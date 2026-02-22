Att låna kostar pengar!



KLARNA "KÖP NU, BETALA INOM 30 DAGAR"



Dessa villkor för faktura gäller mellan dig och LGE när du handlar varor och du valt att betala med faktura.



När du väljer att betala med faktura erbjuder vi dig möjligheten att betala 30 dagar från dess att vi skickat varorna för leverans. Vi överlåter vårt krav på betalning för ditt köp till Klarna Bank AB (”Klarna”). Klarna kommer att skicka en betalningsinstruktion till dig för att betala direkt till Klarna, eller om du har valt Autopay, så kommer Klarna att meddela dig innan om kommande betalningar, som kommer att dras automatiskt på förfallodagen. För kontaktuppgifter och ytterligare information om Klarna, gå till Klarna.se.





Kostnader och avgifter

För betalning med 30 dagars faktura tar vi ut en fakturaavgift om 0 kr per köp. Vid sen betalning skickas en påminnelse ut till dig där du åläggs att betala en påminnelseavgift. Har du handlat för under 200 kr tillkommer 50 kr, och har du handlat för 200 kr eller mer tillkommer 60 kr i påminnelseavgift. Sker ingen betalning därefter kan fordran komma att överlämnas för inkassohantering där ytterligare inkassokostnader kan tillkomma.

Kreditprövning och personuppgiftsbehandling

När du väljer att betala med faktura gör Klarna en kreditprövning. Om en kreditupplysning tas kommer du bli underrättad om detta samt att få en kopia på kreditupplysningen skickad per post eller e-mail. Klarna informerar inte banker eller andra långivare om en eventuell kreditupplysning och det påverkar inte heller din kreditvärdighet/score. Klarna behandlar dina personuppgifter för att uppfylla våra åtaganden enligt detta avtal och för de övriga syften som redovisas i Klarnas Dataskyddsinformation. Dataskyddsinformationen hittar du här, och genom att använda Klarnas tjänster så bekräftat du också att du tagit del av denna dataskyddsinformation. Klarna behandlar dina personuppgifter bland annat för att utföra identifikation, kundanalys, kreditprövning, marknadsföring och affärsutveckling. Klarna kan komma att överföra dina personuppgifter till utvalda partners (såsom kreditvärderingsinstitut), som kan vara etablerade i en stat utanför EU/EES.

Överlåtelse

Du får inte överlåta eller överföra några rättigheter eller skyldigheter du har enligt dessa villkor. I den utsträckning som inte annars redan tillåts enligt tillämplig lag, kan Klarna, när som helst, överlåta eller överföra dessa villkor eller de rättigheter och/eller skyldigheter som gäller enligt dessa villkor, dock förutsatt att sådan överföring eller överlåtelse inte är till din nackdel, och inte ändrar de rättigheter och skyldigheter du har enligt dessa villkor.



KLARNA DELBETALNING



Dessa villkor reglerar Klarnas kontokredit. Vid betalning med något av Klarnas delbetalningsalternativ träffas ett kreditavtal mellan Klarna Bank AB (publ) (”Klarna”) och dig som konsument.





Ansökan och accept

Du kan ansöka om att ingå ett kreditavtal med Klarna genom att välja något av de olika delbetalningsalternativen (6, 12, 24, eller 36 månader) som erbjuds vid köp hos LG.com.



Klarna gör en kreditprövning enligt lag innan konsumenten beviljas att betala i enlighet med ansökan. Genom kreditprövningen undersöker Klarna om konsumenten har ekonomiska förutsättningar för att fullfölja betalningsåtagandet. Beviljande av kreditavtalet inklusive kreditutrymmet beslutas ensidigt av Klarna och varje kreditbeslut är giltigt i 24 timmar. Kreditavtalet skickas därefter till kredittagaren.



Villkor för fast delbetalning

Klarna erbjuder kredittagaren särskilda fasta delbetalningsvillkor. De gäller när kredittagaren vid köpetillfället har valt att betala enligt en fastställd plan. Fast delbetalning gäller endast för det aktuella köpet. De fasta delbetalningsvillkoren kan variera. De är alltid de vid köpet valda fasta delbetalningsvillkoren som gäller för aktuellt köp. Krediträntan är fast.



Ändring av räntan och andra kostnader

Klarna får med omedelbar verkan ändra räntesatsen för krediten i den utsträckning som det motiveras av kreditpolitiska beslut, ändrade upplåningskostnader för Klarna eller andra kostnadsförändringar som Klarna inte skäligen kunnat förutse när krediten lämnades. Klarna är skyldig att tillämpa dessa villkor även till kredittagarens fördel.



Betalningsförsummelse, dröjsmålsränta och konsekvenser av missad betalning

Sena betalningar kan leda till påminnelseavgifter samt inkassokostnader och kostnader för indrivning per kredit. Klarna kommer inte att debitera dig någon dröjsmålsränta. Sena betalningar kan dock leda till att du betalar mer ränta än vad som ursprungligen beräknades för varje enskild kredit. Ränta beräknas dagligen och om du inte gör dina avbetalningar som schemalagt kommer ränta att beräknas på ditt utestående kreditbelopp vid varje given tidpunkt.



Om du missar en betalning och din betalning blir försenad skickar Klarna en betalningspåminnelse till dig. Om din betalning är mindre än 200 kr debiteras en påminnelseavgift på 50 kr, och om den är 200 kr eller mer debiteras en påminnelseavgift på 60 kr.



Om ditt saldo förblir försenat efter flera påminnelser kan Klarna skicka ett kravbrev till dig där de begär att du betalar alla dina försenade betalningar. Om du inte gör dessa betalningar efter ett sådant meddelande kan Klarna säga upp avtalet skriftligen och begära omedelbar betalning av alla utestående belopp för dina krediter. Du bör betala alla dina försenade betalningar så snabbt som möjligt för att minska den totala räntekostnaden för varje enskild kredit. Dessutom kan Klarna även överlämna krav till ett externt inkassobolag och ytterligare inkassokostnader kan då tillkomma.



Sena betalningar kan påverka din kredithistorik negativt, vilket gör det svårare eller dyrare för dig att få kredit i framtiden. Sena eller uteblivna betalningar kan också hindra dig från att göra nya köp och få kredit enligt avtalet. Rättsliga åtgärder kan vidtas mot dig för att driva in skulden. Du är skyldig att ersätta oss för de faktiska kostnader som uppkommit på grund av ditt fel för lämpliga utomrättsliga inkasso- eller indrivningsåtgärder, förutsatt att dessa kostnader var nödvändiga och lämpliga och i en rimlig proportion till den förfallna skulden.



Villkor för avtal och uppsägning

Kreditavtalet gäller för obestämd tid. Kredittagaren kan när som helst reglera hela den kvarvarande skulden och därefter avsluta sitt kreditavtal genom att meddela Klarna utan att ta hänsyn till någon uppsägningstid. Kredittagaren är dock skyldig att betala ränta och andra kostnader för krediten för tiden fram till förtidsbetalningen. Klarna kan säga upp avtalet med kredittagaren skriftligen med 2 månaders uppsägningstid.



Klarna har rätt att säga upp krediten till betalning vid tidpunkt som Klarna bestämmer, om någon av följande omständigheter föreligger: a. Kredittagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger tio procent av kreditfordringen. b. Kredittagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger fem procent av kreditfordringen och dröjsmålet avser två eller flera kontofakturor, som förfallit till betalning vid olika tillfällen. c. Kredittagaren är på annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalningen. d. Det står klart att Kredittagaren genom att avvika, skaffa undan egendom eller genom annat beteende undandrar sig att betala sin kredit. Vill



Klarna få betalt i förtid enligt punkterna a – c gäller en uppsägningstid om minst fyra veckor, räknat från den tidpunkt då Klarna sänder ett meddelande om uppsägningen i rekommenderat brev till kredittagaren, eller uppsägningen utan sådan åtgärd kommer kredittagaren till handa. Har Klarna krävt delbetalning i förtid enligt punkterna a – c är kredittagaren ändå inte skyldig att betala i förtid om han eller hon före utgången av uppsägningstiden betalt vad som förfallit. Har kredittagaren tidigare befriats från skyldigheten att betala krediten i förtid, gäller inte detta.



Klarna har även rätt att säga upp krediten i förtid för det fall Klarna inte kan uppfylla sina skyldigheter enligt gällande penningtvättsregelverk, bl.a. avseende löpande kundkännedom.