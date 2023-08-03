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55V型 NanoCell TV 55NANO90JPA

仕様

レビュー

サポート

55V型 NanoCell TV 55NANO90JPA

55NANO90JPA

55V型 NanoCell TV 55NANO90JPA

(4)
A front view of the LG NanoCell TV
プリント

全てのスペック

画面サイズ

55V

パネル

方式

IPS 4K

画素数（水平×垂直）

3840×2160

外形寸法（W×H×D）

テレビスタンド含む

123.3×78.1×25.7cm

テレビスタンド含まず

123.3×71.6×4.55cm

本体質量

テレビスタンド含む

18.4kg

テレビスタンド含まず

18.0kg

チューナー

BS 4K・110度CS 4K

1

地上デジタル（CATVパススルー）

2

BSデジタルテレビ放送/110度CSデジタル放送

2

画質機能

映像エンジン

α7 Gen4 AI Processor 4K

高精細

4Kアップスケーリング

映像調整機能

AI映像

文字くっきり

-

HDR

Dolby Vision IQ / HDR10 Pro / HLG

倍速機能

倍速120Hzパネル（TruMotion)

高コントラスト

スリム直下型エリア駆動

動きくっきり

Motion Pro

明るさ自動調整

FILMMAKER MODE™ オートスタート

サウンド機能

音声調整機能

AIサウンド

サラウンド回路

Dolby Atmos®

実用最大出力(JEITA)

40W

スピーカー

2.2ch

スピーカー(個)

ミッドレンジ+ツイーター：2個/20W､ウーファー：2個/20W

オートサウンドチューニング

Bluetooth対応

ネットワーク機能

エンターテインメント

webOS

音声検索

無線LAN機能(Wi-Fi)

IEEE 802.11ac

Apple AirPlay2

エンターテインメント機能

ゲームオプティマイザ

HDMI入力端子

4

HDMI2.1に規定される機能

eARC/ALLM/VRR

HGiGゲームモード

G-SYNC

-

FreeSync

スポーツアラーム

録画機能

外付けHDD裏番組録画

接続端子

光デジタル音声出力端子(背面)

1

ヘッドホン出力

1

USB

3

有線LAN(RJ45)

1

消費電力

消費電力〔待機時〕

205[0.5]W

年間消費電力量

142kWh/年

付属品

マジックリモコン

リモコン用乾電池

転倒防止用部品

取扱説明書