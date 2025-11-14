About Cookies on This Site

LG 34" UltraGear™ OLED 160Hz WQHD Curved Gaming Monitor | AMD FreeSync™ Premium
Produktinformationsblad

LG 34" UltraGear™ OLED 160Hz WQHD Curved Gaming Monitor | AMD FreeSync™ Premium

LG 34" UltraGear™ OLED 160Hz WQHD Curved Gaming Monitor | AMD FreeSync™ Premium

34G600A-B
front view
-15 degree side view
+15 degree side view
front view of the monitor with the stand down
side view
side view of a tilted monitor
top view
-15 degree top view
+15 degree top view
rear view with lights off
rear view with lights on
rear perspective view with lights off
rear perspective view with lights on
close-up view of the rear emblem lights off
close-up view of the rear emblem lights on
Huvudfunktioner

  • 34-inch WQHD (3440x1440) OLED display
  • 160Hz refresh rate/ 1ms MBR
  • NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™ Premium / VESA Certified AdaptiveSync
UltraGear™ OLED GX6 Logo with UltraGear product image.

UltraGear™ OLED GX6 Logo with UltraGear product image.

34-tums WQHD 160 Hz 1 ms MBR Böjd Spelskärm

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.

21:9 WQHD 3440x1440, sRGB 99%, 160Hz, 1ms MBR

21:9 WQHD 3440x1440, sRGB 99%, 160Hz, 1ms MBR

Display is written in capital letters and has the LG UltraGear logo in the upper right corner.

Display is written in capital letters and has the LG UltraGear logo in the upper right corner.

Expandera skärmens yta för spel

WQHD-skärmen (3440 x 1440) på 34 tum ger en 34 % bredare vy, vilket gör att spelare kan se fler detaljer på spelskärmen.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.

Känn stridens hetta med intensiva färger

Vår skärm stöder HDR 10 och erbjuder 99 % sRGB-täckning för ett brett färgspektrum som möjliggör högkvalitativ färgåtergivning för en uppslukande spelupplevelse. Det gör det möjligt för spelare att uppleva dramatiska slagfält på det sätt som avses av spelutvecklarna.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.

Speed is written in capital letters and has the LG UltraGear logo in the upper right corner.

Speed is written in capital letters and has the LG UltraGear logo in the upper right corner.

Racing game scene of extremely fast response and a rapid 160Hz refresh rate.

Smidiga spelrörelser

För att få en uppdateringsfrekvens på 160 Hz för flytande, kristallklar grafik med minimal rörelseoskärpa. Dyk in i mer uppslukande spel med varje bildruta.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.

A yellow racing car is shown speeding forward on the screen, with the inside of the white square box being clearly expressed and the outside being blurred.

Snabb hastighet till seger

1ms Motion Blur Reduction* (reducerad rörelseoskärpa) ger en smidigare spelupplevelse och minskar oskärpa och spökbilder. Dynamiska och snabba objekt mitt i all action kan ge spelare en avgörande fördel.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.

*1 ms Motion Blur Reduction orsakar sänkt luminans, och följande funktioner kan inte användas när det är aktiverat: AMD FreeSync™ Premium/DAS (Dynamic Action Sync)

*Flimmer kan förekomma under 1 ms MBR-drift.

Klarare, mjukare och snabbare

Med FreeSync™ Premium-teknik kan spelare uppleva sömlösa, flytande rörelser i högupplösta och snabba spel. Det ger en avsevärd minskning av tearing och hack.

A knight character wearing a red cape and holding a large shield and sword, the left screen is split in two and is blurred and the right screen is expressed clearly, and there is an AMD FreeSync Premium logo at the bottom right.

Dynamic Action Sync

Dynamic Action Sync minskar ingångslagg så att spelare kan uppfatta kritiska ögonblick i realtid och reagera snabbt.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.

Black Stabiliser

Black Stabilizer hjälper spelare att upptäcka krypskyttar som lurar i de mörkaste hörnen och snabbt navigera genom blixtexplosioner.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.

Hårkors

Målpunkten är fixerad i mitten för att förbättra precisionen vid skott.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.

Usability is written in capital letters and has the LG UltraGear logo in the upper right corner.

Usability is written in capital letters and has the LG UltraGear logo in the upper right corner.

Inlevelsefull spelupplevelse

Denna strömlinjeformade skärm har en tunn ram på en tresidig, praktiskt taget kantlös, design och inga distraktioner från den bländande exakta, verklighetstrogna bilden medan 2 x 5 W stereohögtalare med MaxxAudio® fullbordar din uppslukande upplevelse.

A red racing car speeds down the road against the backdrop of a city lined with gorgeous, tall buildings, with an Ultra Gear monitor in front and a game controller on the lower left. The sound is expressed dynamically through MaxxAudio speakers on both sides of the monitor.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.

Stökfri, elegant design

Upplev vår sexkantiga belysning och en praktiskt taget kantlös 3-sidig design med en helt justerbar bas med justeringar för svängning, lutning och höjd. Det stökfria L-stativet är utformat för att spara skrivbordsutrymme och minska döda områden för att hålla det rent och effektivt.

Swivel adjustable icon.

Svängningsfunktion

±30º

Tilt adjustable icon.

Lutning

-5~15º

Height adjustable icon.

Höjd

110mm

Narrow bezels on 3 sides

Kantlös design

Image of Ultra Gear products placed on a dark navy background, with the left product showing the back and the right product showing the front

Image of Ultra Gear products placed on a dark navy background, with the left product showing the back and the right product showing the front

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.

Skriv ut

Viktiga specifikationer

  • Display - Storlek [tum]

    34

  • Display - Upplösning

    3440 x 1440

  • Display - Paneltyp

    VA

  • Display - Bildförhållande

    21:9

  • Display - Färgomfång (typ)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Display - Ljusstyrka (typ.) [cd/m²]

    300cd/m²

  • Display - Krökning

    1800R

  • Display - Uppdateringsfrekvens (Max.) [Hz]

    160

  • Mekanisk - Justering av bildskärmens position

    Lutning/Höjd/Vridning

Alla specifikationer

INFORMATION

  • Produktnamn

    UltraGear

  • År

    Y25

DISPLAY

  • Storlek [tum]

    34

  • Bildförhållande

    21:9

  • Paneltyp

    VA

  • Upplösning

    3440 x 1440

  • Pixelavstånd [mm]

    0.07725 ×0.23175mm

  • Färgdjup (antal färger)

    16.7M

  • Ljusstyrka (typ.) [cd/m²]

    300cd/m²

  • Kontrastförhållande (typ)

    4000:1

  • Färgomfång (typ)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Krökning

    1800R

  • Färgomfång (Min.)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • Uppdateringsfrekvens (Max.) [Hz]

    160

  • Ljusstyrka (Min.) [cd/m²]

    240cd/m²

  • Kontrastförhållande (Min.)

    3200:1

  • Storlek [cm]

    86.35

ANSLUTNING

  • Ljudingång

    -

  • D-Sub

    -

  • Inbyggd KVM

    -

  • DVI-D

    -

  • HDMI

    JA(2ea)

  • Daisy Chain

    -

  • DisplayPort

    JA(1ea)

  • DP-version

    1.4

  • Thunderbolt

    -

  • USB-C

    -

  • Hörlursutgång

    3-polig (endast ljud)

  • LAN (RJ-45)

    -

  • Linje ut

    -

  • Mikrofoningång

    -

  • SPDIF-utgång (optisk digital ljudutgång)

    -

  • Thunderbolt (strömförsörjning)

    -

  • USB nedströmsport

    -

  • USB uppströms port

    -

  • USB-C (strömförsörjning)

    -

FUNKTIONER

  • HDR 10

    JA

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • Automatisk ljusstyrka

    -

  • Färgsvaghet

    -

  • Smart energibesparing

    JA

  • Färgkalibrerad i fabrik

    JA

  • PIP

    -

  • PBP

    -

  • NVIDIA G-Sync™

    -

  • Kalibrering av HW

    -

  • Dynamisk synkronisering av åtgärder

    JA

  • Stabilisator för svart

    JA

  • Hårkors

    JA

  • Läsarläge

    JA

  • FPS-räknare

    -

  • VRR

    JA

  • Superupplösning+

    -

  • VESA DisplayHDR™

    -

  • Mini-LED-teknik

    -

  • Nano IPS™-teknik

    -

  • Teknik för reducering av rörelseoskärpa

    JA

  • Överklockning

    -

  • Användardefinierad nyckel

    -

  • Automatisk ingångsomkopplare

    JA

  • Kamera

    -

  • Mikrofon

    -

MEKANISK

  • Justering av bildskärmens position

    Lutning/Höjd/Vridning

  • Väggmonterbar [mm]

    100 x 100 mm

LJUD

  • Maxx ljud

    JA

  • Fyllig bas

    -

  • Högtalare

    5W x 2

MÅTT/VIKTER

  • Dimension vid leverans (B x H x D) [mm]

    1053 x 529 x 232mm

  • Dimension med stativ (B x H x D) [mm]

    809 x 470.3 x 249.1mm

  • Dimension utan stativ (B x H x D) [mm]

    809 x 358.9 x 91.5mm

  • Vikt vid leverans [kg]

    13kg

  • Vikt med stativ [kg]

    10kg

  • Vikt utan stativ [kg]

    5.8kg

KRAFT

  • Strömförbrukning (viloläge)

    Mindre än 0,5 W

  • Strömförbrukning (DC av)

    Mindre än 0,3 W

  • AC-ingång

    100~240V (50/60Hz)

  • Typ av

    Extern strömadapter

TILLBEHÖR

  • Displayport

    JA(1ea)

  • DVI-D

    -

  • D-Sub

    -

  • HDMI

    JA(2ea)

  • Fjärrkontroll

    -

  • Thunderbolt

    -

  • USB A till B

    -

  • USB-C

    -

SW-TILLÄMPNING

  • Dubbel kontrollenhet

    JA

  • LG kalibreringsstudio (True Color Pro)

    -

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    JA

EFTERLEVNADSINFORMATION

MER EFTERLEVNADSINFORMATION
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Säkerhetsinformationen för tillbehör ingår i säkerhetsinformationen för produkten och tillhandahålls inte separat.

