662L Side by Side (Essence Matte Black), Energiklass E , Smart Diagnosis™

Vad är det bästa med med LG kyl och frys?
Finns även i olika färger
Stilfull design med "Pocket" handtag
Snygg och smart lösning
Rena linjer och dolda gångjärn gör att denna kyl och frys kommer passa utmärkt in i ditt kök. "Pocket" handtaget har fått en helt ny design - det är nu lättare att öppna och stänga din kyl och frys.
Det finns en bild där produkten är installerad i köket, och på höger sida finns en scen där handtagsdelen är närbild.
*Bilden är endast i illustrativt syfte och kan skilja sig från den faktiska produkten.
Fräschhet
Bibehåll fräschheten i gårdagens mat en längre tid
Njut av färsk mat med LG:s temperaturkontroll och kylningsteknik som håller din mat fräschare, längre.
Den översta delen av bilden är att skörda sallad från fältet. Den nedre delen av bilden är en fräsch sallad i en rund tallrik. Grönsakerna i dessa två bilder hänger naturligt ihop som om de vore en bild.
LinearCooling™ minskar temperaturfluktuationer till inom ±0,5 ℃.
Det finns en graf ovanpå olika grönsaker. Den här grafen visar temperatur, och det finns ingen avvikelse, vilket förklarar att LG Linear Cooling kan minska temperaturskillnaden i kylskåp.
Multi-Air-Flow-systemet säkerställer optimal kylningsprestanda genom att omge maten med kall luft från olika vinklar, hålla den fräschare och kallare
Inne i kylskåpet fyllt med ingredienser visas blå pilar, som betyder kallt, nedan, på båda sidor och på det hela.
*Baserat på UL-testresultat med hjälp av LG:s interna testmetod som mäter tiden det tog att nå 5% viktminskning av pak choi på hyllan i färskvarufacket i LGE LinearCooling™-modellen.
*Bilden är endast i illustrativt syfte och kan skilja sig från den faktiska produkten.
*Baserat på UL-testresultat med hjälp av LG:s interna testmetod som mäter tiden det tog att nå 5% viktminskning av pak choi på hyllan i färskvarufacket i LGE LinearCooling™-modellen.
*Bilden är endast i illustrativt syfte och kan skilja sig från den faktiska produkten.
Smart förvaring
Flexibel fräschhet
Organisera ditt kött, grönsaker eller ostar flexibelt vid optimala temperaturer genom att dela upp dem i två temperaturanpassningsbara förvaringsutrymmen.
Smart Inverter Compressor™
Hållbar och energibesparande
Den typ av effektivitet du har föreställt dig - den intelligenta LG Smart Inverter Compressor™ kontrollerar kylbehoven i ditt kylskåps interiör och justerar dess hastighet för att matcha, med bara den mängd energi som krävs. Inget mer, inget mindre.
Kylskåpet är installerat i köksväggen och det finns en graf som visar minskningen av energiförbrukningen med den smarta inverterkompressorn.
*Baserat på KTL-testresultat som jämför KS C ISO 15502 energiförbrukning mellan LGE-modellerna R-B601GM (LG konventionell kolvkompressor) och R-B602GCWP (Smart inverter-kompressor). Resultatet kan variera i faktiska användningsförhållanden.
Energieffektiv och hållbar
LG Smart Inverter Compressor™ tar energieffektiviteten till nästa nivå för att hjälpa dig att spara mer och 10 års sinnesfrid.
*10 års garanti på Smart Inverter Compressor (endast delar).
Sammanfattning
MÅTT
Viktiga specifikationer
KAPACITET - Volym total (L)
664
MÅTT & VIKT - Produktens mått – (B x H x D, mm)
913 x 1 790 x 735
PRESTANDA - Energiförbrukning (kWh/år)
352
GENERELLA SPECIFIKATIONER - Energiklass
E
PRESTANDA - Typ av kompressor
Smart Inverter kompressor (BLDC)
FUNKTIONER - InstaView
Nej
FUNKTIONER - Door-in-Door
Nej
SMART TEKONOLOGI - ThinQ (Wi-Fi)
Nej
MATERIAL & FINISH - Ytskikt (dörr)
Essence Matte Black
Alla specifikationer
GENERELLA SPECIFIKATIONER
Produkttyp
Side by Side
Standard/bänkens djup
Bänkdjup
Energiklass
E
KAPACITET
Volym total (L)
664
Volym frys (L)
241
Volym kylskåp (L)
423
KONTROLLSKÄRM
Intern LED-skärm
Inre toppdisplay
Express Freeze
Ja
MÅTT & VIKT
Förpackningsvikt (kg)
111
Produktvikt (kg)
101
Total höjd till inklusive gångjärn eller dörrkåpa (mm)
1 790
Total höjd exklusive gångjärn eller dörrkåpa (mm)
1 750
Djup med dörr (mm)
735
Djup utan dörr (mm)
620
Produktens mått – (B x H x D, mm)
913 x 1 790 x 735
FUNKTIONER
Door Cooling+
Nej
Door-in-Door
Nej
LINEAR Cooling
Ja
InstaView
Nej
IS & VATTENSYSTEM
Ismaskin_manuell
Nej
Endast vattendispenser
Nej
Is & vattendispenser
Nej
Automatisk ismaskin
Nej
MATERIAL & FINISH
Dörr (Material)
PCM
Ytskikt (dörr)
Essence Matte Black
Platt metallplatta Metal Fresh)
Vit (i skåpet)
Handtagstyp
Handtag sprej
PRESTANDA
Typ av kompressor
Smart Inverter kompressor (BLDC)
Energiförbrukning (kWh/år)
352
Klimatklass
T
Ljudnivå (dB)
36
Ljudnivå (Klass)
C
KYLDEL
Dörrkorg_transparent
4
Belysning kyl
LED överst
Hylla_härdat glas
3
Dörrkorg_allroundlåda/snackshörna
Nej
Grönsakslåda
Ja (2)
Multi-Air Flow
Ja
Pure N Fresh
Nej
Grönsakslåda (Fresh Balancer)
Nej
SMART TEKONOLOGI
Smart Diagnosis
Ja
ThinQ (Wi-Fi)
Nej
EAN-KOD
EAN-kod
8806096051900
FRYSDEL
Dörrkorg_transparent
4
Belysning frys
LED överst
Hylla_härdat glas
3
Låda_frys
2 transparenta
EFTERLEVNADSINFORMATION
- filtillägg:pdf
- filtillägg:pdf
- filtillägg:pdf
Det säger andra
FAQ
1. Hur ändrar jag temperaturinställningen på min LG kyl/frys?
Använd kontrollpanelen på dörren eller inuti kylen för att ställa in eller justera temperaturen för din kyl eller frys. Använd LG ThinQ™-appen för att ändra temperaturinställningen på distans via din smartphone för modeller som har stöd för Wi-Fi.
2. Vad ska man tänka på när man köper en kyl/frys?
LG erbjuder ett brett utbud av snygga, energieffektiva kyl- och frysar med flera smarta funktioner. Från rymlig amerikansk stil och bekväm Multi-Door, till InstaView™ Door-in-Door™-teknik, kombinerade kyl/frysar och Slim-modeller, LG erbjuder den perfekta kyl/frysen för varje hushåll. Om du designar ett kök från grunden är det enkelt att integrera din drömmaskin; om du har en befintlig lucka att fylla, kanske du upptäcker att ditt val dikteras av utrymmet. När du väl har bestämt dig för en kyl/frys som bäst passar din livsstil, titta på förvaringsutrymme, innovativa kyltekniker som håller dina matvaror fräschare under längre tid, praktiska funktioner som Total No Frost, en UVNano-automatrengörande vatten- och isdispenser, hopfällbar hyllor och FRESHConverter™ lådsystem. Glöm inte att kontrollera energieffektivitet och produktgaranti.
3. Vilken storlek kyl/frys behöver jag?
Även om det beror på din livsstil, för en bra tumregel: LG kombinerade kyl/frysar (kapacitet: 340-384L) räcker normalt för ett litet hushåll med 1-2 personer; slimmade Side-by-Side modeller (506-508L) passar en familj på 3-4; för en större familj rekommenderar vi de rymliga LG Multi-Door eller Side-by-Side (kapacitet 625-705L). Multi-Door-modeller ger extra stort utrymme för förvaring av föremål som brickor eller fat. På LG vill vi att varje kund ska få den kyl/frys som passar dem bäst, så vi erbjuder ett urval av storlekar inom varje sortiment.
