Sala de estar elegante num apartamento de cobertura. Bela paisagem urbana visível do lado de fora da janela. Um homem está sentado no sofá a ver conteúdos na TV montada na parede.

Qual é a melhor TV para o seu estilo de vida?

Qualquer que seja o seu estilo de vida, existem LG TV feitas à sua medida. Desde desfrutar de conteúdos de alta qualidade como cinema, desporto e jogos até encontrar a peça de design perfeita, descubra uma LG TV que se adapta a si.

O que torna uma TV ótima para ver filmes?

Acrobacias emocionantes, momentos de alta intensidade e emoções ricas captadas em grandes planos - estes são pormenores que não podem faltar quando se vê um filme. Para uma imersão total, cada elemento deve ser reproduzido com a máxima precisão. A tecnologia HDR torna isto possível, permitindo uma profundidade de cor melhorada e um controlo de contraste refinado.¹

O que é HDR?

HDR (High Dynamic Range) é uma norma tecnológica que permite uma gama mais alargada de contraste e expressão de cor. Em conteúdos suportados por HDR, cada fotograma pode ser mais brilhante e mais vibrante. A Dolby Vision™ é considerada a norma HDR mais elevada, capaz de expressar mais de 68 mil milhões de cores com um brilho máximo de 10.000 nits. Os seus metadados dinâmicos também fornecem cor e brilho optimizados específicos para cada cena, para uma experiência de visualização cinematográfica.

Cena de um astronauta a fugir de uma explosão que está dividida ao meio. De um lado, as cores e o contraste são baços, o que é designado por SDR. No outro, são nítidas e vivas, o que é designado por HDR.

O que torna as TV com Dolby Vision™ especiais?

Com um televisor com suporte para Dolby Vision™, pode desfrutar de conteúdos masterizados em Dolby Vision™ da Netflix, Apple TV e muito mais. O Dolby Vision™ tem uma gama de 68 mil milhões de cores que evita a formação de bandas de cor e permite um controlo de brilho e uma expressão de cor mais precisos. Desfrute de qualidade cinematográfica mesmo fora da sala de cinema.¹ ²

Sala de estar com uma LG TV montada na parede. Na TV está a passar um filme e as cores, a nitidez e o contraste são incríveis. O logótipo Dolby Vision também é visível.

Porque é que as LG TV são boas para ver filmes? 

O Dolby Vision™ dá vida aos filmes no seu cinema em casa. O FILMMAKER Mode com compensação de luz ambiente ajusta-se à iluminação ambiente para proporcionar uma qualidade de imagem que cumpre os padrões dos melhores realizadores. O Dolby Atmos proporciona som surround, fazendo-o sentir como se estivesse no centro da ação. E com as LG True Wireless TV, pode finalmente construir a sua configuração de cinema de sonho sem fios e desfrutar da qualidade visual sem perdas de 4K 144Hz no conforto da sua própria casa.¹ ³ ⁴ ⁵ ⁷ ⁸

Complete a sua configuração de cinema limpa com as LG True Wireless TV

Mantenha o seu espaço livre da distração da confusão de cabos. Crie a sua configuração ideal para ver filmes, para uma imersão cinematográfica máxima. ⁷ ⁸

Sala de estar topo de gama e elegante num apartamento num arranha-céus. A LG True Wireless TV e a Sound Bar estão montadas na parede. Está a passar um filme no ecrã do televisor. Não há fios à vista. A Zero Connect Box está escondida debaixo de uma mesa de apoio.

A 1.ª TV realmente sem fios com qualidade de imagem LG OLED G5

True Wireless OLED TV com vídeo 4K 144Hz e transferência áudio 

Experimente uma nitidez 4K sem perdas visuais, mesmo quando está a assistir sem fios. A nossa tecnologia True Wireless com transferência de vídeo e áudio 4K 144Hz garante que não há grandes compromissos na qualidade visual.⁷ ⁸

LG Wireless TV com LG Soundbar num cinema em casa de qualidade superior. Está a passar um filme no ecrã.

Cineastas de topo escolhem LG OLED

O LG OLED cumpre alguns dos mais elevados padrões cinematográficos. Saiba como profissionais aclamados da indústria preferem pessoalmente a inovação e a qualidade do LG OLED.

Entrevista do realizador Sean Baker. A sua citação é destacada. Os tons escuros são ricos. No geral, é uma imagem incrível. Entrevista com a diretora de fotografia Natasha Braier. A sua citação está destacada. Isto deve-se principalmente ao facto de apenas o LG OLED representar as cores que eu pretendia com um espetro rico. Entrevista com o diretor de fotografia Walter Volpatto. A sua citação é destacada. Isso permite que a reprodução detalhada das cores e o contraste sejam preservados como o criador pretendia.

Descubra as TV para ver filmes, encontre a ideal para si

Compare facilmente as caraterísticas lado a lado para escolher o melhor televisor para si.¹ ⁶

Table Caption
FeaturesOLED M5OLED G5OLED C5
Imagem do produto LG OLED M5
OLED M5 (Melhor TV sem fios para filmes)
Imagem do produto LG OLED G5
OLED G5
Imagem do produto LG OLED C5
OLED C5
True wirelessTrue wireless --
EcrãLG SIGNATURE OLED (97 pol.) LG OLED evo (83, 77, 65 pol.)LG OLED evoLG OLED evo
DimensãoAté 97 pol.(97,83,77,65 pol.)Até 97 pol.(97,83,77,65,55,48 pol.)Até 83 pol.(83,77,65,55,48,42 pol.)
ProcessadorProcessador alpha 11 AI Gen2Processador alpha 11 AI Gen2Processador alpha 9 AI Gen8
AI Brightness ControlBrightness Booster Ultimate(83,77,65 pol.)Brightness Booster Ultimate(83,77,65,55 pol.)Brightness Booster(83,77,65,55 pol.)
AI PictureAI Super Upscaling, OLED Dynamic Tone Mapping Pro, AI Director ProcessingAI Super Upscaling, OLED Dynamic Tone Mapping Pro, AI Director ProcessingAI Super Upscaling, OLED Dynamic Tone Mapping Pro
CorTons Escuros Perfeitos, Perfect ColorTons Escuros Perfeitos, Perfect ColorTons Escuros Perfeitos, Perfect Color
HDRDolby Vision, HDR10 ProDolby Vision, HDR10 ProDolby Vision, HDR10 Pro
nullFILMMAKER MODEFILMMAKER MODEFILMMAKER MODE
AI SoundAI Sound Pro (Virtual 11.1.2ch), AI Object Remastering, Dynamic Sound BoosterAI Sound Pro (Virtual 11.1.2ch), AI Object Remastering, Dynamic Sound BoosterAI Sound Pro (Virtual 11.1.2ch), AI Voice Remastering, Dynamic Sound Booster
Dolby SoundDolby AtmosDolby AtmosDolby Atmos
Saiba maisSaiba mais

Dicas inteligentes para escolher a sua TV

Qual é o tamanho certo de TV para o seu espaço? >

O que é uma boa qualidade de imagem de TV? >

Como é que as TV com IA melhoram as Smart TV? >

Explore todos os guias de compra de TV >

¹As funcionalidades podem variar consoante o modelo e o tamanho do ecrã. Para obter especificações pormenorizadas, consulte a página de cada produto.

 

²Este resultado não constitui uma aprovação da LGE ou dos seus produtos. Visite https://www.tomsguide.com/ para mais pormenores.

 

Imagens de ecrã simuladas.³

 

⁴Os modelos LG OLED suportam Dolby Vision™, HDR10 e HLG. Os modelos LG QNED suportam HDR10 e HLG.

 

Ambient FILMMAKER MODE é uma marca comercial da UHD Alliance, Inc.⁵ 

 Suporta Ambient FILMMAKER MODE com Dolby Vision. 

 Ambient FILMMAKER MODE é iniciado automaticamente na AppleTV+ e na aplicação de vídeo Amazon Prime Video.

 

O suporte para algumas funcionalidades pode variar consoante a região e o país.⁶

 

⁷4K 144Hz aplica-se ao LG OLED M5 de 83/77/65 polegadas. 144Hz só funciona com jogos ou entradas de PC que suportem 144Hz.

  O LG OLED M5 de 97 polegadas suporta 120Hz. 

  144Hz é a taxa de atualização máxima baseada na taxa de atualização variável (VRR). 

  A LG OLED TV sem fios refere-se à conetividade entre a Zero Connect Box e o ecrã.

  A colocação da Zero Connect Box num armário pode resultar em interferência de sinal, dependendo do material e da espessura do armário. 

  A Zero Connect Box deve ser instalada numa posição inferior à do recetor sem fios do televisor. 

  Os dispositivos têm de ser ligados com fios à Zero Connect Box. 

  É necessária a ligação do cabo de alimentação ao ecrã da TV e à Zero Connect Box. 

  True Wireless baseia-se na validação NVIDIA G-Sync Compatible para redução de paragens, baixa Input Lag e desempenho sem cintilações.

 

⁸O primeiro televisor do mundo baseado em televisores tradicionais com um sintonizador para radiodifusão.

  Visualmente sem perdas em resultados de teste internos com ISO/IEC 29170-2 com o desempenho real dependente das definições, condições ambientais e utilização. 