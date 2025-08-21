We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG UltraGear™ 39-tums OLED 240Hz WQHD böjd spelskärm | 0,03ms (GtG), DisplayHDR True Black 400, USB-C (PD 65 W) och HDMI 2.1
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.
SKÄRM
39-tums OLED med WQHD
21:9 UltraWide 800R
DisplayHDR True Black 400
och DCI-P3 98,5 %
HASTIGHET
Svarstid på 0,03ms (GtG)
Uppdateringsfrekvens på 240Hz
USB-C (PD 65 W) och HDMI 2.1
AMD FreeSync™ Premium Pro
VESA Certified AdaptiveSync
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
TEKNIK
DTS Headphone:X
LG Switch
OnScreen Display
UltraWide-vy med OLED med djupa svärtor
39-tums WQHD-skärmen (3440x1440) erbjuder en 34 % bredare vy än vanliga 16:9-skärmar, vilket ger skarpa och tydliga bilder över hela den expansiva skärmen. Denna WQHD OLED visar djärvt mörkare skuggor, starkare ljus och livfulla färger för spel i alla miljöer.
**Bland LG OLED-spelskärmar med MLA+ är SDR-ljusstyrkan 37,5 % högre än tidigare modeller (27GR95QE, 39GR95QE) baserat på publicerade specifikationer.
Välj brett. Inte kort.
21:9 UltraWide är perfekt för spel
Den 21:9 böjda OLED-skärmen ger en uppslukande upplevelse för både spel och underhållningsinnehåll, tack vare dess balanserade och optimerade bildförhållande.
The 21:9 curved OLED monitor provides an immersive and captivating experience with a balanced and optimized aspect ratio.
Den idealiska 800R-böjningen
Fördjupa dig i 800R-böjningen för ett konsekvent synfält på ett skrivbord, utformad för att matcha naturlig syn och placerar dig mitt i böjningens centrum. Med en konsekvent betraktningsvinkel på 90 grader över hela skärmen ger den intensiv, förvrängningsfri grafik när du utforskar speluniversumet.
*Tittarupplevelsen kan variera beroende på avståndet från skärmen och användarens hållning.
Djupare svärtor,
realistiska färger
Upplev oöverträffat djup och levande realism med VESA DisplayHDR true black 400, som ger detaljerade svärtor även i de mörkaste scenerna. Med ett kontrastförhållande på 1,5M, DCI-P3 98,5 % (typiskt) färgomfång visas färger med realistiska detaljer, precis som ursprungligen tänkt.
*1,5m:1 är kontrastförhållandet vid 25 % APL (average picture lever, genomsnittlig bildnivå) vilket anges som en procentsats och hänvisar till värdet mellan svärtor och referensnivån för vitt.
Avancerad teknik för ögonkomfort
med tre UL-verifieringar
LG WOLED har en anti-glare-finish och avancerade ögonkomforttekniker som minimerar frustrerande reflektioner för ögonkomfort och kristallklar spelprestanda med konsekvent klarhet. Med UL-verifieringar på viktiga områden – som begränsar skadlig exponering för blått ljus och förhindrar distraktioner från flimrande ljus – främjar dessa tekniker den visuella komforten och bidrar till en smidigare spelupplevelse, oavsett om du spelar i ljusa miljöer eller i rum med LED-belysning.
Curved gaming monitor showing a robot character in a futuristic setting, with UL certifications below.
*LG WOLED har verifierats av UL som flimmerfri, fri från obehaglig bländning och Low Blue Light.
*Certifikatnummer: Flimmerfri skärm (OLED) - A196009, fri från obehaglig bländning - V563481 (förhållanden för UGR mindre än 22), Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V739051.
*Ovanstående funktion kan variera beroende på användarens datormiljö eller förhållanden.
*Begränsad garanti. Regler och villkor kan variera beroende på land.
Allt-i-ett USB-C för responsivt spelande
Anslut din bärbara dator till skärmen med en USB-C-kabel för upp till 65W strömförsörjning, vilket eliminerar behovet av en separat adapter. Njut av WQHD-upplösning och en uppdateringsfrekvens på 240Hz via DP 1.4 eller HDMI 2.1 så att ditt spel förblir ostört.
A 39-inch gaming monitor is positioned in the center of the desk, with various IT devices placed around it.
*För att det ska fungera korrekt krävs USB Type-C™-kabeln för att ansluta USB Type-C™-porten till skärmen.
*Den stöder en uppdateringsfrekvens på upp till QHD@240Hz. Ett grafikkort som stöder DP 1.4- eller HDMI 2.1-kabel krävs för att det ska fungera korrekt.
*Grafikkortet ingår INTE i paketet.
*USB-C-, DP- och HDMI-kablar ingår i paketet.
Smidiga rörelser,
oändligt spel
Vår ClearMR 13000-certifierade skärm överträffar VESA-tester med en Klar rörelse-grad på över 12 500. Den fångar den subtila suddigheten som uppstår runt kanterna på rörliga objekt och visar snabba rörelser med fina detaljer.
Image of a green car racing on a track.
*Funktionens prestanda jämförs med modeller som inte använder synkteknik.
*Fel eller fördröjningar kan uppstå beroende på nätverksanslutningen.
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
Denna skärm är en NVIDIA-testad och officiellt validerad G-SYNC® Compatible-skärm, vilket ger dig en bra spelupplevelse med avsevärt minskad tearing eller hack.
VESA certified AdaptiveSync
Med VESA AdaptiveSync Display-certifiering, inriktad på spel med avsevärt högre uppdateringsfrekvenser och låg latens. Njut av mjukare, tearing-fri spelbild och flimmerfri videouppspelning.
AMD FreeSync™ Premium Pro
Med FreeSync™ Premium Pro-teknik kan spelare uppleva sömlösa, flytande rörelser i högupplösta och snabba spel. Det minskar tearing och hack.
Avancerade spelfunktioner
•Låg latens minskar ingångslagg för svar i realtid.
•Black Stabilizer ljusar upp mörka scener för att hjälpa spelare se fiender och detaljer.
•Korshår förbättrar din precision med träffsäkerhet.
•FPS-räknare visar din bildhastighet i realtid.
*Korshår-funktionen är inte tillgänglig när FPS-räknaren är aktiverad.
*FPS-räknaren kan visa ett värde som överskrider skärmens maximala uppdateringsfrekvens.
*FPS(Frame Per Second)-räknare: Mäter antal bildrutor per sekund.
Fördjupa dig i en värld av dator- och konsolspel!
LG UltraGear™-skärmar ger smidigt, responsivt spel för både dator och konsol, oavsett om du dyker in i snabb action eller utforskar stora öppna världar. De har stöd för HDMI 2.1 och erbjuder flexibel kompatibilitet – från tangentbord och mus till joystick – tillsammans med flytande rörelser, låg latens och livfulla detaljer för en optimerad spelupplevelse över olika genrer och plattformar.
**Stöd för bredd–höjd-förhållande kan variera beroende på konsol. Justera dina skärminställningar för att säkerställa optimal spelprestanda.
*Headset säljs separat.
*För att ladda ner den senaste versionen av LG Switch-appen, besök LG.com.
LG Switch-app guide
Justera dina skärminställningar enkelt med LG Switch-appen.
*För att ladda ner den senaste versionen av LG Switch-appen, besök LG.com.
Skyddar OLED via On-Screen Display
Genom On-Screen Display justerar du OLED-ljusstyrkan och aktiverar skyddsinställningar för att förhindra efterbilder eller inbränning, vilket gör att du kan njuta av överlägsen OLED-bildkvalitet längre. Dessutom kan spelare även enkelt anpassa sina spelinställningar för optimal prestanda.
Stökfri, elegant design
Det stökfria L-stativet och den eleganta designen är utformade att spara skrivbordsutrymme och minska döda områden för att hålla det rent och effektivt. Upplev vår hexagonbelysning och en praktiskt taget kantlös 4-sidig ren design med en helt justerbar bas med svängning, lutning och höjd.
Alla specifikationer
ANSLUTNING
DisplayPort
JA(1ea)
DP-version
1.4 (DSC)
HDMI
JA(2ea)
Hörlursutgång
4-Pole(Sound+Mic)
USB nedströmsport
JA(2ea/ver3.0)
USB-C
JA(1ea)
USB-C (dataöverföring)
JA
USB-C (strömförsörjning)
65W
DISPLAY
Betraktningsvinkel (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Bildförhållande
21:9
Färgomfång (typ)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
Kontrastförhållande (typ)
1500000:1
Krökning
800R
Storlek [cm]
99.1
Storlek [tum]
39
Färgdjup (antal färger)
1.07B
Svarstid
0.03ms (GTG)
Färgomfång (Min.)
DCI-P3 94% (CIE1976)
Kontrastförhållande (Min.)
1200000:1
Ljusstyrka (Min.) [cd/m²]
250cd/㎡
Ljusstyrka (typ.) [cd/m²]
275cd/m²
Paneltyp
OLED
Pixelavstånd [mm]
0.266 x 0.266mm
Uppdateringsfrekvens (Max.) [Hz]
240
Upplösning
3440 x 1440
FUNKTIONER
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
Färgsvaghet
JA
FPS-räknare
JA
Användardefinierad nyckel
JA
Automatisk ingångsomkopplare
JA
HDR 10
JA
HDR-effekt
JA
Dynamisk synkronisering av åtgärder
JA
Färgkalibrerad i fabrik
JA
Hårkors
JA
Kalibrering av HW
HW Calibration Ready
Läsarläge
JA
PIP
JA
PBP
2PBP
Smart energibesparing
JA
Stabilisator för svart
JA
VRR
JA
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
RGB LED-belysning
Unity Hexagon Lighting
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR True Black 400
INFORMATION
År
Y25
Produktnamn
UltraGear
KRAFT
AC-ingång
100~240V (50/60Hz)
Strömförbrukning (Energy Star)
37.8W
Strömförbrukning (Max.)
50.35
Strömförbrukning (DC av)
Less than 0.3W
Strömförbrukning (viloläge)
Less than 0.5W
LJUD
Högtalare
7W x 2
MÅTT/VIKTER
Dimension med stativ (B x H x D) [mm]
887.8 x 605.7 x 322.8mm (UP) / 887.8 x 495.7 x 322.8mm (Down)
Dimension utan stativ (B x H x D) [mm]
887.8 x 404.4 x 198.0mm
Dimension vid leverans (B x H x D) [mm]
985 x 338 x 550mm
Vikt vid leverans [kg]
17.5kg
Vikt med stativ [kg]
11.45kg
Vikt utan stativ [kg]
7.3kg
MEKANISK
Justering av bildskärmens position
Tilt/Height/Swivel
Väggmonterbar [mm]
100 x 100mm
SW-TILLÄMPNING
Dubbel kontrollenhet
JA
LG kalibreringsstudio (True Color Pro)
JA
TILLBEHÖR
Displayport
JA(1ea)
HDMI
JA(2ea)
USB-C
JA(1ea)
HDMI (Färg/Längd)
JA(ver 2.1)
EFTERLEVNADSINFORMATION
- filtillägg:pdf
- filtillägg:pdf
- filtillägg:pdf
- filtillägg:pdf
- filtillägg:pdf
- filtillägg:pdf
- filtillägg:pdf
- filtillägg:pdf
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Säkerhetsinformationen för tillbehör ingår i säkerhetsinformationen för produkten och tillhandahålls inte separat.
