About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
662L Side by Side (Essence Matte Black), Energiklass E , Smart Diagnosis™
Produktinformationsblad

662L Side by Side (Essence Matte Black), Energiklass E , Smart Diagnosis™

Produktinformationsblad

662L Side by Side (Essence Matte Black), Energiklass E , Smart Diagnosis™

GSBC40EPPE
LG 662L Side by Side (Essence Matte Black), Energiklass E , Smart Diagnosis™, GSBC40EPPE
LG 662L Side by Side (Essence Matte Black), Energiklass E , Smart Diagnosis™, GSBC40EPPE
LG 662L Side by Side (Essence Matte Black), Energiklass E , Smart Diagnosis™, GSBC40EPPE
LG 662L Side by Side (Essence Matte Black), Energiklass E , Smart Diagnosis™, GSBC40EPPE
LG 662L Side by Side (Essence Matte Black), Energiklass E , Smart Diagnosis™, GSBC40EPPE
LG 662L Side by Side (Essence Matte Black), Energiklass E , Smart Diagnosis™, GSBC40EPPE
LG 662L Side by Side (Essence Matte Black), Energiklass E , Smart Diagnosis™, GSBC40EPPE
LG 662L Side by Side (Essence Matte Black), Energiklass E , Smart Diagnosis™, GSBC40EPPE
LG 662L Side by Side (Essence Matte Black), Energiklass E , Smart Diagnosis™, GSBC40EPPE
LG 662L Side by Side (Essence Matte Black), Energiklass E , Smart Diagnosis™, GSBC40EPPE
LG 662L Side by Side (Essence Matte Black), Energiklass E , Smart Diagnosis™, GSBC40EPPE
LG 662L Side by Side (Essence Matte Black), Energiklass E , Smart Diagnosis™, GSBC40EPPE
LG 662L Side by Side (Essence Matte Black), Energiklass E , Smart Diagnosis™, GSBC40EPPE
LG 662L Side by Side (Essence Matte Black), Energiklass E , Smart Diagnosis™, GSBC40EPPE
LG 662L Side by Side (Essence Matte Black), Energiklass E , Smart Diagnosis™, GSBC40EPPE
LG 662L Side by Side (Essence Matte Black), Energiklass E , Smart Diagnosis™, GSBC40EPPE
LG 662L Side by Side (Essence Matte Black), Energiklass E , Smart Diagnosis™, GSBC40EPPE
LG 662L Side by Side (Essence Matte Black), Energiklass E , Smart Diagnosis™, GSBC40EPPE
LG 662L Side by Side (Essence Matte Black), Energiklass E , Smart Diagnosis™, GSBC40EPPE
LG 662L Side by Side (Essence Matte Black), Energiklass E , Smart Diagnosis™, GSBC40EPPE
LG 662L Side by Side (Essence Matte Black), Energiklass E , Smart Diagnosis™, GSBC40EPPE
LG 662L Side by Side (Essence Matte Black), Energiklass E , Smart Diagnosis™, GSBC40EPPE
LG 662L Side by Side (Essence Matte Black), Energiklass E , Smart Diagnosis™, GSBC40EPPE
LG 662L Side by Side (Essence Matte Black), Energiklass E , Smart Diagnosis™, GSBC40EPPE
LG 662L Side by Side (Essence Matte Black), Energiklass E , Smart Diagnosis™, GSBC40EPPE
LG 662L Side by Side (Essence Matte Black), Energiklass E , Smart Diagnosis™, GSBC40EPPE
LG 662L Side by Side (Essence Matte Black), Energiklass E , Smart Diagnosis™, GSBC40EPPE
LG 662L Side by Side (Essence Matte Black), Energiklass E , Smart Diagnosis™, GSBC40EPPE

Huvudfunktioner

  • Helt platta dörrar
  • Stor kapacitet
  • Smart Diagnosis™
  • LG Smart Inverter Compressor™
Mer

Vad är det bästa med med LG kyl och frys?

Stilfull design med "Pocket" handtag

Elegant designad för ditt hem

Smart Inverter™

Effektiv prestanda, pålitlig hållbarhet

Finns även i olika färger

Essence Matte Black

Prime Silver

Vit

Stilfull design med "Pocket" handtag

Snygg och smart lösning

Rena linjer och dolda gångjärn gör att denna kyl och frys kommer passa utmärkt in i ditt kök.  "Pocket" handtaget har fått en helt ny design - det är nu lättare att öppna och stänga din kyl och frys.

Det finns en bild där produkten är installerad i köket, och på höger sida finns en scen där handtagsdelen är närbild.

*Bilden är endast i illustrativt syfte och kan skilja sig från den faktiska produkten.

Fräschhet

Bibehåll fräschheten i gårdagens mat en längre tid

Njut av färsk mat med LG:s temperaturkontroll och kylningsteknik som håller din mat fräschare, längre.

Den översta delen av bilden är att skörda sallad från fältet. Den nedre delen av bilden är en fräsch sallad i en rund tallrik. Grönsakerna i dessa två bilder hänger naturligt ihop som om de vore en bild.

Håll maten fräschare i upp till 7 dagar*

LinearCooling™ minskar temperaturfluktuationer till inom ±0,5 ℃.

Det finns en graf ovanpå olika grönsaker. Den här grafen visar temperatur, och det finns ingen avvikelse, vilket förklarar att LG Linear Cooling kan minska temperaturskillnaden i kylskåp.

Kall luft från alla vinklar: fräschare, snabbare, effektivare

Multi-Air-Flow-systemet säkerställer optimal kylningsprestanda genom att omge maten med kall luft från olika vinklar, hålla den fräschare och kallare

Inne i kylskåpet fyllt med ingredienser visas blå pilar, som betyder kallt, nedan, på båda sidor och på det hela.

*Baserat på UL-testresultat med hjälp av LG:s interna testmetod som mäter tiden det tog att nå 5% viktminskning av pak choi på hyllan i färskvarufacket i LGE LinearCooling™-modellen.

*Bilden är endast i illustrativt syfte och kan skilja sig från den faktiska produkten.

*Baserat på UL-testresultat med hjälp av LG:s interna testmetod som mäter tiden det tog att nå 5% viktminskning av pak choi på hyllan i färskvarufacket i LGE LinearCooling™-modellen.

*Bilden är endast i illustrativt syfte och kan skilja sig från den faktiska produkten.

Smart förvaring

Flexibel fräschhet

Organisera ditt kött, grönsaker eller ostar flexibelt vid optimala temperaturer genom att dela upp dem i två temperaturanpassningsbara förvaringsutrymmen.

Smart Inverter Compressor™

Hållbar och energibesparande

Den typ av effektivitet du har föreställt dig - den intelligenta LG Smart Inverter Compressor™ kontrollerar kylbehoven i ditt kylskåps interiör och justerar dess hastighet för att matcha, med bara den mängd energi som krävs. Inget mer, inget mindre.

Kylskåpet är installerat i köksväggen och det finns en graf som visar minskningen av energiförbrukningen med den smarta inverterkompressorn.

*Baserat på KTL-testresultat som jämför KS C ISO 15502 energiförbrukning mellan LGE-modellerna R-B601GM (LG konventionell kolvkompressor) och R-B602GCWP (Smart inverter-kompressor). Resultatet kan variera i faktiska användningsförhållanden.

Energieffektiv och hållbar

LG Smart Inverter Compressor™ tar energieffektiviteten till nästa nivå för att hjälpa dig att spara mer och 10 års sinnesfrid.

*10 års garanti på Smart Inverter Compressor (endast delar).

Sammanfattning

Skriv ut

MÅTT

GSBC40EPPE.AEPQEUR

Viktiga specifikationer

  • KAPACITET - Volym total (L)

    664

  • MÅTT & VIKT - Produktens mått – (B x H x D, mm)

    913 x 1 790 x 735

  • PRESTANDA - Energiförbrukning (kWh/år)

    352

  • GENERELLA SPECIFIKATIONER - Energiklass

    E

  • PRESTANDA - Typ av kompressor

    Smart Inverter kompressor (BLDC)

  • FUNKTIONER - InstaView

    Nej

  • FUNKTIONER - Door-in-Door

    Nej

  • SMART TEKONOLOGI - ThinQ (Wi-Fi)

    Nej

  • MATERIAL & FINISH - Ytskikt (dörr)

    Essence Matte Black

Alla specifikationer

GENERELLA SPECIFIKATIONER

  • Produkttyp

    Side by Side

  • Standard/bänkens djup

    Bänkdjup

  • Energiklass

    E

KAPACITET

  • Volym total (L)

    664

  • Volym frys (L)

    241

  • Volym kylskåp (L)

    423

KONTROLLSKÄRM

  • Intern LED-skärm

    Inre toppdisplay

  • Express Freeze

    Ja

MÅTT & VIKT

  • Förpackningsvikt (kg)

    111

  • Produktvikt (kg)

    101

  • Total höjd till inklusive gångjärn eller dörrkåpa (mm)

    1 790

  • Total höjd exklusive gångjärn eller dörrkåpa (mm)

    1 750

  • Djup med dörr (mm)

    735

  • Djup utan dörr (mm)

    620

  • Produktens mått – (B x H x D, mm)

    913 x 1 790 x 735

FUNKTIONER

  • Door Cooling+

    Nej

  • Door-in-Door

    Nej

  • LINEAR Cooling

    Ja

  • InstaView

    Nej

IS & VATTENSYSTEM

  • Ismaskin_manuell

    Nej

  • Endast vattendispenser

    Nej

  • Is & vattendispenser

    Nej

  • Automatisk ismaskin

    Nej

MATERIAL & FINISH

  • Dörr (Material)

    PCM

  • Ytskikt (dörr)

    Essence Matte Black

  • Platt metallplatta Metal Fresh)

    Vit (i skåpet)

  • Handtagstyp

    Handtag sprej

PRESTANDA

  • Typ av kompressor

    Smart Inverter kompressor (BLDC)

  • Energiförbrukning (kWh/år)

    352

  • Klimatklass

    T

  • Ljudnivå (dB)

    36

  • Ljudnivå (Klass)

    C

KYLDEL

  • Dörrkorg_transparent

    4

  • Belysning kyl

    LED överst

  • Hylla_härdat glas

    3

  • Dörrkorg_allroundlåda/snackshörna

    Nej

  • Grönsakslåda

    Ja (2)

  • Multi-Air Flow

    Ja

  • Pure N Fresh

    Nej

  • Grönsakslåda (Fresh Balancer)

    Nej

SMART TEKONOLOGI

  • Smart Diagnosis

    Ja

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Nej

EAN-KOD

  • EAN-kod

    8806096051900

FRYSDEL

  • Dörrkorg_transparent

    4

  • Belysning frys

    LED överst

  • Hylla_härdat glas

    3

  • Låda_frys

    2 transparenta

EFTERLEVNADSINFORMATION

MER EFTERLEVNADSINFORMATION
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Säkerhetsinformationen för tillbehör ingår i säkerhetsinformationen för produkten och tillhandahålls inte separat.

Det säger andra

FAQ

Q.

1. Hur ändrar jag temperaturinställningen på min LG kyl/frys?

A.

Använd kontrollpanelen på dörren eller inuti kylen för att ställa in eller justera temperaturen för din kyl eller frys. Använd LG ThinQ™-appen för att ändra temperaturinställningen på distans via din smartphone för modeller som har stöd för Wi-Fi.

Q.

2. Vad ska man tänka på när man köper en kyl/frys?

A.

LG erbjuder ett brett utbud av snygga, energieffektiva kyl- och frysar med flera smarta funktioner. Från rymlig amerikansk stil och bekväm Multi-Door, till InstaView™ Door-in-Door™-teknik, kombinerade kyl/frysar och Slim-modeller, LG erbjuder den perfekta kyl/frysen för varje hushåll. Om du designar ett kök från grunden är det enkelt att integrera din drömmaskin; om du har en befintlig lucka att fylla, kanske du upptäcker att ditt val dikteras av utrymmet. När du väl har bestämt dig för en kyl/frys som bäst passar din livsstil, titta på förvaringsutrymme, innovativa kyltekniker som håller dina matvaror fräschare under längre tid, praktiska funktioner som Total No Frost, en UVNano-automatrengörande vatten- och isdispenser, hopfällbar hyllor och FRESHConverter™ lådsystem. Glöm inte att kontrollera energieffektivitet och produktgaranti.

Q.

3. Vilken storlek kyl/frys behöver jag?

A.

Även om det beror på din livsstil, för en bra tumregel: LG kombinerade kyl/frysar (kapacitet: 340-384L) räcker normalt för ett litet hushåll med 1-2 personer; slimmade Side-by-Side modeller (506-508L) passar en familj på 3-4; för en större familj rekommenderar vi de rymliga LG Multi-Door eller Side-by-Side (kapacitet 625-705L). Multi-Door-modeller ger extra stort utrymme för förvaring av föremål som brickor eller fat. På LG vill vi att varje kund ska få den kyl/frys som passar dem bäst, så vi erbjuder ett urval av storlekar inom varje sortiment.

Våra rekommendationer

Delbetala med Klarna
Betala för dina LG produkter tryggt med Klarna! Nu med 0% ränta upp till 12 månader för ordrar från 9 990 kr och uppåt.
Så här fungerar det
  • 1. Shoppa smidigare
    Köp det du älskar med Klarna. Det är precis som shopping ska vara – enkelt, säkert och roligt
  • 2. Dela upp
    Betala lite då och då. Genom att dela upp din betalning kan du köpa nu och sprida dina kostnader upp till 36 månader. Nu med 0% ränta upp till 12 månader, för ordrar från 9 990 kr och uppåt
  • 3. Betala senare
    Betala inom 30 dagar. Få din order och betala bara för det du väljer att behålla, utan räntor eller avgifter.
Observera att det kan förekomma små avvikelser i beräkningen av månadskostnaden och den totala kostnaden.Det slutliga beloppet visas på Klarnas webbplats när du slutför köpet.
Exempel på delbetalning

Vid köp av denna produkt för kronor med 12 månaders räntefri delbetalning är räntan 0 %, den månatliga administrationsavgiften 0 kronor och uppläggningsavgiften 0 kronor. Den effektiva räntan är 0 % och det totala beloppet att betala blir kronor.

Att låna kostar pengar!

Om du inte kan betala tillbaka skulden i tid riskerar du en betalningsanmärkning. Det kan leda till svårigheter att få hyra bostad, teckna abonnemang och få nya lån. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på konsumentverket.se

 