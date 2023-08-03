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26V型 Smart TV

仕様

レビュー

サポート

26V型 Smart TV

26LS3500

26V型 Smart TV

(3)
プリント

全てのスペック

画面サイズ

26V

液晶パネル

方式

IPS方式

画素数（水平×垂直）

1366×768

バックライト

エッジ型 LEDバックライト

ダイナミックコントラスト

100万:1

視野角

±178°

外形寸法

テレビスタンド含む

62.7×44.2×16.2cm

テレビスタンド含まず

62.7×40.2×4.6cm

本体質量

テレビスタンド含む

5.0kg

テレビスタンド含まず

4.7kg

消費電力

消費電力〔待機時〕

60[0.18]W

年間消費電力量

50kwh/年

省エネ基準達成率(2012年度目標)

140%

録画機能

USBハードディスク録画

裏録画／くりかえし録画

チューナー

BSデジタルテレビ放送/110度CSデジタル放送

2

画質機能

倍速機能

60Hz

画質エンジン

トリプルXDエンジン

エキスパート画質調整

リアルシネマ24p

デジタルノイズリダクション

サウンド機能

サラウンド回路

バーチャルサラウンド

音声多重

クリアボイスⅡ

自動音量調節

実用最大出力(JEITA):W

5W＋5W

スピーカー

1ウェイ2スピーカー

便利機能

ブラウザ機能（アクトビラ対応）

●(ダウンロードコンテンツには対応していません)

省電力対応

●(Smart Enargy Saving Plus)

オンタイマー／オフタイマー

首振りスイーベル機能

操作ガイド(電子取説)

入出力端子

HDMI入力端子*

3(側面:1、背面:2)

D端子

D5:1(背面)

S2ビデオ入力端子

ビデオ入力端子

1(背面)

デジタル放送/ビデオ出力端子

ヘッドホン出力端子

1(側面)

PC入力端子

D-sub15ピン(側面)

光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3)

1(背面)

USB端子

2(側面)

電話回線(モデム内蔵)

LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T)

1(背面)

通信

Wi-Fi内蔵

※専用アダプター別売

付属品

取扱説明書

マジックリモコン

別売

標準リモコン

3Dメガネ

-

デュアルプレイ用メガネ

-

B-CASカード

ビデオ変換ケーブル

転倒防止用部品