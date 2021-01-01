Лучшее произведение в вашей коллекции

LG SIGNATURE OLED R представляет собой произведение искусства для роскошной жизни. Телевизор появляется, когда он вам нужен, и исчезает, когда больше не требуется. Экран перемещается на три разных уровня, каждый из которых имеет свое предназначение. При этом в любом режиме телевизор выглядит стильно и украшает помещение.