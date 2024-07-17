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UltraWide™ 画面
快適な作業領域を提供
フルHD(1920×1080)よりも33％横に長い2560×1080の画面が、快適な作業空間を提供。左右にウィンドウを並列させて、参照しながらの作業や、ソフトウェア間でのオブジェクトのドラッグアンドドロップなど、効率的な作業性を実現します。
See more and do more on this UltraWide™ Full HD (2560x1080) screen. With 33% more onscreen space in width than the FHD resolution (1920x1080) display, you can multitask effectively— without shifting through programs.
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ゲーム体験を向上
*コマとコマの間に黒画面を挿入をするため、通常使用時はちらつきを感じることがあります。ゲーム以外の用途ではオフにすることをお勧めします。
*1ms Motion Blur Reductionにより明るさが低減します。1ms Motion Blur Reductionの起動中はAMD FreeSync™テクノロジー / DAS / フリッカーセーフの機能が使用できなくなります。
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従来型
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DAS
映像をよりリアルタイムに表示
DAS(Dynamic Action Sync)
モード
本来、モニターがPCの映像データを画面に出力するまでに行われる、映像処理とフレームバッファ(モニター内部のメモリー)格納というプロセスを省略し、直接画面に出力。画面に出力するまでに発生するラグを最小限に抑え、よりリアルタイムな表示を実現しています。
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オフ
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オン
暗いシーンの視認性を向上
ブラックスタビライザー
映像の暗くて見づらい部分を認識して、明るく映し出します。暗い場所に隠れた敵を見分けやすくし、ゲームを有利に展開することができます。明るさのレベルは、ユーザーの趣向に合わせて調整が可能です。
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オフ
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オン
ターゲットを狙いやすい
クロスヘア
標的点をセンターで固定して、シューティングの精度を上げます。
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長時間作業も安心
ブルーライト低減モード
眼精疲労の原因と言われるブルーライトを抑え、目に負担の少ない紙に近い色温度で表示するピクチャーモードを搭載しています。
フリッカーセーフ
従来のLEDモニターで画面の明るさを抑えた際に発生していた“ちらつき”を、調光方式を変更することで抑えます。
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人間工学に基づくデザイン
シックで使いやすいデザイン
3辺ベゼルレスデザインを採用、理想的な角度に調整可能なチルト機能を搭載しています。
傾き調整可能なスタンドで理想的な角度を見つけ、3辺の事実上ベゼルレスデザインで最高の視聴体験を実現しましょう。
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仕様
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画面サイズ
29インチ
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解像度
2560×1080
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パネル・タイプ
IPS
-
アスペクト比
21:9
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色域
sRGB 99%
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輝度(標準値)
250cd/㎡
-
応答速度 (標準値)
5ms(GTG 応答速度Faster設定時)
-
ディスプレイ位置調整
チルト角 : 前：-5ﾟ～後：15ﾟ
全てのスペック
機能
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フリッカーセーフ
○
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AMD FreeSync™ テクノロジー
○
-
ブラックスタビライザー
○
-
工場出荷時キャリブレーション
○
-
色覚調整
○
-
クロスヘア
○
-
DAS(Dynamic Action Sync)モード
○
-
HDR
○(HDR10)
-
その他機能
HDCP(HDCP2.2)
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ブルーライト低減モード
○
-
Smart Energy Saving
○
-
Super Resolution+
○
-
VRR(可変リフレッシュレート)
○
アクセサリー
-
HDMIケーブル
○(1.5m)
-
AC-DCアダプター
○
-
その他付属品
保証書
-
電源コード
○(1.5m)
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クイックセットアップガイド
○
出入力端子
-
DisplayPort入力
1（Ver.1.4）
-
HDMI入力
1
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ヘッドホン出力 (ステレオミニジャック)
1
外形寸法 / 重量
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梱包時外形寸法[mm]
822 × 159 × 413
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スタンド非装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]
689 × 313 × 45
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スタンド装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]
689 × 407 × 224
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梱包時重量[kg]
6.8
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スタンド非装着時重量[kg]
4
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スタンド装着時重量[kg]
4.5
液晶パネル
-
アスペクト比
21:9
-
輝度(標準値)
250cd/㎡
-
表示色
約1,677万色
-
色域
sRGB 99%
-
コントラスト比(標準値)
1,000:1
-
パネル・タイプ
IPS
-
画素ピッチ
0.2626×0.2628(mm)
-
解像度
2560×1080
-
応答速度 (標準値)
5ms(GTG 応答速度Faster設定時)
-
画面サイズ
29インチ
-
表面処理
アンチグレア
-
視野角 (水平/垂直)(CR≧10)
178°/ 178°(CR≧10)
情報
-
発売
2024
筐体仕様
-
ディスプレイ位置調整
チルト角 : 前：-5ﾟ～後：15ﾟ
-
マウント規格
100×100
電源
-
入力
100~240V (50/60Hz)
-
消費電力(電源オフ時)
0.3W
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省電力/スリープ・モード
0.3W
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消費電力(標準値)
21W
アプリケーションソフトウェア
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OnScreen Control (LG Screen Manager)
○
-
Dual Controller
○
おすすめ製品
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