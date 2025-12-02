A hőszivattyús vízmelegítők legfontosabb jellemzői

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Világszerte az energiahatékonyság, a környezeti felelősségvállalás és az intelligensebb térkihasználás már nem csupán lehetőség, hanem elvárás. A növekvő közüzemi díjak, a folyamatosan változó szabályozások, valamint a sok nagyvárosban jellemző egyre kompaktabb lakóterek átalakítják a fogyasztói igényeket. Még a hagyományos háztartási készülékek, például a vízmelegítők is újragondolásra kerülnek. Ebben a gyorsan változó környezetben az LG HVAC élvonalában jár és olyan új generációs vízmelegítőket mutat be, amelyek világszerte képesek megfelelni a sokrétű elvárásoknak.
Ebben a cikkben közelebbről megvizsgáljuk az LG legújabb vízmelegítőit, valamint azokat a fejlett technológiai megoldásokat, amelyek fejlődésüket meghatározzák.
Piaci változások: Mi hajtja a keresletet?
A legújabb trendek egyértelmű átalakulást jeleznek az európai vízmelegítő-piacon:
Az Európai Unió 2025 áprilisától új energiacímkézési szabályokat vezet be, valamint előkészítő tanulmányokat indít az Eco-design for Sustainable Products Regulation (ESPR) keretében a jövőbeli vízmelegítő-intézkedésekhez. Az új rendszereknek 750 alatti globális felmelegedési potenciállal (GWP) rendelkező hűtőközeget kell használniuk, például R290 vagy R32. Egyes tagállamok további hőszivattyú-támogatásokat kínálnak.*
* https://climate.ec.europa.eu/eu-action/fluorinated-greenhouse-gases/climate-friendly-alternatives-f-gases/air-conditioning_en
* https://commission.europa.eu/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/ecodesign-sustainable-products-regulation_en
Mi az a hőszivattyús vízmelegítő?
A hőszivattyús vízmelegítő (HPWH) olyan berendezés, amely a víz felmelegítéséhez nemcsak elektromos energiát használ, hanem a levegőből is hőenergiát nyer. Energiahatékonysága háromszor nagyobb, mint a hagyományos rendszeré.1)
1) Az LG 200 literes hőszivattyús vízmelegítő modellje (WH20ESF0 CA, COP 3,2) összehasonlítva a hagyományos elektromos vízmelegítővel (COP 0,96).
LG hőszivattyús vízmelegítő vs. gáz/elektromos, kiemelve az energiahatékonyságot és a szennyezőanyag-kibocsátás csökkentését
Hogyan működik az LG hőszivattyús vízmelegítő?
Az LG hőszivattyús vízmelegítő hibrid rendszerként működik, amely a levegőből nyert hőenergiát és az elektromos energiát kombinálva hatékonyan melegíti fel a vizet. A működés során a szükséges energia 69%-át a levegőből nyeri és csupán 31%-át biztosítja az elektromos hálózat.1)
Az LG hőszivattyús vízmelegítő telepítése előtt fontos figyelembe venni a főbb tényezőket, mint például a helyszín, a vízellátás és a telepítési követelmények, hogy a készülék optimális teljesítményt nyújtson.
1) Az LG 200 literes hőszivattyús vízmelegítő modellje (WH20ESF0 CA) alapján.
Szemlélteti a víz áramlását a konyhába és a fürdőbe, valamint a kondenzvíz-elvezetést és a tágulási tartályt.
Páratlan energiamegtakarítás – Valóban megvalósítható?
A vízmelegítő a háztartási energiafelhasználás egyik fő tényezője. Az Egyesült Államokban általában a teljes energiafelhasználás körülbelül 18%-át teszi ki.1) Eközben az Európai Unióban a vízmelegítők 2010 óta a háztartási energiafelhasználás körülbelül 15%-át adják.2)
Az LG hőszivattyús vízmelegítő Smart-Grid (SG) Ready funkcióval rendelkezik, ami azt jelenti, hogy automatikusan alkalmazkodik az elektromos hálózat valós idejű jelzéseihez. Amikor az áram ára viszonylag alacsony, előmelegíti a vizet és eltárolja későbbi felhasználásra. Ez az intelligens működés nemcsak javítja az energiahatékonyságot, hanem csökkenti a fogyasztást is. Magyarországon jelenleg tervezés alatt.
Emellett képes csatlakozni megújuló energiaforrásokhoz, például a napenergiához, így csökkenti a hagyományos áramtól való függőséget és intelligens, fenntarthatóbb energiagazdálkodást biztosít. A Smart-Grid kompatibilitásnak köszönhetően a háztulajdonosok egy új, okosotthon-központú életmódot valósíthatnak meg, amelyben az energiafelhasználás optimalizálása egyszerűen és hatékonyan történik, miközben mérséklődnek az áramfogyasztással kapcsolatos aggodalmak.
1) https://www.energy.gov/energysaver/water heating#:~:text=Water%20heating%20accounts%20for%20about,Using%20less%20hot%20water
2) https://www.enerdata.net/publications/reports-presentations/efficiency-trends-households.html#:~:text=Space%20heating%20consumption%20has%20declined,%25)%20have%20remained%20relatively%20stable.
A napenergia és az elektromos hálózat valós idejű jelzései alapján optimalizálja a felhasználást.
* Az SG Ready funkció csak az SG Ready-t támogató modelleken érhető el.
* Ez az infografika kizárólag illusztrációs célokat szolgál. Az aktuális áramárak és elérhetőség szolgáltatónként és régiónként eltérhetnek. Kérjük, pontos információért forduljon helyi áramszolgáltatójához.
Egy készülék, végtelen lehetőségek
A felhasználók a vízmelegítő teljesítményét saját igényeikhez igazíthatják a sokoldalú üzemmódoknak köszönhetően. Ez a rugalmasság optimális hatékonyságot és kényelmet biztosít, így könnyen alkalmazkodik a különböző használati szokásokhoz és preferenciákhoz.
Emellett az Anti-legionella funkció gondoskodik a felhasználó családjának egészségéről és biztonságáról azáltal, hogy hetente egyszer automatikusan 60 °C fölé melegíti a vizet, ezzel elpusztítva a káros baktériumokat. Mindez külön erőfeszítés nélkül tisztán és megbízhatóan tartja a vizet, nap mint nap nyugalmat biztosítva.
Telepíthető bármilyen térbe és készen áll minden igényre
A monoblokk típusú rendszereknek köszönhetően az LG HVAC falra szerelhető és álló hőszivattyús vízmelegítői könnyedén telepíthetők és zökkenőmentesen illeszkednek bármilyen otthoni környezetbe.
1. A kerek típusú modell, R290 hűtőközeggel és 100 L, 150 L és 200 L kapacitással érhető el.
2. A szögletes típusú modell, R-134a hűtőközeggel, 200 L és 270 L kapacitással érhető el, rugalmas lehetőséget kínálva a különböző háztartási igényekhez.
LG hőszivattyús vízmelegítők otthoni környezetben, négy méretben bemutatva: 100 L, 150 L, 200 L és 200/270 L hibrid.
LG ThinQ™ + hőszivattyús vízmelegítő = Teljes kényelem
A felhasználók okoseszközeikkel, például Android és iOS okostelefonokkal, kényelmesen vezérelhetik THERMA V rendszerüket.
Az LG ThinQ alkalmazással valós időben figyelhetik és állíthatják a hőszivattyús vízmelegítőt: ellenőrizhetik az aktuális vízhőmérsékletet, beállíthatják az időzítéseket és könnyedén kezelhetik a legfontosabb funkciókat. Ez az intelligens csatlakoztathatóság egyszerű vezérlést biztosít, így bárhonnan maximalizálható a hatékonyság és a kényelem.
Összegzés
Az LG HVAC túlmutat a hagyományos klímaszabályozáson és jövőre kész megoldásokat kínál a modern otthonok számára. Az LG hőszivattyús vízmelegítővel a felhasználók egyetlen, hatékony rendszerben élvezhetik a meleg vizet.
Ez az integrált megközelítés nagyobb kényelmet és az eltérő környezetekhez optimalizált energiafelhasználást biztosít. Az LG folyamatosan bővíti a lehetőségeket, intelligensebb és rugalmasabb megoldásokat nyújtva a fenntartható életvitel érdekében.
* A termékek és megoldások országonként és az üzemeltetési feltételek szerint eltérhetnek.
