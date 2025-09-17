We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
A mai, gyorsan változó HVAC piacon az optimális rendszer teljesítményének alapja már a tervezési szakaszban kezdődik. Az LG partnerei iránti elkötelezettsége részeként a vállalat számos mérnöki eszközt kínál, amelyek elősegítik a kollaboratív és pontos HVAC rendszertervezést a nulláról.
Ezek az eszközök támogatják a partnereket abban, hogy a tényleges épületek igényei és működési feltételei alapján válasszák ki, szimulálják és konfigurálják a légkondicionáló rendszereket. Az LG megoldásai a felhasználóbarát funkciókat technikai mélységgel ötvözik, így gördülékenyebb tervezési munkafolyamatot biztosítanak, csökkentik a tervezési időt és a hibákat, emellett hozzájárulnak a megbízható, energiatakarékos rendszerek kialakításához különböző projekt-típusok esetén.
LG légkondicionáló műszaki megoldás diagram – LATS HVAC, CAD, Revit, zajelemzés, CFD és életciklus-költség elemző eszközök.
Erőteljes tervezőeszközök HVAC-projektekhez
Az LG LATS egy átfogó HVAC mérnöki szoftverplatform, amely támogatja a teljes tervezési és kivitelezési folyamatot – az alapvető rendszerelrendezéstől egészen a speciális szegmensmegoldásokig. A mérnökök, tanácsadók és technikai partnerek igényeihez igazodva a LATS lehetővé teszi mind a hőterhelés számítását, a termékkiválasztást, a rendszer-elrendezést, a csőhálózat megtervezését, mind pedig a költséghatékonysági elemzést.
Az LG által fejlesztett LATS egyesíti a tervezést és a gyakorlati alkalmazást azáltal, hogy minden lépést összehangol a tényleges telepítési és karbantartási feltételekkel. Ezáltal nagy teljesítményű tervezést tesz lehetővé akár standard épületek, akár egyedi HVAC konfigurációt igénylő projektek esetében.
A szélesebb HVAC szoftverkörnyezetekkel való zökkenőmentes kompatibilitás révén a LATS növeli a tervezési hatékonyságot és a szimulációk pontosságának, valamint az időtakarékos funkcióknak köszönhetően támogatja a megalapozott döntéshozatalt. Az eszköz gyors berendezés-kiválasztástól a részletes rendszer-vizualizációig gyakorlati előnyt biztosít a hatékony és versenyképes HVAC megoldások megvalósításában.
Okos eszközök az intelligens HVAC modellválasztáshoz
A LATS széleskörű, nagy teljesítményű HVAC eszköztárat kínál a modellválasztáshoz, amely segíti a tervezőket abban, hogy minden projekthez a legmegfelelőbb döntéseket hozzák meg:
1. LATS Load
Alapvető szerepet tölt be a HVAC-tervezésben, mivel pontosan kiszámítja az épület sajátosságain alapuló hűtési és fűtési terhelést. Lehetővé teszi a mérnökök számára a zónák, az épület tájolásának, az anyagoknak és a használati feltételeknek a meghatározását, ezzel biztosítva a rendszer helyes méretezését már a kezdeti fázisban.
2. LATS HVAC
Gyors és pontos rendszerkiválasztást tesz lehetővé, miközben rendszerellenőrzést is biztosít a későbbi hibakeresés minimalizálása érdekében. A beépített szimulációs logika és az LG termékintegráció révén egyszerűsíti a tervezési folyamatot és segít elkerülni a berendezések össze nem illő konfigurációját.
3. LATS THERMA V
Kifejezetten levegő-víz hőszivattyús projektekhez készült. Támogatja az energiafelhasználási szimulációt, a fűtési terhelés megtérülési számításait, valamint az ideális modell kiválasztását. Segíti az érintetteket a hosszú távú rendszer-teljesítmény értékelésében, valamint a különböző konfigurációs lehetőségek összehasonlításában a megtérülés (ROI) és az üzemeltetési költségmegtakarítás szempontjából.
LG LATS THERMA V szoftverfelület, HVAC energiafogyasztás-elemzés, CO₂-kibocsátás, sematikus diagram, munkafolyamat-eszközök
4. LATS Chiller és LATS Chiller ISC (Inverter Scroll Chiller)
Segítséget nyújtanak a folyadékhűtő rendszerek kiválasztásában, részterhelési támogatással, hatékonysági modellezéssel és berendezés-dokumentációval. Lehetővé teszik a tervezők számára a kapacitás-optimalizálást, valamint a részletes műszaki adatlapok elkészítését, amelyek megfelelnek a szabályozási és projektspecifikus követelményeknek.
5. LATS Vent
Ideális megoldás a légtechnikai rendszerek tervezéséhez, HVAC számítási funkciókkal. Lehetővé teszi a légáramlás szimulációját és a megfelelő modell kiválasztását. Egyszerűsíti a légcsatorna-tervezést a nyomásveszteség-elemzés és az automatikus komponensillesztés révén, amelyek a légmennyiséghez és az áramlási követelményekhez igazodnak.
LATS Vent szoftverfelület, HVAC tervezőeszköz, szellőzőrendszer elemzés, légáramlás beállítások, hűtési és fűtési paraméterek
Ezek a HVAC eszközök drasztikusan csökkentik a manuális munkát a HVAC rendszerdiagramok elkészítésében, így elengedhetetlenek mind a lakossági, mind a kereskedelmi HVAC-tervezésben.
Okosabb tervezés, gyorsabb kivitelezés: automatizált eszközök a HVAC tervezés pontosságáért
A LATS két kiemelkedő HVAC szoftvereszközt is kínál az automatizált tervezéshez, amelyek célja a tervezési idő csökkentése és az integrációs hibák minimalizálása:
1. LATS CAD
Közvetlenül integrálható az AutoCAD-be és lehetővé teszi rendszerblokkok, intelligens csővezeték-elrendezések és beépített ellenőrzési funkciók használatát, így gyorsan létrehozható egy légcsatorna-méretezési táblázat vagy rendszertervrajz.
2. LATS Revit
BIM-kompatibilis bővítményként működik VRF rendszerek tervezéséhez. Ez a 3D alaprajzi tervező eszköz automatizált csővezeték- és komponens-elhelyezést biztosít, segít a hibajavításban és még CFD-vel és HVAC szimulációs adatokkal is összekapcsolható a további finomítás érdekében.
LATS CAD and Revit HVAC design software, 3D model of building layout, architectural elements
A kivitelezők és mérnökök számára, akik összetett HVAC tervezési projekteket irányítanak, ezek az automatizált eszközök az időigényes feladatokat átlátható, hatékony folyamatokká alakítják.
Teljes körű HVAC ellenőrzés
Az ellenőrzés kulcsfontosságú a sikeres telepítés biztosításához. A LATS a HVAC szoftverek egyik legerősebb ellenőrzési és validációs képességeit kínálja:
1. LATS Noise
Előre jelzi a kültéri egységek zajszintjét, segítve a tervezőket a projektre vonatkozó zajkövetelmények teljesítésében.
2. CFD (Számítógépes áramlástani elemzés / Computational Fluid Dynamics) Analysis
3D modellezés segítségével szimulálja a légáramlást és a hőeloszlást – hasznos a lehetséges hőcsomópontok diagnosztizálásában, valamint a légtechnikai rendszer kialakításának ellenőrzésében a HVAC számítások alapján.
Grafikon és szoftverfelület, amely a LATS zajanalízist és CFD-elemzést mutatja mérnöki és környezetvédelmi vizsgálatokhoz
3. LATS LCC (Életciklus-költség elemzés / Life Cycle Cost)
Valós éghajlati adatok felhasználásával becsüli meg az éves energiafogyasztást és üzemeltetési költségeket, így biztosít adatokat a hosszú távú tervezéshez.
4. LATS Analyzer
Üzembe helyezés után teljesítménydiagnosztikát nyújt és karbantartási vagy csereajánlást ad az alul teljesítő rendszerekre.
LATS Analyzer HVAC teljesítményelemző, energiahatékonysági vizsgálat, rendszerüzemeltetési adatok mutatása, részletes riport
Ezek a fejlett HVAC eszközök a folyamat minden szakaszát támogatják – a kezdeti tervezéstől a hosszú távú működésig – csökkentve a hibakeresést és növelve az ügyfél-elégedettséget.
Ahogy a rendszerek hatékonyságára és a projektek gyors, megbízható kivitelezésére vonatkozó igények egyre nőnek, az LG LATS átfogó megoldást kínál. A platform végponttól végpontig nyújt segítséget tanácsadóknak, mérnököknek és HVAC vállalkozásoknak. A HVAC szimulációtól a rendszeranalízisen és tervezésen át az LG LATS lehetővé teszi a szakemberek számára, hogy precíz, magas teljesítményű és megbízható megoldásokat nyújtsanak.
LG LATS webes platform, HVAC tervező szoftver, rendszerkonfiguráció, energiahatékonyság elemzés, épületmegoldások integrálása
Most, hogy webalapú platformra vált, a LATS Web növeli a hozzáférhetőséget és a rugalmasságot, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy egy átfogó eszközkészlethez férjenek hozzá és zökkenőmentesen dolgozzanak különböző eszközökön. A közelgő új funkciókkal és frissítésekkel az LG LATS Tool tovább fokozza a felhasználói kényelmet, lehetővé téve a sima együttműködést a projekt teljes életciklusa során.
Videó megtekintése
Kapcsolatfelvétel
További információért érdeklődjön nálunk, és mi hamarosan felvesszük Önnel a kapcsolatot.