الشاشات القابلة للدوران أن تخطو إلى المستقبل في كل مرة تستخدم فيها تلفازك.
شاشة فائقة النحافة تنطوي لتتحول إلى نظام صوتي عبارة عن مثال رائع من الفن. هذه الشاشة الغير قابلة للتصديق ممكنة فقط مع تقنية OLED بكسل ذاتية الإضاءة.
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