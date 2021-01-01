OLED R
Эта прогрессивная технология не только переосмысливает возможности телевизора, но и кардинально преобразует пространство.
Бесподобное качество изображения в сочетании с нашей невероятной новой технологией сворачивания экрана переносит вас будущее всякий раз, когда вы используете этот телевизор.
Ультратонкий экран превращается в передовую звуковую систему. Такой экран возможен только благодаря технологии самоподсвечивающихся пикселей OLED.
Познакомьтесь с OLED-телевизорами, холодильниками и другими продуктами LG SIGNATURE.