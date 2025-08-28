Hogyan oldja meg az LG BECON az épületenergetikai menedzsment kihívásait?

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Képzeljen el egy épületet, amely pontosan tudja, mikor kell energiát megtakarítani, előre figyelmezteti, mielőtt probléma adódna és lehetővé teszi, hogy mindent teljes körűen irányíthasson. A modern épület-energiagazdálkodás azonban számos komoly kihívással néz szembe, amelyek jelentősen befolyásolják a hatékonyságot, a költségeket és az üzemeltetési megbízhatóságot:
Infografika, okos épülettel kapcsolatos 4 probléma: komplexitás, energiapazarlás, karbantartás, távoli hozzáférés
Az LG HVAC BECON (Building Energy Control) Total Control Solution megoldást kínál ezekre a kihívásokra azáltal, hogy egy intelligens, összekapcsolt és hatékony platformot biztosít. Ez a rendszer integrálja a HVAC-ot, az épületüzemeltetést és az energiagazdálkodás optimalizálását a legkülönfélébb alkalmazási területeken.
LG Total Control Solution (ACS, BMS, TMS): teljes megoldás a HVAC-hoz, az épületfelügyelethez és a felhőalapú karbantartáshoz
Ez a cikk bemutatja, hogyan biztosítja az LG BECON átfogó megoldáscsomagja – a BMS (Building Management System), a TMS (Total Maintenance Service) és az ACS (Air-conditioner Control System) – a személyre szabott vezérlést a különböző alkalmazási területeken.
Az LG BECON Total Control Solution bemutatása
Az LG HVAC BECON egy átfogó platform, amelyet az épületüzemeltetés egyszerűsítésére terveztek:
1. ACS (Air-conditioner Control System / Légkondicionáló vezérlőrendszer): Növeli az üzemeltetés kényelmét és az energiahatékonyságot az integrált menedzsmentfunkciókkal, amelyeket az LG Electronics kis- és közepes méretű HVAC rendszereire optimalizáltak.
Ábra az LG Air-conditioner Control System-ről, bemutatja a HVAC egységeket, vezérlőket, a világítást és ventilátorokat.
2. BMS (Building Management System / Épületfelügyeleti rendszer): Optimalizált megoldás, amely a különböző létesítményeket integrálva maximalizálja a nagyobb épületek üzemeltetési hatékonyságát.
LG BMS ábra, a BECON rendszert mutatja, amint a HVAC, világítás, áramellátás, biztonság és liftvezérlés felügyeletét végzi.
3. TMS (Total Maintenance Service / Teljes körű karbantartási szolgáltatás): Ez a felhőalapú karbantartási szolgáltatás proaktív felügyeletet nyújt: a valós idejű adatoknak köszönhetően azonnali beavatkozást tesz lehetővé, valamint biztosítja az energiahatékony és biztonságos üzemeltetést.
LG TMS infografika bemutatja a felhőalapú HVAC-felügyeletet, a távoli vezérlést, a helyszíni karbantartási szolgáltatásokat.
Ezek a megoldások együtt alkotják az LG BECON rendszert, amely különböző épülettípusokhoz alkalmazkodva biztosít személyre szabott irányítást és jelentős megtakarítást.
※ Az elérhető megoldások és szolgáltatások országonként és régiónként eltérhetnek a helyi piaci feltételeknek megfelelően. Részletesebb információért kérjük, forduljon a helyi LG Electronics képviselőjéhez.
Mi különbözteti meg az LG BECON rendszert?
Az LG BECON (Building Energy Control) egy integrált vezérlőrendszer, amely minden környezethez — a kisebb létesítményektől egészen a nagy épületekig — optimális megoldást kínál. A rendszer három alappillérre épül: BECON HVAC, BECON building és BECON cloud. Ezek a megoldások önállóan vagy egymással kombinálva is alkalmazhatók, mindig az adott helyszín méretéhez és sajátosságaihoz igazítva.
Íme, ami igazán megkülönbözteti az LG BECON rendszert:
1. Zökkenőmentes integráció
A modern épületekben rendkívül összetett rendszerek működnek – a HVAC berendezésektől és világítástól kezdve egészen az energiaellátásig – amelyek gyakran különböző gyártóktól származnak. Ez könnyen vezethet kevésbé hatékony üzemeltetéshez. Az LG BECON számos nyílt protokollt, például a BACnet és Modbus szabványokat is támogatja, így nemcsak az LG termékekkel, hanem harmadik gyártók berendezéseivel is zökkenőmentesen integrálható.
2. Intelligens energiagazdálkodás
Minden épületüzemeltető számára kiemelt fontosságú az energiafogyasztás kontrollálása, hiszen ez az egyik legnagyobb üzemeltetési költségtényező. A légkondicionáló rendszerek önmagukban gyakran a teljes energiaszámla 35%-át1) is kitehetik. Az LG BECON épületirányítási megoldása intuitív felületet kínál, amely színekkel jelöli a magas energiafelhasználású területeket, így azonnali áttekintést biztosít az energiafelhasználás állapotáról és lehetővé teszi annak hatékony menedzselését.
1) https://www.energy.gov/sites/prod/files/2017/03/f34/qtr-2015-chapter5.pdf
3. Proaktív karbantartás és megbízhatóság
A hagyományos szervizelés jellemzően reaktív: meg kell várni a meghibásodást, ami többszöri javítást, valamint költséges leállásokat eredményez. Az LG felhőalapú megoldása ezzel szemben proaktív. Már a kezdeti figyelmeztető jeleket felismeri, mielőtt azok komoly hibává válnának, lehetővé téve a megelőző beavatkozást és a zavartalan működést. Ha mégis probléma merül fel, a mérnökök a rendszer adatai alapján távolról diagnosztizálhatják a hibát, és a megfelelő alkatrészekkel érkezhetnek a helyszínre – ezzel jelentősen lerövidítve a megoldási időt.
4. Rugalmas és skálázható kialakítás
Az LG BECON rugalmas felépítésének köszönhetően a BECON HVAC, a BECON building és a BECON cloud megoldások önállóan vagy kombinálva is alkalmazhatók, igazodva az adott létesítmény méretéhez és sajátosságaihoz. Egy kisebb létesítmény például kezdheti a BECON HVAC rendszerrel, majd szükség esetén bővítheti azt BECON building vagy BECON cloud megoldásokkal, így mindig az adott épülettípushoz optimalizált irányítási rendszer alakítható ki.
Ábra, amely bemutatja az LG ACS, BMS és TMS megoldásokat kis-, közepes- és nagyméretű épületekhez.
Ahhoz, hogy lássa, ezek a fejlett megoldások miként válnak kézzelfogható eredményekké a gyakorlatban, a következő fejezet részletes útmutatót nyújt az egyes iparági szegmensekhez kapcsolódó gyakorlati alkalmazásokról.
Személyre szabott kérdés–válasz megoldások minden iparági szegmenshez
• Iroda – Épületüzemeltető
K: Hogyan tudom a különböző bérlők HVAC energiafogyasztását kezelni, a speciális területeket, például szervertermeket felügyelni és az intelligens funkciókat kihasználni?
V: Az LG BECON megoldások átfogó irányítást kínálnak:
• Bérlői számlázás: Az LG Power Distributor (PDI) segítségével pontosan kiosztható az egyes bérlők villamosenergia-fogyasztása, a jelentések pedig egyszerűen exportálhatók a központi vezérlőről.
• Távoli menedzsment és frissítés: A BECON cloud alkalmazással kényelmesen vezérelheti az eszközöket bárhonnan. Az új szoftverek távolról is frissíthetők, műszaki beavatkozás nélkül.
• Hozzáférés-vezérlés: Az LG BECON cloud lehetővé teszi, hogy a különböző adminisztrátoroknak zónánként specifikus HVAC-vezérlési jogosultságot adjon, amely PC-ről vagy okostelefonról is elérhető.
• Oktatás – Iskolai létesítmény üzemeltető
K: Iskolánkban szeretnénk megakadályozni, hogy a diákok módosítsák a légkondicionáló beállításait, az energiafelhasználást az oktatási naptár szerint kezelni, valamint nyomon követni az osztálytermek levegőminőségét. Létezik erre integrált megoldás?
V: Igen, az LG megoldásai ideálisak oktatási intézmények számára:
• Központi vezérlés zárolása: A diákok ártalmatlan beavatkozásának megakadályozására az adminisztrátorok központi zárolási funkcióval korlátozhatják a vezérlést.
• Oktatási ütemterv kezelése: Az egész éves tanrend előre beállítható a központi vezérlőn, így az üzemeltetés automatikusan, hatékonyan történik.
• Energiapazarlás figyelmeztetés: A rendszer elemzi a használati mintákat és érzékeli az energiaveszteséget, például ha a légkondicionáló üres osztályteremben működik vagy túl magas hőmérsékletre van állítva. Az adminisztrátorok mobil értesítéseket kaphatnak a hatékonyabb energiafelügyelet érdekében.
• Szálloda – Szállodaüzemeltető
K: Hogyan csökkenthetnénk a szállodánkban az üresen álló szobák energiafogyasztását, miközben növeljük a vendégek biztonságát?
V: Megoldásaink egyszerre optimalizálják az energiafelhasználást és a szálloda működését:
• Vendégszoba-automatizálás: A légkondicionáló összekapcsolható a szobakulccsal, így a vendég távozásakor automatikusan energiatakarékos készenléti üzemmódba vált, visszatéréskor pedig újra biztosítja a komfortos hőmérsékletet.
• Vendégbiztonság: A vendégek védelme érdekében hűtőközeg-szivárgás érzékelő megoldás érhető el. Szivárgás esetén a rendszer automatikusan leállíthatja a beltéri egységet és riasztást ad a személyzet azonnali értesítésére.
• Energiamegtakarítási jelentés: Kiegészítő eszközök nélkül a felhőalapú szolgáltatás elemzi a használati mintákat és jelentéseket készít, amelyek szemléltetik az energia-megtakarítást.
Összegzés: Skálázható megoldások minden épülethez
Minden épület egyedi. Éppen ezért az LG Total Control Solution túlmutat a hagyományos BECON building rendszeren. A speciális BECON HVAC, a teljes körű BECON building és a proaktív, felhőalapú BECON cloud integrálásával olyan megoldást kínálunk, amely tökéletesen igazodik az Ön igényeihez. A rendszerek önállóan vagy együttesen is telepíthetők, így költséghatékony és optimalizált megoldást biztosítanak bármely létesítmény méretéhez.
* A termékek és megoldások országonként és a működési körülményektől függően eltérőek lehetnek.
