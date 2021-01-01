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Сворачиваемая конструкция

OLED R

Встречайте уникальный сворачивающийся
телевизор.

  • В жизни может отличаться от показанного изображения.
Выдвижной OLED-телевизор LG SIGNATURE в четверти с фоном восхода солнца на экране.
Мужчина, смотрящий назад, наблюдает за видом на ночной город через большое окно с помощью раскладывающегося OLED-телевизора LG SIGNATURE позади него.

Революционно новые впечатления

Эта прогрессивная технология не только переосмысливает возможности телевизора, но и кардинально преобразует пространство.

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Разверните будущее
LG SIGNATURE
OLED R
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близко
ТЯНУТЬ

Картина будущего

Бесподобное качество изображения в сочетании с нашей невероятной новой технологией сворачивания экрана переносит вас будущее всякий раз, когда вы используете этот телевизор.

LG SIGNATURE Тонкий четырехсторонний экран OLED-телевизора на роликах сворачивается внутрь.
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Технология OLED с самоподсвечивающимися пикселями

Будущее разворачивается здесь

Ультратонкий экран превращается в передовую звуковую систему. Такой экран возможен только благодаря технологии самоподсвечивающихся пикселей OLED.

Мужчина сидит в кресле с откидной спинкой, скрестив ноги, и его тело обращено к OLED-телевизору LG SIGNATURE Rollable OLED.
Женщина смотрит телевизор в постели в комнате белого цвета на фоне океана.
Роскошная гостиная с выдвижным OLED-телевизором LG SIGNATURE с видом на природу с высоты птичьего полета.
Мужчина наклоняется к большому окну, чтобы увидеть ночной город, а рядом с ним - OLED-телевизор LG SIGNATURE Rollale.
Широкий вид на кухню и гостиную с OLED-телевизором LG SIGNATURE Rollable в нулевом поле зрения.
Мужчина сидит в кресле с откидной спинкой, скрестив ноги, и его тело обращено к OLED-телевизору LG SIGNATURE Rollable OLED.
Женщина смотрит телевизор в постели в комнате белого цвета на фоне океана.
Роскошная гостиная с выдвижным OLED-телевизором LG SIGNATURE с видом на природу с высоты птичьего полета.
Мужчина наклоняется к большому окну, чтобы увидеть ночной город, а рядом с ним - OLED-телевизор LG SIGNATURE Rollale.
Широкий вид на кухню и гостиную с OLED-телевизором LG SIGNATURE Rollable в нулевом поле зрения.

Лучшее произведение в вашей коллекции

LG SIGNATURE OLED R представляет собой произведение искусства для роскошной жизни. Телевизор появляется, когда он вам нужен, и исчезает, когда больше не требуется. Экран перемещается на три разных уровня, каждый из которых имеет свое предназначение. При этом в любом режиме телевизор выглядит стильно и украшает помещение.
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Непохожий на все,
что вы видели ранее

Благодаря уникальном дизайну и не имеющему себе равных функционалу LG SIGNATURE OLED R — это впечатляющее зрелище, независимо от того, как вы его используете. Смотрите любимые передачи и фильмы в полноэкранном режиме, ненавязчиво создавайте настроение в линейном режиме или максимально эффективно используйте пространство в режиме без экрана.
Изображение телевизора на колесиках LG SIGNATURE на колесиках в полный рост в центре серого пространства.

Преобразуйте пространство

Превратите LG SIGNATURE OLED R из элегантной колонки в телевизор премиум-класса, развернув экран в полноэкранный режим. Глубокая картинка, скоростной гейминг, спортивные трансляции — любой контент становится еще более захватывающим. При помощи LG ThinQ этот телевизор поддерживает распознавание голоса, чтобы вы могли без труда взаимодействовать с виртуальным помощником.
  • Наличие функции голосового управления зависит от страны.
Мужчина сидит в кресле с откидной спинкой, скрестив ноги, и его тело обращено к OLED-телевизору LG SIGNATURE Rollable OLED.
Женщина, сидящая на диване, смотрит турнир по гольфу на своем OLED-телевизоре LG SIGNATURE Rollable OLED в своей просторной гостиной.
Женщина, сидящая на диване, смотрит на экран OLED-телевизора LG SIGNATURE Rollable OLED, на котором отображается различное содержимое, а другая женщина идет к женщине на диване.
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Изображение телевизора на колесиках LG SIGNATURE на роликах в центре серого пространства.

Используйте пространство рациональнее

Когда вы не смотрите телевизор, сворачивайте его в стильный линейный режим с поддержкой только необходимых функций, таких как музыка, часы, рамка, подсветка и звуки для настроения, панель управления домом.
  • LG SIGNATURE Rollable OLED TV на линейном экране телевизора отображает музыкальный проигрыватель.
  • LG SIGNATURE Rollable OLED TV На линейном экране телевизора отображаются цифровые часы и дата.
  • LG SIGNATURE Rollable OLED-телевизор отображает изображение в черно-белом режиме.
  • LG SIGNATURE Раскладной экран OLED-телевизора отображает изображения маленьких капель дождя.
  • LG SIGNATURE Сворачиваемый OLED-телевизор отображает значки: Музыка, Часы, Рамка, Настроение и Панель ThinQ Home.
  • Музыка
    Воспроизводит музыку и отображает информацию о треке.
  • Часы
    Показывают необходимую информацию в конкретный момент: время, дату и погоду.
  • Рамка
    Преобразует фотографии с вашего смартфона в стильное черно-белое слайд-шоу.
  • Подсветка и звуки для настроения
    Воспроизводит умиротворяющие звуки и показывает медитативные изображения вроде костра или дождя, когда вам нужна спокойная обстановка.
  • Панель управления домом LG ThinQ
    Отображает экран панели управления умным домом. Здесь можно просматривать список бытовых приборов и управлять ими.
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Изображение выкатного OLED-телевизора LG SIGNATURE в нулевом виде в сером пространстве.

Максимизируйте возможности пространства

Экран исчезает без следа, превращая устройство в изысканное произведение искусства — украшение вашего интерьера. Наслаждайтесь богатым оптимизированным звуком благодаря колонке с удивительным механизмом трансформации.
Изображение Rollable OLED TV Speaker LG SIGNATURE, расположенное в сером пространстве.
Профессиональный звук
После сворачивания экрана OLED R превращается в потрясающую аудиосистему. Слушайте свои любимые мелодии с эффектом погружения в звук Dolby Atmos, издаваемый 4.2-канальными динамиками мощью в 100 Вт.
  • Кевларовые мембраны изготовлены из специальных материалов, применяемых в высококлассных стереосистемах и позволяющих ощутить четкие и глубокие вибрации звука.
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Изображение семи полных лун выровнено по ночному небу.
Изображение семи полных лун выровнено по ночному небу.
Изображение семи полных лун выровнено по ночному небу.
Изображение семи полных лун выровнено по ночному небу.

САМОПОДСВЕЧИВАЮЩИЕСЯ
ПИКСЕЛИ делают
OLED-экран
уникальным

Самоподсвечивающиеся пиксели позволили отказаться от привычной конструкции телевизора в пользу сверхтонкого гибкого экрана LG SIGNATURE OLED R. В отличии от LED-телевизоров, экран которых нужно подсвечивать, технология самоподсветки позволяет получить максимально реалистичную детализированную картинку — и уникальные впечатления от просмотра.

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