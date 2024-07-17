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29インチ 21:9 UltraWide™ 2560×1080 IPS AMD FreeSync™対応モニター

特色

ギャラリー

仕様

レビュー

サポート

29インチ 21:9 UltraWide™ 2560×1080 IPS AMD FreeSync™対応モニター

29WQ500-B

29インチ 21:9 UltraWide™ 2560×1080 IPS AMD FreeSync™対応モニター

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LG UltraWide™ Monitor。
HDR technology is now applied to various content. This monitor is compatible with HDR10 (high dynamic range), supporting specific levels of colour and brightness that enables viewers to enjoy the dramatic colours of the content.
HDR10

映像をより鮮明に

明るい部分をより明るく、暗い部分をより深い黒で再現するHDRに対応。
従来のSDR(スタンダードダイナミックレンジ)映像では色の識別が困難であったキメの細やかな映像の暗い部分と明るい部分をしっかりと描写することができます。

*画像はイメージです。

LG IPS monitor displays impeccable colour accuracy. With a wide viewing angle, the IPS display boasts 99% coverage of the sRGB spectrum.

IPSパネル sRGB99％

正確な色再現と
広い視野角

視野角が広く、鮮やかで自然な色再現を実現するIPSパネルを採用。
さらにsRGB99％(標準値)以上をカバーし、sRGBの色空間を忠実に表示します。

*画像はイメージです。

UltraWide 画面

快適な作業領域を提供

フルHD(1920×1080)よりも33％横に長い2560×1080の画面が、快適な作業空間を提供。左右にウィンドウを並列させて、参照しながらの作業や、ソフトウェア間でのオブジェクトのドラッグアンドドロップなど、効率的な作業性を実現します。

See more and do more on this UltraWide™ Full HD (2560x1080) screen. With 33% more onscreen space in width than the FHD resolution (1920x1080) display, you can multitask effectively— without shifting through programs.

*画像はイメージです。

You can customize the workspace by splitting the display or adjusting basic monitor options with just a few mouse clicks.
OnScreen Control

広域な表示領域を有効活用

OnScreen Controlによって広域な画面を快適かつ有効的に活用できます。明るさやコントラストなど基本的な設定やゲーミングモードの設定をWindows上で操作が可能。
また、ソフトウェアごとに最適なピクチャーモードの自動的に適用させるMy Application Preset、画面上に表示されているウィンドウを自動的に分割表示させるScreen Splitなど、快適に画面を使用できる機能を搭載しています。

*画像や動画はイメージです。
*最新のOnScreen Controlをダウンロードするには、https://www.lg.com/jp/support/ にアクセスしてください。

ゲーム体験を向上

1ms MBR helps smooth gameplay, reducing blur and ghosting. Dynamic and fast-paced objects amidst all the action can give gamers a competitive edge.

1ms Motion Blur Reduction

映像のコマが切り替わる際に、黒画面を挿入することで残像感を軽減。くっきりとした映像を映し出します。高速な動きによるモーションブラー(映像のぼやけ)を軽減することで、よりターゲットの動きが見やすくなります。

*コマとコマの間に黒画面を挿入をするため、通常使用時はちらつきを感じることがあります。ゲーム以外の用途ではオフにすることをお勧めします。

*1ms Motion Blur Reductionにより明るさが低減します。1ms Motion Blur Reductionの起動中はAMD FreeSync™テクノロジー / DAS / フリッカーセーフの機能が使用できなくなります。
*画像はイメージです。

With AMD FreeSync™ technology, gamers can experience seamless, fluid movement in hi-resolution and fast-paced games. It virtually reduces screen tearing and stuttering.

AMD FreeSync™テクノロジー

画面のずれや表示の遅延を軽減

AMD社のFreeSyncテクノロジーをサポートしたAPUまたはGPU搭載グラフィックスカードと液晶モニター間でコンテンツのフレームレートとモニターのリフレッシュレートを同期させて、映像のちらつき(ティアリング)やカクつき(スタッタリング)を制御することができます。

*画像はイメージです。

  • 従来型

  • DAS

映像をよりリアルタイムに表示

DAS(Dynamic Action Sync)
モード

本来、モニターがPCの映像データを画面に出力するまでに行われる、映像処理とフレームバッファ(モニター内部のメモリー)格納というプロセスを省略し、直接画面に出力。画面に出力するまでに発生するラグを最小限に抑え、よりリアルタイムな表示を実現しています。

*画像はイメージです。

  • オフ

  • オン

暗いシーンの視認性を向上

ブラックスタビライザー

映像の暗くて見づらい部分を認識して、明るく映し出します。暗い場所に隠れた敵を見分けやすくし、ゲームを有利に展開することができます。明るさのレベルは、ユーザーの趣向に合わせて調整が可能です。

*画像はイメージです。

  • オフ

  • オン

ターゲットを狙いやすい

クロスヘア

標的点をセンターで固定して、シューティングの精度を上げます。

*画像はイメージです。

長時間作業も安心

リーダーモードは色温度と輝度を調整して目の疲れを軽減し、モニターでの文書閲覧に適した視聴環境を提供します。
フリッカーセーフは画面上の目には見えないフリッカーを軽減し、眼精疲労を和らげます。快適な作業環境を長時間にわたり提供します。

ブルーライト低減モード

眼精疲労の原因と言われるブルーライトを抑え、目に負担の少ない紙に近い色温度で表示するピクチャーモードを搭載しています。

フリッカーセーフ

従来のLEDモニターで画面の明るさを抑えた際に発生していた“ちらつき”を、調光方式を変更することで抑えます。

*画像はイメージです。

人間工学に基づくデザイン

シックで使いやすいデザイン

3辺ベゼルレスデザインを採用、理想的な角度に調整可能なチルト機能を搭載しています。

3辺ベゼルレスアイコン。

3辺フレームレス

モニターは傾きの調節が可能です。

チルト角

傾き調整可能なスタンドで理想的な角度を見つけ、3辺の事実上ベゼルレスデザインで最高の視聴体験を実現しましょう。

*画像はイメージです。

マニュアル＆ソフトウェアダウンロード

ご購入の製品の製品マニュアルとソフトウェアをダウンロードできます。
マニュアルダウンロード ソフトウェアダウンロード
プリント

仕様

  • 画面サイズ

    29インチ

  • 解像度

    2560×1080

  • パネル・タイプ

    IPS

  • アスペクト比

    21:9

  • 色域

    sRGB 99%

  • 輝度(標準値)

    250cd/㎡

  • 応答速度 (標準値)

    5ms(GTG 応答速度Faster設定時)

  • ディスプレイ位置調整

    チルト角 : 前：-5ﾟ～後：15ﾟ

全てのスペック

機能

  • フリッカーセーフ

  • AMD FreeSync™ テクノロジー

  • ブラックスタビライザー

  • 工場出荷時キャリブレーション

  • 色覚調整

  • クロスヘア

  • DAS(Dynamic Action Sync)モード

  • HDR

    ○(HDR10)

  • その他機能

    HDCP(HDCP2.2)

  • ブルーライト低減モード

  • Smart Energy Saving

  • Super Resolution+

  • VRR(可変リフレッシュレート)

アクセサリー

  • HDMIケーブル

    ○(1.5m)

  • AC-DCアダプター

  • その他付属品

    保証書

  • 電源コード

    ○(1.5m)

  • クイックセットアップガイド

出入力端子

  • DisplayPort入力

    1（Ver.1.4）

  • HDMI入力

    1

  • ヘッドホン出力 (ステレオミニジャック)

    1

外形寸法 / 重量

  • 梱包時外形寸法[mm]

    822 × 159 × 413

  • スタンド非装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

    689 × 313 × 45

  • スタンド装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

    689 × 407 × 224

  • 梱包時重量[kg]

    6.8

  • スタンド非装着時重量[kg]

    4

  • スタンド装着時重量[kg]

    4.5

液晶パネル

  • アスペクト比

    21:9

  • 輝度(標準値)

    250cd/㎡

  • 表示色

    約1,677万色

  • 色域

    sRGB 99%

  • コントラスト比(標準値)

    1,000:1

  • パネル・タイプ

    IPS

  • 画素ピッチ

    0.2626×0.2628(mm)

  • 解像度

    2560×1080

  • 応答速度 (標準値)

    5ms(GTG 応答速度Faster設定時)

  • 画面サイズ

    29インチ

  • 表面処理

    アンチグレア

  • 視野角 (水平/垂直)(CR≧10)

    178°/ 178°(CR≧10)

情報

  • 発売

    2024

筐体仕様

  • ディスプレイ位置調整

    チルト角 : 前：-5ﾟ～後：15ﾟ

  • マウント規格

    100×100

電源

  • 入力

    100~240V (50/60Hz)

  • 消費電力(電源オフ時)

    0.3W

  • 省電力/スリープ・モード

    0.3W

  • 消費電力(標準値)

    21W

アプリケーションソフトウェア

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

  • Dual Controller

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