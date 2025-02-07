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*画像はイメージです。
快適な映像
27インチ
4K（3840×2160）
IPSパネル
高精細な画質
HDR10
DisplayHDR 400
DCI-P3 95％（標準値）
特長
3辺フレームレスデザイン
チルト調節、ピボット、高さ調整可能
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HDR
もっと鮮やかに もっとリアルに
ブルーレイやVODサービスなどの映像や、PCゲームやコンソールゲーム機など、増えつつあるHDRに対応。明るい部分をより明るく、暗い部分をより深い黒で再現します。従来のSDR(スタンダードダイナミックレンジ)映像では色の識別が困難であったキメの細やかな表現をしっかりと描写することができます。
The monitor enabling users to enjoy 4K and HDR Contents
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姿勢に合わせた画面配置
人間工学に基づいたスタンドを採用。
チルト、ピボット、高さ調整が可能で、モニターでの長時間の作業も快適に行えます。
Ergonomic design with features of Tilt, Pivot and height adjustment.
*画像はイメージです。
全てのスペック
|製品仕様
製品概要
|製品型番
27UP650K-W
|製品シリーズ
LG UHD Monitor 4K
|JAN CODE
49-89027-028760
ディスプレイ
|画面サイズ
27インチ
|アスペクト比
16:9
|パネルタイプ
IPS
|表面処理
アンチグレア
|有効表示領域(幅×高さ)
597×336(mm)
|解像度
3840×2160
|画素ピッチ
0.1554×0.1554(mm)
|表示色
約10.7億色
|視野角(水平/垂直)
178°/ 178°(CR≧10)
|輝度(標準値)
400cd/㎡
|コントラスト比
1,200:1
|応答速度(標準値)
5ms(GTG 応答速度Faster設定時)
|色域
DCI-P3 95%
垂直走査周波数
|HDMI
40-60Hz
|DisplayPort
40-60Hz
出入力端子
|HDMI入力
2
|DisplayPort入力
1(Ver.1.4)
|ヘッドホン(ステレオミニジャック)
1
機能
|HDR
○(HDR10)
|HDCP
○(HDCP2.2)
|フリッカーセーフ
○
|ブルーライト低減モード
○
|色覚調整
○
|Smart Energy Saving
○
|Super Resolution+
○
|工場出荷時キャリブレーション済
○
|DAS Mode
○
|ブラックスタビライザー
○
|LG Switch
○
|Dual Controller
○
筐体仕様
|OSD操作
OSDジョイスティック
|チルト角度
前：-5ﾟ～後：20ﾟ
|スイベル角度
-
|高さ調整
110mm
|ピボット
右90ﾟ
|マウント規格
100×100(mm)
寸法（幅 x 高さ x 奥行き）（mm）
|セット(スタンド付き)
614 × 459～569 × 239
|セット(スタンドなし)
614 × 364 × 45
|梱包時
694 × 496 × 212
重量（kg）
|セット(スタンド付き)
5.6
|セット(スタンドなし)
3.8
|梱包時
9
電源
|電源入力
100-240V,50/60Hz
|消費電力(オンモード)
40W
|待機時
0.5W
|オフ時
0.3W
アクセサリー
|電源コード
○(1.5m)
|AC-DC アダプター
○
|HDMIケーブル
○(1.5m)
|DisplayPortケーブル
○(1.5m)
|クイックセットアップガイド
○
|保証書
○
安全規格
|ROHS指令
○
|J-Moss
○
|グリーン購入法
○
|VCCI
クラスB
|UL(cUL)
○
|TUV-TYPE
○
|FCC-B
○
|CE
○
保証
|3年安心保証
当社の「無料修理規定」に基づき、ご購入いただいた日から3年間、無料にて修理を行います。(液晶パネル、バックライトを含む)
|無輝点保証
ご購入いただいた日から3年間、輝点(同じ色で光りっぱなしのピクセル)が1個でもあった場合は、保証期間内に限り、無償修理対象となります。輝点と思われる欠陥が見つかった際は、弊社のカスタマーセンターにお問い合わせください。
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