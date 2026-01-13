About Cookies on This Site

Sala de estar elegante num apartamento de cobertura. Bela paisagem urbana visível do lado de fora da janela. Um homem está sentado no sofá a ver conteúdos na TV montada na parede.

Qual é a melhor TV para o seu estilo de vida?

Qualquer que seja o seu estilo de vida, existem LG TV feitas à sua medida. Desde desfrutar de conteúdos de alta qualidade como cinema, desporto e jogos até encontrar a peça de design perfeita, descubra uma LG TV que se adapta a si.

O que é importante numa TV para jogos?

O atraso e as paragens do vídeo não são divertidos. Para as aventuras e batalhas mais emocionantes, o movimento suave é fundamental. Uma taxa de atualização elevada e a tecnologia VRR são essenciais para uma experiência de jogo sem falhas.

O que é uma taxa de atualização?

A taxa de atualização é o número de vezes que o ecrã é atualizado com uma nova imagem por segundo. Medida em Hz (Hertz), esta métrica é um indicador da suavidade do desempenho do seu ecrã. Uma taxa de atualização de 120Hz significa que o ecrã é atualizado 120 vezes por segundo. Quanto mais elevada for a taxa de atualização, mais suave será o movimento, o que é mais notório quando se jogam jogos de ritmo acelerado ou se assiste a conteúdos de alta velocidade.⁴

Comparação lado a lado de um jogo de carros de corrida e a diferença na taxa de atualização. De um lado, a taxa de atualização é mais baixa, o que resulta numa maior desfocagem do movimento. No outro lado, a taxa de atualização é elevada, mostrando o carro completamente focado.

O que é a VRR (Taxa de Atualização Variável)?

A VRR é uma tecnologia que sincroniza a taxa de atualização dos jogos com o ecrã em tempo real. Quando as taxas de atualização não estão sincronizadas, isto pode provocar o desfasamento do ecrã e a gagueira do vídeo. Os formatos mais populares são o Nvidia G-Sync e o AMD FreeSync Premium. Para os jogadores, esta é uma funcionalidade imprescindível para uma jogabilidade suave e envolvente.⁵

Mãos a segurar um comando de jogo em frente a um televisor com um jogo de corridas de automóveis no ecrã. É visível o logótipo VRR, taxa de atualização variável.

Porque é que as LG TV são boas para jogos?

As LG TV são ótimas para jogos com taxas de atualização elevadas de até 165Hz para uma jogabilidade suave. O nosso Gaming Portal transforma a sua TV num centro de jogos e os nossos ecrãs maiores oferecem uma experiência mais envolvente. As nossas TV True Wireless permitem-lhe ligar convenientemente todos os seus dispositivos à Zero Connect Box, criando uma configuração de jogos sem fios perfeita com um atraso de entrada extremamente baixo que é compatível com Nvidia G-Sync e certificado AMD FreeSync.¹ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ¹⁰

Elevadas taxas de atualização até 165Hz

Experimente os melhores jogos com compatibilidade G-Sync, VRR de 165Hz, tempo de resposta de pixel de 0,1 ms, AMD FreeSync Premium e certificação ClearMR 10000. Mesmo quando joga sem fios, desfrute de jogos sem atrasos a 144Hz sem desfocagem de movimento.² ³ ⁵ ⁶

O jogo de corridas de carros tem um aspeto vívido, completamente focado, sem qualquer desfoque de movimento que distraia. O logótipo Nvidia G-Sync e o logótipo 165Hz são visíveis. Outras certificações de jogos são também visíveis na parte inferior, demonstrando o excelente desempenho da LG TV em termos de jogos.

Jogos sem fios com atraso de entrada extremamente baixo até 144Hz em 4K

Descubra as alegrias dos jogos sem fios e de elevado desempenho na LG True Wireless TV, que é compatível com Nvidia G-Sync e tem certificação AMD Freesync.¹ ⁵ ⁸ ⁹ ¹⁰

A LG OLED M5 TV com um jogo a ser jogado no seu ecrã, a mostrar uma jogabilidade suave e sem falhas. A Zero Connect Box é visível, mas integra-se bem no espaço. O logótipo Nvidia G-Sync e o logótipo AMD FreeSync Premium são visíveis. As certificações de jogos são visíveis.

A sua configuração de sonho para jogos sem fios

Experimente uma maior liberdade com uma configuração de jogos sem fios. Desfrute de um ambiente livre de desordem e tenha mais flexibilidade no estilo do seu espaço.⁹

Sala de jogos com uma configuração de jogos sem fios. A LG True Wireless TV está montada na parede com um jogo de alta resolução no ecrã. O PC, a cadeira de jogos, os brinquedos e as luzes de ambiente de néon também são visíveis. O logótipo Nvidia G-Sync e o logótipo 144Hz são visíveis.

O Gaming Portal transforma a sua TV no derradeiro centro de jogos

Jogue milhares de jogos diretamente na sua LG TV com acesso ao GeForce NOW, Amazon Luna, Blacknut, Boosteroid e agora à aplicação Xbox! Desfrute de uma grande variedade de experiências de jogo - desde títulos AAA com gamepad a jogos casuais jogáveis com o seu controlo remoto.⁷

Ecrã inicial do Gaming Portal. O cursor move-se e clica para mostrar muitos títulos de jogos populares, e a função adicional de poder selecionar jogos em função do tipo de controlador que tiver, quer seja um game pad ou o controlo remoto.

Jogue em ecrãs maiores e desfrute de jogos mais envolventes

Ecrãs maiores significam mais diversão. Explore as nossas Ultra Big TV e leve a sua experiência de jogo para o nível seguinte.²

Sala de estar com uma enorme LG Ultra Big TV montada na parede. No ecrã está um jogo de corridas de carros. Devido ao tamanho do ecrã, o conteúdo parece muito mais envolvente.

Descubra as TV para jogos e encontre a ideal para si

Compare facilmente as caraterísticas lado a lado para escolher o melhor televisor para si.¹ ³

Table Caption
FeaturesOLED M5OLED G5QNED85OLED C5
Imagem do produto LG OLED M5
OLED M5 (Melhor TV sem fios para jogos)
Imagem do produto LG OLED M5
OLED G5
Imagem do produto LG QNED85
QNED85
Imagem do produto LG OLED C5
OLED C5
True wirelessTrue wireless ---
EcrãLG SIGNATURE OLED (97 pol.) LG OLED evo (83, 77, 65 pol.)LG OLED evo LG QNED evoLG OLED evo
DimensãoAté 97 pol.(97,83,77,65 pol.)Até 97 pol.(97,83,77,65,55,48 pol.)Até 100 polegadas (100, 86, 75, 65, 55, 50 polegadas)Até 83 pol.(83,77,65,55,48,42 pol.)
null120Hz120Hz120Hz120Hz
GamingPortal de jogo, painel de jogo e otimizadorPortal de jogo, painel de jogo e otimizadorPortal de jogo, painel de jogo e otimizadorPortal de jogo, painel de jogo e otimizador
Saiba maisSaiba maisSaiba mais

Dicas inteligentes para escolher a sua TV

Qual é o tamanho certo de TV para o seu espaço? >

O que é uma boa qualidade de imagem de TV? >

Como é que as TV com IA melhoram as Smart TV? >

Explore todos os guias de compra de TV >

¹As funcionalidades podem variar consoante o modelo e o tamanho do ecrã. Para obter especificações pormenorizadas, consulte a página de cada produto.

 

²Imagens de ecrã simuladas.

 

³O suporte para algumas funcionalidades pode variar consoante a região e o país.

 

⁴83/77/65/55 polegadas de LG OLED G5 só funciona com jogos ou entradas de PC que suportem 165Hz. E funciona até 144Hz em entradas Dolby Vision. 

 

⁵O HGiG é um grupo voluntário de empresas das indústrias de jogos e ecrãs de TV que se reúnem para especificar e disponibilizar ao público diretrizes para melhorar a experiência de jogo dos consumidores em HDR. O suporte para o HGiG pode variar consoante o país.

 

⁶VRR varia de 60Hz a 165Hz e é uma especificação certificada do HDMI 2.1. O desempenho real pode variar consoante a definição, a ligação de rede e o ambiente de utilização.

 

⁷O suporte para o Gaming Portal pode variar consoante o país. 

  O suporte para serviços de jogos em nuvem e jogos no Gaming Portal pode variar consoante o país. 

  Alguns serviços de jogos podem exigir uma subscrição e um gamepad.

 

⁸O clearMR é um programa de certificação da VESA para avaliar o desempenho da desfocagem de movimento do ecrã. 

  O suporte para esta funcionalidade pode variar consoante o modelo. ClearMR 10000: Certificado para LG OLED G5 (83, 77, 65, 55 polegadas). 

  ClearMR 9000: Certificado para LG OLED M5 (83, 77, 65 polegadas), LG OLED G5 (48 polegadas), LG OLED C5.

 

⁹4K 144Hz aplica-se ao LG OLED M5 de 83/77/65 polegadas. 144Hz só funciona com jogos ou entradas de PC que suportem 144Hz.

  O LG OLED M5 de 97 polegadas suporta 120Hz. 

  144Hz é a taxa de atualização máxima baseada na taxa de atualização variável (VRR). 

  A LG OLED TV sem fios refere-se à conetividade entre a Zero Connect Box e o ecrã.

  A colocação da Zero Connect Box num armário pode resultar em interferência de sinal, dependendo do material e da espessura do armário. 

  A Zero Connect Box deve ser instalada numa posição inferior à do recetor sem fios do televisor. 

  Os dispositivos têm de ser ligados com fios à Zero Connect Box. 

  É necessária a ligação do cabo de alimentação ao ecrã da TV e à Zero Connect Box.

  True Wireless baseia-se na validação NVIDIA G-Sync Compatible para redução de paragens, baixa Input Lag e desempenho sem cintilações.

 

¹⁰Validação do Nvidia G-Sync e do AMD FreeSync com base no baixo atraso de entrada, na redução das interrupções e no desempenho sem cintilação.