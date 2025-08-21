Skip to ContentSkip to Accessibility Help
LG UltraGear™ 34-tums OLED 240Hz WQHD böjd spelskärm | 0,03ms (GtG), DisplayHDR True Black 400, USB-C (PD 65 W) och HDMI 2.1
34GX900A_EU new Erp label.pdf
Energiklass : SE
Produktinformationsblad

LG UltraGear™ 34-tums OLED 240Hz WQHD böjd spelskärm | 0,03ms (GtG), DisplayHDR True Black 400, USB-C (PD 65 W) och HDMI 2.1

34GX900A-B
vy framifrån
-15 graders sidovy
+15 graders sidovy
sidovy
vy bakifrån med ljus aktiverade
vy bakifrån med ljus inaktiverade
perspektivvy bakifrån
vy framifrån av skärmen med stativet nere
+15 graders sidovy av en lutad skärm
sidovy av en lutad skärm
vy ovanifrån
närbildsvy av emblemet på baksidan
närbildsvy av portar
Bild på höger sida
Bild på vänster sida
vy framifrån
-15 graders sidovy
+15 graders sidovy
sidovy
vy bakifrån med ljus aktiverade
vy bakifrån med ljus inaktiverade
perspektivvy bakifrån
vy framifrån av skärmen med stativet nere
+15 graders sidovy av en lutad skärm
sidovy av en lutad skärm
vy ovanifrån
närbildsvy av emblemet på baksidan
närbildsvy av portar
Bild på höger sida
Bild på vänster sida

Huvudfunktioner

  • 34-tums WQHD (3440x1440) OLED-skärm
  • 21:9 UltraWide är perfekt för spel
  • Uppdateringsfrekvens på 240Hz/0,03ms (GtG) svarstid
  • DisplayHDR True Black 400/DCI-P3 98,5 %
  • NVIDIA® G-SYNC® Compatible/VESA Certified AdaptiveSync/AMD FreeSync™ Premium Pro
  • Rent L-stativ med elegant design
Mer
SKÄRMHASTIGHETTEKNIK
UltraGear™ OLED GX9-logotypbild.

34-tums OLED 240Hz WQHD böjd spelskärm

Vy framifrån av UltraGear™ OLED 34GX900A spelskärm.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

'Översikt över LG UltraGear™-skärmens funktioner som visar dess 21:9 WQHD OLED-skärm med 3440 x 1440-upplösning, VESA DisplayHDR True Black 400-certifiering, ultrasnabb svarstid på 0,03 ms (GtG) och 240Hz uppdateringsfrekvens, DTS Headphone:X stereohögtalare med 7 W uteffekt per kanal samt flexibel anslutbarhet med HDMI 2.1 och USB-C som stöder 65 W strömleverans.

SKÄRM

34-tums OLED med WQHD

21:9 UltraWide 800R

DisplayHDR True Black 400

och DCI-P3 98,5 %

HASTIGHET

Svarstid på 0,03ms (GtG)

och uppdateringsfrekvens på 240Hz

USB-C (PD 65 W) och HDMI 2.1

AMD FreeSync™ Premium Pro

VESA Certified AdaptiveSync

NVIDIA® G-SYNC® Compatible

TEKNIK

DTS Headphone:X

LG Switch

OnScreen Display

Tryckankare-skärm

UltraWide-vy med OLED med djupa svärtor

34-tums WQHD-skärmen (3440x1440) erbjuder en 34 % bredare vy än vanliga 16:9-skärmar, vilket ger skarpa och tydliga bilder över hela den expansiva skärmen. Denna WQHD OLED visar djärvt mörkare skuggor, starkare ljus och livfulla färger för spel i alla miljöer.

Denna animerade skärm visar hur skärmen växer från QHD till WQHD.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

Planetbilder ser ljusare och tydligare ut på LG OLED-skärmar.

Ljusstarkast OLED**

Upplev en fantastisk bild med LG WOLED. LG:s OLED och Micro Lens Array+ (MLA+) för upp till 37,5 % ljusare SDR, ljuseffektivitet utan förlust. 275 nits (APL 100 %) standardljusstyrka och 1300 nits (APL 1,5 %) maximal ljusstyrka för levande färger även i ljusa miljöer.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

**Bland LG OLED-spelskärmar med MLA+ är SDR-ljusstyrkan 37,5 % högre än tidigare modeller (27GR95QE, 34GR95QE) baserat på publicerade specifikationer.

Välj brett. Inte kort.
21:9 UltraWide är perfekt för spel

Den 21:9 böjda OLED-skärmen ger en uppslukande upplevelse för både spel och underhållningsinnehåll, tack vare dess balanserade och optimerade bredd–höjd-förhållande.

Den 21:9 böjda OLED-skärmen ger en uppslukande upplevelse, tack vare dess balanserade och optimerade bildförhållande.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

Den idealiskt böjda 800R

Fördjupa dig i 800R-böjningen för ett konsekvent synfält på ett skrivbord, utformad för att matcha naturlig syn och placerar dig mitt i böjningens centrum. Med en konsekvent betraktningsvinkel på 90 grader över hela skärmen ger den levande, förvrängningsfri grafik när du utforskar speluniversumet.

An animated video transitioning from a front view to a top view of a curved monitor.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

*Tittarupplevelsen kan variera beroende på avståndet från skärmen och användarens hållning.

Djupare svärtor,
realistiska färger

Upplev oöverträffat djup och levande realism med VESA DisplayHDR true black 400, som ger detaljerade svärtor även i de mörkaste scenerna. Med ett kontrastförhållande på 1,5M, DCI-P3 98,5 % (typiskt) färgomfång visas färger med realistiska detaljer, precis som ursprungligen tänkt.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

*1,5m:1 är kontrastförhållandet vid 25 % APL (average picture lever, genomsnittlig bildnivå) vilket anges som en procentsats och hänvisar till värdet mellan svärtor och referensnivån för vitt. 

Avancerad teknik för ögonkomfort
med tre UL-verifieringar

LG WOLED har en anti-glare-finish och avancerade ögonkomforttekniker som minimerar frustrerande reflektioner för ögonkomfort och kristallklar spelprestanda med konsekvent klarhet. Med UL-verifieringar på viktiga områden – som begränsar skadlig exponering för blått ljus och förhindrar distraktioner från flimrande ljus – främjar dessa tekniker den visuella komforten och bidrar till en smidigare spelupplevelse, oavsett om du spelar i ljusa miljöer eller i rum med LED-belysning.

Böjd spelskärm som visar en robotkaraktär i en futuristisk miljö, med UL-certifieringar nedan.

*Alla bilder som visas är simulerade och endast avsedda för illustrationsändamål.

*LG WOLED har verifierats av UL som flimmerfri, fri från obehaglig bländning och Low Blue Light.

*Certifikatnummer: Flimmerfri skärm (OLED) - A196009, fri från obehaglig bländning - V563481 (förhållanden för UGR mindre än 22), Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V734051.

*Ovanstående funktion kan variera beroende på användarens datormiljö eller förhållanden.

2 ÅRS INBRÄNNINGSGARANTI för UltraGear OLED-spelskärm.

2 ÅRS GARANTI för UltraGear OLED-spelskärmar

2 år från det ursprungliga inköpsdatumet och endast interna och funktionella delar, inklusive OLED-skärmpanel.

*Begränsad garanti. Regler och villkor kan variera beroende på land.

Tryckankare-hastighet..

Tryckankare-hastighet..

Racingspelscen med extremt snabb 0,03ms (GtG) svarstid och en snabb uppdateringsfrekvens på 240Hz.

0,03ms (GtG) hastighet,
240Hz smidigt spelande

Ger dig snabba svarstider på 0,03ms (GtG) och en snabb uppdateringsfrekvens på 240Hz, vilket minskar reverse ghosting för kristallklara, flytande bilder. Dyk in i mer uppslukande spel med varje bildruta.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

Allt-i-ett USB-C för responsivt spelande

Anslut din bärbara dator till skärmen med en USB-C-kabel för upp till 65W strömförsörjning, vilket eliminerar behovet av en separat adapter. Njut av WQHD-upplösning och en uppdateringsfrekvens på 240Hz via DP 1.4 eller HDMI 2.1 så att ditt spel förblir ostört.

En 34-tums spelskärm är placerad i mitten av skrivbordet med olika IT-enheter placerade runt den.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

*För att det ska fungera korrekt krävs USB Type-C™-kabeln för att ansluta USB Type-C™-porten till skärmen.

*Den stöder en uppdateringsfrekvens på upp till QHD@240Hz. Ett grafikkort som stöder DP 1.4- eller HDMI 2.1-kabel krävs för att det ska fungera korrekt.

*Grafikkortet ingår INTE i paketet.

*USB-C-, DP- och HDMI-kablar ingår i paketet.

Smidiga rörelser,
oändligt spel

Vår skärm med ClearMR 13000, överträffar VESA-tester med en Klar rörelse-grad på över 12 500. Den fångar den subtila suddigheten som uppstår runt kanterna på rörliga objekt och visar snabba rörelser med fina detaljer.

Bild av en grön bil på en bana.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

*Funktionens prestanda jämförs med modeller som inte använder synkteknik.

*Fel eller fördröjningar kan uppstå beroende på nätverksanslutningen.

Avancerade spelfunktioner

•Låg latens minskar ingångslagg för svar i realtid.

•Black Stabilizer ljusar upp mörka scener för att hjälpa spelare se fiender och detaljer.

•Korshår förbättrar din precision med träffsäkerhet. 

•FPS-räknare visar din bildhastighet i realtid.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

*Korshår-funktionen är inte tillgänglig när FPS-räknaren är aktiverad.

*FPS-räknaren kan visa ett värde som överskrider skärmens maximala uppdateringsfrekvens.

*FPS(Frame Per Second)-räknare: Mäter antal bildrutor per sekund.

Fördjupa dig i en värld av dator- och konsolspel!

LG UltraGear™-skärmar ger smidigt, responsivt spel för både dator och konsol, oavsett om du dyker in i snabb action eller utforskar stora öppna världar. De har stöd för HDMI 2.1 och erbjuder flexibel kompatibilitet – från tangentbord och mus till joystick – tillsammans med flytande rörelser, låg latens och livfulla detaljer för en optimerad spelupplevelse över olika genrer och plattformar.

En böjd spelskärm som visar ett racingspel med en röd superbil i en neonupplyst stad. Andra spelscener flyter runt på skärmen. En vit konsolkontroll är placerad framför för att lyfta fram konsolspel.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

**Stöd för bredd–höjd-förhållande kan variera beroende på konsol. Justera dina skärminställningar för att säkerställa optimal spelprestanda.

Tryckankare-teknik

Tryckankare-teknik

Närbild av ett skärmstativ med en ansluten hörlurskabel och DTS Headphone X-logotyp visas.

4-polig hörlursutgång

Koppla in dig för en uppslukande ljudupplevelse

Njut av spel med sömlös röstchatt via den 4-poliga hörlursutgången. Bli helt uppslukad av det virtuella 3D-ljudet som drivs av DTS Headphone:X, medan de inbyggda 7 W x 2-högtalarna med Depth-Sound-teknik ger en kraftfull, dynamisk ljudupplevelse.

*Headset säljs separat.

Blockbaserad, exakt kontroll av ljusstyrkan gör att mörka områden ser mörkare ut och högdagrar blir ljusare för otrolig detaljrikedom.

Sömlöst spelande som drivs av LG Switch

LG Switch optimerar din skärm. Anpassa bilden med en snabbtangent. Dessutom kan du dela upp skärmen i 11 alternativ och snabbt starta din videosamtalsplattform, vilket gör det ännu bekvämare.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

*För att ladda ner den senaste versionen av LG Switch-appen, besök LG.com.

LG Switch-app guide

Justera dina skärminställningar enkelt med LG Switch-appen.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

*För att ladda ner den senaste versionen av LG Switch-appen, besök LG.com.

Skyddar OLED via On-Screen Display

Genom On-Screen Display justerar du OLED-ljusstyrkan och aktiverar skyddsinställningar för att förhindra efterbilder eller inbränning, vilket gör att du kan njuta av överlägsen OLED-bildkvalitet längre. Dessutom kan spelare även enkelt anpassa sina spelinställningar för optimal prestanda.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

Stökfri, elegant design

Det stökfria L-stativet och den eleganta designen är utformade att spara skrivbordsutrymme och minska döda områden för att hålla det rent och effektivt. Upplev vår hexagonbelysning och en praktiskt taget kantlös 4-sidig ren design med en helt justerbar bas med svängning, lutning och höjd.

Ikon för svängningsjusterbar.

Svängningsfunktion

Ikon för lutningsjusterbar.

Lutning

Ikon för höjdjusterbar.

Höjd

Kantlös design-ikon.

Kantlös design

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

Skriv ut

Alla specifikationer

ANSLUTNING

  • DisplayPort

    JA(1ea)

  • DP-version

    1.4 (DSC)

  • HDMI

    JA(2ea)

  • Hörlursutgång

    4-Pole(Sound+Mic)

  • USB nedströmsport

    JA(2ea/ver3.0)

  • USB-C

    JA(1ea)

  • USB-C (dataöverföring)

    JA

  • USB-C (strömförsörjning)

    65W

DISPLAY

  • Betraktningsvinkel (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Bildförhållande

    21:9

  • Färgomfång (typ)

    DCI-P3 98.5% (CIE1976)

  • Kontrastförhållande (typ)

    1500000:1

  • Krökning

    800R

  • Storlek [cm]

    86.2

  • Storlek [tum]

    33.9

  • Färgdjup (antal färger)

    1.07B

  • Svarstid

    0.03ms (GTG)

  • Färgomfång (Min.)

    DCI-P3 94% (CIE1976)

  • Kontrastförhållande (Min.)

    1200000:1

  • Ljusstyrka (Min.) [cd/m²]

    250cd/㎡

  • Ljusstyrka (typ.) [cd/m²]

    275cd/m²

  • Paneltyp

    OLED

  • Pixelavstånd [mm]

    0.231 × 0.231 mm

  • Uppdateringsfrekvens (Max.) [Hz]

    240

  • Upplösning

    3440 x 1440

FUNKTIONER

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Pro

  • Färgsvaghet

    JA

  • FPS-räknare

    JA

  • Användardefinierad nyckel

    JA

  • Automatisk ingångsomkopplare

    JA

  • HDR 10

    JA

  • HDR-effekt

    JA

  • Dynamisk synkronisering av åtgärder

    JA

  • Färgkalibrerad i fabrik

    JA

  • Hårkors

    JA

  • Kalibrering av HW

    HW Calibration Ready

  • Läsarläge

    JA

  • PBP

    2PBP

  • PIP

    JA

  • Smart energibesparing

    JA

  • Stabilisator för svart

    JA

  • VRR

    JA

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • RGB LED-belysning

    Unity Hexagon Lighting

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR True Black 400

INFORMATION

  • År

    Y25

  • Produktnamn

    UltraGear

KRAFT

  • AC-ingång

    100~240V (50/60Hz)

  • Strömförbrukning (Energy Star)

    32W

  • Strömförbrukning (Max.)

    43.33W

  • Strömförbrukning (DC av)

    Less than 0.3W

  • Strömförbrukning (viloläge)

    Less than 0.5W

LJUD

  • Högtalare

    7W x 2

MÅTT/VIKTER

  • Dimension med stativ (B x H x D) [mm]

    784.1x580.4x291.8mm(UP)/ 784.1x470.4x291.8mm(Down)

  • Dimension utan stativ (B x H x D) [mm]

    784.1x358.3x167.1mm

  • Dimension vid leverans (B x H x D) [mm]

    927 x 295 x 550mm

  • Vikt vid leverans [kg]

    15.1kg

  • Vikt med stativ [kg]

    10.4kg

  • Vikt utan stativ [kg]

    6.2kg

MEKANISK

  • Justering av bildskärmens position

    Tilt/Height/Swivel

  • Väggmonterbar [mm]

    100 x 100mm

SW-TILLÄMPNING

  • Dubbel kontrollenhet

    JA

  • LG kalibreringsstudio (True Color Pro)

    JA

TILLBEHÖR

  • Displayport

    JA(1ea)

  • HDMI

    JA(2ea)

  • USB-C

    JA(1ea)

  • HDMI (Färg/Längd)

    JA (ver 2.1)

EFTERLEVNADSINFORMATION

MER EFTERLEVNADSINFORMATION
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Säkerhetsinformationen för tillbehör ingår i säkerhetsinformationen för produkten och tillhandahålls inte separat.

Delbetala med Klarna
Betala för dina LG produkter tryggt med Klarna! Nu med 0% ränta upp till 12 månader för ordrar från 9 990 kr och uppåt.
Så här fungerar det
  • 1. Shoppa smidigare
    Köp det du älskar med Klarna. Det är precis som shopping ska vara – enkelt, säkert och roligt
  • 2. Dela upp
    Betala lite då och då. Genom att dela upp din betalning kan du köpa nu och sprida dina kostnader upp till 36 månader. Nu med 0% ränta upp till 12 månader, för ordrar från 9 990 kr och uppåt
  • 3. Betala senare
    Betala inom 30 dagar. Få din order och betala bara för det du väljer att behålla, utan räntor eller avgifter.
Observera att det kan förekomma små avvikelser i beräkningen av månadskostnaden och den totala kostnaden.Det slutliga beloppet visas på Klarnas webbplats när du slutför köpet.
Representativt exempel

För ett representativt exempel vid ett kreditköp på 12 000 kronor och 12 månader räntefritt är räntan 0 %, månatlig administrationsavgift 0 kronor och en uppläggningsavgift på 0 kronor tillkommer. Den effektiva räntan blir 0% och totalt att betala 12 000 kronor.

Att låna kostar pengar!

Om du inte kan betala tillbaka skulden i tid riskerar du en betalningsanmärkning. Det kan leda till svårigheter att få hyra bostad, teckna abonnemang och få nya lån. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på konsumentverket.se

 