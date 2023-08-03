大容量バッテリー・大画面を驚きのコストパフォーマンスでLG K50

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全てのスペック
主な仕様
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CPU
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MT6762(オクタコア) 2.0GHz(クアッドコア)＋1.5GHz(クアッドコア)
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サイズ（高さ×幅×厚さ）
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約161×77×8.7mm
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質量
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約172g
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カラー
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スペースブルー / プラチナシルバー
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OS
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Android™ 9
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メモリ
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ROM 32GB / RAM 3GB
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外部メモリ
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microSDXC™(最大1TB)
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Bluetooth
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Bluetooth® 5.0
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バッテリー
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約3,500mAh
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ディスプレイ
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約6.26インチ TFT液晶 HD+(1,520×720)
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カメラ有効画素数（外側）
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約1,300万画素+約200万画素
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カメラ有効画素数（内側）
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約1,300万画素
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Wi-Fi
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IEEE802.11 a/b/g/n/ac 準拠
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SIMサイズ
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nanoSIM
通信事業者
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SoftBank
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○
その他機能
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Wi-Fiテザリング
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○(最大接続台数：10台)
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生体認証
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指紋認証
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緊急速報メール
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○
カメラ関連機能
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動画/手ブレ補正
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○
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静止画/オートフォーカス
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○
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動画/オートフォーカス
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○
付属品
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取扱説明書
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○
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