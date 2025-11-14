We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG 34" UltraGear™ OLED 160Hz WQHD Curved Gaming Monitor | AMD FreeSync™ Premium
Huvudfunktioner
- 34-inch WQHD (3440x1440) OLED display
- 160Hz refresh rate/ 1ms MBR
- NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™ Premium / VESA Certified AdaptiveSync
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.
Expandera skärmens yta för spel
WQHD-skärmen (3440 x 1440) på 34 tum ger en 34 % bredare vy, vilket gör att spelare kan se fler detaljer på spelskärmen.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.
Känn stridens hetta med intensiva färger
Vår skärm stöder HDR 10 och erbjuder 99 % sRGB-täckning för ett brett färgspektrum som möjliggör högkvalitativ färgåtergivning för en uppslukande spelupplevelse. Det gör det möjligt för spelare att uppleva dramatiska slagfält på det sätt som avses av spelutvecklarna.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.
*1 ms Motion Blur Reduction orsakar sänkt luminans, och följande funktioner kan inte användas när det är aktiverat: AMD FreeSync™ Premium/DAS (Dynamic Action Sync)
*Flimmer kan förekomma under 1 ms MBR-drift.
Klarare, mjukare och snabbare
Med FreeSync™ Premium-teknik kan spelare uppleva sömlösa, flytande rörelser i högupplösta och snabba spel. Det ger en avsevärd minskning av tearing och hack.
A knight character wearing a red cape and holding a large shield and sword, the left screen is split in two and is blurred and the right screen is expressed clearly, and there is an AMD FreeSync Premium logo at the bottom right.
Dynamic Action Sync
Dynamic Action Sync minskar ingångslagg så att spelare kan uppfatta kritiska ögonblick i realtid och reagera snabbt.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.
Black Stabiliser
Black Stabilizer hjälper spelare att upptäcka krypskyttar som lurar i de mörkaste hörnen och snabbt navigera genom blixtexplosioner.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.
Hårkors
Målpunkten är fixerad i mitten för att förbättra precisionen vid skott.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.
Inlevelsefull spelupplevelse
Denna strömlinjeformade skärm har en tunn ram på en tresidig, praktiskt taget kantlös, design och inga distraktioner från den bländande exakta, verklighetstrogna bilden medan 2 x 5 W stereohögtalare med MaxxAudio® fullbordar din uppslukande upplevelse.
A red racing car speeds down the road against the backdrop of a city lined with gorgeous, tall buildings, with an Ultra Gear monitor in front and a game controller on the lower left. The sound is expressed dynamically through MaxxAudio speakers on both sides of the monitor.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.
Stökfri, elegant design
Upplev vår sexkantiga belysning och en praktiskt taget kantlös 3-sidig design med en helt justerbar bas med justeringar för svängning, lutning och höjd. Det stökfria L-stativet är utformat för att spara skrivbordsutrymme och minska döda områden för att hålla det rent och effektivt.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.
Viktiga specifikationer
Display - Storlek [tum]
34
Display - Upplösning
3440 x 1440
Display - Paneltyp
VA
Display - Bildförhållande
21:9
Display - Färgomfång (typ)
sRGB 99% (CIE1931)
Display - Ljusstyrka (typ.) [cd/m²]
300cd/m²
Display - Krökning
1800R
Display - Uppdateringsfrekvens (Max.) [Hz]
160
Mekanisk - Justering av bildskärmens position
Lutning/Höjd/Vridning
Alla specifikationer
INFORMATION
Produktnamn
UltraGear
År
Y25
DISPLAY
Storlek [tum]
34
Bildförhållande
21:9
Paneltyp
VA
Upplösning
3440 x 1440
Pixelavstånd [mm]
0.07725 ×0.23175mm
Färgdjup (antal färger)
16.7M
Ljusstyrka (typ.) [cd/m²]
300cd/m²
Kontrastförhållande (typ)
4000:1
Färgomfång (typ)
sRGB 99% (CIE1931)
Krökning
1800R
Färgomfång (Min.)
sRGB 95% (CIE1931)
Uppdateringsfrekvens (Max.) [Hz]
160
Ljusstyrka (Min.) [cd/m²]
240cd/m²
Kontrastförhållande (Min.)
3200:1
Storlek [cm]
86.35
ANSLUTNING
Ljudingång
-
D-Sub
-
Inbyggd KVM
-
DVI-D
-
HDMI
JA(2ea)
Daisy Chain
-
DisplayPort
JA(1ea)
DP-version
1.4
Thunderbolt
-
USB-C
-
Hörlursutgång
3-polig (endast ljud)
LAN (RJ-45)
-
Linje ut
-
Mikrofoningång
-
SPDIF-utgång (optisk digital ljudutgång)
-
Thunderbolt (strömförsörjning)
-
USB nedströmsport
-
USB uppströms port
-
USB-C (strömförsörjning)
-
FUNKTIONER
HDR 10
JA
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
Automatisk ljusstyrka
-
Färgsvaghet
-
Smart energibesparing
JA
Färgkalibrerad i fabrik
JA
PIP
-
PBP
-
NVIDIA G-Sync™
-
Kalibrering av HW
-
Dynamisk synkronisering av åtgärder
JA
Stabilisator för svart
JA
Hårkors
JA
Läsarläge
JA
FPS-räknare
-
VRR
JA
Superupplösning+
-
VESA DisplayHDR™
-
Mini-LED-teknik
-
Nano IPS™-teknik
-
Teknik för reducering av rörelseoskärpa
JA
Överklockning
-
Användardefinierad nyckel
-
Automatisk ingångsomkopplare
JA
Kamera
-
Mikrofon
-
MEKANISK
Justering av bildskärmens position
Lutning/Höjd/Vridning
Väggmonterbar [mm]
100 x 100 mm
LJUD
Maxx ljud
JA
Fyllig bas
-
Högtalare
5W x 2
MÅTT/VIKTER
Dimension vid leverans (B x H x D) [mm]
1053 x 529 x 232mm
Dimension med stativ (B x H x D) [mm]
809 x 470.3 x 249.1mm
Dimension utan stativ (B x H x D) [mm]
809 x 358.9 x 91.5mm
Vikt vid leverans [kg]
13kg
Vikt med stativ [kg]
10kg
Vikt utan stativ [kg]
5.8kg
KRAFT
Strömförbrukning (viloläge)
Mindre än 0,5 W
Strömförbrukning (DC av)
Mindre än 0,3 W
AC-ingång
100~240V (50/60Hz)
Typ av
Extern strömadapter
TILLBEHÖR
Displayport
JA(1ea)
DVI-D
-
D-Sub
-
HDMI
JA(2ea)
Fjärrkontroll
-
Thunderbolt
-
USB A till B
-
USB-C
-
SW-TILLÄMPNING
Dubbel kontrollenhet
JA
LG kalibreringsstudio (True Color Pro)
-
OnScreen Control (LG Screen Manager)
JA
EFTERLEVNADSINFORMATION
- filtillägg:pdf
- filtillägg:pdf
- filtillägg:pdf
- filtillägg:pdf
- filtillägg:pdf
