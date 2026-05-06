Officiell installations- och användarguide för LG Sound Suite
Denna officiella guide ger tydliga instruktioner och svar om hur du använder LG Sound Suite. Se instruktionsvideor och läs vanliga frågor för att lära dig mer om anslutningar, Dolby Atmos FlexConnect, kalibreringsfunktioner och streaming baserat på korrekt information från LG.
Steg-för-steg-guider för LG Sound Suite
Lär dig hur du ansluter enheter, registrerar dig i ThinQ-appen, använder Dolby Atmos FlexConnect och justerar viktiga inställningar i tydliga, guidade videor.
Rekommenderade Wi-Fi-routerinställningar
Routerinställningar, uppdatering av inbyggd programvara eller ändringar av Wi-Fi-lösenordet kan utföras via konfigurationswebbsidan eller den dedikerade appen som tillhandahålls av routertillverkaren. För mer information, se routerns användarhandbok eller kontakta tillverkaren.
※ Efter att routerinställningarna har ändrats kan du behöva ta bort det sparade nätverket från enheter som tidigare var anslutna till nätverket. När enheterna återansluts kommer routerns nya inställningar att tillämpas.
Nätverksnamn (SSID)
Vi rekommenderar att du tilldelar olika nätverksnamn till 2,4 GHz-, 5 GHz- och 6 GHz-banden.
Ett SSID (Service Set Identifier) är det namn som används för att identifiera ett nätverk. Enheter som söker efter Wi-Fi-nätverk känner igen tillgängliga nätverk genom deras SSID:er, som visas i Wi-Fi-nätverkslistan.
Se till att varje frekvensband som stöds av routrarna som är anslutna till nätverket använder ett unikt SSID. Vi rekommenderar att du konfigurerar separata SSID:er för 2,4 GHz-, 5 GHz- och 6 GHz-banden.
Om samma SSID används för alla band kan routerns driftskanal ändras dynamiskt under produktens användning efter anslutning, vilket kan leda till instabil anslutning.
Exempel: Efter att ha registrerat produkten i ThinQ-appen kan produkten plötsligt visas som offline eller så kan DAFC-anslutningen kopplas bort.
Band eller kanal
Användning av 2,4 GHz- eller 5 GHz-band rekommenderas.
Användning av DFS-kanaler rekommenderas inte.
För att säkerställa kompatibilitet med produkten och upprätthålla en stabil nätverksmiljö rekommenderar vi att du använder 2,4 GHz- eller 5 GHz-bandet. Om DFS-kanaler har aktiverats kan driftskanalen ändras oväntat under användning, vilket kan leda till minskad anslutningsstabilitet. Därför avråds användning av DFS-kanaler.
Rekommenderade 5 GHz-kanaler: 36/40/44/48/149/153/157/161
※ Kanaler som stöds kan variera beroende på land.
Om routern inte stöder bandval eller DFS-konfiguration kan aktivering av ”Kompatibilitetsläge” bidra till att förbättra den trådlösa stabiliteten.
Beroende på routerns Wi-Fi-frekvens och kanalinställningar kan de olika Sound Suite-scenarier som stöds variera. Se informationen nedan för mer information.
* Frekvenser som stöds i uppspelningsläge
En tabell som visar de frekvenser som stöds i uppspelningsläge
※ Icke-DFS: kanal 36/40/44/48/149/153/157/161
※ Obs! Stöd för 6 GHz kommer att läggas till genom en framtida programuppdatering.
* Dolby Atmos FlexConnect (DAFC) och stereoparkoppling DFS stöds inte
Funktioner som kräver enhet-till-enhet-kommunikation, t.ex. DAFC-läge eller stereoparkoppling (tvåhögtalarparkoppling), stöder inte DFS-kanaler för att säkerställa stabil trådlös prestanda.
Därför måste dessa funktioner användas när de är anslutna till routerns icke-DFS-5 GHz-kanaler (36/40/44/48/149/153/157/161).
* Fristående högtalare, Airplay, Google Cast: DFS stöds
När du använder högtalaren i fristående läge, eller när du streamar ljud via Airplay eller Google Cast, stöds DFS-kanaler fullt ut.
När det finns två eller flera routrar i hemmet
Om routrarna inte är konfigurerade för att fungera i Mesh- eller Repeater-läge rekommenderas tilldelning av ett annat SSID till varje router som är installerad i hemmet.
När flera nätverk delar samma SSID är det mer sannolikt att enheter upptäcker och ansluter till ett annat nätverk med samma namn. I sådana fall kan enheten med ThinQ-appen installerad (t.ex. en smartphone eller surfplatta) automatiskt försöka ansluta till en annan router än den som produkten är ansluten till. Därför kan produkten visas som offline i ThinQ-appen om produkten och den mobila enheten är anslutna till olika routrar.
Kan LG Sound Suite spela upp förlustfri strömmande musik via Spotify?
LG Sound Suite-produkter har stöd för uppspelning av högupplöst ljud med en upplösning på upp till 24 bitar/96 kHz.
Villkoren för förlustfri uppspelning varierar beroende på streamingtjänst och anslutningsmetod.
Med Spotify Connect
Spotify stöder förlustfri musik upp till 24 bitar/44,1 kHz, och förlustfri uppspelning (24 bitar/44,1 kHz) är tillgänglig via Spotify Connect.
Kan LG Sound Suite spela upp förlustfri strömmande musik via TIDAL?
LG Sound Suite-produkter har stöd för uppspelning av högupplöst ljud med en upplösning på upp till 24 bitar/96 kHz.
Villkoren för förlustfri uppspelning varierar beroende på streamingtjänst och anslutningsmetod.
Med TIDAL Connect
TIDAL erbjuder musik upp till 24 bitar/192 kHz, och förlustfri uppspelning (24 bitar/96 kHz) är tillgänglig via TIDAL Connect.
Dolby Atmos rumsligt ljud stöds också.
För att njuta av förlustfritt ljud måste följande villkor uppfyllas:
- Högkvalitativ streaming måste aktiveras i TIDAL-appen.
- Uppspelning måste göras med TIDAL Connect.
Kan LG Sound Suite spela upp förlustfri strömmande musik via Apple Music?
LG Sound Suite-produkter har stöd för uppspelning av högupplöst ljud med en upplösning på upp till 24 bitar/96 kHz.
Villkoren för förlustfri uppspelning varierar beroende på streamingtjänst och anslutningsmetod.
Med Airplay 2
Apple Music ger ljud upp till 24 bitar/192 kHz och iOS-användare kan avnjuta högkvalitativt ljud via Airplay 2 när de streamar till LG Sound Suite. Uppspelningsupplösningen följer specifikationerna för Airplay 2.
Kan LG Sound Suite spela förlustfri strömmande musik via Amazon Music?
LG Sound Suite-produkter har stöd för uppspelning av högupplöst ljud med en upplösning på upp till 24 bitar/96 kHz.
Villkoren för förlustfri uppspelning varierar beroende på streamingtjänst och anslutningsmetod.
Med Airplay 2
Amazon Music ger ljud upp till 24 bit/192 kHz och iOS-användare kan avnjuta högkvalitativt ljud via Airplay 2 när de streamar till LG Sound Suite. Uppspelningsupplösningen följer specifikationerna för Airplay 2.
Hur kan jag njuta av Dolby Atmos-musik från en mobil musikstreamingapp på LG Sound Suite?
LG Sound Suite stöder Dolby Atmos-uppspelning och tillgängligheten för Dolby Atmos varierar beroende på högtalarkonfiguration:
∙ Dolby Atmos-kompatibla produkter
H7, M7: Stöder Dolby Atmos på egen hand
M5: Stöder Dolby Atmos endast när två enheter är parkopplade i stereo (en ensam M5 har inte stöd för Dolby Atmos)
∙ Njut av Dolby Atmos med mobila streamingappar
Apple Music
När du har spelat upp ett Dolby Atmos-spår i Apple Music väljer du LG Sound Suite-enheten via Airplay 2 för att njuta av Dolby Atmos-ljud.
Tidal Music
Dolby Atmos-innehåll kan avnjutas när det spelas upp via TIDAL Connect.
Så här kontrollerar du om Dolby Atmos för närvarande spelar
- Vissa streamingappar visar ett Dolby Atmos-märke när Atmos-innehåll spelas upp.
- I ThinQ-appen visar ljudeffektpanelen (längst upp till vänster) det aktuella ljudformatet.
- Om detta område visar Dolby Atmos spelas innehållet upp i Dolby Atmos.
- När H7 spelar Dolby Atmos-innehåll visas Dolby-loggan på OLED-skärmen på produktens vänstra sida.
Hur kan jag njuta av Dolby Atmos-innehåll från en TV med LG Sound Suite?
LG Sound Suite stöder Dolby Atmos-uppspelning, och beroende på högtalarkonfigurationen kan Dolby Atmos-innehåll avnjutas enligt följande.
∙ Dolby Atmos-stödda enheter
H7, M7: Stöder Dolby Atmos på egen hand
M5: Stöder Dolby Atmos endast när två enheter är parkopplade i stereo (en ensam M5 har inte stöd för Dolby Atmos)
∙ Njut av Dolby Atmos-innehåll från en TV
Spela med endast en H7
(1) Anslut TV:n och H7-högtalaren via HDMI eARC.
(2) När Dolby Atmos-innehåll spelas upp på TV:n kan du njuta av Dolby Atmos-ljud genom H7.
Spela med H7 tillsammans med M-seriens högtalare
(1) Anslut TV:n och H7-högtalaren via HDMI eARC.
(2) Anslut högtalare i M-serien till H7 med Dolby Atmos FlexConnect.
(3) Spela Dolby Atmos-innehåll på TV:n.
Detta gör att du kan njuta av fylligare Dolby Atmos-ljud genom den kombinerade H7 + M-seriekonfigurationen.
(Minst två M5-enheter krävs för Dolby Atmos FlexConnect.)
Spela endast med M-seriens högtalare
(1) Anslut TV:n och M-seriehögtalarna via Dolby Atmos FlexConnect.
(2) När Dolby Atmos-innehåll spelas upp på TV:n kan du njuta av uppslukande Dolby Atmos-ljud via M-seriehögtalarna. (Minst två M5-enheter krävs för Dolby Atmos FlexConnect.)
TV-inställning
Vad är ”Digital Sound Out”-inställningen på en TV?
”Digital Sound Out” är en funktion som används när TV:n är ansluten till en extern ljudenhet (t.ex. via ARC eller eARC).
Den låter dig ställa in det ljudformat som TV:n skickar till den anslutna ljudenheten.
Tillgängliga inställningar är:
PCM
Auto
Passthrough
(Standardinställning: Auto)
Se TV:ns handbok för information om ljudformat.
Behöver jag ändra TV:ns Digital Sound Out-inställningar när jag ansluter en TV till M7 eller M5 via DAFC (trådlös)?
Nej, du behöver inte ändra några inställningar.
När TV:n och M7 ansluts trådlöst via DAFC använder denna anslutningsväg inte funktionen Digital Sound Out.
Därför inaktiveras menyn Digital Sound Out automatiskt och användarna kan inte ändra den.
Detta påverkar inte ljudkvaliteten eller funktionaliteten.
Vilken Digital Sound Out-inställning rekommenderas för en konfiguration med TV–H7 (eARC)–M7 eller M5 (DAFC)?
Vi rekommenderar att du använder Auto eller Passthrough.
Med dessa inställningar kan TV:n skicka flerkanaliga och Dolby Atmos-ljudsignaler till H7 via eARC, vilket gör att H7 och M7/M5-högtalarna kan samverka för att producera optimalt uppslukande ljud.
De två alternativen är mestadels likartade, men skiljer sig åt på följande sätt:
∙ Skillnader mellan Auto och Passthrough
- Auto:
Mixar in TV-ljudeffekter
(t.ex. ljudvägledning, systemmeddelandeljud)
- Passthrough:
Skickar endast den ursprungliga ljudsignalen utan extra effekter
I H7–M7 eller M5 DAFC-konfigurationen kan Passthrough minska ljudfördröjningen något, vilket gör att den rekommenderas för innehåll som sport.
PCM rekommenderas inte.
Om PCM väljs begränsas TV→H7-utgången till 2-kanals-PCM, vilket avsevärt minskar uppslukande ljudprestanda.
Anslutbarhet
Vilka Wi-Fi-band stöds när produkten ansluts till en router?
Aktuella Sound Suite-produkter (H7/M7/M5/W7) stöder endast 2,4 GHz och 5 GHz-Wi-Fi-banden.
※ 6 GHz (Wi-Fi 6E) stöds inte ännu. 6 GHz-support planeras via en framtida programvaruuppdatering.
Om din mobila enhet är ansluten till ett 6 GHz-nätverk under produktregistreringen i ThinQ-appen visas ett meddelande som ber dig att ”byta till ett annat nätverk”. I det här fallet, ställ om din mobila enhet till 2,4 GHz eller 5 GHz och fortsätt med registreringen.
※ 5 GHz rekommenderas.
När produkten har anslutits till 2,4 GHz eller 5 GHz kan din mobila enhet återansluta till 6 GHz och produktkontrollen fungerar fortfarande så länge telefonen och produkten är anslutna till samma router.
※ Obs! 6 GHz-support planeras via en framtida programvaruuppdatering.
Efter byte av router: återanslutning krävs via ThinQ-appen
Följ stegen nedan för att återansluta produkten till det nya nätverket med ThinQ-appen:
1) Starta produkten → se till att lysdioderna/skärmarna visar normal status.
2) Stäng av den gamla routern.
3) Anslut din smartphone till den nya routerns 2,4 GHz- eller 5 GHz-nätverk.
4) Öppna ThinQ-appen → produktkortet visas som offline.
Tryck på produktkortet som är offline → Inställningar → Byt nätverk
Följ instruktionerna i appen för att uppdatera SSID och lösenord.
Varför är anslutningen instabil trots att signalen är stark på en flerbandsrouter (2,4 G/5 G eller 2,4 G/5 G/6 G)?
Även med en stark signal, om routern har funktioner som:
Band Steering
Smart Connect
Enhetligt SSID över flera band
vid aktivering kan enheter automatiskt växla mellan 2,4 G ↔ 5 G ↔ 6 G, mellan noder eller mellan kanaler.
Detta kan orsaka följande problem:
∙ Endast 1–2 enheter ansluts när de är påslagna, andra kan inte ansluta
∙ De anslutna enheterna ändras varje gång
∙ Tillfälliga avbrott/fördröjningar när du bildar eller använder en DAFC-grupp
Rekommenderade inställningar i detta fall
∙ Routerinställningar
- Stäng av Band Steering/Smart Connect/Enhetligt SSID
- Separata SSID:er för varje band (t.ex. Home_24, Home_5G, Home_6G)
∙ Produkt-/mobilinställningar
- Anslut alla H7/M7/M5/W7/TV-enheter till samma SSID och samma band (5 GHz, icke-DFS-kanaler rekommenderas)
Kan jag använda DFS-kanaler (5 GHz DFS)?
Beroende på routerns Wi-Fi-frekvenskanalinställningar stöds olika scenarier. För den mest stabila prestandan hos olika Sound Suite-funktioner rekommenderar vi att du ansluter till icke-DFS, 5 GHz-kanalerna.
* (tabell) Frekvenser som stöds i uppspelningsläge
※ Icke-DFS: kanal 36/40/44/48/149/153/157/161
※ Obs! Stöd för 6 GHz kommer att läggas till genom en framtida programuppdatering.
Om produkten inte kan ansluta till Wi-Fi, försök med följande steg.
∙ Starta om routern och försök igen.
∙ Ställ in routerns Wi-Fi på 2,4 GHz eller en standardkanal på 5 GHz (36/40/44/48/149/153/157/161).
∙ Om din router har Band Steering, Smart Connect, enhetlig SSID eller MLO (Multi-Link Operation) aktiverat, stäng av dessa funktioner.
∙ Separera 2,4G/5G/6G-banden i individuella SSID (t.ex. Home_24, Home_5G, Home_6G).
∙ Om routern använder en dold SSID-inställning, inaktivera den.
∙ Återställ produkten (se manualen för återställningsproceduren).
∙ Återanslut enheten till nätverket med ThinQ-appen.
∙ Se till att din smartphone och produkten är anslutna till samma router.
Stöder dessa högtalare ett kombinerat 2,4/5/6 GHz SSID, eller kräver de ett separat 2,4 GHz- eller 5 GHz-nätverk?
I miljöer där ett enda SSID används över 2,4 GHz-, 5 GHz- och 6 GHz-banden kan driftfrekvensen ändras dynamiskt beroende på de trådlösa förhållandena i hemmet. Under denna övergång finns det en möjlighet att ljud tillfälligt kan försvinna.
För att minimera denna risk och på grund av produktens designfokus på stabil och kontinuerlig ljudutmatning rekommenderar vi att du använder ett fast frekvensband istället för ett enhetligt multiband-SSID.
Därför rekommenderar vi för närvarande att du använder antingen 2,4 GHz eller 5 GHz (icke DFS-kanaler) med fast frekvensband för att säkerställa stabil drift av alla funktioner, inklusive Dolby Atmos FlexConnect.
Observera dessutom att stöd för 6 GHz-bandet planeras via en programuppdatering som är planerad till slutet av april.
Guide för rekommenderade trådlösa inställningar
∙ För att använda alla funktioner, inklusive Dolby Atmos FlexConnect, på det mest stabila sättet, konfigurera din router och anslut din smartphone/produkt enligt följande:
∙ Om din router har Band Steering, Smart Connect, enhetligt SSID eller MLO (Multi-Link Operation) aktiverat, stäng av dessa funktioner.
∙ Separera 2,4 GHz, 5 GHz och 6 GHz i individuella SSID:er
(t.ex. Home_24/Home_5G/Home_6G).
∙ Ställ in routerns Wi Fi på 2,4 GHz eller 5 GHz icke-DFS-kanaler
(36/40/44/48/149/153/157/161)
∙ Anslut både din smartphone och produkten till samma 2,4 GHz- eller 5 GHz icke-DFS-kanal.
Högtalarinställningar
Kan jag ändra eller stänga av LCD-skärmen och belysningen på Sound Suite H7?
Sound Suite H7 innehåller:
1) en OLED-skärm framtill till vänster, och
2) en LED-lampstapel nertill i mitten,
båda anger enhetens status.
Ändra den främre vänstra OLED-skärmens inställningar
- Med fjärrkontrollen
Håll in inställningsknappen på fjärrkontrollen tills ”Display” visas på H7-skärmen.
Använd knapparna Upp/Ned för att välja något av följande:
Auto-display (automatisk ljusstyrka)
Av-display (automatisk av)
På-display (alltid på)
- Med ThinQ-appen
Välj produkten i appen → tryck på ikonen Inställningar (längst upp till höger) → Andra inställningar → LED/display.
Välj ett av följande alternativ:
Auto‑display
Av‑display
På‑display
(Auto-display: dämpas efter 20 sekunder/På-display: förblir ljus/Av-display: stängs av efter 20 sekunder)
Ändra LED-lampstapeln nertill i mitten
Belysning på/av
- Med fjärrkontrollen
Tryck på belysningsknappen (glödlampsikonen) en kort stund för att växla belysning på/av.
- Med ThinQ-appen
Välj produkten → tryck på Belysning längst ner → Använd av/på-reglagen för Omgivande belysning eller Väntlägesbelysning.
Ändra färg på belysningen
- Med ThinQ-appen
Välj produkten → tryck på Belysning → Tryck två gånger på ett av de fyra standardfärgalternativen under Omgivande belysning.
En färgpalett/ett skjutreglage visas så att du kan justera och välja önskad färg på belysningen.
Kan jag ändra eller stänga av belysningsfärgen på Sound Suite M7/M5?
Ändra den nedre LED-belysningen
- Med ThinQ-appen
När du har valt produkten i appen trycker du på ”Belysning” mitt på huvudskärmen.
Du kan kontrollera Belysning på/av och andra belysningsrelaterade alternativ.
Om du trycker två gånger på ett av de fyra standardfärgalternativen i belysningsmenyn visas en färgpalett/ett färgskjutreglage så att du kan välja önskad färg på belysningen.
Även om belysningen är avstängd fortsätter belysningsfeedback som volymjustering eller Wi-Fi-anslutningsindikatorer att fungera.
Vad ska jag göra när Sound Suite H7-displayen visar ”DEMO” och volym-/uppspelnings-/ingångskontrollerna inte fungerar?
Om ”DEMO” visas på H7-displayen har enheten gått in i demoläge. I demoläget kan vissa funktioner och kontroller vara begränsade. För att avsluta demoläget, följ instruktionerna nedan.
∙ Så här lämnar du demoläget på H7
Metod 1) Håll in ingångsknappen på H7-huvudenheten intryckt i 10 sekunder.
Metod 2) Håll Wi-Fi-knappen på H7-huvudenheten intryckt i 5 sekunder.
Statusljusfältet blinkar vitt, vilket indikerar att demoläget har inaktiverats och att alla trådlösa nätverksinställningar på enheten har återställts.
Vad ska jag göra när LED-fältet på Sound Suite M7/M5 tänds i Cozy Amber och volym-/uppspelnings-/ingångskontrollerna inte fungerar?
Om LED-fältet på M7/M5 lyser orange och kontrollerna för volym, uppspelning eller ingångsläge inte svarar har enheten gått in i demoläge. I demoläget kan vissa funktioner vara begränsade. Du kan inaktivera demoläget genom att följa instruktionerna nedan.
∙ Så här lämnar du demoläget på M7/M5
Metod 1) Håll knappen Spela/Paus på M7/M5 intryckt i 10 sekunder.
Metod 2) Håll strömknappen på baksidan av M7/M5 intryckt i 10 sekunder. Statusljusfältet blinkar vitt, vilket indikerar att demoläget har inaktiverats och att alla trådlösa nätverksinställningar på enheten har återställts.
Vad ska jag göra när den övre knappen på Sound Suite W7 tänds i Cozy Amber och nivån inte kan justeras?
Om den övre knappen på W7 lyser i Cozy Amber och du inte kan justera nivån eller ansluta till andra enheter har produkten gått in i demoläge. I demoläget kan vissa funktioner vara begränsade. Du kan avsluta demoläget genom att följa instruktionerna nedan.
∙ Så här avslutar du demoläget på W7
Metod) Håll knappen högst upp på W7 intryckt i 10 sekunder.
Dolby Atmos FlexConnect
Jag försöker gruppera H7, M7, M5 och W7 med DAFC, men det fungerar inte.
Om routerns 5 GHz-band använder en DFS-kanal (52–144) kan DAFC-gruppering misslyckas.
I detta fall visar ThinQ-appen ett DFS-relaterat varningsfönster och det går inte att skapa en DAFC-grupp.
∙ Rekommenderade lösningar
- Ändra routerns 5 GHz-kanal till en standardkanal (36/40/44/48/149/153/157/161)
- Återanslut H7/M7/M5/W7 till samma router och samma band (standard 5 GHz eller 2,4 GHz)
- Starta om både produkterna och routern och försök sedan DAFC-gruppera igen.
Jag vill veta vilka LG TV-modeller som stöder Dolby Atmos FlexConnect (DAFC).
Här är den aktuella listan över LG TV-apparater som stöder Dolby Atmos FlexConnect:
∙ Info för 2025 års modeller. - OLED G5, C5, CS5
Planerad uppdatering under andra halvåret 2026: OLED CS5, QNED 9M
∙ Info för 2026 års modeller. - OLED W6, G6, C6,
Planerad uppdatering under andra halvåret 2026: OLED CS6, B6, B6E, MRGB95, MRGB9M, MRGB85, QNED85, QNED82
Kan Dolby Atmos uppnås med endast fyra M7- eller M5-högtalare med en TV med stöd för DAFC-?
Även om din LG TV inte stöder Dolby Atmos FlexConnect, eller om du använder en TV från ett annat varumärke, kan du fortfarande uppleva FlexConnect med LG Sound Suite H7 tillsammans med M7- eller M5-högtalarna.
Genom att ansluta H7 till din TV via HDMI ARC kan H7 fungera som FlexConnect-huvudenhet och parkopplas med M7- eller M5-högtalarna. Detta gör att du kan skapa en konfiguration med mer uppslukande, utökat rumsligt ljud.
Fungerar Dolby Atmos med endast två M7-högtalare?
Ja. Med en TV med stöd för Dolby Atmos FlexConnect ger endast två M7-högtalare Dolby Atmos-uppspelning. Ingen soundbar behövs för den installationen.
När jag använder Dolby Atmos FlexConnect (DAFC) med Sound Suite H7, måste H7 vara ansluten till TV:n med HDMI?
Ja – H7 måste vara ansluten till TV:n via HDMI (ARC/eARC) när den används i en Dolby Atmos FlexConnect-installation. I den här konfigurationen fungerar H7 som FlexConnect-hubb, medan M7- eller M5-högtalarna ansluts trådlöst till H7.
Så medan högtalarna ansluts trådlöst i systemet kräver H7 fortfarande en HDMI-anslutning till TV:n.
Kan DAFC och WOW Orchestra användas samtidigt vid anslutning av en LG TV med LG Sound Suite?
När en TV med stöd för DAFC som G5 parkopplas direkt med M7-högtalare via FlexConnect samverkar TV:n och M7-högtalarna för att skapa optimalt ljud.
Om du kör DAFC med H7 som ledare kommer TV-högtalarna inte att mata ut ljud. I den inställningen hanterar H7 och M7-högtalarna kanalrollerna och samverkar för att leverera en komplett ljudupplevelse.
Kan jag installera två M7-/M5-högtalare som bakre högtalare och placera ytterligare två bredvid soundbaren?
Ja, den konfigurationen är möjlig. Du kan placera två M7-högtalare bakom lyssnarpositionen och använda M5-högtalarna till vänster och höger om soundbaren. Dolby Atmos FlexConnect är utformat för att stödja flexibel högtalarplacering, och systemet optimerar automatiskt ljudet baserat på de anslutna högtalarnas position med hjälp av DAFC.
När TV:n används som ledare (hubb) i DAFC-läge stöds inte ljudinställningar
När M7-högtalarna är anslutna i DAFC-läge med TV-apparaten som navenhet stöds för närvarande inte manuell justering av individuella frekvensband (låg/mellan/hög) eller högtalarnivåer. Detta är i enlighet med designprinciperna för Dolby Atmos FlexConnect, som automatiskt optimerar högtalarbalansen och den rumsliga prestandan för att ge en mer exakt och uppslukande ljudupplevelse.
Vi förstår till fullo att vissa kunder kanske föredrar mer detaljerad manuell kontroll. För att förbättra kundnöjdheten planerar vi att gradvis utöka de tillgängliga ljudeffektalternativen även när TV:n används som hubbenhet. Medan individuella högtalarnivåjusteringar förblir otillgängliga i DAFC-läge, planerar vi att stödja val av ljudeffekt, så att kunderna kan välja en ljudprofil som bättre passar deras personliga lyssningspreferenser.
Den beräknade tidslinjen för ljudinställningsstöd enligt TV-modell är följande:
∙ 2026 års TV-modeller – OLED C/G-serien
→ Förväntad start i slutet av april eller maj 2026
∙ Andra TV-modeller från 2026 som stöder DAFC
→ Förväntad start juni 2026
∙ TV-modeller från 2025 som stöder DAFC
→ Förväntas i juli 2026
Jag har anslutit M-högtalare till min TV med DAFC, men TV-ljudet känns för lågt.
Vi förstår verkligen din frustration, särskilt när det gäller tydlig dialog när TV:n fungerar som centerhögtalare i Dolby Atmos Flex Connect-läget. Tydliga och begripliga röster är viktiga, och detta är ett bekymmer som vi också tar på allvar.
Just nu granskar vårt team en ombalansering av mittkanalvolymen i DAFC-läge, vilket specifikt ökar TV:ns bidrag när den fungerar som centerhögtalare. När denna förbättring har tillämpats förväntar vi oss att mittkanalen blir lättare att höra och att tydligheten i dialogen förbättras.
Denna förbättring planeras att levereras via en programvaruuppdatering.
För 2025 års LG TV-modeller är uppdateringen planerad att börja rullas ut gradvis från slutet av april.
Jag har anslutit M-högtalarna till H7 i DAFC-läge, men ljudet från M7/M5-högtalarna är väldigt lågt
När Sound Suite-produkter används i DAFC-läge är vårt system utformat för att återge ljud så troget det ursprungliga ljudinnehållet och dess kanalkonfiguration som möjligt.
För flerkanaligt innehåll ingår ljudinformation som har tilldelats de bakre och sidokanalerna. Som ett resultat får du, oavsett var M7/M5-högtalarna är placerade, uppleva ett fylligt och uppslukande rumsligt ljud fullt ut.
Å andra sidan blandas 2-kanals PCM-innehåll (t.ex. vanliga TV-sändningar eller visst streaminginnehåll) ursprungligen för att mata ut ljud endast via de främre vänstra och högra kanalerna. I det här fallet finns det liten eller ingen ljudinformation avsedd för de bakre kanalerna eller surroundkanalerna.
Därför är det ett förväntat och avsett beteende att M7/M5-högtalare anslutna som surroundhögtalare kan låta tystare eller producera liten uteffekt när 2-kanals PCM-innehåll spelas upp.
Om du föredrar en mer expansiv surroundupplevelse även med 2-kanalsinnehåll rekommenderar vi att du använder AI Sound Pro, AI Sound Pro+ eller AI Upmix. Dessa funktioner analyserar och utökar frontfokuserat ljud, så att surroundhögtalare kan mata ut ljud mer aktivt.
Observera att justering av individuell högtalarnivå kräver anpassning till Dolbys design- och policyriktlinjer och därför för närvarande inte stöds i DAFC-läge. Med detta sagt värdesätter vi verkligen feedback som din och kommer att fortsätta att noggrant ta till oss kundernas synpunkter när vi utforskar sätt att ytterligare förbättra helhetsupplevelsen.
Finns det ett sätt att styra volymen på varje högtalare separat i DAFC-läge?
När det gäller oberoende justering av högtalarnivå: i DAFC-läge stöds för närvarande inte manuell nivåstyrning av högtalare som är anslutna till hubbenheten. Detta är i linje med Dolby Atmos FlexConnect-policyer, som syftar till att automatiskt optimera högtalarbalansen och den rumsliga prestandan baserat på Dolbys bedömning av den mest exakta och uppslukande ljudåtergivningen.
Jag försökte ansluta M7 till TV:n som hubb med hjälp av DAFC, men kalibreringen misslyckades.
Om ett kalibreringsfel uppstår när du försöker ansluta via DAFC med TV-enheten som hubbenhet, kontrollera följande:
1. TV-mikrofonen är avstängd
→ Ställ om TV:ns mikrofonbrytare till På.
2. Hög omgivande bullernivå under kalibrering
→ Om buller uppstår medan kalibreringsljudet spelas upp kan ett kalibreringsfel uppstå. För korrekt kalibrering, se till att inget buller genereras under kalibreringen.
3. När Sound Suite-produkterna är placerade bakom TV:n
→ Se till att Sound Suite M7/M5-högtalarna inte är placerade bakom TV:n.
4. När produkten är ansluten till en DFS-kanal på routern
→ Inaktivera DFS i routerinställningarna och ställ in den trådlösa kanalen på en standardkanal på 5 GHz (36/40/44/48/149/153/157/161) med en fast kanalinställning. Om DFS-kanaler är aktiverade kan routerns kanal ändras ofta. Därför rekommenderas inte anslutning via DFS-kanaler för stabil trådlös prestanda.
5. Svag signal mellan produkten och routern
→ Håll avståndet mellan produkten och routern så nära som möjligt.
Finns det ett enkelt sätt att växla mellan DAFC-läge och stereoläge?
Så här växlar du mellan DAFC-grupp- och stereoläge (steg-för-steg-guide)
① Skifta några högtalare från en DAFC-grupp till fristående läge
Kontrollera först att högtalarna för närvarande är anslutna som en DAFC-grupp.
På de högtalare du vill använda i stereoläge ändrar du ingången till Wi-Fi-läge med antingen högtalarens ingångsknapp eller med ThinQ-appen > välj högtalare > Ingångsläge. När högtalarna ställs om till Wi-Fi-läge tas de automatiskt bort från DAFC-gruppen och ändras till fristående Wi-Fi-läge.
② Inställning av två fristående högtalare till stereoläge
I ThinQ-appen väljer du de två högtalarna som nu är i fristående Wi-Fi-läge.
Ställ in dem på stereoläge. När de har konfigurerats fungerar de två högtalarna som stereohögtalare.
③ Lägg till stereohögtalare till DAFC-gruppen
När du använder högtalarna i stereoläge ändrar du ingången för båda högtalarna till DAFC-läge.
De två högtalarna återansluts automatiskt till DAFC-gruppen.
④ Automatisk stereodrift när du växlar tillbaka till fristående läge
Om de två högtalarna som har återanslutits till DAFC-gruppen samtidigt ställs om till Wi-Fi-läge kommer de automatiskt att fungera i stereoläge utan att någon ytterligare inställning krävs.
ThinQ-app
Sound Suite-produkterna som är anslutna till Wi-Fi visas som offline i ThinQ-appen. Varför
Det finns två huvudorsaker till att produkter kan visas som offline.
Fall 1) Mer än en router i hemmet använder samma SSID
Om det finns två eller flera routrar som sänder samma SSID kan din smartphone ansluta till en annan router än den där din Sound Suite-produkt är registrerad.
I denna situation kan produkten visas som offline i appen.
För att styra produkten måste din smartphone vara ansluten till samma router som Sound Suite-enheten.
Rekommenderad åtgärd
Skilj på dina routrars SSID:er (rekommenderas).
Ställ in olika SSID:er, t.ex.: Home_Main/Home_Ext
Se till att både telefonen och produkten ansluter till rätt, samma SSID.
Fall 2) Svag Wi-Fi-signal
Om Wi-Fi-signalstyrkan är låg kan produkten visas som offline.
Rekommenderad åtgärd
Placera routern närmare både telefonen och Sound Suite-enheten så att båda ansluter till samma router med den starkaste signalen.
Om problemet kvarstår: Återställ nätverksinställningarna.
Rekommenderade steg
Flytta din smartphone närmare den router du vill ansluta till Sound Suite-enheten.
Stäng av och starta Wi-Fi igen på din smartphone.
Telefonen återansluts automatiskt till rätt router.
Hur kan jag styra W7 i LG ThinQ-appen?
W7 är en subwoofer, så den fungerar inte som en fristående ljudenhet. Istället fungerar den som en kompletterande enhet till en primär enhet som H7 soundbar eller en kompatibel TV.
På grund av detta skiljer sig registreringsprocessen i LG ThinQ-appen från högtalare som H7, M7 eller M5. W7 visas inte som ett separat produktkort i ThinQ-appen.
Så här ansluter du en W7
[Anslutning till H7]
För att ansluta W7 till H7 måste du lägga till den i H7-gruppen i H7-produktkortet i ThinQ-appen.
※ I LG ThinQ-appen går du till H7-produktkortet → [Dolby Atmos FlexConnect] → [Redigera grupp] och lägger sedan till W7 från den skärmen. För detaljerade anslutningssteg, se sida 11 i W7-handboken (modell: W7.USALLK), under ”Installera LG ThinQ-appen och registrera produkten”.
[Anslutning till en TV]
För att ansluta W7 till en TV går du till TV-inställningarna och väljer Ljud ut → Dolby Atmos FlexConnect och följer sedan instruktionerna på skärmen.
Så här kontrollerar du W7
[När den är ansluten till H7]
Eftersom W7 fungerar som en kompletterande enhet till H7 hanteras alla inställningar och kontroller i H7-produktkortet i ThinQ-appen. (W7 visas inte som en separat enhet.)
För närvarande tillgänglig kontroll: Justering av W7-volymnivån
[När den är ansluten till en TV]
För närvarande är W7-volymen kopplad till TV:ns huvudvolym.
En funktion för att justera W7-volymen oberoende via TV-appen planeras för en framtida programuppdatering (H2).
※ När W7 är ansluten till en TV kan den inte registreras eller kontrolleras via ThinQ-appen.
Jag kan inte ansluta produkten till ThinQ-appen.
Om produkten inte ansluter till ThinQ-appen, kontrollera följande:
1. Kontrollera Wi-Fi-signalens styrka
Om Wi Fi-signalen mellan routern och produkten/mobilenheten är svag kanske en stabil anslutning inte är möjlig.
Kontrollera routerns signalstyrka med din mobiltelefon nära produkten.
Om signalen är svag, flytta routern närmare produkten.
2. Kontrollera routerband och SSID-inställningar
Anslutning stöds inte när routern är inställd på ett 6 GHz-band. I routerinställningarna, separera 2,4 GHz/5 GHz/6 GHz-banden i individuella SSID:er.
Exempel) Hem_24, Hem_5G, Hem_6G
Anslut produkten till ett 2,4 GHz- eller 5 GHz-band (icke-DFS).
Icke-DFS-kanaler som stöds: 36/40/44/48/149/153/157/161
3. Återställning av produkten
Återställning av produkten kan också hjälpa.
M7/M5: Håll in strömknappen på baksidan av produkten i cirka 10 sekunder tills en ljudsignal hörs och återställningen startar.
H7: Håll Wi Fi-knappen intryckt tills ”Återställ” visas på displayen.
W7: Håll in den runda knappen ovanpå produkten i cirka 10 sekunder.
Funktioner
Har LG Sound Suite H7 stöd för DTS?
LG Sound Suite H7 har tyvärr inte stöd för DTS, men om du har en TV med stöd för DTS kan du mata ut ljudsignalen som PCM till soundbaren. Om din TV stöder DTS och kan mata ut ljudsignalen som PCM till soundbaren kan du fortfarande spela upp DTS-innehåll på det sättet.
Kan LG Sound Suite M7/M5 anslutas till en dator?
LG Sound Suite M7 och M5 har stöd för USB-ljud (UAC 2.0). Genom att ansluta din dator till M7 eller M5 via en USB-kabel kan du spela upp ljud med upp till 24-bitars/96 kHz-kvalitet.
För ett ännu fylligare ljud kan du trådlöst parkoppla två identiska M7- eller M5-högtalare i stereoläge. I den konfigurationen ansluter du helt enkelt huvudhögtalaren till din dator via USB så får du en rikare stereolyssningsupplevelse.
LG Sound Suite H7, M7 och M5 stöder Bluetooth, så att du även kan ansluta dem till en bärbar dator trådlöst om du föredrar det.
Har LG Sound Suite H7 stöd för väggmontering?
Ett monteringsfäste ingår, så vägginstallation är definitivt möjlig
Har LG Sound Suite M7/M5 stöd för väggmontering?
Observera att väggfästen inte stöds för M7/M5-högtalarna.
Kan jag ansluta mer än en W7-bashögtalare till LG Sound Suite H7?
Introduktion av stöd för anslutning av mer än en LG Sound Suite W7-enhet förväntas runt juni 2026 via en programvaruuppdatering.
Finns det särskilda stativ för LG Sound Suite?
Försäljning av stativ för LG Sound Suite M7 och M5 planeras från och med april 2026, men observera att tidpunkten för tillgänglighet kan variera beroende på land.
När jag beställer LG Sound Suite, kan jag välja vilken högtalarkombination jag vill?
Ja, det finns flera konfigurationer som är möjliga eftersom LG Sound Suite baseras på modulär expansion. Så du kan börja med en H7-soundbar eller M5/M7-surroundhögtalare och senare utöka den baserat på dina behov.
Vad är skillnaden mellan LG Sound Suite M7 och M5?
Båda modellerna har stöd för DAFC, Room Calibration Pro och AI Sound Pro, men deras hårdvarukonfigurationer skiljer sig åt:
M7: Har en bashögtalare och tre fullregisterhögtalare för ett mer uppslukande ljud. Den kan stödja DAFC med bara en enhet.
M5: En kompakt men dynamisk modell med en bashögtalare och dubbla diskanthögtalare. För att få full DAFC-funktionalitet krävs två enheter
Är LG Sound Suite kompatibel med StanbyME TV?
StanbyME-serien har tyvärr inte stöd för Dolby Atmos FlexConnect. Du kan fortfarande ansluta Sound Suite-produkter till den via Bluetooth ändå.
Har H7 Sound Suite Soundbar stöd för 4K 60/120 Hz genomströmning, VRR och ALLM?
LG Sound Suite H7 (modell #H7) ansluts till TV:n via HDMI eARC och har ingen HDMI-ingång för direkt videogenomströmning. Funktioner som 4K 60/120 Hz, VRR och ALLM är endast tillämpliga när en soundbar stöder HDMI-genomströmning.
Eftersom H7 inte tillhandahåller HDMI-genomströmningsfunktionalitet är dessa funktioner inte tillämpliga på H7 själv.
H7 Sound Suite H7 stöder inte HDMI-genomströmning, men du kan fortfarande njuta av spelupplevelsen genom att använda nedanstående konfiguration.
Rekommenderad inställning:
Anslut din Console direkt till TV:ns HDMI-ingång och anslut sedan TV:n till H7 via eARC. (Console → TV → H7 via eARC)
Med denna konfiguration:
TV:n hanterar spelprestandafunktioner som 4K 60/120 Hz, VRR och ALLM (beroende på TV:ns funktioner).
H7 tar emot ljudsignalen från TV:n och återger den i hög kvalitet, inklusive Dolby Atmos och Dolby Atmos FlexConnect, för en uppslukande ljudupplevelse för spel.
Produkten visas inte i Google Home-appen.
Om dina M7/M5-högtalare är anslutna i en DAFC-grupp eller stereoläge och inte är konfigurerade som hubbenhet (Master), kanske de inte visas i Google Home-appen, och som ett resultat kan Cast Service-tillgängligheten vara begränsad.
Om du vill använda Cast Service för att spela upp musik individuellt på varje högtalare ska du först koppla bort DAFC- eller Stereo-konfigurationen och sedan kasta till varje högtalare separat som en enskild enhet.
Hur hanterar man felmeddelanden som visas på TV:n?
Ett problem uppstod vid anslutning till [Sound Suite-modell]. Vill du fortsätta att använda den aktuella högtalaren? Om du vill försöka ansluta igen trycker du på knappen ’Försök igen’.
Detta meddelande visas när ett anslutningsfel inträffar under den trådlösa högtalargruppens konfigurationsprocess.
Knappinformation
JA: behåll den nuvarande anslutningen och fortsätt med kalibrering.
Försök igen: återställ den nuvarande trådlösa högtalargruppen och starta om.
”För att använda DAFC (Dolby Atmos Flexconnect) väljer du minst två M5-högtalare eller en M7-högtalare.”
Vill du ställa in högtalaren igen? Om ”NEJ” väljs kommer ljudet endast att matas ut via TV:n (Soundbar)
Detta meddelande visas när du försöker ansluta endast en M5-högtalare till ledarenheten.
M5 har bara stöd för DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) när minst två enheter är anslutna.
Knappinformation
JA: För att använda DAFC (Dolby Atmos FlexConnect),
→ Välj minst två M5-högtalare eller minst en M7-högtalare.
NEJ: om endast en M5-högtalare är tillgänglig,
→ stöds inte DAFC (Dolby Atmos FlexConnect). Tryck på NEJ för att avsluta DAFC-anslutningen (Dolby Atmos FlexConnect).
Den valda trådlösa högtalarkonfigurationen stöder inte Dolby Atmos FlexConnect. Vill du lyssna enbart med [TV-enheten] och bashögtalaren? Om ’NEJ’ väljs kan du ansluta fler trådlösa högtalare.
Detta meddelande visas när du försöker ansluta enbart W7 (bashögtalaren).
Det går att ansluta enbart bashögtalaren (W7), men DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) stöds inte.
Knappinformation
JA: om du bara vill ansluta en W7-bashögtalare till TV:n trycker du på JA för att fortsätta med den trådlösa anslutningen.
NEJ: om du vill ansluta andra Sound Suite-högtalare utöver bashögtalaren (W7) trycker du på NEJ för att återgå till produktsöknings-/gruppinställningssteget.
Ett problem uppstod vid anslutning av bashögtalaren. Om du vill försöka ansluta igen trycker du på knappen ’Försök igen’.
Detta meddelande visas om ett problem uppstår när W7 (bashögtalaren) ansluts.
Knappinformation
JA: tryck på JA för att återgå till sök-/anslutningssteget och försöka igen.
NEJ: tryck på NEJ för att sluta och avbryta anslutningsprocessen.
Nätverket är instabilt eller en gruppanslutning misslyckades.
Om du vill försöka ansluta igen trycker du på knappen ’Försök igen’.
Detta meddelande visas när problem med nätverksanslutningen uppstår eller om gruppkonfigurationen misslyckas under grupperingsprocessen.
Hur fixar man det?
Kontrollera den trådlösa miljön
Se till att miljön inte är utsatt för kraftiga trådlösa störningar.
Se till att enheterna du vill ansluta inte är placerade för långt ifrån varandra.
Knappinformation
Försök igen: Återgå till grupperingssteget och försök att ansluta igen.
Avsluta: Avsluta grupperingsprocessen.
Anslutningen till ThinQ har förlorats.
Vill du försöka igen? Om ’NEJ’ väljs kommer ljudet endast att matas ut via TV:n.
Detta meddelande visas när anslutningen mellan TV:n och ThinQ bryts under kalibreringsprocessen.
Knappinformation
JA: tryck på JA för att återupprätta anslutningen och aktivera QR-skanningsläge.
NEJ: tryck på NEJ för att avbryta anslutningen, avsluta TV:ns DAFC-inställning (Dolby Atmos FlexConnect) och växla ljudutgång till TV:n.
”Endast några högtalare kalibrerades.
Vill du fortsätta att använda den aktuella högtalaren?
Om du vill försöka ansluta igen trycker du på knappen ’Försök igen’.
Detta meddelande visas om kalibrering bara har slutförts för några av de trådlösa högtalarna i gruppen.
Det kan ofta inträffa i miljöer med instabila trådlösa anslutningar eller överdrivet buller.
För en lyckad anslutning rekommenderar vi att du försöker igen i en stabil trådlös och tyst miljö.
Knappinformation
JA: tryck på JA för att slutföra kalibreringen och använd DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) med högtalarna som kalibrerades.
Försök igen: tryck på Försök igen för att försöka kalibrera igen.
För att använda Dolby Atmos FlexConnect krävs minst två [Sound Suite]-högtalare.
Vill du ställa in högtalaren igen?
Om ’NEJ’ väljs kommer ljudet endast att matas ut via TV:n.
Detta meddelande visas när kalibrering bara har slutförts för en M5-högtalare i gruppen.
Det händer vanligtvis i miljöer med instabila trådlösa anslutningar eller överdrivet buller.
För en lyckad anslutning rekommenderar vi att du försöker igen i en stabil trådlös och tyst miljö.
Knappinformation
JA: tryck på JA för att fortsätta med DAFC-anslutningen (Dolby Atmos FlexConnect) och starta om högtalaranslutningsprocessen.
NEJ: tryck på NEJ för att avsluta DAFC-anslutningen (Dolby Atmos FlexConnect) och växla ljudutgång till TV:n.
Nätverket är instabilt eller en gruppanslutning misslyckades. Om du vill försöka ansluta igen trycker du på knappen ’Försök igen’.
Detta fel uppstår vanligtvis i miljöer med instabila trådlösa nätverk eller överdrivet buller. Så här löser du det:
Kontrollera nätverkets status
Använd en stabil Wi-Fi-anslutning på 2,4 GHz eller 5 GHz.
Anslutningarna kan vara begränsade när DFS-kanaler används.
Förbättra miljön
För en lyckad Sound Suite DAFC-anslutning (Dolby Atmos FlexConnect), försök igen i en stabil trådlös och tyst miljö.
Knappinformation
Försök igen: tryck på Försök igen för att försöka kalibrera igen.
Avsluta: tryck på Avsluta för att avsluta kalibreringsprocessen.
TV-mikrofonen är avstängd. Slå på mikrofonknappen för kalibrering.
Detta fel uppstår när TV-mikrofonen är avstängd. För att fortsätta med kalibreringen på rätt sätt, kontrollera följande:
Kontrollera mikrofonknappens placering
titta efter omkopplarens placering i TV:ns användarhandbok eller inställningsmenyn (varierar beroende på modell)
slå på mikrofonknappen
När den slås på rensas felmeddelandet och kalibreringen kan fortsätta.
[Sound Suite-enhetens namn] är ansluten. Ljudet matas automatiskt ut efter kalibreringen.
När en högtalare med tidigare DAFC-anslutningshistorik (Dolby Atmos FlexConnect) återansluter till TV:n beräknar och tillämpar systemet automatiskt de optimala kalibreringsvärdena baserat på befintliga kalibreringsdata och de anslutna högtalarna för att säkerställa den bästa ljudkvaliteten.
Detta meddelande försvinner efter några sekunder.
[Sound Suite-enhetens namn] är frånkopplad.
Ljudet matas ut automatiskt efter kalibreringen.
När några högtalare kopplas bort från DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) uppdaterar och tillämpar systemet automatiskt de optimala kalibreringsvärdena baserat på befintliga kalibreringsdata och de anslutna högtalarna för att säkerställa bästa ljudkvalitet.
Detta meddelande försvinner efter några sekunder.
Den trådlösa högtalaren är bortkopplad eller har dålig signalmottagning. Vill du söka efter enheten igen? Om ’NEJ’ väljs kommer ljudet endast att matas ut via TV:n.
Detta meddelande visas när högtalarna som är anslutna via DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) är bortkopplade eller om den aktuella kombinationen inte stöder DAFC-läget (Dolby Atmos FlexConnect). Så här löser du det:
Kontrollera högtalarens anslutningsstatus
Om LED:n under en tidigare ansluten högtalare blinkar grönt har anslutningen brutits.
Kontrollera om alla högtalare är frånkopplade eller om endast en M5- eller en W7-högtalare är ansluten.
Kontrollera den trådlösa miljön
Se till att routern fungerar som den ska.
Se till att miljön inte är utsatt för kraftiga trådlösa störningar.
Knappinformation
JA: försök med produktsökning igen.
NEJ: Växla automatiskt till läget TV-ljud ut och mata endast ut ljud via TV:n.
Byt utgång till den HDMI ARC-anslutna enheten. Avsluta funktioner eller appar som för närvarande används. Byter utgång till den nyligen valda HDMI ARC-porten. Avsluta alla funktioner eller appar som för närvarande används.
Detta meddelande visas om en HDMI ARC/eARC-anslutning upptäcks när du använder DAFC-läget (Dolby Atmos FlexConnect). Så här fungerar det och så här löser du det:
Automatisk växling
När en HDMI ARC-enhet ansluts byter TV:n automatiskt ljudutgång till HDMI ARC-läget.
Ljudet kommer sedan att matas ut via den HDMI ARC-anslutna enheten.
Så här behåller du DAFC-läget (Dolby Atmos FlexConnect)
Om du vill fortsätta att lyssna i DAFC-läget (Dolby Atmos FlexConnect) även efter att du har anslutit en HDMI ARC-enhet,
→ Ändra TV:ns [ljudutgångsläge] tillbaka till DAFC (Dolby Atmos FlexConnect).
Sökväg: [Inställningar] → [Ljudutgång] → Välj DAFC (Dolby Atmos FlexConnect)
Popup
Meddelandet stängs automatiskt och HDMI ARC-läget aktiveras.
Återställning till DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) kan kräva omkalibrering.
Avslutar Dolby Atmos FlexConnect.
Detta meddelande visas när ljudutgången växlas från DAFC-läge (Dolby Atmos FlexConnect) till en annan utgång och inte återgår till DAFC-läge (Dolby Atmos FlexConnect) inom en minut. Så här fungerar det och så här löser du det:
Orsak
Om TV:n förblir i ett annat utgångsläge i mer än en minut efter att ha lämnat DAFC-läget (Dolby Atmos FlexConnect), avslutas DAFC-läget (Dolby Atmos FlexConnect) automatiskt.
Så här återgår du till DAFC-läget (Dolby Atmos FlexConnect):
för att använda DAFC-läget (Dolby Atmos FlexConnect) igen ändrar du TV:ns [ljudutgångsläge] tillbaka till DAFC (Dolby Atmos FlexConnect).
Popup-beteende
Meddelandet stängs automatiskt och TV:n fortsätter att spela upp ljud via det valda utgångsläget.
Dolby Atmos FlexConnect-funktionen har stoppats på grund av att nätverket inte är tillgängligt.
Detta meddelande visas när TV:ns Wi-Fi-anslutning till routern bryts. Eftersom DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) kräver en stabil nätverksanslutning ska du kontrollera följande:
Kontrollera Wi-Fi-anslutningens status
Se till att TV:n är korrekt ansluten till routern.
Kontrollera statusen genom att gå till [Inställningar] → [Nätverk] → [Wi-Fi-anslutning].
Kontrollera nätverksmiljön
Se till att routern fungerar normalt.
Undvik miljöer med kraftiga trådlösa störningar (t.ex. mikrovågsugnar eller Bluetooth-enheter).
Återställ DAFC-läget (Dolby Atmos FlexConnect) efter återanslutning
När Wi-Fi-anslutningen har återställts återställer du TV:ns ljudutgångsläge till DAFC (Dolby Atmos FlexConnect).
Sökväg: [Inställningar] → [Ljudutgång] → Välj DAFC (Dolby Atmos FlexConnect)
När Dolby Atmos FlexConnect-anslutningen avslutas kopplas Miracast också bort. Vill du koppla bort DAFC?
Detta meddelande visas när du försöker koppla bort DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) när Miracast har anslutits medan DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) används. Så här fungerar det och så här löser du det:
Orsak
DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) och Miracast delar samma trådlösa anslutning, så om DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) kopplas bort kopplas också Miracast bort.
Användaralternativ
Om du väljer JA kopplas både DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) och Miracast bort.
Om du väljer NEJ avbryts frånkopplingsprocessen och både DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) och Miracast förblir anslutna.
Popup-beteende
Meddelandet stängs automatiskt efter valet och den valda åtgärden tillämpas omedelbart.
När Dolby Atmos FlexConnect-anslutningen avslutas kopplas Miracast också bort. Vill du koppla bort DAFC?
Detta meddelande visas om Dolby Atmos FlexConnect (DAFC) och Miracast används samtidigt och DAFC inaktiveras.
I detta fall visas meddelandet ”Avslutar Dolby Atmos FlexConnect” och både DAFC och Miracast kopplas bort.
Försök ansluta ett 2,4 GHz- eller 5 GHz-Wi-Fi-nätverk för att ansluta Dolby Atmos Flex Connect-enheter. Denna funktion är inte tillgänglig om du använder DFS-kanaler på din trådlösa router. Kontrollera nätverkets status och försök igen. Avslutar Dolby Atmos FlexConnect.
Detta meddelande visas när TV:n är ansluten till en router med DFS-kanaler eller 6 GHz-bandet. Eftersom Sound Suite för närvarande inte stöder DFS-kanaler eller 6 GHz, kontrollera följande:
byt till en kanal som stöds
anslut TV:n till en 2,4 GHz-kanal eller en standardkanal på 5 GHz.
DFS-kanaler och 6 GHz-bandet stöds inte just nu.
Återställ DAFC-läge (Dolby Atmos FlexConnect)
När du har bytt nätverk återställer du TV:ns ljudutgångsläge till DAFC (Dolby Atmos FlexConnect).
För att ansluta [Sound Suite]-enheter, byt till ett 5 GHz-Wi-Fi-nätverk och försök igen. Denna funktion är inte tillgänglig om du använder DFS-kanaler på din trådlösa router. Kontrollera nätverkets status och försök igen. Avsluta Dolby Atmos FlexConnect.
Detta meddelande visas när TV:n är ansluten till en router med DFS-kanaler, 2,4 GHz- eller 6 GHz-bandet. DAFC-funktionen (Dolby Atmos FlexConnect) kräver en stabil 5 GHz-Wi-Fi-anslutning, så kontrollera följande:
byt till en kanal som stöds
Kontrollera routerinställningarna och anslut TV:n till 5 GHz-bandet.
DFS-kanaler och 6 GHz-bandet stöds inte av Sound Suite just nu.
Försök ansluta till DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) igen
Efter att ha bekräftat att TV:n är ansluten till ett 5 GHz-Wi-Fi-nätverk försöker du återansluta i DAFC-läge (Dolby Atmos FlexConnect).
Försök ansluta ett 2,4 GHz- eller 5 GHz-Wi-Fi-nätverk för att ansluta Dolby Atmos Flex Connect-enheter. Denna funktion är inte tillgänglig om du använder DFS-kanaler på din trådlösa router. Kontrollera nätverksstatusen och försök igen.
Detta meddelande visas när en TV med tidigare anslutningshistorik för DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) är påslagen och routerns anslutningsstatus har ändrats.
Ljud ut förblir i DAFC-läget (Dolby Atmos FlexConnect) och kommer automatiskt att försöka återansluta inom kort.
När du kopplar bort Dolby Atmos FlexConnect stängs också Wi-Fi Direkt av. Vill du koppla bort DAFC?
Detta meddelande visas om du försöker koppla bort DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) medan Wi-Fi Direkt också är anslutet. Så här fungerar det och så här ska du göra:
Orsak
DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) och Wi-Fi Direkt delar samma trådlösa anslutning, så om DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) kopplas bort, kopplas också Wi-Fi Direkt bort.
Knappinformation
JA: både DAFC- (Dolby Atmos FlexConnect) och Wi-Fi Direkt-anslutningar kommer att kopplas bort.
NEJ: frånkopplingsprocessen avbryts och båda funktionerna förblir aktiva.
Problemet har lösts och Dolby Atmos FlexConnect-enheten är nu ansluten.
Detta meddelande visas när DAFC-anslutningen (Dolby Atmos FlexConnect) kopplades bort på grund av ett Wi-Fi-problem, men nätverket har återhämtat sig och DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) har anslutits igen. Det här behöver du veta:
Orsak
Wi-Fi-anslutningen mellan TV:n och routern förlorades tillfälligt, och det ledde till att DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) kopplades bort. När nätverket stabiliserades återanslöt systemet automatiskt.
Behöver användaren göra något? Ingen åtgärd behövs.
DAFC-läget (Dolby Atmos FlexConnect) har återställts och ljudutgången fortsätter genom DAFC (Dolby Atmos FlexConnect).
Ytterligare kontroll
Om nätverket blir instabilt upprepade gånger kontrollerar du routerns status och använder ett stabilt 2,4 GHz- eller 5 GHz-Wi-Fi-band.
DFS-kanaler och 6 GHz-bandet stöds inte.
Anslutningen till Dolby Atmos FlexConnect-enheten har kopplats bort och TV-högtalaren är nu utgångshögtalare. För smidig användning av Dolby Atmos FlexConnect-enheten, se till att routerns ström alltid är på. Kontrollera att den fungerar korrekt med den trådlösa högtalaren och försök sedan återansluta.
Detta meddelande visas när en DAFC-enhet (Dolby Atmos FlexConnect) kopplas bort under DAFC-drift (Dolby Atmos FlexConnect). Så här fungerar det och så här ska du göra:
Orsak
Inträffar när Wi-Fi-anslutningen bryts eller kommunikationen med DAFC-enheten (Dolby Atmos FlexConnect) blir instabil.
Om TV:n förlorar sin nätverksanslutning inaktiveras DAFC-läget (Dolby Atmos FlexConnect) och ljudet matas ut via TV-högtalarna.
Villkor för automatisk återställning
Om Wi-Fi återställs inom 150 sekunder försvinner popup-fönstret automatiskt och DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) återansluts.
Om återanslutningen misslyckas fortsätter ljudet att spelas upp via TV-högtalarna.
Användaråtgärder
Kontrollera att routern är påslagen.
Se till att de trådlösa högtalarna fungerar som de ska och försök sedan återansluta DAFC (Dolby Atmos FlexConnect).
Ansluter igen på grund av att den trådlösa routern har kopplats bort. Det kanske inte hörs något ljud förrän anslutningen är klar.
Detta meddelande visas när anslutningen mellan TV:n och den trådlösa routern bryts och TV:n försöker återansluta. Det här behöver du veta:
Orsak
Inträffar när Wi-Fi-anslutningen mellan TV:n och routern tillfälligt avbryts.
DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) kräver en stabil nätverksanslutning.
Villkor för automatisk återställning
Om Wi-Fi återställs inom 150 sekunder stängs popup-fönstret automatiskt och DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) återansluts.
Ljudet kanske inte är tillgängligt förrän återställningen är klar.
Användaråtgärder
Kontrollera att routern är påslagen.
Verifiera nätverksstatusen och återanslut vid behov TV:n till Wi-Fi.
Ett problem har uppstått med Dolby Atmos FlexConnect-anslutningen vid återanslutningsförsöket. Utgångshögtalaren har ställts om till TV-högtalaren.
Detta meddelande visas när en TV med tidigare historik av anslutning till DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) slås på och Wi-Fi-inställningen har ändrats under omstarten. Så här fungerar det och så här ska du göra:
Orsak
Om Wi-Fi-nätverksinställningen ändras medan TV:n startas om kan den tidigare DAFC-anslutningen (Dolby Atmos FlexConnect) inte upprätthållas.
DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) återställer den tidigare anslutningen och försöker återansluta med den uppdaterade nätverksinformationen.
Drift
Under återanslutningsförsöket matas ljudet ut via TV-högtalarna.
När anslutningen har återställts aktiveras DAFC-läget (Dolby Atmos FlexConnect).
Användaråtgärder
Se till att Wi-Fi-nätverket är korrekt konfigurerat och stabilt.
Om routerinställningarna har ändrats återansluter du TV:n till Wi-Fi och försöker igen med DAFC-läget (Dolby Atmos FlexConnect).
Problemet är löst och Dolby Atmos FlexConnect-enheten är nu ansluten. Utgångshögtalaren har ändrats till Dolby Atmos Flex Connect.
Detta meddelande visas när DAFC-anslutningen (Dolby Atmos FlexConnect) har återställts när TV:ns Wi-Fi-inställning har ändrats och utgångsläget har återgått till DAFC (Dolby Atmos FlexConnect). Det här behöver du veta:
Orsak
Om Wi-Fi v ändras eller nätverket återställs när TV:n stängs av och slås på kopplas den tidigare DAFC-anslutningen (Dolby Atmos FlexConnect) bort.
När DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) återansluts med den uppdaterade nätverksinformationen visas detta meddelande.
Drift
När det här meddelandet visas ställs TV:ns ljudutgång om till DAFC-läget (Dolby Atmos FlexConnect).
Inga ytterligare inställningar krävs. DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) kan användas normalt.
Det gick inte att återansluta Dolby Atmos FlexConnect-enheten. Fortsätter med TV-högtalaren som utgångshögtalare. För smidig användning av Dolby Atmos FlexConnect-enheten kontrollerar du om den trådlösa routern och den trådlösa högtalaren fungerar korrekt och försöker sedan återansluta.
Detta meddelande visas när TV:n automatiskt försöker återansluta DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) efter att inställningen för Wi-Fi-anslutningen har ändrats men ingen av högtalarna har återanslutits. Det här behöver du veta:
Orsak
Om Wi-Fi-inställningen ändras när TV:n stängs av och slås på kopplas den tidigare DAFC-anslutningen (Dolby Atmos FlexConnect) bort.
Om den automatiska återanslutningen med den uppdaterade nätverksinformationen misslyckas visas detta meddelande.
Aktuell status
Alla högtalare är bortkopplade från DAFC (Dolby Atmos FlexConnect).
TV:ns ljudutgångsinställning förblir i DAFC-läget (Dolby Atmos FlexConnect), men ljudet spelas för närvarande upp via TV-högtalarna.
Användaråtgärder
Kontrollera anslutningsstatusen mellan TV:n och den trådlösa routern.
Se till att routern och de trådlösa högtalarna fungerar som de ska och försök sedan återansluta DAFC (Dolby Atmos FlexConnect).
[Sound Suite-enhet] av [Sound Suite-enh] enheter har anslutits till Dolby Atmos FlexConnect. För smidig användning av Dolby Atmos FlexConnect-enheten kontrollerar du om den trådlösa routern och den trådlösa högtalaren fungerar korrekt och försöker sedan återansluta.
Detta meddelande visas när TV:n försöker återansluta DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) när Wi-Fi-inställningen har ändrats men endast några av de tidigare anslutna högtalarna återansluts. Det här behöver du veta:
Orsak
DAFC-anslutningen (Dolby Atmos FlexConnect) återställdes på grund av ändringen av Wi-Fi-inställningarna och endast ett fåtal högtalare kunde återansluta.
Aktuell status
Ljudutgång i DAFC-läget (Dolby Atmos FlexConnect) är tillgänglig, men den optimala ljudupplevelsen kan inte uppnås eftersom några högtalare inte är anslutna.
Användaråtgärder
Kontrollera att den trådlösa routern och högtalarna fungerar som de ska.
Försök ansluta DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) igen för att säkerställa att alla högtalare ansluts.
Ett problem har uppstått med Dolby Atmos FlexConnect-anslutningen vid återanslutningsförsöket. Utgångshögtalaren har ställts om till TV-högtalaren.
Detta meddelande visas när anslutningen till DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) misslyckas. Vägledningen lyder som följer:
Orsak
Ett okänt internt TV-problem har inträffat.
Aktuell status
TV:ns ljudutgång är inställd på DAFC (Dolby Atmos FlexConnect), men ljudet spelas för närvarande upp via TV-högtalarna.
Automatisk återställning
TV:n försöker automatiskt konfigurera om DAFC (Dolby Atmos FlexConnect).
Om anslutningen återställs återaktiveras DAFC-läget (Dolby Atmos FlexConnect).
Användaråtgärder
Kontrollera nätverksstatusen och se till att routern och de trådlösa högtalarna fungerar som de ska.
Det gick inte att återansluta Dolby Atmos FlexConnect-enheten, TV-högtalaren fortsätter som utgångsenhet.
Detta meddelande visas när anslutningen till DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) misslyckas på grund av ett internt TV-problem och endast några högtalare har återanslutits efter återanslutingsförsöket.
Orsak
DAFC-anslutningen (Dolby Atmos FlexConnect) kunde inte upprätthållas på grund av nätverksproblem, Wi-Fi-ändringar eller kommunikationsfel med högtalarna.
Aktuell status
TV:n försöker automatiskt konfigurera om DAFC (Dolby Atmos FlexConnect), men högtalaranslutningen har misslyckats.
Ljudutgången har kopplats om till TV-högtalarna.
Användaråtgärder
För att använda DAFC-läget (Dolby Atmos FlexConnect) med samma högtalarkombination som tidigare fortsätter du med omkonfigurationen av DAFC (Dolby Atmos FlexConnect).
Det gick inte att återansluta Dolby Atmos FlexConnect-enheten, TV-högtalaren fortsätter att vara utgångshögtalare.
Detta meddelande visas när anslutningen till DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) misslyckas på grund av ett internt TV-problem och endast några högtalare har återanslutits efter återanslutingsförsöket.
Orsak
DAFC-anslutningen (Dolby Atmos FlexConnect) kunde inte upprätthållas på grund av nätverksproblem, ändringar i Wi-Fi-nätverket eller kommunikationsfel med högtalarna.
Aktuell status
TV:n försöker automatiskt konfigurera om DAFC (Dolby Atmos FlexConnect), men endast några högtalare återanslöts under denna process.
När endast några högtalare är anslutna fortsätter DAFC-utgången (Dolby Atmos FlexConnect) att använda de anslutna högtalarna efter att detta meddelande visas.
Användaråtgärder
För att använda DAFC-läget (Dolby Atmos FlexConnect) med samma högtalarkombination som tidigare fortsätter du med omkonfigurationen av DAFC (Dolby Atmos FlexConnect).