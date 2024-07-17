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65V型 4K有機ELテレビ ＋ サウンドバー セット
-
65V型 4K有機EL AI テレビ OLED65C4PJA
-
最大出力400W 3.1.3ch LG Soundbar SC9S
仕様
-
画面タイプ
-
4K OLED
-
リフレッシュレート(垂直走査周波数)
-
120Hz
-
広色域
-
OLED Color
-
映像エンジン
-
α9 AI Processor 4K Gen7
-
HDR (High Dynamic Range)
-
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
-
●
-
AMD FreeSync™ Premiumテクノロジー
-
●
-
実用最大出力(JEITA)
-
40W
-
スピーカー
-
2.2ch
-
Dolby Atmos
-
●
-
外形寸法 (WxHxD, mm) テレビスタンド含まず
-
1441 x 826 x 45.1
-
本体質量 テレビスタンド含まず (kg)
-
16.6
全てのスペック
アクセシビリティ機能
-
グレースケール
-
●
-
ハイコントラスト
-
●
-
色の反転
-
●
付属品
-
IRブラスターケーブル
-
●
-
電源ケーブル
-
テレビ直付け
-
リモコン
-
マジックリモコン (MR24)
-
リモコン用乾電池
-
● (単四形乾電池x2)
オーディオ
-
AIサウンド
-
α9 AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix)
-
オートサウンドチューニング
-
●
-
オーディオコーデック
-
AC4、AC3、EAC3、HE-AAC、AAC、MP2、MP3、PCM、WMA、apt-X
-
実用最大出力(JEITA)
-
40W
-
Bluetoothサラウンド対応
-
● (2 Way再生)
-
クリアボイスプロ
-
● (オートボリュームレベリング)
-
Dolby Atmos
-
●
-
サウンド同期
-
●
-
同時音声出力
-
●
-
テレビサウンドモード共有
-
●
-
スピーカー方式
-
ダウンファイアリング方式
-
スピーカー
-
2.2ch
-
WiSA
-
●（WiSA 2.1ch）
接続性
-
Bluetooth
-
Bluetooth 5.1
-
有線LAN(RJ45)
-
1
-
HDMI ARC(Audio Return Channel)
-
eARC(HDMI 2)
-
HDMI入力端子
-
4ポート ( 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS (4 port)対応)
-
ヘッドホン出力端子
-
1
-
RF入力端子(アンテナ/ケーブル)
-
2
-
Simplink (HDMI CEC)
-
●
-
光デジタル音声出力端子(S/PDIF)
-
1
-
USB端子
-
3(USB2.0)
-
Wi-Fi
-
Wi-Fi 5(IEEE802.11ac､a/b/g/n対応)
外形寸法/重量
-
梱包サイズ (WxHxD, mm)
-
1600 x 950 x 200
-
梱包質量 (kg)
-
26.4
-
外形寸法 (WxHxD, mm) テレビスタンド含まず
-
1441 x 826 x 45.1
-
外形寸法 (WxHxD, mm) テレビスタンド含む
-
1441 x 880 x 230
-
テレビスタンド (WxD, mm)
-
470 x 230
-
本体質量 テレビスタンド含まず (kg)
-
16.6
-
本体質量 テレビスタンド含む (kg)
-
18.5
-
VESA規格 (WxH, mm)
-
300 x 200
ゲーム機能
-
ALLM(自動低遅延モード)
-
●
-
AMD FreeSync™ Premiumテクノロジー
-
●
-
ゲームオプティマイザ
-
● (ゲームダッシュボード)
-
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
-
●
-
HGiGゲームモード
-
●
-
VRR (可変リフレッシュレート)
-
最大144Hz
映像(表示)
-
画素数(水平×垂直)
-
4K (3840 x 2160)
-
画面タイプ
-
4K OLED
-
リフレッシュレート(垂直走査周波数)
-
120Hz
-
広色域
-
OLED Color
映像(処理)
-
AI輝度
-
●
-
AIジャンル選択
-
●(SDR/HDR)
-
AI アップスケーリング
-
α9 AI Super Upscaling 4K
-
調光技術
-
ピクセル自発光
-
ダイナミックトーンマッピング
-
● (OLEDダイナミックトーンマッピングプロ)
-
FILMMAKER MODE™
-
●
-
HDR (High Dynamic Range)
-
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
HFR (ハイフレームレート)
-
4K 120fps (HDMI、USB)
-
動きくっきり
-
OLED Motion
-
映像モード
-
10モード (パーソナルな映像、あざやか、標準、省エネ、シネマ、スポーツ、ゲームオプティマイザ、FILMMALKER MODE、エキスパート(明るい空間、昼間)、エキスパート(暗い空間、夜間)
-
映像エンジン
-
α9 AI Processor 4K Gen7
電源
-
電源入力
-
AC 100V~ 50/60Hz
-
消費電力(待機時)
-
0.5W
SMART TV
-
いつでもOK
-
●
-
ファミリー設定
-
●
-
フルウェブブラウザ
-
●
-
ハンズフリー音声認識
-
●
-
音声認識
-
●
-
マジックリモコン対応
-
●（同梱)
-
マルチビュー
-
●
-
オペレーティングシステム
-
webOS 24
-
ルームシェア
-
●(送信/受信)
-
モバイルリモートアプリ
-
● (LG ThinQアプリ)
-
ThinQ
-
●
-
USBカメラ対応
-
●
-
Apple AirPlay 2
-
●
サマリー
仕様
-
チャンネル数
-
3.1.3
-
出力
-
400 W
-
Dolby Atmos
-
はい
-
DTS:X
-
はい
-
WOW Orchestra
-
はい
-
メイン
-
975 x 63 x 125 mm
全てのスペック
サウンド効果
-
スポーツ
-
はい
-
AIサウンドプロ
-
はい
-
ベースブラスト / ベースブラスト＋
-
はい
-
シネマ
-
はい
-
クリアボイスプロ
-
はい
-
ゲーム
-
はい
-
ミュージック
-
はい
-
標準
-
はい
付属品
-
HDMI ケーブル
-
はい
-
リモコン
-
はい
-
ブラケット
-
はい
-
保証書
-
はい
オーディオフォーマット
-
AAC
-
はい
-
AAC+
-
はい
-
Dolby Atmos
-
はい
-
Dolby Digital
-
はい
-
DTS Digital Surround
-
はい
-
DTS:X
-
はい
-
IMAX Enhanced
-
はい
-
MQA
-
はい
JANコード
-
JANコード
-
4989027025172
出入力端子
-
Bluetoothコーデック(SBC/AAC)
-
はい
-
AirPlay 2
-
はい
-
Bluetoothバージョン
-
5.0
-
Chromecast
-
はい
-
HDMI In
-
1
-
HDMI Out
-
1
-
光デジタル入力(S/PDIF)
-
1
-
Spotify Connect
-
はい
-
USB
-
1
-
Wi-Fi
-
はい
-
Works with Alexa
-
はい
-
Works with Google Home
-
はい
利便性 OR 便利機能
-
アプリ －iOS/Android OS
-
はい
-
AI Room Calibration Pro(アプリ)
-
はい
-
サウンドバーモードコントロール
-
はい
-
テレビサウンドモード共有
-
はい
-
WOW Orchestra
-
はい
外形寸法(幅×高さ×奥行)
-
メイン
-
975 x 63 x 125 mm
-
サブウーファー
-
221 x 390 x 313 mm
機能
-
チャンネル数
-
3.1.3
-
スピーカー数
-
9 EA
-
出力
-
400 W
HDMI対応
-
ARC(オーディオリターンチャンネル)
-
はい
-
120Hz
-
はい
-
eARC(エンハンスドオーディオリターンチャンネル)
-
はい
-
HDMI CEC(Simplink)
-
はい
-
Dolby Vision
-
はい
-
HDR10
-
はい
-
パススルー
-
はい
-
4Kパススルー
-
はい
-
VRR / ALLM
-
はい
ハイレゾオーディオ
-
サンプリング
-
24bit/96kHz
-
ビット拡張/アップサンプリング
-
24bit/96kHz
電源
-
消費電力(メインスピーカー)
-
37 W
-
消費電力(サブウーファー)
-
38 W
-
電源オフ時消費電力(メインスピーカー)
-
0.5 W ↓
-
電源オフ時消費電力(サブウーファー)
-
0.5 W ↓
重量
-
梱包重量
-
22.7 kg
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メイン
-
4.1 kg
-
サブウーファー
-
7.8 kg
おすすめ製品
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