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大容量バッテリー・大画面を驚きのコストパフォーマンスでLG K50

仕様

レビュー

サポート

大容量バッテリー・大画面を驚きのコストパフォーマンスでLG K50

LGK50

大容量バッテリー・大画面を驚きのコストパフォーマンスでLG K50

(2)
プリント

全てのスペック

主な仕様

CPU

MT6762(オクタコア)　2.0GHz(クアッドコア)＋1.5GHz(クアッドコア)

サイズ（高さ×幅×厚さ）

約161×77×8.7mm

質量

約172g

カラー

スペースブルー / プラチナシルバー

OS

Android™ 9

メモリ

ROM 32GB / RAM 3GB

外部メモリ

microSDXC™(最大1TB)

Bluetooth

Bluetooth® 5.0

バッテリー

約3,500mAh

ディスプレイ

約6.26インチ TFT液晶 HD+(1,520×720)

カメラ有効画素数（外側）

約1,300万画素+約200万画素

カメラ有効画素数（内側）

約1,300万画素

Wi-Fi

IEEE802.11 a/b/g/n/ac 準拠

SIMサイズ

nanoSIM

通信事業者

SoftBank

その他機能

Wi-Fiテザリング

○(最大接続台数：10台)

生体認証

指紋認証

緊急速報メール

カメラ関連機能

動画/手ブレ補正

静止画/オートフォーカス

動画/オートフォーカス

付属品

取扱説明書