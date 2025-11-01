We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Mi történik akkor, ha a mesterséges intelligencia kezdi el irányítani egy egyetem épületének klímáját? Indonézia egyik legelismertebb felsőoktatási intézményében, a Bandung Institute of Technology (ITB) egyetemen ez a kérdés nem csupán elméleti felvetés maradt. Az ITB és az LG HVAC Solutions közös projektet indított, hogy a gyakorlatban is megvizsgálják, hogyan alkalmazkodhat az MI a valós oktatási környezethez. A kezdeményezés keretében az ITB Labtek VI épületének két tantermét „laboratóriummá” alakították, ahol a mesterséges intelligencia ténylegesen irányíthatta a hőmérsékletet, a légáramlást és az energiafelhasználást.
Az energiahatékonyság kulcskérdés minden egyetem számára. A tantermek és laborok kihasználtsága kiszámíthatatlan, a hagyományos HVAC rendszerek pedig gyakran teljes kapacitáson működnek akkor is, ha nincs rá szükség, ami felesleges energiafogyasztáshoz és költségnövekedéshez vezet. Az ITB egy intelligensebb megoldást keresett.
2024-ben az LG HVAC Solutions és az ITB elindította Indonézia első, mesterséges intelligenciával vezérelt HVAC kísérleti projektjét. Az LG Multi V i VRF rendszer telepítésével a Labtek VI épületben a cél nem csupán a teljesítmény vizsgálata volt, hanem annak feltérképezése is, hogyan képes az MI tanulni, alkalmazkodni és átalakítani az energiafelhasználást egy egyetemi környezetben.
Bemutatja az LG AI HVAC rendszer telepítésének, tesztelésének és energia-megtakarítási mérföldköveinek főbb állomásait.
A kampusz kihívás
A történet egy kellemetlenséggel kezdődött. Akárcsak sok más egyetem, az ITB is szembesült azzal a valósággal, hogy a trópusi éghajlaton az épületek fenntartása rendkívül energiaigényes. A tantermek reggel megteltek, délre kiürültek, majd délután ismét megteltek – ez pedig hirtelen változásokat okozott a hűtési igényben. Az ilyen gyors terhelés-ingadozások a valós üzemeltetési környezetben rendkívül megnehezítik a klímaberendezések kézi vezérlését, ami gyakran megnövekedett energiafogyasztáshoz vezet. Mindez rámutatott arra, hogy intelligensebb megoldásra van szükség, amely képes optimalizálni az energiafelhasználást a komfortérzet megőrzése mellett. Az épület egyik oldala tűző napsütésben forrósodott fel, míg a másik, árnyékosabb rész hűvös maradt. A klímák gyakran túl sokat mentek, sokszor üres termeket hűtve, ami a villanyszámlákban is jól látszott.
ITB HVAC problémák: energiapazarlás, lassú alkalmazkodás az órarendhez, növekvő költségek ikonokkal és rövid leírásokkal
„A tantermeink és laborjaink gyakran kiegyensúlyozatlanul működtek” – magyarázta Seno Nugroho, a Labtek VI épület üzemeltetési vezetője.
„A keleti oldal túlmelegedett, míg más helyiségek hűvösek maradtak. És még az üres tantermek is fogyasztották az áramot. Ez az egyensúlyhiány hónapról hónapra megemelte a költségeket.”
Ez nem pusztán kényelmetlenséget jelentett, hanem pénzügyi és fenntarthatósági kérdést is, egyben lehetőséget arra, hogy újragondolják hogyan optimalizálható a komfortérzet modern, intelligens megoldásokkal.
Az intelligens rendszer telepítése
2024 júliusában az ITB partnerségre lépett az LG HVAC Solutions-szal, hogy egy új megközelítést vizsgáljon. Hónapokig tartó elemzés és közös egyeztetések után a projekt egy kültéri és négy beltéri egység telepítésével indult, melyeket a helyiségek mérete és használata szerint választottak ki és konfiguráltak. Az igazi áttörés azonban láthatatlan volt: az LG Multi V i VRF rendszerében rejlő MI motor.
„Hasonló feltételek csoportosításával és az optimális beállításokra törekedve az LG Multi V i rendszer érzékeli a terhelés, hőmérséklet és páratartalom változásait” – magyarázta Erwin Praseto, az LG értékesítési mérnöke.
„A kompresszor sebességét és a légáramlást úgy tervezték, hogy a diákok folyamatos komfortérzetet tapasztaljanak, miközben az épület kevesebb energiát fogyaszt.”
Az LG Multi V i AI Smart Care mélytanulás-alapú elemzéssel vizsgálja a kulcsfontosságú változókat – például hőmérsékletet, páratartalmat és légáramlást – és előre jelzi, mennyi időre van szükség a kívánt hőmérséklet eléréséhez. Ezen előrejelzések alapján a rendszer rugalmasan működik, hogy felgyorsítsa a hűtést és fűtést, vagy optimalizálja az energiafelhasználást, beállítva a kompresszor sebességét, a hűtőközeg áramlását és a ventilátor működését, így egyensúlyt teremtve a komfort és a hatékonyság között. Ezen túl az AI Indoor Space Care a beltéri egységeket környezeti hasonlóság alapján csoportosítja, kiegyenlíti a hőmérsékletet a helyiségben és automatikusan aktiválja vagy deaktiválja az egységeket, hogy fenntartsa a komfortot, miközben elkerüli a túlzott hűtést.
MI-alapú LG HVAC rendszer két terem klímájának szabályozására, a hőmérséklet, légáramlás és foglaltsági adatok felhasználásával
A rendszer nem csupán a termosztát beállításaira reagál, hanem folyamatosan gyűjti és elemzi a környezeti adatokat, percenként alkalmazkodva az üzemeléshez. Nemcsak hűtésre képes, hanem tanulásra is.
A 90 napos teszt
Az ITB mérnökei egy tesztet dolgoztak ki a rendszer képességeinek ellenőrzésére. 90 napon át az LG Multi V i rendszer normál módban működött az egyik napon, majd MI módban a következőn. Ez a váltakozó ütemezés lehetővé tette, hogy a csapat párhuzamosan gyűjtse az adatokat ugyanabban a tanteremben, ugyanolyan körülmények között. Mivel a termeket aktívan használták az egyetemi órákhoz, a teszt teljes mértékben valós üzemeltetési környezetre épült.
Az eredmények azt mutatták, hogy a normál módhoz képest az MI mód jelentős különbséget mutatott. A 90 napos teszt során az átlagos kompresszorterhelés 37,7%-kal csökkent, a beltéri hőmérséklet ±1°C-on belül maradt és a páratartalom ingadozása mindössze 3,97% volt. A legfontosabb, hogy az energiafogyasztás 49,2%-kal csökkent és a villanyszámlák is közel ugyanilyen mértékben mérséklődtek.*
* A cikkben bemutatott eredmények egy Multi V i (Modell: ARUN140LTE6) és négy DUAL Vane négyutas kazettás egység (Modellek: ARNU28GTBB4, ARNU42GTAB4) működésén alapulnak, a teszt 2024. november 1. – 2025. február 28. között zajlott.
* A kapott adatok a vizsgált környezetre és telepítési konfigurációra vonatkoznak, más feltételek mellett az eredmények változhatnak.
MI és Normál HVAC üzemmód energia- és költségösszehasonlítása – grafikonokkal és heti adatokkal, 49%-os megtakarítást mutatva
Más szóval, az MI módban a kompresszor jelentősen kevesebbet dolgozott, de a hőmérsékletben és páratartalomban nem volt érdemi eltérés a normál módhoz képest. A tantermek ugyanolyan komfortszintet tartottak fenn, miközben az energiafogyasztás majdnem a felére csökkent, ez is bizonyítja, hogy a hatékonyság a tanulók komfortjának feláldozása nélkül is megvalósítható.
Ráadásul mivel a teszt valós tantermekben, aktív egyetemi órák során zajlott, az eredmények tükrözték a kampusz életének rendkívül változékony terhelési viszonyait. Ezek a valós ingadozások még inkább felerősítették az MI-vezérlés előnyeit. Valójában, ilyen meghatározhatatlan körülmények között az MI mód folyamatosan nagyobb energia-megtakarítást mutatott, mint ami egy laboratóriumi kísérletből várható lett volna.*
Az ITB Egyetem számára az eredmények többet jelentettek a számoknál: biztosítékot adtak arra, hogy az intelligens HVAC rendszerek mérhető hatékonyságot érhetnek el, miközben megőrzik a tanuláshoz szükséges komfortot.
* A tényleges eredmények a használati környezettől függően eltérhetnek.
Egy évnyi tanulás
A rövid tesztidőszak látványos eredményei után az igazi érték a több mint egy év folyamatos működés során mutatkozott meg. Az MI a monszuneső, párás hőség, vizsgaidőszakok és változó órarendek közepette is folyamatosan finomította a teljesítményét. Megtanulta a helyiségek kihasználtsági mintáit, előre jelezte a csúcsidőszakokat és csökkentette a teljesítményt, amikor a tantermek váratlanul kiürültek.
Az oktatók megemlítették, hogy a számítógéptermek folyamatosan hűvösek maradtak még hosszú órák alatt is. A diákok kevésbé panaszkodtak az egyenetlen hőmérsékletre. Az üzemeltetők pedig azt tapasztalták, hogy a havi energiafogyasztás csökkenő tendenciát mutatott a projekt során. Ami kezdetben kísérletként indult, az napi gyakorlat lett és jól demonstrálta, hogy hogyan működik a valós életben az intelligens klímavezérlés.
Az egyetemi tantermen túl
A Labtek VI épületben elért megtakarítások új kérdést vetnek fel: mi történik, ha egész kampuszok MI-vezérelt HVAC rendszereket alkalmaznak? Mi lenne, ha a városi épületek, könyvtárak vagy irodaházak is így működnének? Az LG HVAC Solutions számára az ITB-projekt több volt egy sikeres telepítésnél. Megmutatta, hogy az energiafelhasználás kezelése átalakulhat a reaktív karbantartásból proaktív intelligenciává, ahol a rendszer előre optimalizálja a működést, ahelyett, hogy csupán reagálna a változásokra.
„Az LG Multi V i nem csupán egy energiahatékony HVAC rendszer, egyben az LG innovációjának bizonyítéka és egy új korszak kezdete a HVAC-technológiában” – foglalta össze Erwin Praseto, az LG értékesítési mérnöke.
Egy olyan világban, ahol az intézmények nyomás alatt állnak a költségek csökkentésére és a fenntarthatósági célok teljesítésére, az ITB-projekt egyértelmű üzenetet hordoz: valós körülmények között is mérhető energia-megtakarítás érhető el, miközben a komfort és a működési hatékonyság megmarad.
Összegzés
Az ITB-projekt többet bizonyított, mint csupán technikai sikert: megmutatta, hogy az MI-vezérelt HVAC rendszerek mérhető energiahatékonyságot biztosíthatnak, miközben a komfort valós egyetemi környezetben is fennmarad. Az eredmények értékes betekintést nyújtanak egyetemek, állami intézmények, kereskedelmi létesítmények és más, változó terhelésű iparágak számára világszerte.
* A projektet az LG HVAC Solutions és az ITB Egyetem közös kutatási együttműködése keretében valósították meg.
* A termékek és megoldások országonként és a működési körülményektől függően eltérőek lehetnek.
GYIK
Mennyi energiát takarított meg az MI-vezérelt Multi V i HVAC az ITB-n?
A 90 napos teszt során az MI mód 49,2%-kal csökkentette az energiafogyasztást.
Hatékony az MI-vezérelt HVAC olyan tantermekben, ahol a kihasználtság folyamatosan változik?
Igen. A komfortszint stabil maradt, még akkor is, amikor a diákok száma folyamatosan változott a termekben.
Mi az LG Multi V i szerepe?
Az LG Multi V i egy MI-vezérelt VRF rendszer, amely valós időben alkalmazkodik és szabályoz, csökkentve az energiapazarlást.
Elérhetők ezek az eredmények más helyszíneken is?
Az eredmények környezettől függően változhatnak, de az ITB-projekt bizonyítja a rendszer potenciálját egyetemek, állami intézmények és kereskedelmi létesítmények számára világszerte.
