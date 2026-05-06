Vi rekommenderar att du tilldelar olika nätverksnamn till 2,4 GHz-, 5 GHz- och 6 GHz-banden.

Ett SSID (Service Set Identifier) är det namn som används för att identifiera ett nätverk. Enheter som söker efter Wi-Fi-nätverk känner igen tillgängliga nätverk genom deras SSID:er, som visas i Wi-Fi-nätverkslistan.

Se till att varje frekvensband som stöds av routrarna som är anslutna till nätverket använder ett unikt SSID. Vi rekommenderar att du konfigurerar separata SSID:er för 2,4 GHz-, 5 GHz- och 6 GHz-banden.

Om samma SSID används för alla band kan routerns driftskanal ändras dynamiskt under produktens användning efter anslutning, vilket kan leda till instabil anslutning.

Exempel: Efter att ha registrerat produkten i ThinQ-appen kan produkten plötsligt visas som offline eller så kan DAFC-anslutningen kopplas bort.