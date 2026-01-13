About Cookies on This Site

Sala de estar elegante num apartamento de cobertura. Bela paisagem urbana visível do lado de fora da janela. Um homem está sentado no sofá a ver conteúdos na TV montada na parede.

Qual é a melhor TV para o seu estilo de vida?

Qualquer que seja o seu estilo de vida, existem LG TV feitas à sua medida. Desde desfrutar de conteúdos de alta qualidade como cinema, desporto e jogos até encontrar a peça de design perfeita, descubra uma LG TV que se adapta a si.

Como pode obter a melhor experiência de visualização de desporto?

Precisa de uma TV que proporcione movimentos suaves sem desfocagem, com um ecrã de grandes dimensões que o envolva totalmente na ação e o mantenha atualizado sobre as suas equipas e estatísticas favoritas para que nunca perca nada.

Para uma imersão total na ação, escolha uma LG TV

Comparação lado a lado de um fotograma de um jogo de basebol. Num dos lados, denominado convencional, existe uma grande quantidade de desfocagem de movimento em torno do taco de basebol do jogador e da bola de basebol. No outro lado, denominado LG OLED evo, a ação é captada na perfeição sem desfocagem de movimento.

ClearMR certificado pela VESA

O LG OLED evo é um ecrã VESA CERTIFIED ClearMR, garantindo que, mesmo em cenas de ritmo acelerado, todas as imagens são claras e nítidas, sem píxeis desfocados.¹¹

Imersão total em grande escala

As LG Ultra Big TV oferecem uma visualização envolvente numa gama de tamanhos, até 100 polegadas.

Uma família está reunida à volta da sua LG Ultra Big TV a assistir a um emocionante jogo de futebol no enorme ecrã.

Nunca perca um momento desportivo, adquira uma LG AI TV

Sports Portal

Configurar uma página inicial personalizada para desportos. Aceda a aplicações de transmissão de desporto e clipes de destaques do YouTube. Com jogos em direto, tabelas de classificação e jogos das suas equipas favoritas, tudo num só ecrã.² ⁵

A IU da página do Sports Portal mostra que um utilizador pode registar as suas equipas e como o conteúdo está organizado para ser mais conveniente para um adepto do desporto.

Notificação de desporto

Registe as suas equipas favoritas e receba notificações de desporto para se manter atualizado sobre tudo o que está a acontecer, desde resultados de jogos a destaques de vídeo de jogos.

Maximize a diversão, utilize vários ecrãs com o Multi View

Tire o máximo partido do seu televisor com o Multi View. Espelhe os seus dispositivos através do Google Cast e do AirPlay. Divida o seu ecrã em duas vistas separadas para entretenimento multiecrã sem interrupções.⁶

Uma pessoa na sua sala de estar com o telemóvel na mão. No telefone há um ícone de transmissão que mostra que o ecrã do telefone está a ser espelhado na televisão. Na televisão está um jogo de basquetebol e, ao lado, o ecrã espelhado mostra as estatísticas dos jogadores.

Descubra a sua melhor TV para ver desporto

Compare facilmente as caraterísticas lado a lado para escolher o melhor televisor para si.¹ ³

Table Caption
FeaturesOLED G5 OLED C5 QNED85
Imagem do produto LG OLED G5
OLED G5
Imagem do produto LG OLED C5
OLED C5
Imagem do produto LG QNED85
QNED85
EcrãLG OLED evoLG OLED evoLG QNED evo
DimensãoAté 97 pol.(97,83,77,65 pol.)Até 83 pol.(83,77,65 pol.)Até 100 pol.(100,86,75,65 pol.)
nullClearMR 10000, TruMotion ClearMR 9000, TruMotionTruMotion
ProcessadorProcessador alpha 11 AI Gen2Processador alpha 9 AI Gen8Processador alpha 8 AI Gen2
AI UpscalingAI Super Upscaling 4KAI Super Upscaling 4KAI Super Upscaling 4K
Sistema Operativo (SO)webOS 25, webOS Re:novo programa, Sports Portal, Notificação de desportowebOS 25, webOS Re:novo programa, Sports Portal, Notificação de desportowebOS 25, webOS Re:novo programa, Sports Portal, Notificação de desporto
Saiba maisSaiba maisSaiba mais

¹As funcionalidades podem variar consoante o modelo e o tamanho do ecrã. Para obter especificações pormenorizadas, consulte a página de cada produto.

 

²Imagens de ecrã simuladas.

 

³O suporte para algumas funcionalidades pode variar consoante a região e o país.

 

⁴O clearMR é um programa de certificação da VESA para avaliar o desempenho da desfocagem de movimento do ecrã. 

  O suporte para esta funcionalidade pode variar consoante o modelo. ClearMR 10000: Certificado para LG OLED G5 (83, 77, 65, 55 polegadas). 

  ClearMR 9000: Certificado para LG OLED M5 (83, 77, 65 polegadas), LG OLED G5 (48 polegadas), LG OLED C5.

 

⁵O conteúdo disponível (incluindo canais desportivos) e as aplicações podem variar consoante a liga, o país e a região. São necessárias subscrições separadas para cada aplicação de desporto e respectivos serviços relacionados.

 

⁶As configurações de imagem e som em ambos os ecrãs são iguais. 

  Apple, o logótipo Apple, Apple TV, AirPlay e HomeKit são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e noutros países. 

  O suporte para AirPlay 2, HomeKit e Google Cast pode variar consoante a região e o idioma.