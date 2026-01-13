¹As funcionalidades podem variar consoante o modelo e o tamanho do ecrã. Para obter especificações pormenorizadas, consulte a página de cada produto.
²Este resultado não constitui uma aprovação da LGE ou dos seus produtos. Visite https://www.tomsguide.com/ para mais pormenores.
Imagens de ecrã simuladas.³
⁴Os modelos LG OLED suportam Dolby Vision™, HDR10 e HLG. Os modelos LG QNED suportam HDR10 e HLG.
Ambient FILMMAKER MODE é uma marca comercial da UHD Alliance, Inc.⁵
Suporta Ambient FILMMAKER MODE com Dolby Vision.
Ambient FILMMAKER MODE é iniciado automaticamente na AppleTV+ e na aplicação de vídeo Amazon Prime Video.
O suporte para algumas funcionalidades pode variar consoante a região e o país.⁶
⁷4K 144Hz aplica-se ao LG OLED M5 de 83/77/65 polegadas. 144Hz só funciona com jogos ou entradas de PC que suportem 144Hz.
O LG OLED M5 de 97 polegadas suporta 120Hz.
144Hz é a taxa de atualização máxima baseada na taxa de atualização variável (VRR).
A LG OLED TV sem fios refere-se à conetividade entre a Zero Connect Box e o ecrã.
A colocação da Zero Connect Box num armário pode resultar em interferência de sinal, dependendo do material e da espessura do armário.
A Zero Connect Box deve ser instalada numa posição inferior à do recetor sem fios do televisor.
Os dispositivos têm de ser ligados com fios à Zero Connect Box.
É necessária a ligação do cabo de alimentação ao ecrã da TV e à Zero Connect Box.
True Wireless baseia-se na validação NVIDIA G-Sync Compatible para redução de paragens, baixa Input Lag e desempenho sem cintilações.
⁸O primeiro televisor do mundo baseado em televisores tradicionais com um sintonizador para radiodifusão.
Visualmente sem perdas em resultados de teste internos com ISO/IEC 29170-2 com o desempenho real dependente das definições, condições ambientais e utilização.