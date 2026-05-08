27-tums UltraGear evo GM9, Hyper Mini LED 5K-spelskärm

*27GM950B erbjuder en maximal ljusstyrka på 1250 nits, mätt under interna testförhållanden. Faktisk ljusstyrka kan variera beroende på användningsmiljö.

**Baserat på publicerade specifikationer för spelskärmar från och med mars 2026 är LG 27GM950B den första spelskärmen som stöder AI-uppskalning till 5K-upplösning.

***27GM950B stöder Dual-Mode med uppdateringsfrekvenser på 165Hz vid 5K och 330Hz vid QHD.