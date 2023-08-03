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全てのスペック
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型
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26V
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方式
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IPS方式
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画素数（水平×垂直）
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1366×768
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バックライト
-
LEDバックライト
-
ダイナミックコントラスト
-
100万:1
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視野角
-
±178°
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消費電力〔待機時〕
-
1W以下
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年間消費電力量
-
69kwh/年
-
USBハードディスク録画
-
●
-
BSデジタルテレビ放送/110度CSデジタル放送
-
2
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倍速機能
-
60Hz
-
画質エンジン
-
XDエンジン
-
エキスパート画質調整
-
●
-
リアルシネマ24p
-
●
-
デジタルノイズリダクション
-
●
-
サラウンド回路
-
Infiniteサラウンド
-
音声多重
-
●
-
クリアボイス
-
●
-
自動音量調節
-
●
-
実用最大出力(JEITA):W
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5W＋5W
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スピーカー
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フルレンジ2個
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ブラウザ機能（アクトビラ対応）
-
●(アクトビラ ビデオ、フル対応)
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番組表
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地上デジタル、BS･110度CSデジタル
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インテリジェントセンサー
-
―
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省電力対応
-
―
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時計/タイマー
-
●
-
首振りスイーベル機能
-
●(±20°)
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インジケーターコントロール
-
―
-
HDMI入力端子*
-
2(側面:0、背面:2)
-
D端子
-
D5:1
-
S2ビデオ入力端子
-
－
-
ビデオ入力端子
-
1(側面:0、背面1）
-
デジタル放送/ビデオ出力端子
-
－
-
ヘッドホン出力端子
-
1(側面)
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PC入力端子
-
D-sub15ピン(音声:ステレオミニ）
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光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3)
-
1(背面)
-
USB端子
-
2(背面)
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電話回線(モデム内蔵)
-
－
-
LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T)
-
1(背面)
-
壁掛けユニット
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LSW100BG
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水平角度調整(スイーベル)
-
±10ﾟ
-
テレビスタンド含む
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6.0
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テレビスタンド含まず
-
5.0
-
テレビスタンド含まず
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65.2×42.1×3.5
-
テレビスタンド含む
-
65.2×48.1×19.2
-
取扱説明書
-
●
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テーブルスタンド(組立式)
-
●
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AC/DCアダプター
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●
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ワイヤレスリモコン
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●
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リモコン用乾電池
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●
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B-CASカード
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●
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転倒防止用部品
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●
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