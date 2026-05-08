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27-tums UltraGear evo GM9, Hyper Mini LED 5K-spelskärm

27-tums UltraGear evo GM9, Hyper Mini LED 5K-spelskärm

27GM950B-B
Vy framifrån av 27-tums UltraGear evo GM9, Hyper Mini LED 5K-spelskärm 27GM950B-B
Vy framifrån av 27-tums UltraGear evo GM9, Hyper Mini LED-spelskärm med Dual Mode (5K 165Hz eller QHD 330Hz) (27GM950B), som visar spelbilder
Höger sidovy
Vy bakifrån
Vy framifrån av skärmen som visar levande spelbilder på skärmen
Jämförelse med delad bild som visar förbättrad ljusstyrka, framhäver mer levande och detaljerade bilder
Vinklad vy av bildskärmen som visar HDR-spelbilder med ljusa högdagrar och djupa skuggor
Jämförelse med delad skärm som visar minskad blooming för tydligare, mer definierade spelbilder
Jämförelse med delad bild framhäver skarpare detaljer och klarhet med ultrahög 5K-upplösning
Jämförelse med delad bild visar förbättrad bildkvalitet med AI-uppskalning för skarpare, mer detaljerade bilder
Jämförelse med delad bild som framhäver förbättrad klarhet och skarpare text med högre pixeldensitet
Bilder med flera scener visar upp uppdateringsfrekvenser med dubbla lägen optimerade för olika spelgenrer
Jämförelse med delad skärm som illustrerar smidigare rörelser och minskad tearing för mer uppslukande spel
Vy framifrån av bildskärmen som är ansluten till flera enheter, vilket framhäver mångsidig höghastighetsanslutning
Vinklad vy av skärmen som visar AI-förbättrat ljud med tydligare och mer uppslukande ljud
Vy framifrån av 27-tums UltraGear evo GM9, Hyper Mini LED 5K-spelskärm 27GM950B-B
Vy framifrån av 27-tums UltraGear evo GM9, Hyper Mini LED-spelskärm med Dual Mode (5K 165Hz eller QHD 330Hz) (27GM950B), som visar spelbilder
Höger sidovy
Vy bakifrån
Vy framifrån av skärmen som visar levande spelbilder på skärmen
Jämförelse med delad bild som visar förbättrad ljusstyrka, framhäver mer levande och detaljerade bilder
Vinklad vy av bildskärmen som visar HDR-spelbilder med ljusa högdagrar och djupa skuggor
Jämförelse med delad skärm som visar minskad blooming för tydligare, mer definierade spelbilder
Jämförelse med delad bild framhäver skarpare detaljer och klarhet med ultrahög 5K-upplösning
Jämförelse med delad bild visar förbättrad bildkvalitet med AI-uppskalning för skarpare, mer detaljerade bilder
Jämförelse med delad bild som framhäver förbättrad klarhet och skarpare text med högre pixeldensitet
Bilder med flera scener visar upp uppdateringsfrekvenser med dubbla lägen optimerade för olika spelgenrer
Jämförelse med delad skärm som illustrerar smidigare rörelser och minskad tearing för mer uppslukande spel
Vy framifrån av bildskärmen som är ansluten till flera enheter, vilket framhäver mångsidig höghastighetsanslutning
Vinklad vy av skärmen som visar AI-förbättrat ljud med tydligare och mer uppslukande ljud

Huvudfunktioner

  • 27-tums 5K (5120x2880) Hyper Mini LED-skärm, 218 PPI
  • Hyper Mini LED-skärm, 1250 nits (topp) ljusstyrka
  • VESA DisplayHDR™ 1000 med DCI-P3 99 % (Typ.)
  • Dual-Mode (5K 165Hz ↔ QHD 330Hz), 1ms (GtG) svarstid
  • DP 2.1 (UHBR 20), USB-C (PD 90W), HDMI 2.1
  • AI Sound & AI Scene Optimization
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Prisbelönt excellens

En bild av vit CES 2026 Honoree Award-logotyp

CES Innovation Awards - pristagare 2026

Inom gaming och eSports

*CES Innovation Awards baseras på beskrivande material som skickats till domarna. CTA verifierade inte riktigheten av någon inlämning eller av några påståenden och testade inte produkten som fick priset.

UltraGear™ evo AI-logotyp i ett futuristiskt, neonbelyst rum.

UltraGear™ evo AI-logotyp i ett futuristiskt, neonbelyst rum.

27-tums UltraGear evo GM9, Hyper Mini LED 5K-spelskärm (27GM950B) med ultrahög ljusstyrka

27-tums UltraGear evo GM9, Hyper Mini LED 5K-spelskärm (27GM950B) med ultrahög ljusstyrka

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.

UltraGear 27-tums Mini LED 5K-spelskärm (27GM950B) med AI-uppskalning, utan blooming, 1250 nits, 218 PPI, Dual-Mode upp till 330Hz, HDR 1000

UltraGear 27-tums Mini LED 5K-spelskärm (27GM950B) med AI-uppskalning, utan blooming, 1250 nits, 218 PPI, Dual-Mode upp till 330Hz, HDR 1000

*27GM950B erbjuder en maximal ljusstyrka på 1250 nits, mätt under interna testförhållanden. Faktisk ljusstyrka kan variera beroende på användningsmiljö.

**Baserat på publicerade specifikationer för spelskärmar från och med mars 2026 är LG 27GM950B den första spelskärmen som stöder AI-uppskalning till 5K-upplösning.

***27GM950B stöder Dual-Mode med uppdateringsfrekvenser på 165Hz vid 5K och 330Hz vid QHD.

Nästa generations Hyper Mini LED.

Nästa generations Hyper Mini LED.

Den ljusare och skarpare
ultimata 5K-spelskärmen.

LG UltraGear evo AI GM9 introducerar Hyper Mini LED, nästa generationens skärmteknik, utformad för att möjliggöra ultrahög ljusstyrka och ultrahög upplösning för gaming i 5K.

Ultrahög ljusstyrka på 1250 nits*

27GM950B drivs av nästa generations Hyper Mini LED-teknik och når upp till 1 250 nits maximal ljusstyrka, vilket uppnår VESA DisplayHDR™ 1000. Dess ultrahöga ljusstyrka hjälper till att upprätthålla tydliga och konsekventa spelbilder även i ljusa inomhusmiljöer, vilket möjliggör högkvalitativ gameplay.

UltraGear-spelskärm (27GM950B) som visar ljusa högdagrar och djupa skuggor med DisplayHDR 1000 och 99 % DCI-P3

*27GM950B erbjuder en maximal ljusstyrka på 1250 nits, mätt under interna testförhållanden. Faktisk ljusstyrka kan variera beroende på användningsmiljö.

**Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionerna och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.

HDR 1000.
Explosiva högdagrar och exakta skuggor.

VESA certified DisplayHDR™ 1000 förbättrar kontrasten för att avslöja intensiva högdagrar och förfinade skuggor i spel. Ljusa effekter ser mer levande och tydligt definierade ut, medan mörka scener behåller textur och klarhet, utan att förlora detaljer. Färger visas med hög återgivning i DCI-P3 99% (typ) färgskala.

UltraGear-spelskärm (27GM950B) som visar ultrahög ljusstyrka och klarhet på 1250 nits med Hyper Mini LED

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.

Spelbilder utan blooming

Med 1,5x fler lokala dimningszoner (2 304 zoner) och 5,9x fler lysdioder (9 216 lysdioder) än konventionella Mini LED* ger Hyper Mini LED överlägsen ljusstyrka och tydliga bilder. Dessutom minimerar Zero Optical Distance-tekniken avståndet mellan panel och bakgrundsbelysning till nästan noll, vilket effektivt minskar bleeding och blooming.

UltraGear-spelskärm (27GM950B) utan blooming med Hyper Mini LED jämfört med konventionell Mini LED

Hyper Mini LED

UltraGear-spelskärm (27GM950B) utan blooming med Hyper Mini LED jämfört med konventionell Mini LED

Konventionell Mini LED*

*Baserat på interna jämförelser med LG:s tidigare Mini LED-modell (27GR95UM).

**Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionerna och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.

Ultrahögupplöst gaming i 5K.
Skarpare detaljer i varje pixel.

Upplev förfinad klarhet med den 27-tums 5K-skärmen (5120×2880). Jämfört med FHD (1 920 × 1 080) ger 5K-upplösning (5 120 × 2 880) dramatiskt skarpare detaljer och förbättrad visuell definition, vilket skapar en rikare och mer uppslukande visuell upplevelse.

Displayväxling från 27-tums 16:9 FHD till ultrahög 5K-upplösning, vilket framhäver ökad detaljrikedom och inlevelse i gameplay

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.

Världens första 5K AI-uppskalning.
Ingen GPU-uppgradering krävs.*

UltraGear evo™:s inbyggda processor driver 5K AI-uppskalning, vilket intelligent uppgraderar innehållet till 5K-upplösning från alla enheter. Utan ytterligare GPU- eller hårdvaruuppgraderingar kan den intelligent skala upp innehåll för att leverera skarpare detaljer och förbättrad upplösning.**

UltraGear-spelskärm (27GM950B) med inbyggd AI-uppskalning till 5K, vilket uppgraderar innehållet utan GPU-uppgradering

med AI-uppskalning

UltraGear-spelskärm (27GM950B) med inbyggd AI-uppskalning till 5K, vilket uppgraderar innehållet utan GPU-uppgradering

utan AI-uppskalning

*Baserat på publicerade specifikationer för spelskärmar från och med mars 2026 är LG 27GM950B den första spelskärmen som stöder AI-uppskalning till 5K-upplösning.

**Uppskalningsprestanda kan variera beroende på ingångskällans kvalitet. Ingen GPU-uppgradering krävs för AI-uppskalningsfunktionalitet. En kompatibel extern enhet (PC/GPU/konsol) krävs för spel.

***Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

Hög klarhet med 218 PPI för både
spel och produktivitet

Med en hög PPI på 218 (Pixels Per Inch) ger den en exakt spelupplevelse och bättre produktivitet. Under spelets gång visas texter i spelet, användargränssnitt och fina detaljer skarpare och mer definierade, vilket gör HUD (Head-Up Display), menyer och information på skärmen lättare att läsa. Det förbättrar även tydligheten för textbaserade uppgifter såsom dokumentredigering, webbsurfning eller programmering.

Hög PPI-precision för spel

Hög PPI-klarhet för produktivitet

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.

Optimerade uppdateringsfrekvenser för varje genre med Dual-Mode

Matcha din speltyp sömlöst med den perfekta uppdateringsfrekvensen med VESA Certified Dual-Mode – växla enkelt från 165Hz vid 5K för AAA-spel såsom RPG-titlar och äventyr till 330Hz vid QHD för snabba spel såsom FPS och racing.

LG UltraGear-spelskärm (27GM950B) stöder Dual Mode, som erbjuder 165Hz vid 5K och 330Hz vid QHD för spel från RPG till FPS

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.

1ms (GtG). Snabb svarstid för spel.

Svarstiden på 1ms (GtG) är byggd för att minska spökbilder, vilket hjälper till att upprätthålla tydligare skärmövergångar för smidigare och mer responsiv gameplay.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.

Smidiga rörelser för mer inlevelse

Minimera tearing och fördröjningar med NVIDIA® G-SYNC® Compatible och AMD FreeSync Premium-teknik. Upplev avsevärt minskad tearing och lagg för smidiga bilder med minimerad rörelseoskärpa och spökbilder.

UltraGear-spelskärmen (27GM950B) ger dig smidigt racing gameplay utan tearing med NVIDIA G-SYNC och AMD FreeSync Premium

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.

Senaste anslutningarna för din kraftfulla, framtidssäkrade spelstation

LG UltraGear evo AI 27GM950B har det senaste utbudet av portar, inklusive DisplayPort 2.1 (UHBR 20), USB Type-C (PD 90W) och HDMI 2.1, för sömlös anslutning till ett brett utbud av spelenheter, för att ge dig din ultimata spelstation. LG UltraGear evo AI är utrustad med DisplayPort 2.1 (UHBR 20) och ger den höga dataöveringen som krävs för högupplösta spel med hög bildfrekvens på högpresterande GPU:er för rena bilder och smidigare spelupplevelser. USB Type-C stöder skärmutgång, dataöverföring och upp till 90W enhetsladdning samtidigt via en enda kabel. HDMI 2.1 ger stabila anslutningar med konsoler och andra enheter.

UltraGear-spelskärm (27GM950B) ansluten till en dator, bärbar dator och konsol via DisplayPort 2.1, USB Type-C och HDMI 2.1

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.

AI Sound för tydligare, mer uppslukande spel

AI Sound separerar intelligent enskilda ljud och anpassar sig till gameplay för en mer uppslukande ljudbild, vilket skapar en virtuell ljudupplevelse med 7.1.2 kanaler. Genom 7W×2 inbyggda stereohögtalare eller hörlurar förblir rösterna tydliga även i intensiva eldstrider, medan signaler som närmande fotsteg förblir lätta att upptäcka under spel.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.

AI Scene Optimization för optimala visningsinställningar

AI Scene Optimization känner igen vad som visas på skärmen och justerar automatiskt viktiga bildinställningar såsom färgtemperatur, färgförstärkning och skärpa för att matcha varje innehållstyp – inklusive lägen för Office, Animation, Movie, Game och Sports.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.

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Alla specifikationer

EFTERLEVNADSINFORMATION

MER EFTERLEVNADSINFORMATION
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Säkerhetsinformationen för tillbehör ingår i säkerhetsinformationen för produkten och tillhandahålls inte separat.
För att lära dig mer om hur den här produkten hanterar data och dina rättigheter som användare, besök ”Datatäckning och specifikationer” på LG Privacy

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