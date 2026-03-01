Visualisering av LG:s tillförlitlighet med en lysande blå världskarta mot en mörk bakgrund som representerar förtroende för LG:s hushållsapparater över hela världen

Varför LG:s hushållsapparater är betrodda över hela världen

 

LG:s hushållsapparater är utformade för långsiktig tillförlitlighet och validerade genom betrodda konsumentomdömen, globalt erkända certifieringar och oberoende tester. Från tvättmaskiner till kylskåp, dammsugare, diskmaskiner och massagestolar levererar LG:s produkter konsekvent prestanda som du kan lita på – idag och i många år framöver. Upptäck varför LG-apparater är betrodda i hem över hela världen.

TvättKylskåpDiskmaskin

Tvätt

 

LG tvättutrustning ger långvarig vård utformad för pålitlig daglig användning.

Utforska LG-tvättutrustning

Certifierad för att uppfylla globala standarder

 

 

Utvalda LG-tvättapparater har fått certifieringar från tredje - parts testorgan som TÜV Rheinland (TÜV) och British Allergy Foundation (BAF).

 

• TÜV är en globalcertifieringsgrupp som utvärderar om produkteruppfyller definierade kvalitetsstandarder ellerstandarder genom laboratoriebedömning.

 

• BAF är en brittisk medicinsk välgörenhetsorganisation som fokuserar på allergilindring. Den certifierar produkter och tekniker som påvisbart minskar exponeringen för vanliga allergener under definierade testförhållanden.

TÜV Rheinland

 

 

LG:s tvättmaskiner med Inverter DirectDriveMotor™ (DD Motor) har testats oberoende av TÜV Rheinland och certifierats för 30 års hållbarhet år 2025. Denna certifiering verifierar att DD-motorn är konstruerad för att leverera pålitlig och konsekvent drift under årtionden av användning.

Utforska LG AIDD™ tvättmaskiner

British Allergy Foundation (BAF)

 

 

LG:s tvättmaskiner med Steam™-teknik har officiellt godkänts av British Allergy Foundation (BAF) för att minska exponeringen för vanliga allergener, inklusive dammkvalster. Allergiprogrammet med LG Steam™ är verifierat för att ge hygienisk tvättvård för allergikänsliga hushåll.

Utforska LG Steam™ tvättmaskiner

Verifierat genom tredjepartstester

 

 

Flera LG tvättmaskiner har testats av Intertek, ett globalt testföretag. Genom standardiserade tester mot internationella säkerhets-, prestanda- och kvalitetsstandarder bekräftar denna oberoende verifiering att modellerna uppfyller definierade riktmärken för tillförlitlig daglig användning.

Tvättmaskin

Intertek

 

• AI Wash 1.0¹⁾: Oberoende testad av Intertek (2023)

• AI Wash 2.0²⁾: Oberoende testad av Intertek (2022)

• Mikroplastvårdsprogram³⁾: Oberoende testad av Intertek (2023)

• TurboWash™ 360 (27 tum)⁴⁾: Oberoende testad av Intertek (2023)

• TurboWash™ 360 (24 tum)⁵⁾: Oberoende testad av Intertek (2023)

Torktumlare

Intertek

 

• AI DUAL Inverter™⁶⁾: Oberoende testad av Intertek (2024)

• AI Dry™⁷⁾: Oberoende testad av Intertek (2024)

*Resultat och år för testet kan variera beroende på modell.

Kylskåp

 

LG:s kylskåp håller maten färsk längre, dag efter dag.

Utforska LG-kylskåp

Beprövat av betrodd konsumentorganisation

Utvalda LG-kylskåp har testats av Råd & Rön, Sveriges ledande konsumenttesttidning som publiceras av Sveriges konsumenter. Genom oberoende laboratorieutvärderingar bedömer Råd & Rön kylprestanda, energieffektivitet, temperaturstabilitet, bullernivå och användarvänlighet utan kommersiell eller tillverkarpåverkan.

Svart LG-kylskåp mot en ljus studiobakgrund med Råd & Röns ”Bra Köp”-märke

Råd & Rön

 

Följande LG-kylskåp har uppmärksammats för sin kylprestanda och energieffektivitet:

 

• LG GBV7180CEV, GBV7180CPY och GBV7180CSW höga kylskåp fick omdömet ”Bra köp” från Råd & Rön 2025.

 

• LG GLT51PZGSZ och GLT51SWGSZ fristående kylskåp fick omdömet ”Bra köp” från Råd & Rön 2023.

Råd & Rön Läs mer

Verifierat genom tredjepartstester

 

Flera LG-kylskåp har testats av TÜV Rheinland, Tysklands ledande oberoende certifieringsmyndighet. Dessa utvärderingar följer etablerade säkerhets- och prestandastandarder och bekräftar tillförlitlig drift för daglig användning.

TÜV Rheinland

 

• Door Cooling+™⁸⁾: Oberoende testad av TÜV Rheinland (2025)

• LINEARCooling™⁹⁾: Oberoende testad av TÜV Rheinland (2025)

*Test years may vary depending on the model.

Diskmaskin

 

LG-diskmaskiner ger konsekvent rena och torra resultat, i varje program.

Utforska LG-diskmaskiner

Verifierat genom tredjepartstester

 

Flera LG-diskmaskiner har testats av TÜV Rheinland, Tysklands ledande oberoende certifieringsmyndighet. Dessa utvärderingar följer etablerade standarder som bekräftar tillförlitlig daglig användning med verifierade tork- och desinficeringsprestanda.

TÜV Rheinland

 

• Heat Dry¹⁰⁾: Oberoende testad av TÜV Rheinland (2021)

• TrueSteam™¹¹⁾: Oberoende testad av TÜV Rheinland (2020)

*Resultat och år för testet kan variera beroende på modell.*Testergebnisse und Testjahre können vom Modell abhängig sein.

FAQ

Varför anses LG vara ett pålitligt varumärke för hushållsapparater?

LG anses vara ett pålitligt varumärke för hushållsapparater eftersom dess produkter i större kategorier – t.ex. tvättmaskiner, torktumlare, kylskåp, dammsugare, diskmaskiner och massagestolar – konsekvent har bekräftats av oberoende tredje parter.

 

Mellan 2020 och 2021 certifierades LG-apparater av globalt erkända institutioner, inklusive TÜV Rheinland (TÜV) och British Allergy Foundation (BAF). Dessutom verifierades prestanda och hållbarhet genom tester av tredjepartslaboratorier utförda mellan 2020 och 2025 av organisationer som Intertek och Korea Testing Laboratory (KTL), samt av akademiska institutioner såsom Korea University (KU), under standardiserade förhållanden.

 

Tillsammans ger dessa mångfacetterade valideringar objektiva, kategoriövergripande bevis på LG:s tillförlitlighet bortom enskilda produktpåståenden.

Hur verifierar LG tillförlitligheten hos sina hushållsapparater?

LG verifierar produkternas tillförlitlighet genom flera nivåer av oberoende utvärdering. Det inkluderar granskningar av konsumentorganisationer, certifieringar från erkända institutioner som TÜV Rheinland och British Allergy Foundation och kontrollerade prestanda- och hållbarhetstester utförda av tredjepartslaboratorier.

 

Den här metoden med valideringar från flera källor hjälper till att bekräfta att LG-apparater uppfyller tydligt definierade kvalitets- och säkerhetsstandarder för daglig användning.

Vilken av LG:s tvättmaskiner är mest pålitlig?

LG:s GVX kombinerade tvättmaskin och torktumlare kombinerar AI-baserad prestanda med prisbelönt design vilket gör den till en av LG:s mest avancerade tvättlösningar för daglig användning.

 

År 2025 belönades GVX-designen med en Red Dot Design-utmärkelse. Dessutom har LG:s tvätteknik – inklusive Steam™ Allergy Care, TurboWash™ 360 och AI-baserad torkning – oberoende testats eller godkänts av organisationer som British Allergy Foundation och Intertek under fastställda laboratorieförhållanden. Dessa valideringar ger objektiva bevis på prestanda och hygienfördelar från tredje part.

Läs mer om tvättmaskinen GVX

*Bilderna visas endast i illustrativt syfte och kan skilja sig från den faktiska produkten.

 

1) AI Wash 1.0

– Optimerar tvättrörelserna baserat på tvättyp för att förbättra tygvården och minska energiförbrukningen för mjuka tyger.

– Testad av Intertek 2023, genom laboratorietestning som jämförde AI Wash-programmet med bomullsprogrammet med hjälp av 3 kg blandad tvätt bestående av mjuka tyger, under fastställda testförhållanden.

 

2) AI Wash 2.0

– Optimerar tvätt och sköljning baserat på tvättyp och smutsnivå för att förbättra tygvård och stödja energibesparingar för mjuka tyger.

– Testad av Intertek 2022, genom att jämföra AI Wash-programmet med bomullsprogrammet med hjälp av 3 kg blandad tvätt bestående av mjuka tyger, under fastställda testförhållanden.

 

3) Mikroplastprogram

– Minskar friktionen under tvätt genom sväng- och tumlingsrörelser som hjälper till att minska frigörandet av mikroplaster med upp till 60 %.

– Testad av Intertek 2023 och verifierar minskade utsläpp av mikroplaster genom att jämföra mikroplastprogrammet med en cykel med blandat tyg med en 3 kg tvättmängd av 100 % polyesterplagg, under fastställda testförhållanden.

 

4) TurboWash™ 360 (27 tum)

– Använder fem kraftfulla jetstrålar som sprutar från flera vinklar för att ge en komplett tvätt på under 30 minuter.

– Testad av Intertek under 2023, genom att testa bomull/normal-programmet med TurboWash™-alternativet med en tvätt på 3 kg, under fastställda testförhållanden.

 

5) TurboWash™ 360 (24 tum)

– Använder ett 3D-system med flera munstycken som sprutar vatten och tvättmedel i flera riktningar för att minska tygskador och slutföra tvätten på 39 minuter.

– Testad av Intertek 2023 och verifierade tvättprestanda baserat på IEC 60456-testning i en jämförelse av TurboWash39-programmet med ett konventionellt bomullsprogram, under fastställda testförhållanden.

 

6) AI DUAL Inverter™

– Justerar torkning efter tygtyp och tvättmängd för att minska torkningstiden och energiförbrukningen samtidigt som den stöder skonsam torkning vid låg temperatur.

– Testad av Intertek 2024 och verifierade minskad torkningstid och energiförbrukning genom att jämföra AI Dry-programmet med bomullsprogrammet med hjälp av 3 kg blandad tvätt bestående av mjuka tyger, under fastställda testförhållanden.

 

7) AI Dry™

– Optimerar torkning baserat på tygtyp och tvättmängd för att stödja effektiva, energibesparande resultat för mjuka tyger.

– Testad av Intertek 2024 och verifierade förbättrad torkningseffektivitet genom att jämföra AI Dry-programmet med bomullsprogrammet med hjälp av 3 kg blandad tvätt bestående av mjuka tyger, under fastställda testförhållanden.

 

8) Door Cooling+™

– Levererar kall luft direkt från särskilda ventiler högt upp på kylskåpets framsida för att snabbt och jämnt kyla föremål som förvaras i dörrområdet.

– Baserat på TÜV Rheinland-testresultat under 2025, med LG:s interna testmetod som jämförde hur lång tid det tog för temperaturen i vattenbehållaren i den övre korgen att falla när Door Cooling+-ventilen var stängd och när den var öppen.

 

9) LINEARCooling™

– Hjälper till att hålla maten fräschare längre genom att minska temperaturfluktuationerna, vilket bidrar till att bevara utseende och smak för färsk mat.

– Baserat på TÜV Rheinland-testresultat från 2025 med LG:s interna testmetod som mäter fluktuationen mellan genomsnittlig topp-till-topptemperatur i färskvarufacket under fastställda testförhållanden.

 

10) Heat Dry

– Cirkulerar varm luft i hela diskmaskinen för att förbättra torkprestandan och uppnå snabbare och fullständigare torkresultat, inklusive svårtorkad plast, med 94,3 poäng för torkprestanda, vilket motsvarar ett 37 % högre torkprestandaindex jämfört med modeller utan Heat Dry (68,8 poäng).

– Testad av TÜV Rheinland 2021, då torkprestanda utvärderades 30 minuter efter avslutat program, med 49 typer av vanligt porslin, under fastställda testförhållanden.

 

11) TrueSteam™

– Använder ånga med hög temperatur för att minska antalet vattenfläckar och stödja hygienisk rengöring, med en minskning på 84 % av antalet vattenfläckar (123 till 19).– Testad av TÜV Rheinland 2020, då man bedömde antalet vattenfläckar under 51 ppm, 68 ppm, 153 ppm och 204 ppm och jämförde användning av ånga, vattenavhärdare och sköljmedel vid diskning i standardläge, under fastställda testförhållanden.

