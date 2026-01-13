¹As funcionalidades podem variar consoante o modelo e o tamanho do ecrã. Para obter especificações pormenorizadas, consulte a página de cada produto.

²O suporte para algumas funcionalidades pode variar consoante a região e o país.

³A primeira televisão transparente do mundo, em comparação com as televisões tradicionais que têm um sintonizador para a transmissão.

A transparência do produto determinada por testes internos é de 43%, podendo variar consoante o ambiente e as condições reais de utilização.

⁴4K 144Hz aplica-se ao LG OLED M5 de 83/77/65 polegadas. 144Hz só funciona com jogos ou entradas de PC que suportem 144Hz.

O LG OLED M5 de 97 polegadas suporta 120Hz.

144Hz é a taxa de atualização máxima baseada na taxa de atualização variável (VRR).

A LG OLED TV sem fios refere-se à conetividade entre a Zero Connect Box e o ecrã.

A colocação da Zero Connect Box num armário pode resultar em interferência de sinal, dependendo do material e da espessura do armário.

A Zero Connect Box deve ser instalada numa posição inferior à do recetor sem fios do televisor.

Os dispositivos têm de ser ligados com fios à Zero Connect Box.

É necessária a ligação do cabo de alimentação ao ecrã da TV e à Zero Connect Box.

True Wireless baseia-se na validação NVIDIA G-Sync Compatible para redução de paragens, baixa Input Lag e desempenho sem cintilações.

⁵A imagem apresentada em Sem obrigatoriedade de localização é uma LG Signature OLED M5 TV.

⁶O tamanho da moldura difere de acordo com a série e o tamanho.

A LG OLED G5 de 97/83/77/65/55 polegadas tem um Design One Wall.

A LG OLED G5 de 48 polegadas tem um Design ultra fino.

Dependendo do ambiente de instalação, pode haver um pequeno espaço entre a TV e a parede. Os requisitos de instalação variam. Consulte o guia de instalação para obter mais pormenores.

⁷Cena simulada que está a ser mostrada.

O ecrã do produto mostra uma imagem simulada que pode diferir do produto real.

A bateria incorporada suporta até 3 horas de utilização sem fios (3 horas com base na utilização no modo padrão, mas a utilização da bateria pode variar consoante as condições de utilização).

O StanbyME só suporta conteúdos baseados em Wi-Fi, pelo que tem de estar ligado a uma rede sem fios.

O ecrã do produto mostra uma imagem simulada que pode diferir do produto real.

O modo de ecrã vertical pode funcionar de forma diferente consoante a aplicação utilizada.

O produto não é à prova de água.

O ecrã inicial e as aplicações suportadas podem variar consoante o país e podem ser alterados sem aviso prévio.