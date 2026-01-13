About Cookies on This Site

Sala de estar elegante num apartamento de cobertura. Bela paisagem urbana visível do lado de fora da janela. Um homem está sentado no sofá a ver conteúdos na TV montada na parede.

Qual é a melhor TV para o seu estilo de vida?

Qualquer que seja o seu estilo de vida, existem LG TV feitas à sua medida. Desde desfrutar de conteúdos de alta qualidade como cinema, desporto e jogos até encontrar a peça de design perfeita, descubra uma LG TV que se adapta a si.

O que faz das LG TV uma óptima escolha para os entusiastas do design?

Mais do que simples ecrãs, as LG TV podem também tornar-se um elemento de design adicional que se enquadra perfeitamente no seu espaço, reflectindo o seu estilo de vida e gosto com mais de 4000 conteúdos e outras funcionalidades inteligentes para personalização.

Para quem quer conceber e personalizar o seu espaço ao seu gosto

Faça a curadoria, exiba e expresse o seu gosto com o LG Gallery+. Escolha o tipo de conteúdo a apresentar na sua TV e dê um toque verdadeiramente pessoal a qualquer espaço.

LG OLED evo AI G5
Interior de uma casa sofisticada. Estão expostas muitas obras de arte diferentes. Na parede central, encontra-se uma LG TV com obras de arte populares no ecrã. A TV parece um quadro de um museu.

Decore o seu espaço à sua maneira com mais de 4000 conteúdos

Navegue por uma enorme biblioteca de conteúdos. Desde arte, jogos, cenários e muito mais, descubra uma variedade de visuais selecionados, tudo num só local.⁸ ⁹

LG TV montada na parede com uma variedade de conteúdos a passar pelo ecrã, desde arte clássica, arte moderna, 3D e muito mais. Também são apresentados os logótipos dos parceiros de conteúdos. O distintivo gratuito no canto indica conteúdos gratuitos, um mês.

Personalize a sua galeria de inúmeras formas

Personalize a sua galeria em casa com a sua escolha de música, imagens e muito mais. Escolha o que pretende apresentar no seu televisor de acordo com as suas preferências atuais.

Sincronize música e imagens com o que está a sentir

Emparelhe música de fundo com imagens para definir o ambiente a seu gosto. Escolha entre música predefinida ou ligue o seu dispositivo móvel através de Bluetooth para reproduzir as suas próprias faixas.

Apresentação de como uma LG TV pode ser configurada para reproduzir música ambiente para sincronizar com os efeitos visuais.
LG Wireless TV with LG Soundbar in a premium home cinema. A movie is showing on the screen.

A partir do ecrã inicial de uma LG TV, é apresentado o processo de definição das suas preferências para obter conteúdos com curadoria automática. Desde a escolha entre diferentes tipos de conteúdo até à receção do perfil personalizado.

Veja conteúdos selecionados e adaptados aos seus gostos

A sua TV fica a conhecer os seus gostos e preferências. Ao responder a uma série de perguntas, a televisão pode começar a servir-lhe obras de arte que correspondem ao que gosta.¹⁰

Uma LG TV montada na parede com um telemóvel em primeiro plano. É apresentado o processo de configuração do Google Photos na LG TV.

Uma LG TV montada na parede com um telemóvel em primeiro plano. É apresentado o processo de configuração do Google Photos na LG TV.

Aceda facilmente ao Google Photos e mostre as suas memórias

Ligue convenientemente a sua conta do Google Photos ao televisor utilizando apenas o seu telemóvel. Personalize sem esforço o seu espaço utilizando conteúdos da sua própria biblioteca de fotografias.¹¹

O quadro de informações é apresentado numa LG TV montada na parede. São apresentadas diferentes funcionalidades, desde atualizações meteorológicas, alertas desportivos, programador de TV, Home Hub e Google Calendar.

The information board is shown on a wall-mounted LG TV. Different functionalities are shown from weather updates, sports alerts, TV scheduler, Home Hub, and Google Calendar.

Mantenha-se atualizado com um painel global personalizado 

Veja informações importantes num relance. Receba atualizações meteorológicas, alertas desportivos, veja o seu Google Calendar e até configure notificações para o Home Hub, as suas reservas de visualização e muito mais.¹²

Para aqueles que querem tornar o seu espaço surrealista

Eleve o seu espaço com o design topo de gama do primeiro televisor transparente e verdadeiramente sem fios do mundo. Veja os efeitos visuais da TV misturarem-se com a realidade para uma experiência de visualização surrealista como nenhuma outra.³

LG OLED T4 num apartamento de cobertura. As janelas têm vista para o horizonte da cidade e para o oceano. O LG OLED T4 está em modo transparente, apresentando a imagem de um iate. Devido à posição da TV e à transparência do ecrã, o iate parece estar a flutuar no oceano lá fora.

Para quem pretende um minimalismo elegante com a tecnologia mais recente

cElimine a confusão de cabos e obtenha um aspeto ultra-limpo com a nossa verdadeira TV sem fios 4K 144Hz. Ligue todos os dispositivos à Zero Connect Box e simplifique a sua configuração com a transmissão sem fios avançada.⁴

LG OLED M5 TV montada na parede e LG Soundbar na sala de estar de um apartamento elegante. Zero Connect Box escondida debaixo de uma mesa de apoio.

Sem obrigatoriedade de localização

A Zero Connect Box é fácil de instalar. Sem a necessidade de uma ligação direta à televisão, pode conceber livremente o seu espaço.⁵

Sem obstruções

Transforme o seu espaço para que seja o mais visualmente agradável possível. Mantenha tudo limpo e arrumado sem desordem de cabos.

Sem complicações

Ligue todos os seus dispositivos à Zero Connect Box em vez do seu televisor e crie convenientemente a sua configuração de entretenimento perfeita.

Para quem pretende um aspeto elegante e perfeito

Quando monta a sua TV na parede, as suas molduras estreitas e o seu design sem costuras garantem que não existe qualquer espaço.¹⁷

LG OLED evo AI G5
Sala de estar com uma LG OLED G5 TV montada na parede e uma LG Soundbar vista de lado. Este ângulo realça o seu One Wall Design e a forma como as suas molduras e o seu design estão embutidos na parede.

Para quem pretende um ecrã portátil

Veja conteúdos em qualquer lado e em qualquer lugar com o design portátil do LG StanbyMe. Sem fios e com um suporte flexível para a máxima mobilidade e comodidade de que pode desfrutar onde quer que vá.⁷

Mulher na sua espaçosa casa a fazer ioga. Ao lado dela está a LG StanbyME TV num suporte. Está na orientação vertical e está a reproduzir o vídeo de instruções de ioga que a mulher está a seguir.

Descubra a melhor escolha para os entusiastas do design

Compare facilmente as caraterísticas lado a lado para escolher o melhor televisor para si.¹ ²

Table Caption
FeaturesOLED T4OLED M5OLED G5
Imagem do produto LG OLED T4
OLED T4
Imagem do produto LG OLED M5
OLED M5
Imagem do produto LG OLED G5
OLED G5
EcrãLG SIGNATURE OLEDLG SIGNATURE OLED (97 inch) LG OLED evo (83, 77, 65 inch)LG OLED evo
True wirelessTrue wireless True wireless -
DesignA primeira OLED TV transparenteDesign One WallDesign One Wall (97, 83, 77, 65, 55 pol.)
Dimensão77 polegadasAté 97 pol.(97,83,77,65 pol.)Até 97 pol.(97,83,77,65,55,48 pol.)
ProcessadorProcessador alpha 11 AI Gen2Processador alpha 11 AI Gen2Processador alpha 11 AI Gen2
Dicas inteligentes para escolher a sua TV

Qual é o tamanho certo de TV para o seu espaço? >

O que é uma boa qualidade de imagem de TV? >

Como é que as TV com IA melhoram as Smart TV? >

Explore todos os guias de compra de TV >

¹As funcionalidades podem variar consoante o modelo e o tamanho do ecrã. Para obter especificações pormenorizadas, consulte a página de cada produto.

 

²O suporte para algumas funcionalidades pode variar consoante a região e o país.

 

³A primeira televisão transparente do mundo, em comparação com as televisões tradicionais que têm um sintonizador para a transmissão. 

  A transparência do produto determinada por testes internos é de 43%, podendo variar consoante o ambiente e as condições reais de utilização.

 

⁴4K 144Hz aplica-se ao LG OLED M5 de 83/77/65 polegadas. 144Hz só funciona com jogos ou entradas de PC que suportem 144Hz.

  O LG OLED M5 de 97 polegadas suporta 120Hz. 

  144Hz é a taxa de atualização máxima baseada na taxa de atualização variável (VRR). 

  A LG OLED TV sem fios refere-se à conetividade entre a Zero Connect Box e o ecrã.

  A colocação da Zero Connect Box num armário pode resultar em interferência de sinal, dependendo do material e da espessura do armário. 

  A Zero Connect Box deve ser instalada numa posição inferior à do recetor sem fios do televisor. 

  Os dispositivos têm de ser ligados com fios à Zero Connect Box. 

  É necessária a ligação do cabo de alimentação ao ecrã da TV e à Zero Connect Box.

  True Wireless baseia-se na validação NVIDIA G-Sync Compatible para redução de paragens, baixa Input Lag e desempenho sem cintilações.

 

⁵A imagem apresentada em Sem obrigatoriedade de localização é uma LG Signature OLED M5 TV.

 

⁶O tamanho da moldura difere de acordo com a série e o tamanho. 

  A LG OLED G5 de 97/83/77/65/55 polegadas tem um Design One Wall. 

  A LG OLED G5 de 48 polegadas tem um Design ultra fino.

  Dependendo do ambiente de instalação, pode haver um pequeno espaço entre a TV e a parede. Os requisitos de instalação variam. Consulte o guia de instalação para obter mais pormenores.

 

⁷Cena simulada que está a ser mostrada. 

  O ecrã do produto mostra uma imagem simulada que pode diferir do produto real.

  A bateria incorporada suporta até 3 horas de utilização sem fios (3 horas com base na utilização no modo padrão, mas a utilização da bateria pode variar consoante as condições de utilização). 

  O StanbyME só suporta conteúdos baseados em Wi-Fi, pelo que tem de estar ligado a uma rede sem fios. 

  O ecrã do produto mostra uma imagem simulada que pode diferir do produto real. 

  O modo de ecrã vertical pode funcionar de forma diferente consoante a aplicação utilizada. 

  O produto não é à prova de água. 

  O ecrã inicial e as aplicações suportadas podem variar consoante o país e podem ser alterados sem aviso prévio.