1) AI Wash 1.0

– Optimerar tvättrörelserna baserat på tvättyp för att förbättra tygvården och minska energiförbrukningen för mjuka tyger.

– Testad av Intertek 2023, genom laboratorietestning som jämförde AI Wash-programmet med bomullsprogrammet med hjälp av 3 kg blandad tvätt bestående av mjuka tyger, under fastställda testförhållanden.

2) AI Wash 2.0

– Optimerar tvätt och sköljning baserat på tvättyp och smutsnivå för att förbättra tygvård och stödja energibesparingar för mjuka tyger.

– Testad av Intertek 2022, genom att jämföra AI Wash-programmet med bomullsprogrammet med hjälp av 3 kg blandad tvätt bestående av mjuka tyger, under fastställda testförhållanden.

3) Mikroplastprogram

– Minskar friktionen under tvätt genom sväng- och tumlingsrörelser som hjälper till att minska frigörandet av mikroplaster med upp till 60 %.

– Testad av Intertek 2023 och verifierar minskade utsläpp av mikroplaster genom att jämföra mikroplastprogrammet med en cykel med blandat tyg med en 3 kg tvättmängd av 100 % polyesterplagg, under fastställda testförhållanden.

4) TurboWash™ 360 (27 tum)

– Använder fem kraftfulla jetstrålar som sprutar från flera vinklar för att ge en komplett tvätt på under 30 minuter.

– Testad av Intertek under 2023, genom att testa bomull/normal-programmet med TurboWash™-alternativet med en tvätt på 3 kg, under fastställda testförhållanden.

5) TurboWash™ 360 (24 tum)

– Använder ett 3D-system med flera munstycken som sprutar vatten och tvättmedel i flera riktningar för att minska tygskador och slutföra tvätten på 39 minuter.

– Testad av Intertek 2023 och verifierade tvättprestanda baserat på IEC 60456-testning i en jämförelse av TurboWash39-programmet med ett konventionellt bomullsprogram, under fastställda testförhållanden.

6) AI DUAL Inverter™

– Justerar torkning efter tygtyp och tvättmängd för att minska torkningstiden och energiförbrukningen samtidigt som den stöder skonsam torkning vid låg temperatur.

– Testad av Intertek 2024 och verifierade minskad torkningstid och energiförbrukning genom att jämföra AI Dry-programmet med bomullsprogrammet med hjälp av 3 kg blandad tvätt bestående av mjuka tyger, under fastställda testförhållanden.

7) AI Dry™

– Optimerar torkning baserat på tygtyp och tvättmängd för att stödja effektiva, energibesparande resultat för mjuka tyger.

– Testad av Intertek 2024 och verifierade förbättrad torkningseffektivitet genom att jämföra AI Dry-programmet med bomullsprogrammet med hjälp av 3 kg blandad tvätt bestående av mjuka tyger, under fastställda testförhållanden.

8) Door Cooling+™

– Levererar kall luft direkt från särskilda ventiler högt upp på kylskåpets framsida för att snabbt och jämnt kyla föremål som förvaras i dörrområdet.

– Baserat på TÜV Rheinland-testresultat under 2025, med LG:s interna testmetod som jämförde hur lång tid det tog för temperaturen i vattenbehållaren i den övre korgen att falla när Door Cooling+-ventilen var stängd och när den var öppen.

9) LINEARCooling™

– Hjälper till att hålla maten fräschare längre genom att minska temperaturfluktuationerna, vilket bidrar till att bevara utseende och smak för färsk mat.

– Baserat på TÜV Rheinland-testresultat från 2025 med LG:s interna testmetod som mäter fluktuationen mellan genomsnittlig topp-till-topptemperatur i färskvarufacket under fastställda testförhållanden.

10) Heat Dry

– Cirkulerar varm luft i hela diskmaskinen för att förbättra torkprestandan och uppnå snabbare och fullständigare torkresultat, inklusive svårtorkad plast, med 94,3 poäng för torkprestanda, vilket motsvarar ett 37 % högre torkprestandaindex jämfört med modeller utan Heat Dry (68,8 poäng).

– Testad av TÜV Rheinland 2021, då torkprestanda utvärderades 30 minuter efter avslutat program, med 49 typer av vanligt porslin, under fastställda testförhållanden.

11) TrueSteam™

– Använder ånga med hög temperatur för att minska antalet vattenfläckar och stödja hygienisk rengöring, med en minskning på 84 % av antalet vattenfläckar (123 till 19).– Testad av TÜV Rheinland 2020, då man bedömde antalet vattenfläckar under 51 ppm, 68 ppm, 153 ppm och 204 ppm och jämförde användning av ånga, vattenavhärdare och sköljmedel vid diskning i standardläge, under fastställda testförhållanden.