Mi történik akkor, ha a mesterséges intelligencia kezdi el irányítani egy egyetem épületének klímáját? Indonézia egyik legelismertebb felsőoktatási intézményében, a Bandung Institute of Technology (ITB) egyetemen ez a kérdés nem csupán elméleti felvetés maradt. Az ITB és az LG HVAC Solutions közös projektet indított, hogy a gyakorlatban is megvizsgálják, hogyan alkalmazkodhat az MI a valós oktatási környezethez. A kezdeményezés keretében az ITB Labtek VI épületének két tantermét „laboratóriummá” alakították, ahol a mesterséges intelligencia ténylegesen irányíthatta a hőmérsékletet, a légáramlást és az energiafelhasználást.

Az energiahatékonyság kulcskérdés minden egyetem számára. A tantermek és laborok kihasználtsága kiszámíthatatlan, a hagyományos HVAC rendszerek pedig gyakran teljes kapacitáson működnek akkor is, ha nincs rá szükség, ami felesleges energiafogyasztáshoz és költségnövekedéshez vezet. Az ITB egy intelligensebb megoldást keresett.

2024-ben az LG HVAC Solutions és az ITB elindította Indonézia első, mesterséges intelligenciával vezérelt HVAC kísérleti projektjét. Az LG Multi V i VRF rendszer telepítésével a Labtek VI épületben a cél nem csupán a teljesítmény vizsgálata volt, hanem annak feltérképezése is, hogyan képes az MI tanulni, alkalmazkodni és átalakítani az energiafelhasználást egy egyetemi környezetben.