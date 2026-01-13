¹As funcionalidades podem variar consoante o modelo e o tamanho do ecrã. Para obter especificações pormenorizadas, consulte a página de cada produto.

²Este resultado não constitui uma aprovação da LGE ou dos seus produtos. Visite https://www.tomsguide.com/ para mais pormenores.

Imagens de ecrã simuladas.³

⁴Os modelos LG OLED suportam Dolby Vision™, HDR10 e HLG. Os modelos LG QNED suportam HDR10 e HLG.

Ambient FILMMAKER MODE é uma marca comercial da UHD Alliance, Inc.⁵

Suporta Ambient FILMMAKER MODE com Dolby Vision.

Ambient FILMMAKER MODE é iniciado automaticamente na AppleTV+ e na aplicação de vídeo Amazon Prime Video.

O suporte para algumas funcionalidades pode variar consoante a região e o país.⁶

⁷4K 144Hz aplica-se ao LG OLED M5 de 83/77/65 polegadas. 144Hz só funciona com jogos ou entradas de PC que suportem 144Hz.

O LG OLED M5 de 97 polegadas suporta 120Hz.

144Hz é a taxa de atualização máxima baseada na taxa de atualização variável (VRR).

A LG OLED TV sem fios refere-se à conetividade entre a Zero Connect Box e o ecrã.

A colocação da Zero Connect Box num armário pode resultar em interferência de sinal, dependendo do material e da espessura do armário.

A Zero Connect Box deve ser instalada numa posição inferior à do recetor sem fios do televisor.

Os dispositivos têm de ser ligados com fios à Zero Connect Box.

É necessária a ligação do cabo de alimentação ao ecrã da TV e à Zero Connect Box.

True Wireless baseia-se na validação NVIDIA G-Sync Compatible para redução de paragens, baixa Input Lag e desempenho sem cintilações.

⁸O primeiro televisor do mundo baseado em televisores tradicionais com um sintonizador para radiodifusão.

Visualmente sem perdas em resultados de teste internos com ISO/IEC 29170-2 com o desempenho real dependente das definições, condições ambientais e utilização.