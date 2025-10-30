About Cookies on This Site

Sala de estar com uma TV montada na parede. O ecrã mostra uma imagem de alta qualidade de uma baleia a saltar da água.

O que é uma boa qualidade de imagem de TV?

A LG é líder nos avanços da tecnologia de TV e qualidade de imagem. Explore a nossa diversa gama de TV LG OLED, LG QNED, LG NanoCell, 4K e 8K–todas oferecem uma experiência de visualização ótima.

Que tipo de ecrã de TV é o melhor? 

Comparação das diferentes LG TV: LG UHD, LG NanoCell, LG QNED, LG QNED evo, LG OLED e LG OLED evo. Cada uma com uma breve descrição do que cada tipo de TV oferece. A LG OLED evo AI TV com arte abstrata colorida no ecrã é visível. O emblema “A OLED TV número um do mundo durante 12 anos” também é visível.

O que torna o LG OLED evo verdadeiramente excecional?

LG OLED TV com o emblema “A OLED TV número um do mundo durante 12 anos”. Os prémios ganhos também são apresentados. Prémios CES 2025 do Tom's Guide, Melhor TV, a G5 parece ser ainda mais brilhante e colorida. Prémios de Inovação CES 2025, Melhor da Inovação 2025 para a categoria de ecrã de vídeo.

Com 12 anos de evolução e inovação. Descubra porque é que o nosso revolucionário LG OLED evo foi galardoado com o prémio 2025 Best of Innovation Awards (OLED G5, 83") e é reconhecido em todo o mundo.¹

Saiba mais sobre a inovação LG OLED

LG OLED evo com Tons Escuros Perfeitos e Perfect Color

Compare facilmente as caraterísticas lado a lado para escolher o melhor televisor para si.² ⁸

Table Caption
FeaturesOLED M5OLED G5OLED C5
Imagem do produto LG OLED M5
OLED M5
Imagem do produto LG OLED G5
OLED G5
Imagem do produto LG OLED C5
OLED C5
EcrãLG SIGNATURE OLED (97 pol.) LG OLED evo (83, 77, 65 pol.)LG OLED evoLG OLED evo
DimensãoAté 97 pol.(97,83,77,65 pol.)Até 97 pol.(97,83,77,65,55,48 pol.)Até 83 pol.(83,77,65,55,48,42 pol.)
ProcessadorProcessador alpha 11 AI Gen2Processador alpha 11 AI Gen2Processador alpha 9 AI Gen8
AI Brightness ControlBrightness Booster Ultimate(83,77,65 pol.)Brightness Booster Ultimate(83,77,65,55 pol.)Brightness Booster(83,77,65,55 pol.)
AI PictureAI Super Upscaling, OLED Dynamic Tone Mapping Pro, AI Director ProcessingAI Super Upscaling, OLED Dynamic Tone Mapping Pro, AI Director ProcessingAI Super Upscaling, OLED Dynamic Tone Mapping Pro
CorTons Escuros Perfeitos, Perfect ColorTons Escuros Perfeitos, Perfect ColorTons Escuros Perfeitos, Perfect Color
AI SoundAI Sound Pro (Virtual 11.1.2ch), AI Object Remastering, Dynamic Sound BoosterAI Sound Pro (Virtual 11.1.2ch), AI Object Remastering, Dynamic Sound BoosterAI Sound Pro (Virtual 11.1.2ch), AI Object Remastering, Dynamic Sound Booster
Sistema Operativo (SO)webOS 25, webOS Re:novo programawebOS 25, webOS Re:novo programawebOS 25, webOS Re:novo programa
Saiba maisSaiba mais

O que torna o LG QNED evo verdadeiramente excecional?

LG QNED evo TV montada na parede. A imagem no ecrã mostra a expressão de cor mais ampla da sua solução de cor Dynamic QNED. A certificação Intertek para 100% de volume de cor de acordo com DCI-P3 também é visível.

O LG QNED evo redefine a sua experiência de cor. Saiba como a sua solução de cor Dynamic QNED proporciona uma expressão de cor mais rica e ampla com 100% de volume de cor.⁹

Saiba mais sobre as LG QNED evo

Descubra o LG QNED evo com cores redefinidas

Compare facilmente as caraterísticas lado a lado para escolher o melhor televisor para si.² ⁸

Table Caption
FeaturesQNED92QNED9MQNED85
Imagem do produto LG QNED92
QNED92
Imagem do produto LG QNED9M
QNED9M
Imagem do produto LG QNED85
QNED85
EcrãLG QNED evoLG QNED evoLG QNED evo
DimensãoAté 85 pol.(85,75,65,55 pol.)Até 86 pol.(86,75,65 pol.)Até 100 pol.(100,86,75,65,55,50 pol.)
CorCor QNED dinâmica ProCor QNED dinâmicaCor QNED dinâmica
MiniLEDMiniLED com tecnologia de escurecimento precisoMiniLED com Escurecimento local avançadoMiniLED com Escurecimento local avançado
Sistema Operativo (SO)webOS 25, webOS Re:novo programawebOS 25, webOS Re:novo programawebOS 25, webOS Re:novo programa
Funcionalidades webOSAI Voice ID, AI Search, AI Chatbot, AI Concierge, AI Picture Wizard, AI Sound Wizard, AI Magic RemoteAI Voice ID, AI Search, AI Chatbot, AI Concierge, AI Picture Wizard, AI Sound Wizard, AI Magic RemoteAI Voice ID, AI Search, AI Chatbot, AI Concierge, AI Picture Wizard, AI Sound Wizard, AI Magic Remote
LG NanoCell TV montada numa parede. Imagem colorida no ecrã.

O que é a LG NanoCell?

A LG NanoCell mostra cores puras, utilizando nanopartículas para refinar as cores para maior clareza e precisão. Desfrute de conteúdos 4K com tonalidades mais ricas e vibrantes e uma nitidez superior.

LG OLED evo, LG QNED evo e LG NanoCell - qual é o melhor?

Cada ecrã tem as suas vantagens. Encontre o mais adequado aos seus hábitos de visualização e estilo de vida. 

 

• LG OLED evo: Para aqueles que querem a derradeira experiência de visualização com o mais recente processador alpha AI. Desfrute da imagem mais brilhante e dos tons escuros perfeitos e cor, mesmo com luz brilhante.

 

• LG QNED evo: Para quem pretende cores mais ricas e nitidez. O MiniLED, a Dynamic QNED Color Solution e o Precision Dimming Pro oferecem um contraste ajustado e uma expressão de cores vivas.

 

• LG NanoCell: Para quem tem hábitos de visualização casuais, uma vez que oferece cores vibrantes e ângulos de visualização amplos - uma opção prática para utilização diária.

Dicas inteligentes para escolher a sua TV

Qual é o tamanho certo de TV para o seu espaço? >


Qual é a melhor TV em termos de estilo de vida para si? >

Como é que as TV com IA melhoram as Smart TV? >

Explore todos os guias de compra de TV >

Imagens de ecrã simuladas.¹

 

As funcionalidades podem variar consoante o modelo e o tamanho do ecrã.² Consulte a página de cada produto para obter especificações detalhadas.

 

Em comparação ao processador de IA alpha 7 de 8.ª geração da Smart TV de nível de entrada do mesmo ano com base na comparação das especificações internas.³ 

 

O AI Picture Pro⁴ não funcionará com nenhum conteúdo protegido por direitos de autor em serviços OTT. 

 A qualidade de imagem do conteúdo redimensionado variará consoante a resolução da fonte.

 

O brilho pode variar consoante o modelo, o tamanho do ecrã e a região do mercado.⁵ 

  o brilho de pico é 3 vezes mais brilhante do que o LG OLED B5 numa janela de 10 % segundo medições internas. 

 

O ecrã LG OLED⁶ foi verificado pela UL para Tons Escuros Perfeitos medidos de acordo com a norma IDMS 11.5 Ring-light Reflection, com base num ambiente típico de iluminação interior (200 lux a 500 lux). 

  O desempenho real pode variar consoante a iluminação do espaço e o ambiente de visualização. 

  “Sem reflexo” aplica-se às LG OLED M5 de 83/77/65 polegadas e às LG OLED G5 de 83/77/65/55 polegadas. 

  “100% de fidelidade de cor” e “100% de volume de cor para DCI-P3” aplicam-se às OLED TV de 2025. 

  O ecrã LG OLED é verificado pela UL quanto a Perfect Color medida de acordo com os padrões de Reflexo de Anel de Luz IDMS 11.5. 

  100%. O volume de cor é definido como o desempenho do ecrã que é igual ou maior que o tamanho do volume de cor padrão DCI-P3, conforme verificado independentemente pela Intertek. 

  O ecrã LG OLED é certificado pela Intertek quanto a 100% de fidelidade de cor medida de acordo com a norma CIE DE2000 com 125 padrões de cores. 

  A reflexão do ecrã é definida como o valor do Componente Especular Incluído (SCI) a 550 nm, testado de forma independente pela Intertek. 

  O painel LG OLED é medido pela Intertek para ser inferior a 1% como um ecrã sem reflexos.

 

O design, a disponibilidade e as funções do AI Magic Remote⁷ podem variar consoante a região e o idioma suportado, mesmo para o mesmo modelo. 

  O AI Voice Recognition apenas é fornecido em países que suportam PNL no seu idioma nativo. 

  O AI Magic Remote pode exigir uma compra separada, dependendo do tamanho, modelo e região do seu televisor. 

  Serão fornecidas um total de 4 atualizações no período de 5 anos e o cronograma pode variar dependendo da região ou do país. A atualização de segurança é suportada até: 31/12/2028. 

  Omdia. 12 anos no 1.º lugar relativamente a unidades mais vendidas entre 2013-2024. Este resultado não é um patrocínio à LGE ou aos seus produtos. Visite https://www.omdia.com/ para obter mais detalhes. 

  Algumas funcionalidades podem exigir uma ligação à Internet.

 

O suporte para esta funcionalidade pode variar consoante a região e o país.⁸

 

Os modelos LG QNED evo⁹ estão equipados com diferentes soluções de cor que utilizam a mais recente e exclusiva tecnologia de ampla gama de cores da LG, que inclui a substituição de pontos quânticos.

 O Color Gamut Volume (CGV) do ecrã é equivalente ou excede o CGV do espaço de cores DCI-P3, conforme verificado de forma independente pela Intertek. 

 

¹⁰O Escurecimento de precisão Pro aplica-se ao QNED92 de 85/75/65 polegadas e o Escurecimento de precisão aplica-se ao QNED92 de 55 polegadas.