





Az LG LATS egy átfogó HVAC mérnöki szoftverplatform, amely támogatja a teljes tervezési és kivitelezési folyamatot – az alapvető rendszerelrendezéstől egészen a speciális szegmensmegoldásokig. A mérnökök, tanácsadók és technikai partnerek igényeihez igazodva a LATS lehetővé teszi mind a hőterhelés számítását, a termékkiválasztást, a rendszer-elrendezést, a csőhálózat megtervezését, mind pedig a költséghatékonysági elemzést.

Az LG által fejlesztett LATS egyesíti a tervezést és a gyakorlati alkalmazást azáltal, hogy minden lépést összehangol a tényleges telepítési és karbantartási feltételekkel. Ezáltal nagy teljesítményű tervezést tesz lehetővé akár standard épületek, akár egyedi HVAC konfigurációt igénylő projektek esetében.

A szélesebb HVAC szoftverkörnyezetekkel való zökkenőmentes kompatibilitás révén a LATS növeli a tervezési hatékonyságot és a szimulációk pontosságának, valamint az időtakarékos funkcióknak köszönhetően támogatja a megalapozott döntéshozatalt. Az eszköz gyors berendezés-kiválasztástól a részletes rendszer-vizualizációig gyakorlati előnyt biztosít a hatékony és versenyképes HVAC megoldások megvalósításában.