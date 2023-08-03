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Amazon限定モデル 4Kチューナーを内蔵したIPS 4Kパネルのエントリーモデル

仕様

レビュー

サポート

Amazon限定モデル 4Kチューナーを内蔵したIPS 4Kパネルのエントリーモデル

43UN8100PJA

Amazon限定モデル 4Kチューナーを内蔵したIPS 4Kパネルのエントリーモデル

(4)
プリント

全てのスペック

画面サイズ

43V

パネル

方式

IPS 4K

画素数（水平×垂直）

3840×2160

バックライト

直下型LEDバックライト

部分制御

外形寸法（W×H×D）

テレビスタンド含む

97.5×62.8×24.9cm

テレビスタンド含まず

97.5×57.1×8.6cm

本体質量

テレビスタンド含む

10.2kg

テレビスタンド含まず

9.1kg

消費電力

消費電力〔待機時〕

110[0.3]W

年間消費電力量

97kWh/年

省エネ基準達成率

175%

録画機能

USBハードディスク録画

裏録画／くりかえし録画

Multi HDD

●（同時接続：2台まで）

チューナー

BS 4K・110度CS 4K

1

地上デジタル（CATVパススルー）

2

BSデジタルテレビ放送/110度CSデジタル放送

2

画質機能

倍速機能

TruMotion 120(2倍速相当)

映像エンジン

Quad Core Processor

HDR

HDR10 / HLG

シネマモード(エキスパート画質調整)

リアルシネマ

デジタルノイズリダクション

サウンド機能

サラウンド回路

Dolby Audio / AIサウンド

音声多重

自動音量調節

実用最大出力(JEITA)

20W

スピーカー(個)

フルレンジ：2個/20W

オートサウンドチューニング

便利機能

ブラウザー機能

ハイブリッドキャスト対応

省電力対応

オンタイマー／オフタイマー

操作ガイド(電子取説)

接続端子

HDMI™入力

4

HDMI-ARC

●（HDMI 2）

コンポーネント/ビデオ入力端子(背面)

1

ヘッドホン出力

1

光デジタル音声出力端子(背面)

1

USB

2

有線LAN(RJ45)

1

通信

Wi-Fi内蔵

付属品

取扱説明書

マジックリモコン

標準リモコン

転倒防止用部品